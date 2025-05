Altmaier - Fritz 7:5, 3:6, 6:3, 2:1 Die gibt es! Und zwar gleich im Doppelpack, weil Fritz bei 15:30 eine Rückhand aus der Hocke ins Aus drückt. Altmaier nutzt seine Chance sofort, indem er seinen Return perfekt an die Linie setzt und Fritz zum Fehler zwingt.

Altmaier - Fritz 7:5, 3:6, 6:3, 1:1 Brillant! Erst nagelt Altmaier den zunehmend unbeweglicher erscheinenden Fritz auf dessen schwächerer Rückhand fest, dann zieht er plötzlich longline durch, geht nach und punktet am Netz zum 0:30. Gibt es die nächste Breakchance für den Deutschen?

Altmaier - Fritz 7:5, 3:6, 6:3, 1:1 Wow! Den ersten Spielball macht Fritz mit einem brillant aufgebauten Punkt zunichte und dann liefern die beiden sich bei 40:30 eine packende Rally über 20 Schläge. Am Ende täuscht Altmaier nach einem kurzen Ball von Fritz einen Stopp an, schiebt die Filzkugel dann aber doch als Vorhandslice lang rein und erwischt Fritz damit auf dem falschen Fuß. 1:1!

Altmaier - Fritz 7:5, 3:6, 6:3, 0:1 Daniel Altmaier eröffnet mit seinem insgesamt sieben Ass, ehe die beiden Akteure anschließend leichte Fehler auf der Rückhand austauschen. Altmaier serviert dann clever in den Körper seines Kontrahenten um sich zwei Spielbälle zu holen.

Altmaier - Fritz 7:5, 3:6, 6:3, 0:1 Altmaier kann den ersten Punkt für sich entscheiden, hat danach aber nicht mehr viel zu melden in diesem ersten Game. Fritz schlägt solide auf, macht immer wieder mit der Vorhand Dampf und kommt letztlich locker durch zum 1:0.

Altmaier - Fritz 7:5, 3:6, 6:3, 0:0 Eine Überraschung liegt in der Luft auf dem Court Simonne Mathieu! Daniel Altmaier führt mit 2:1 Sätzen gegen den Weltranglistenvierten Taylor Fritz und spielt bisher groß auf. Kann die deutsche Nummer zwei ihr Werk vollenden und in die zweite Runde einziehen? Fritz eröffnet den dritten Satz.

Altmaier - Fritz 7:5, 3:6, 6:3 Jawoll! Per Servicewinner besiegelt Daniel Altmaier den Durchgang und holt sich die 2:1-Satzführung!

Altmaier - Fritz 7:5, 3:6, 5:3 Fritz verkürzt auf 30:15, aber dann spielt Altmaier es schon wieder genial. Erst macht der Kempener mit der Vorhand cross Dampf, dann geht er nach und setzt den Smash longline ins Eck. Zwei Satzbälle!

Altmaier - Fritz 7:5, 3:6, 5:3 Jetzt zählt es für Daniel Altmaier und der Deutsche ist voll da! Erst fliegt die Vorhand longline unerreichbar ins Ziel, dann die Rückhand longline. Fritz kann nur staunen und Altmaier fehlen nur noch zwei Punkte zum Satz.

Altmaier - Fritz 7:5, 3:6, 5:3 Mit dem Rücken zur Wand packt Taylor Fritz nochmal ein grandioses Aufschlagspiel aus und serviert sich in Windeseile und ohne Punktverlust durch zum 3:5. Nun hat es Daniel Altmaier aber selbst in der Hand, den Satz bei eigenem Service ins Ziel zu bringen.

Altmaier - Fritz 7:5, 3:6, 5:2 Jetzt geht es hier richtig rund! Beide Spieler sind mit Emotionen dabei, feiern ihre Punkte und ärgern sich über ihre Fehler. Altmaier wehrt den Breakball mit einem starken ersten Aufschlag durch die Mitte ab und sammelt dann acuh die nächsten beiden Zähler irgendwie ein, um seine Führung auf 5:2 auszubauen.

Altmaier - Fritz 7:5, 3:6, 4:2 Nach 30:0-Führung bricht Altmaier plötzlich ein, serviert einen Doppelfehler und lässt zwei weite Unforced Errors folgen, sodass es aus dem Nichts die Chance zum Rebreak für Taylor Fritz gibt.

Altmaier - Fritz 7:5, 3:6, 4:2 Fritz braucht noch zwei Versuche, kann sein Spiel aber letztlich durchbringen und auf 2:4 verkürzen.

Altmaier - Fritz 7:5, 3:6, 4:1 Taylor Fritz ist sichtlich genervt vom jüngsten Spielverlauf, bewegt sich aktuell auch nicht gut und produziert einige leichte Fehler. Altmaier bekommt tatsächlich seine nächste Breakchance, wird dann aber mit der Vorhand einen Tick zu lang. Einstand!

Altmaier - Fritz 7:5, 3:6, 4:1 Jetzt ist Altmaier obenauf! Beim Deutschen klappt gerade alles, auch ein Vorhandlob über den vorstürmenden Fritz findet noch ins Feld und beschert Altmaier das 0:30.

Altmaier - Fritz 7:5, 3:6, 4:1 Altmaier bestätigt das Break und erhöht auf 4:1! Ein guter erster Aufschlag bringt den Spielball ein und dann wird eine harte Vorhand inside-out von Fritz von der Netzkante ins Seitenaus gelenkt.

Altmaier - Fritz 7:5, 3:6, 3:1 Hoffentlich wird der nicht teuer! Altmaier rückt bei 30:15 vor, spielt den Angriffsball aus dem Halbfeld aber in die falsche Ecke und genau in den Schläger von Fritz, der die Einladung zum Passierball dankend annimmt. Satt 40:15 nun also 30:30!

Altmaier - Fritz 7:5, 3:6, 3:1 Altmaier spielt es in diesen Minuten unglaublich gut! Der Kempener macht Druck von hinten, überdreht dabei aber nicht und schickt Fritz von einer Ecke in die andere bis dieser zu kurz wird. Am Netz drückt Altmaier den Rückhandvolley zum 30:0 dann locker weg.

Altmaier - Fritz 7:5, 3:6, 3:1 Jetzt fliegt der Schläger beim US-Amerikaner! Und das ist durchaus nachvollziehbar! Eben sah es noch so aus als wäre Fritz nun am Drücker und dann produziert er bei eigenem Service plötzlich einen Fehler nach dem anderen. Eine verzogene Rückhand beschert Daniel Altmaier das Break!

Altmaier - Fritz 7:5, 3:6, 2:1 Altmaier ist wieder da! Nun agiert der Deutsche wieder variabel und druckvoll wie in der ersten Stunde des Matches, macht immer wieder mit der einhändigen Rückhand und ergattert ein 0:30. Fritz verkürzt dann zunächst, legt anschließend aber einen ganz einfachen Rückhandvolley ins Netz. zwei Breakbälle für Altmaier!

Altmaier - Fritz 7:5, 3:6, 2:1 Zum Beispiel so! Für eine gute Viertelstunde war die Rückhand komplett verschwunden beim Deutschen, nun fliegt sie wieder krachend die Linie runter ins Eck und beschert ihm ein 40:0. Fritz packt noch einen leichten Fehler drauf uns schon steht es 2:1.

Altmaier - Fritz 7:5, 3:6, 1:1 Auch wenn Daniel Altmaier das erste Spiel noch für sich entscheiden hat, ist Taylor Fritz aktuell doch klar am Drücker. Der US-Amerikaner diktiert das Geschehen nahezu nach Belieben und eilt erneut ohne Punktverlust durch zum 1:1. Fritz wirkt gerade sehr ruhig und fokussiert und Altmaier muss schleunigst sein Spiel aus dem ersten Satz wiederfinden.

Altmaier - Fritz 7:5, 3:6, 1:0 Wichtig! Altmaier behält bei den folgenden beiden Punkten die Oberhand, bestimmt selbst das Geschehen und kann das erste Spiel für sich verbuchen.

Altmaier - Fritz 7:5, 3:6, 0:0 Nach fast acht Minuten Pause ist Daniel Altmaier wieder auf dem Court und eröffnet den dritten Durchgang. Fritz ist zunächst weiter der aktivere Spieler, wirkt sicherer in seinen Grundschlägen und schnuppert bei 30:30 an der nächsten Breakchance.

Altmaier - Fritz 7:5, 3:6 Diese Chance lässt Taylor Fritz sich nicht mehr nehmen! Das achte Ass bringt dem 27-Jährigen das 30:0 ein, per Rückhandwinner geht es dann zu drei Satzbällen. Der Durchgang endet dann bezeichnenderweise mit einem leichten Rückhandfehler Altmaiers, der zuletzt überhaupt keinen Rhythmus mehr hatte und einen Fehler nach dem anderen produziert hat. Der Deutsche verschwindet sofort in die Kabine, um sich frischzumachen und gleich im dritten Satz wieder anzugreifen.

Altmaier - Fritz 7:5, 3:5 Das hat sich ein bisschen angekündigt! Altmaier gleicht zwar per Ass zum 30:30 aus, wirkt dann in den Rallys aber plötzlich wacklig und verzieht die Rückhand zweimal komplett. Fritz schnappt sich damit das Break und serviert nun zum Satzausgleich.

Altmaier - Fritz 7:5, 3:4 Taylor Fritz ist nun besser im Match als im ersten Satz, wirkt selbstbewusster und agiert auch bei Aufschlag Altmaier deutlich druckvoller. Der Deutsche will daraufhin beim Service mehr riskieren und produziert den nächsten Doppelfehler. 15:30!

Altmaier - Fritz 7:5, 3:4 Jetzt geht es hier im Eiltempo hin und her. Auch Fritz bekommt wieder etliche freie Punkte und versenkt sein insgesamt siebtes Ass zur erneuten Führung.

Altmaier - Fritz 7:5, 3:3 Das tut gut! Auch Daniel Altmaier kann jetzt mal ein richtig sauberes Service Game mit vielen guten Aufschlägen hinlegen und ohne Punktverlust durchmarschieren zum 3:3.

Altmaier - Fritz 7:5, 2:3 Da muss selbst Fritz lächeln! Altmaier blockt einen unglaublichen Vorhandhammer des Amerikaners ansatzlos cross über das Netz und verkürzt so auf 30:15. Letztlich bringt ihm das aber nichts, da Fritz in dieser Phase sehr dominant agiert und die nächsten beiden Punkte wieder problemlos eintütet.

Altmaier - Fritz 7:5, 2:2 Beim zweiten Spielball sucht Altmaier wieder den Weg nach vorne und bleibt diesmal bei den Volleys stabil. 2:2!

Altmaier - Fritz 7:5, 1:2 Daniel Altmaier bekommt beim Service zwar aktuell keine freien Punkte, kann sich in den Ballwechseln aber immer wieder mit cleveren tempowechseln behaupten und ein 40:15 erspielen. Dann muss der Kempener das Game eigentlich zumachen, doch Fritz gräbt einen Smash stark aus und holt den Punkt noch. 40:30.

Altmaier - Fritz 7:5, 1:2 Nach zwei engen Spielen zu Beginn dieses zweiten Satzes packt Taylor Fritz nun mal wieder ein Service Game nach seinem Geschmack aus. Der erste Aufschlag kommt verlässlich und wenn das noch nicht reicht, schiebt der US-Amerikaner noch eine wuchtige Vorhand nach. Ohne Punktverlust geht's zum 2:1.

Altmaier - Fritz 7:5, 1:1 Ein schwacher Angriffsball Altmaiers bietet Fritz die Chance, mit einem platzierten Longline-Passierball auf der Rückhand seine erste Breakchance zu ergattern. Altmaier lässt sich davon aber nicht beirren, rückt gleich nochmal vor und setzt seinen Volley diesmal perfekt an die Linie, eher er anschließend den Smash versenkt. Die nächsten beiden Punkte sammelt der Deutsche dann auch noch ein und übersteht sein erstes Spiel - ebenso wie Fritz zuvor - mit Ach und Krach. 1:1!

Altmaier - Fritz 7:5, 0:1 Altmaier wird in seinem ersten Aufschlagspiel nach 30:0 etwas leichtsinnig und muss über 30 beide. Der Kempener holt sich anschließend zwar den Spielball, lässt darauf aber seinen zweiten Doppelfehler folgen. Einstand!

Altmaier - Fritz 7:5, 0:1 Taylor Fritz kommt diesmal mit dem Schrecken davon und bringt sein Service Game nach abgewehrter Breakchance doch noch durch.

Altmaier - Fritz 7:5, 0:0 Fritz kann auch seinen zweiten Spielball nicht nutzen und beschert Altmaier dann mit einem wilden Vorhandfehler die nächste Breakmöglichkeit. Der Deutsche kommt anschließend gut in die Rally, ist diesmal aber zu passiv und Fritz schmettert sich am Netz zum erneuten Einstand.

Altmaier - Fritz 7:5, 0:0 Unter Druck zeigt Taylor Fritz dann mal das Tennis, welches ihn im letzten Jahr so erfolgreich gemacht hat. Der 27-Jährige spielt unheimlich stabil und druckvoll von der Grundlinie und zwingt Altmaier zweimal zum Fehler. Den daraus resultierenden Spielball kann der US-Amerikaner dann allerdings nicht nutzen und muss über Einstand.

Altmaier - Fritz 7:5, 0:0 Taylor Fritz eröffnet den zweiten Satz! Der US-Amerikaner verbucht den ersten Punkt für sich, doch Altmaier ist weiter voll da und gleicht mit einer herrlichen Vorhand die Linie runter zum 15:15 aus, ehe ein gefühlvoller Stopp aus dem Halbfeld das 15:30 einbringt.

Altmaier - Fritz 7:5 Der kratzt tatsächlich noch die Linie! Aus der Crossrally zieht Altmaier plötzlich die Rückhand longline durch und setzt diese ziemlich hoch an, doch der ball senkt sich gerade noch rechtzeitig, fegt die Linie weiß und beschert dem Deutschen den ersten Satz!

Altmaier - Fritz 6:5 Ganz stark von Altmaier! Der Deutsche serviert in diesem wichtigen Game sehr solide, ist auch am Netz hellwach und drückt den Rückhandvolley zum 30:0 sicher weg. Fritz ergattert seinen ersten Zähler, doch Altmaier antwortet mit einem Ass und hat somit zwei Satzbälle!

Altmaier - Fritz 6:5 Eben musste Altmaier noch einen Satzball abwehren, nun serviert er selbst zum Gewinn des ersten Durchgangs. Den ersten Punkt tütet der 26-Jährige mit einem guten ersten Aufschlag schnell ein, drei fehlen noch.

Altmaier - Fritz 6:5 Den ersten Breakball kann Daniel Altmaier noch nicht nutzen, doch er organisiert sich gleich einen zweiten und diesmal packt er auch zu! Der Kempener dominiert die Rally von der Grundlinie, wird mit seiner Rückhand immer aggressiver und punktet letztlich mit der Vorhand aus dem T-Feld zum Break!

Altmaier - Fritz 5:5 Altmaier geht bei der Rückhand longline volles Risiko und will das 0:40, verzieht seinen Schlag aber deutlich. Nachdem Fritz auf 30:30 herangekommen ist, gibt es zumindest einen Satzball aber doch für Altmaier, da der US-Amerikaner von der Grundlinie patzt.

Altmaier - Fritz 5:5 Damit ist der Druck wieder bei Fritz und der tut sich auf einmal erstmals schwer bei seinem Aufschlag. Der Erste kommt nicht und zwei leichte Fehler bescheren Altmaier ein 0:30.

Altmaier - Fritz 5:5 Der nächste Unforced Error von Altmaier bedeutet dann den ersten Satzball, doch diesen wehrt der Kempener mit einem als Slice geschlagenen Ass durch die Mitte ganz cool ab. Altmaier packt auch die nächsten beiden Punkte noch zügig ein und gleicht doch noch aus zum 5:5!

Altmaier - Fritz 4:5 Ein couragierter zweiter Aufschlag Altmaiers führt beim fünften Punkt zum Returnfehler von Fritz und damit ist der Spielball für den Deutschen da. Ein leichter Vorhandfehler macht diesen aber gleich wieder zunichte. Altmaier wackelt jetzt etwas und Fritz fehlen nur zwei Punkte zum Satz.

Altmaier - Fritz 4:5 Daniel Altmaier serviert gegen den Satzverlust! Der Deutsche geht schnell auf 30:0 weg, wird dann aber zweimal von Fritz massiv unter Druck gesetzt und produziert am Ende den Fehler. 30:30!

Altmaier - Fritz 4:5 Wenn Taylor Fritz seinen ersten Aufschlag trifft, ist bisher wenig zu machen für Daniel Altmaier. Asse und Servicewinner wechseln sich ab beim US-Amerikaner, der erneut ohne Punktvelust durchkommt und wieder vorlegt.

Altmaier - Fritz 4:4 Den zweiten Spielball nutzt Altmaier mit seinem ersten Ass und gleicht aus zum 4:4.

Altmaier - Fritz 3:4 Der tut weh! Altmaier ergattert einen Spielball und kann dann nach einem guten Aufschlag den Sack zumachen, entscheidet sich in Netznähe aber dafür, die Kugel per Vorhandslice lang reinzuspielen und setzt das Ding hinter die Linie. Es geht erstmals in diesem Match über Einstand!

Altmaier - Fritz 3:4 Das achte Game beginnt mit einem intensiven Duell auf der Rückhand cross, das Altmaier letztlich für sich entscheidet und daraufhin mit geballter Faust ein lautes "Come on" raus lässt. Anschließend produziert der Kempener aber seinen ersten Doppelfehler. Auch die nächsten beiden Punkte werden geteilt und es geht über 30:30.

Altmaier - Fritz 3:4 Zwei Spielbälle lässt der Weltranglistenvierte noch aus, dann macht er mit dem nächsten Ass den Deckel auf dieses siebte Spiel.

Altmaier - Fritz 3:3 Die Returns gibt der Deutsche teils noch ein wenig zu leicht her und spielt viele Bälle direkt ins Aus. So marschiert Fritz erneut in Windeseile zum 40:0.

Altmaier - Fritz 3:3 Stark! Altmaier übersteht die erste knifflige Situation unbeschadet, weil er weiter mutig bleibt, den Spielball ergattert und dann mit der Vorhand cross aus dem Halbfeld entschlossen zum 3:3 punktet.

Altmaier - Fritz 2:3 Bisher ist das ein richtig guter Auftritt von Daniel Altmaier. Der Deutsche spielt mutig, geht bei jeder Gelegenheit in die Offensive und gibt Taylor Fritz wenig Möglichkeiten, seine druckvolle Vorhand einzusetzen. Nach 15:0 kommt aber zweimal der erste Aufschlag nicht, Altmaier gerät in der Folge unter Druck und gibt die Punkte ab. 15:30!

Altmaier - Fritz 2:3 Wenn es in die Rally geht, hat Altmaier mit seinem sehr variablen Spiel bisher Vorteile und Das bringt ihm ein 0:15 ein, doch mit einem leichten Returnfehler macht der 26-Jährige den guten Start gleich wieder zunichte. Anschließend spielt Fritz es sehr dominant, packt drei Punkte in Serie ein und legt erneut vor.

Altmaier - Fritz 2:2 Auch Daniel Altmaier lässt es beim Aufschlag schon früh ordentlich krachen und bekommt einige freie Punkte. Für einen herrlichen Rückhandwinner inside-out gibt es erstmals richtigen Applaus und auch gleich zwei Spielbälle dazu, von denen der Deutsche sofort den ersten eiskalt nutzt.

Altmaier - Fritz 1:2 Auch Fritz versucht sich beim Stande von 40:15 erstmals an einem kurzen Ball, doch den erläuft Altmaier locker und verkürzt mit einem platzierten langen Chipp auf 40:30. Dann haut der US-Amerikaner aber sein erstes Ass raus und besiegelt das Spiel.

Altmaier - Fritz 1:1 Bei eigenem Service sieht es dann schon besser aus bei Altmaier. Der Deutsche serviert solide, macht mit seiner einhändigen Rückhand Druck aus dem Halbfeld und hat ebenfalls schnell drei Spielbälle. Der erste Stopp aus dem Handgelenk sitzt dann auch direkt und schon steht das 1:1 auf der Tafel.

Altmaier - Fritz 0:1 Das ging fix! Daniel Altmaier sucht im ersten Game noch nach seinen Grundschlägen und produziert viele Fehler, sodass Taylor Fritz ohne große Mühe zu Null zum ersten Spielgewinn spaziert.

Altmaier - Fritz 0:0 Auf geht's! Taylor Fritz serviert zuerst.

Erstes Duell Bisher haben die beiden auf der Tour noch nie gegeneinander gespielt. Fritz ist als Nummer vier der Welt vom Papier her natürlich der Favorit, doch es bleibt abzuwarten, ob der 27-Jährige sein druckvolles Spiel auf dem langsamen Belag etablieren kann. Altmaier hingegen fühlt sich auf Sand bekanntlich sehr wohl und hat allemal das Zeug, um den Amerikaner heute richtig zu ärgern, wenn er es denn schafft, selbst zu agieren und sich nicht das Spiel von Fritz aufzwängen zu lassen.

Fritz kommt noch nicht in Fahrt Taylor Fritz hat sich mit einem grandiosen Jahr 2024 in die Top fünf der Weltrangliste vorgespielt. In der letzten Saison gewann der US-Amerikaner zwei ATP-Turniere und erreichte zudem die Endspiele der US Open und der ATP Finals. In der laufenden Spielzeit steht bisher aber nur ein Masters-Halbfinale in Miami zu Buche. Sand ist zudem nicht gerade der Lieblingsbelag des aufschlagstarken US-Boys, der in den letzten Wochen nur drei seiner sechs Matches auf Asche gewinnen konnte.

Hoffnung Roland Garros Vielleicht kommen die French Open für Altmaier gerade zur rechten Zeit, denn auf der roten Asche von Paris hat der Deutsche bisher seine besten Grand-Slam-Ergebnisse erzielt. 2020 erreichte er beim Debüt gleich das Achtelfinale, 2023 immerhin die dritte Runde. Bei allen anderen Majors ging es nie über die zweite Runde hinaus. Altmaier bezeichnet die French Open auch eindeutig als sein "Lieblings-Grand-Slam" und verriet im Vorfeld: "Paris hat was ganz besonderes für mich."

Durchwachsene Saison für Altmaier Daniel Altmaier erlebt bisher ein Tennisjahr mit Höhen und Tiefen. Nach zwei Viertelfinalteilnahmen in der Hartplatzsaison läuft es auf Sand bisher eher bescheiden. Zwar konnte der Kempener beim Masters in Monte Carlo einen Achtungserfolg erzielen und ins Achtelfinale einziehen, doch es gab auch etliche frühe Pleiten. Zuletzt schied Altmaier in Hamburg gleich in Runde eins glatt in zwei Sätzen gegen Felix Auger-Aliassime aus.