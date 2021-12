Die Spiele der Deutschen Eishockey Liga werden ab sofort vor weniger oder gar keinen Zuschauern stattfinden. Der DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke hat Verständnis für die Maßnahmen, sagt aber auch: "Die Situation ist nicht lustig" .

Neue Beschränkungen der Bundesregierung

Damit meint er die schärferen Beschränkungen in Bezug auf die Zuschauerzahlen, die die Bundesregierung am Donnerstag (02.12.) beschlossen hat. Dazu gehört, dass bei Hallensportarten wie eben auch Eishockey höchstens 50 Prozent der eigentlich möglichen Zuschauer zu den Spielen kommen dürfen.

Außerdem dürfen maximal insgesamt 5.000 Zuschauer die Spiele der DEL live in der Halle verfolgen. Diese Regelung gilt zwar bundesweit, "das ist aber Wunschdenken", DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke. Denn die Bundesländer können selbst eigene Einschränkungen festlegen.

Das Problem mit dem Flickenteppich

Das sorgt dafür, dass vielerorts weiterhin unterschiedliche Regeln gelten. In Bayern dürfen gar keine Zuschauer mehr rein, Geisterspiele werden also vorerst wieder die Regel. "Baden-Württemberg hat gestern Abend wahrscheinlich irgendwo am Stammtisch 750 ausgewürfelt. Kein Mensch weiß, wieso und warum und mit welchem Hintergrund" , sagt DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke.

Grundsätzlich sieht er die verschiedenen Regelungen kritisch: "Dieser Flickenteppich ist unheimlich schwierig und sorgt dann natürlich auch für Unfrieden und Ungleichheiten innerhalb der Liga und das ist jetzt unser Problem" .

Tripcke: Gefahr geht nicht vom Profisport aus

Nichtsdestotrotz wolle die Liga die aktuellen Maßnahmen mit tragen, " auch wenn wir von Seiten der verschiedenen Profiligen nachgewiesen haben, dass mit unseren Hygienekonzepten die Gefahr nicht wirklich von uns ausgeht."

Damit argumentiert Tripcke ähnlich wie Wolfgang Gastner. Der Geschäftsführer der Ice Tigers aus Nürnberg hält angesichts der Hygienekonzepte sogar eine Vollauslastung für grundsätzlich umsetzbar.