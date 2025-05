Sebastian Ofner - Jan-Lennard Struff 7:6 (7:5), 6:3, 1:1 Struff ist abermals in Windeseile unterwegs und beendet bereits sein drittes Aufschlagspiel dieses Matches in unter einer Minute. Unter anderem zwei Serve-and-volley-Angriffe sind erfolgreich, zu Null schnappt sich der Deutsche das 1:1.

Sebastian Ofner - Jan-Lennard Struff 7:6 (7:5), 6:3, 1:0 Auch von zwei einfachen Fehlern ohne Not lässt sich Ofner nicht aus der Ruhe bringen und nagelt danach einen Rückhandwinner longline entgegen Struffs Laufrichtung auf den Sandcourt. Den damit erspielten Spielball nutzt er zur 1:0-Führung im dritten Satz.

Satzfazit Sebastian Ofner erhöht im Duell mit Jan-Lennard Struff auf eine 2:0-Satzführung. Gleich zu Beginn des Satzes nutzte der Österreicher seinen ersten Breakball eiskalt zur Breakführung. Struff muss sich hingegen vorwerfen lassen, mit seinen Breakchancen zu leichtfertig umzugehen - bei ihm stehen sieben ungenutzte Breakbälle zu Buche. In der Folge fing der Deutsche sich in seinen Aufschlagspielen zwar vorerst, doch Ofner bleibt in den entscheidenden Ballwechseln nervenstärker und zieht so auch seine engeren Service Games schlussendlich stets auf seine Seite. Beim Stand von 5:3 vergab Ofner dann seinen zweiten Breakball des Tages, nutzte aber im übernächsten Ballwechsel seinen dritten und breakte sich zum zweiten Satzgewinn.

Sebastian Ofner - Jan-Lennard Struff 7:6 (7:5), 6:3 Der zweite Satzball sitzt dann! Mit einem starken Returnwinner in Struffs Rückhandecke erspielt Ofner sich diesen. Bei Vorteil Rück zittert dann die Hand Struffs und der Deutsche macht den Doppelfehler.

Sebastian Ofner - Jan-Lennard Struff 7:6 (7:5), 5:3 Kurz darauf lässt Ofner den ersten Satzball des zweiten Durchgangs liegen. Nach einem starken Rückhand-Lob cross hinter Struff führt der 29-Jährige 30:40, kann einen starken Aufschlag des Deutschen aber nicht zurückbringen.

Sebastian Ofner - Jan-Lennard Struff 7:6 (7:5), 5:3 Abermals macht es Ofner leicht spannend, zieht aber im entscheidenden Moment davon. Beim Stand von 30 beide verteilt er die Schläge sehr gut und jagt aus der Mitte heraus schließlich einen Vorhandwinner in Struffs verwaiste Rückhandecke. Mit einem Servicewinner nutzt der Österreicher den ersten Spielball aus.

Sebastian Ofner - Jan-Lennard Struff 7:6 (7:5), 4:3 Während Struff sein nächstes Service Game solid zu 15 gewinnt und wieder auf 4:3 verkürzt, werfen wir einen Blick auf die bisher entscheidende Statistik dieses Matches: Ofner hat sich erst eine Breakchance erspielt, diese zu Beginn des zweiten Satzes aber gnadenlos ausgenutzt. Währenddessen steht die deutsche Nummer drei bei bereits sieben erspielten Breakbällen, von denen Struff allerdings keinen einzigen verwandelt hat. Ofner ist Stand jetzt einfach cooler in den entscheidenden Momenten, da merkt man ihm eventuell das Selbstvertrauen an.

Sebastian Ofner - Jan-Lennard Struff 7:6 (7:5), 4:2 Und nach dem nächsten Ass, inzwischen bereits der zwölfte perfekte Aufschlag des Österreichers, verwandelt Ofner den ersten Spielball. Er profitiert davon, dass Struff mit einem hohen Vorhandball mit Unterschnitt etwas Tempo herausnehmen möchte, diesen aber hinter die Grundlinie verlegt. 4:2 nach Spielen.

Sebastian Ofner - Jan-Lennard Struff 7:6 (7:5), 3:2 Gleicht Struff über das Re-Break wieder aus in diesem zweiten Satz? Ein Rückhandreturn fällt beim Stand von 30:30 noch soeben ins Feld, Struff geht ans Netz vor. Ofner kontert mit enorm flachem Rückhandschuss eigentlich stark, doch den schwierigen Volley niedrig hinter dem Netz legt Struff stark ins gegnerische T-Feld. Struffs Breakball pariert Ofner jedoch mit einem Ass, die zweite Breakchance wenige Sekunden später neutralisiert der Österreicher mit einem Servicewinner. Ofner bleibt in den entscheidenden Momenten cool!

Sebastian Ofner - Jan-Lennard Struff 7:6 (7:5), 3:2 Nach dem verlorenen Aufschlagspiel soeben findet Struff schnell wieder zu seiner Aufschlagstärke zurück. Ein Ass serviert er, zweimal gewinnt er den Ballwechsel durch einen Winner im zweiten Schlag. In 50 Sekunden verkürzt die deutsche Nummer drei auf 3:2.

Sebastian Ofner - Jan-Lennard Struff 7:6 (7:5), 3:1 Bei Ofner sind die Werte etwas konstanter - zwar nicht so hoch beim ersten Aufschlag, dafür gewinnt der Österreicher mehr als 60% der Ballwechsel nach zweitem Service. In Grundlinienrallies ist der 29-Jährige Stand jetzt etwas stabiler und erzielt mehr Gewinnschläge. Mit vielen Fehlern ohne Not gibt Struff das Returnspil nun einfach her, Ofner bestätigt sein Break.

Sebastian Ofner - Jan-Lennard Struff 7:6 (7:5), 2:1 Überhaupt ist die deutsche Nummer drei etwas abhängiger von seinem Aufschlag. 70% seiner ersten Aufschläge landen im Feld, knapp 80% der Punkte nach erstem Aufschlag gewinnt er dann auch - eine starke Bilanz. Doch muss Struff über den zweiten Aufschlag gehen, hat er nur noch eine Quote von 43% gewonnener Punkte.

Sebastian Ofner - Jan-Lennard Struff 7:6 (7:5), 2:1 Nun wackelt bei Struff der Schläger, der Deutsche macht unter anderem einen Doppelfehler und ist nicht so stark über den Aufschlag. So kann Ofner zwei Winner schlagen und holt sich das erste Break des Matches!

Sebastian Ofner - Jan-Lennard Struff 7:6 (7:5), 1:1 ...Ofner macht es ihm nur kurz darauf gleich.

Sebastian Ofner - Jan-Lennard Struff 7:6 (7:5), 0:1 In höchster Geschwindigkeit geht's weiter. Struff gewinnt sein Auschlagspiel in nun etwas mehr als einer Minute zu Null...

Satzfazit Der Österreicher Sebastian Ofner gewinnt den ersten Satz im deutschsprachigen Duell mit Jan-Lennard Struff. Im Eiltempo haben die beiden Spieler dieses Match bisher geführt. Obwohl sie alle zwölf Spiele und den Tiebreak ausgekostet haben, hat der erste Satz "nur" 46 Minuten gedauert. Das lag unter anderem an der schnellen Aufschlagfrequenz beider Akteure: Struff gewann sein schnellstes Aufschlagspiel in 38 Sekunden, Ofner in 52 Sekunden. Da sich beide lange Zeit recht souverän beim Aufschlag präsentierten und Ofner erst in der Crunchtime erste Breakbälle zuließ, diese jedoch abwehrte, ging es in den Tiebreak. In diesem hatte Ofner mit zuletzt drei Punkten in Folge das letzte Wort und liegt so in Satzführung.

Sebastian Ofner - Jan-Lennard Struff 7:6 (7:5) Ofner jagt ein Ass durch die Mitte, der Österreicher schnappt sich den ersten Satz!

Sebastian Ofner - Jan-Lennard Struff 6:6 (6:5) Stattdessen holt sich Ofner den Satzball! Sein Vorhandreturn hat eine klasse Länge, Struff kommt nicht richtig hinter diesen Ball und schießt diesen ins Netz. 6:5 für Ofner, Satzball bei eigenem Service.

Sebastian Ofner - Jan-Lennard Struff 6:6 (5:5) Beide servieren jeweils ein Ass, Ofner lässt darauf aber einen Doppelfehler folgen. Vorteil also nun für Struff, der mit zwei Aufschlagpunkten den Satz gewinnt. Doch Ofner kontert Struffs Netzangriff mit einem klasse Rückhand-Passierschlag longline. 5:5.

Sebastian Ofner - Jan-Lennard Struff 6:6 (3:3) Nun geht Struff selber zum Netz vor und stoppt den Vorhandvolley überlegt hinter dieses. Ofner probiert es nicht mal, diesen zu erlaufen. Mit einem ausgeglichenen 3:3 werden die Seiten gewechselt.

Sebastian Ofner - Jan-Lennard Struff 6:6 (3:2) So geht es in Nullkommanichts in den Tiebreak. In diesem legt Ofner vor, nimmt Struff ein Mini-Break ab und führt 2:1. Bringt er seine beiden Aufschläge durch, stehen die Chancen gut für den Österreicher. Doch nach gutem Netzangriff zum 3:1 ist die Länge bei einem Grundlinienschuss zu weit und Struff holt sich das Mini-Break zurück.

Sebastian Ofner - Jan-Lennard Struff 6:6 In der Crunchtime sind beide Spieler dann doch nicht mehr so souverän in den Aufschlagspielen. Auch bei Struff wackelt ein wenig der Schläger, nach einem Winner zum 30:15 macht er den Fehler. 30 beide. Dann agiert der 35-Jährige aber wieder solide und ist mit zwei Netzattacken erfolgreich.

Sebastian Ofner - Jan-Lennard Struff 6:5 Schließlich entscheidet ein Netzangriff das Spiel dann doch zu Gunsten des Aufschlägers Ofner. Er verteilt einige Schläge in Folge gut und kann so den Volleywinner an Struff vorbeidrücken. 6:5, die deutsche Nummer drei steht wieder unter Druck.

Sebastian Ofner - Jan-Lennard Struff 5:5 Mit einem Ass holt sich Ofner den Spielball, Struff wehrt diesen mit einem weiteren Gewinnschlag. Das Match verläuft zwar mit enormer Geschwindigkeit, hat aber in den Schlägen durchaus hohes Niveau. Struffs nächste Breakchance verteidigt Ofner wiederum per Servicewinner.

Sebastian Ofner - Jan-Lennard Struff 5:5 Struff will in der Crunchtime des ersten Satzes nun seine Chance nutzen! Mit einem Winner und dank eines vermeidbaren Fehlers geht der Deutsche 0:30 in Führung. Drei Punkte lang kann Struff dann nicht eingreifen, zwei Asse und ein Doppelfehler sorgen dennoch für einen Breakball des 35-Jährigen. Der Österreicher geht bi diesem volles Risiko und wird dafür belohnt, einen Vorhandwinner donnert er inside in die Linie herunter. Einstand.

Sebastian Ofner - Jan-Lennard Struff 5:5 Da noch kein Break vergeben wurde und Ofner mit seinem Aufschlagspiel eröffnete, steht Struff nun unter Druck. Den ersten Punkt gibt der Deutsche ab, nach starkem Return kann Ofner den Passierschlag longline spielen. Dank gutem Service gewinnt Struff die folgenden Punkte, muss beim Stand von 40:15 aber noch eine Runde drehen. Ein Returnfehler Ofners später stellt Struff dann doch auf 5:5.

Sebastian Ofner - Jan-Lennard Struff 5:4 Ofner scheint, was die Länge der Aufschlagspiele betrifft, kontern zu wollen. Auch er gewinnt dank vier freier Punkte, davon zwei Asse, zu Null. Mit 52 Sekunden benötigt er dafür ganze 14 Sekunden mehr als Struff soeben.

Sebastian Ofner - Jan-Lennard Struff 4:4 Struff macht im Eiltempo weiter. Dank zweier Asse und zweier Servicewinner gewinnt er sein Service Game zu Null in nur beachtlichen 38 Sekunden - wow!

Sebastian Ofner - Jan-Lennard Struff 4:3 Fünf Minuten und 44 Sekunden dauerte das vergangenen Spiel und hatte damit "Überlänge" bei diesen beiden enorm schnellen Aufschlägern. Zuvor hatte kein einziges Spiel länger als zweieinhalb Minuten gedauert.

Sebastian Ofner - Jan-Lennard Struff 4:3 Auch den zweiten Breakball des Deutschen pariert der 29-Jährige Ofner. Beim Rückhandcross-Schlag erzeugt er einen starken Winkel, Struff kann nur hinterherschauen. Kurz darauf geht das Spiel dann doch an den servierenden Österreicher, weil Struff einen Vorhandball mit Unterschnitt nicht über die Netzkante bringt.

Sebastian Ofner - Jan-Lennard Struff 3:3 Und tatsächlich gibt es kurz darauf den ersten Breakball! Struff ist bisher der leicht gefährlichere Akteur in den Returnspielen und geht durch einen Winner in Führung, Ofner kontert mit einem klasse Vorhandschuss inside in zum 30:30. Nach einem einfachen Netzfehler steht der Österreicher bei Breakball Struff unter Druck, der Deutsche kann mit einem eigenen Netzfehler ohne Not jedoch nicht zupacken.

Sebastian Ofner - Jan-Lennard Struff 3:3 Beide Spieler wissen also schon in der Frühphase dieses Duells durch ihre Services zu überzeugen. Jeweils drei Asse stehen auf dem Konto und nach wie vor warten die Fans auf die erste Breakchance.

Sebastian Ofner - Jan-Lennard Struff 3:3 Auch Struff scheint in seinem Service Game wieder schnell für klare Verhältnisse zu sorgen, geht zügig mit 40:0 in Führung. Doch kurz lässt er nochmal Spannung aufkommen, lässt sich von einem sehr starken Returnwinner Ofners überwinden und schlägt den Ball im folgenden Ballwechsel unter Druck ins Netz - nur noch 40:30. Doch der dritte Spielball sitzt mit einem Ass durch die Mitte.

Sebastian Ofner - Jan-Lennard Struff 3:2 Auf Court 8 geht es bisher den gewohnten Gang, noch gab es keinen einzigen Breakball. Ofner beginnt sein Aufschlagspiel mit einem Ass und dominiert die nächsten Rallies. Nur einen Punktverlust muss er durch einen Winner Struffs hinnehmen, dann ist das 3:2 schnell besiegelte Sache.

Sebastian Ofner - Jan-Lennard Struff 2:2 Während Struff unter anderem mit zwei Assen und einem erfolgreichen und überlegt gespielten Rückhandvolley erneut zügig und zu 15 sein zweites Aufschlagspiel gewinnt, schwappt von den anderen Courts immer wieder lauter Jubel zum Court 8. Die deutsche Nummer zwei Daniel Altmaier macht es Struff eben etwa in der Arena auf Court Simonne-Mathieu vor und schmeißt überraschend die Nummer vier der Welt Taylor Fritz aus dem Turnier - ein nicht für möglich gehaltener deutscher Erfolg, auf den Struff nun den zweiten Sieg des Tages folgen lassen möchte.

Sebastian Ofner - Jan-Lennard Struff 2:1 Es geht recht zügig daher, beide Spieler halten sich beim Aufschlag nicht allzu lange auf. Auf zwei Asse Ofners folgt ein Doppelfehler, 30 beide. Kann Struff in diesem engeren Service Game mal die Chance ergreifen? Nein, zwei recht einfach Returnfehler lassen dies nicht zu.

Sebastian Ofner - Jan-Lennard Struff 1:1 Struff greift über Serve-and-volley an, Ofner pariert diese Attacke jedoch und kann den Passierball spielen. Im nächsten Ballwechsel macht Struff es beim Netzangriff besser und legt den Vorhandvolley überlegt kurz cross hinter das Netz. Auch die nächsten Punkte gehören dem Deutschen, mit einem fehlerhaften Rückhandreturn lässt Ofner recht zügig den 1:1-Ausgleich nach Spielen zu.

Sebastian Ofner - Jan-Lennard Struff 1:0 Der Österreicher kontert. Erst spielt er sich mit dominanten Schüssen ins T-Feld vor und lässt von dort aus den Winner an Struff vorbeisausen. Nach weiteren Punktgewinnen dreht er den 0:30-Rückstand in eine 40:30-Führung und jagt beim ersten Spielball einen platzierten Rückhandwinner longline auf den Sandplatz.

Sebastian Ofner - Jan-Lennard Struff 0:0 Los geht's! Struff startet vielversprechend in dieses Match und kann nach dem ersten Punktgewinn durch einen unforced error Ofners direkt mal einen starken Gewinnschlag mit wuchtiger Vorhand inside out setzen. 0:30 in Ofners Aufschlagspiel.

Head to Head Die beiden Kontrahenten sind erst zweimal aufeinandergetroffen. Vor gefühlten Ewigkeiten gewann Struff 2016 ein Match auf Challenger-Ebene gegen den damals 20-jährigen Wildcarder Ofner 6:1, 6:2. Deutlich ernstzunehmender ist da der letzte Vergleich: In Hongkong (ATP250) duellierten sich beide Spieler Anfang 2024 auf Augenhöhe, nach drei Tiebreaks setzte sich schließlich der Österreicher durch.

Vielversprechende Form Die Formkurve vom Österreicher sieht deutlich besser aus als die von Struff. Ofner holte sich nach der langen Pause zunächst bei Challenger-Turnieren Selbstvertrauen zurück. Zurück auf der Tour war beim Madrid-Masters noch in Runde zwei gegen Brandon Nakashima Schluss. In Rom warf der Österreicher dann überraschend Frances Tiafoe aus dem Turnier und musste in Runde drei gegen den Argentinier Francisco Cerúndolo die Segel streichen. Und beim ATP250-Turnier im schweizerischen Genf erreichte Ofner das Halbfinale. So kann er bei den bisherigen neun Matches auf der Tour eine starke Siegquote von 66,7% aufweisen.

Lange Verletzung hinter sich Sebastian Ofner, der vor einem Jahr wie auch Struff noch Teil der Top 50 der Welt war, wurde von einer Fersenverletzung und der notwendigen OP zurückgeworfen. Nach einer monatelangen Verletzungspause feierte er erst im März zur Sandplatzsaison sein Comeback. Ofner arbeitete sich seitdem wieder auf Platz 108 der Weltrangliste vor, darf in Paris aber durch die Protected-Ranking-Regelung auch ohne Quali im Hauptfeld auflaufen.

Court ist frei Soeben hat Danielle Collins die Britin Jodie Anna Burrage in zwei Sätzen 7:6 (7:1), 6:4 besiegt und den Court damit freigemacht für Struff und Ofner. Bis das deutschsprachige Duell beginnen kann, dauert es nicht mehr lang.

Gelingt der Turnaround beim Lieblingsmajor? In der Weltrangliste war Struff vor etwas mehr als einem Jahr und kurz nach seinem ersten ATP-Titel in München noch auf Rang 24 platziert, nahe seines Karrierehochs (21. im Juni 2023). Durch den Leistungsabfall der letzten Monate wurde der 35-Jährige auf aktuell Platz 87 durchgereicht. Immerhin einen Hoffnungsschimmer gibt es: Roland Garros ist als einziges Sandplatzmajor das Lieblings-Grand-Slam von Struff. 2019 und 2021 erreichte er jeweils das Achtelfinale, das gelang ihm bei keinem anderen Major.

Gegen die schwache Form Seit den Olympischen Spielen in Paris ist der Wurm drin bei Jan-Lennard Struff. Von 27 Matches auf der Tour verlor er 20, von den vergangenen zwölf Partien konnte er gar nur eine einzige gewinnen. So hat die Sandplatzsaison enorm schwach begonnen, eigentlich fühlt sich Struff auf dem roten Belag am wohlsten. Doch außer in Madrid, wo Struff in Runde zwei gegen Stefanos Tsitsipas flog, war bei jedem Turnier bereits in der ersten Runde Schluss – zuletzt in Hamburg im deutschen Generationenduell gegen das große DTB-Talent Justin Engel. In Paris möchte Struff die Serie reißen und wieder erfolgreich spielen.