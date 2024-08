Navone - Altmaier 1:6, 6:2, 6:4, 5:1 Das Spiel startet mit dem nächsten Fehler auf dem eigentlichen Parade-Schlag von Daniel Altmaier - der Rückhand. An der scheitert Altmaier im Folgenden mehrfach und ist nur noch ein verlorenes Spiel vom K.O. entfernt.

Navone - Altmaier 1:6, 6:2, 6:4, 4:1 Altmaier muss den vierten Durchgang nicht ohne Spielgewinn abgeben. Der Deutsche lässt seinen Arm durchschwingen, legt seinen Frust besonders in den letzten Schmetterball und gewinnt dadurch ohne auch nur einen Punkt abzugeben.

Navone - Altmaier 1:6, 6:2, 6:4, 4:0 Großer Kampfgeist ist in den Augen von Daniel Altmaier nicht mehr zu erkennen. Der Deutsche füllt seine unforced Errors bis zu 72 auf und verliert auch das vierte Spiel im vierten Satz.

Navone - Altmaier 1:6, 6:2, 6:4, 3:0 Nach diesem Spiel spricht nicht mehr viel für ein Comeback des Deutschen. Altmaier verliert auch sein zweites Aufschlagspiel im vierten Satz und das vollkommen zu Recht. Der Kempener bietet nicht mehr genügend an, um Navone die Stirn zu bieten.

Navone - Altmaier 1:6, 6:2, 6:4, 2:0 Deutlich zu schnell zieht auch das zweite Spiel an Altmaier vorbei. Der Deutsche kommt überhaupt nicht in Tritt und muss sich mit einem einzigen Punktgewinn begnügen. Langsam geht dem Kempener die Luft aus.

Navone - Altmaier 1:6, 6:2, 6:4, 1:0 Altmaier kehrt rechtzeitig von seinem Gang auf die Toilette zurück und serviert im ersten Spiel. Die ersten beiden Punkte gehören allerdings Navone, der mit einem Vorhand-Winner startet und einen unerzwungenen Vorhand-Fehler von Altmaier geschenkt bekommt. Altmaier findet überhaupt nicht ins Spiel und kassiert viel zu schnell das Break.

Satz-Fazit Ebenso wie im vorangegangenen Satz beansprucht Navone das bessere Ende für sich. Der ausgeglichenste Satz dieser Begegnung enthält nur ein Break. Das kassiert Altmaier in seinem letzten Aufschlagspiel. Beide Spieler hadern immens mit der Qualität ihrer Schläge und erlauben sich fortwährend Unmengen an unerzwungenen Fehlern. Navone (20) und Altmaier (24) gaben im gesamten Match jeweils nur einen Winner mehr ab, als ihnen unerzwungene Fehler im dritten Durchgang unterliefen.

Navone - Altmaier 1:6, 6:2, 6:4 Altmaier versucht es mit einem langen Rückhand-Return, scheitert aber nicht zum ersten Mal an seinem Timing. Der anschließende Fehler auf der Vorhand-Cross ebnet Navone den Weg zum Satzgewinn.

Navone - Altmaier 1:6, 6:2, 5:4 Altmaier gibt das erste Break im dritten Satz ab! Der Deutsche serviert unter anderem seinen fünften Doppelfehler im Match und legt in seine letzte Vorhand nicht genügend Kraft, um die Kugel über das Netz zu befördern.

Navone - Altmaier 1:6, 6:2, 4:4 Es entwickelt sich ein typisches Spiel in diesem Match. Beide Spieler schenken sich die Punkte gegenseitig durch unerzwungene Fehler. Das Highlight ist im dritten Ballwechsel zu sehen, als Navone das Tempo bestimmt und einen Vorhand-Volley-Winner diagonal über das Netz spielt. Gemeinsam haben Navarro (59) und Altmaier (51) mittlerweile die Marke von 100 Unforced Errors überschritten.

Navone - Altmaier 1:6, 6:2, 3:4 Navone kann den ersten Aufschlag seines deutschen Kontrahenten nicht retournieren und hat auch im zweiten Ballwechsel das Nachsehen. Damit gewinnt Altmaier wieder an Sicherheit, und holt ein Ass aus dem Schläger. Sein folgender Rückhand-Fehler hindert ihn nicht daran, dieses Spiel souverän zu gewinnen.

Navone - Altmaier 1:6, 6:2, 3:3 Navone streicht sich nach einem erneuten Doppelfehler gedankenverloren durch die Haare und versteht die Welt nicht mehr. Altmaier holt den Argentinier mit einem Vorhand-Schlag ins Netz zurück in dieses Spiel. Daraufhin steigt das Niveau der beiden Akteure wieder ein wenig und Navone erzwingt auf dem Marsch ans Netz einen Vorhand-Fehler bei Altmaier. Der Deutsche schleudert zum Abschluss nochmal eine Rückhand-Cross neben die Seitenlinie.

Navone - Altmaier 1:6, 6:2, 2:3 Fehler sind weiterhin fester Bestandteil dieser Begegnung. Navone überschreitet die Marke von 50 Unforced Errors, während Altmaier ebenfalls bereits bei 44 unerzwungene Fehler auf seinem Konto hat. Der Deutsche erlebt nach längerer Zeit Mal wieder ein relatives einfaches Aufschlagspiel und gibt nur einen Punkt ab.

Navone - Altmaier 1:6, 6:2, 2:2 Navone reagiert zu spät auf den ersten Return von Altmaier. Er platziert seine Rückhand hinter die Grundlinie und scheitert auch im zweiten Ballwechsel an seiner ungenauen Rückhand. Den folgenden Ballwechsel gestaltet der Argentinier nach seinen eigenen Vorstellungen. Er geht druckvoll seinen Schlägen hinterher und vollendet mit einem Schmetterball. Den nächsten Punkt schnappt sich der 23-Jährige ebenfalls und hat dabei Glück, dass sein Schlag exakt auf der Linie landet. Davon beflügelt gelingt Navone ein Rückhand-Winner die Linie entlang und ein letzter Schmetterball rettet ihm dieses Aufschlagspiel.

Navone - Altmaier 1:6, 6:2, 1:2 Sein viertes Ass rettet Altmaier vor dem Break, doch ein verschätzter Return später wird es wieder enger. Erneut packt der Deutsche ein Ass aus und profitiert im Anschluss von einem Rückhand-Return seines Kontrahenten ins Netz. Altmaier benötigt viel Resilienz, um dieses Aufschlagspiel über die Bühne zu bringen.

Navone - Altmaier 1:6, 6:2, 1:1 Weiterhin fehlt Altmaier das Timing in seinen Schlägen, sodass ein Rückhand-Cross-Schlag weit hinter die Grundlinie segelt. Der nachfolgende Doppelfehler kratzt eine weitere Schicht von seinem Selbstvertrauen herunter. Daraufhin agiert der Deutsche wieder druckvoller, macht zwei Punkte in Serie, ehe er einen erneut fatalen Schlag mit der Rückhand liegen lässt.

Navone - Altmaier 1:6, 6:2, 1:1 Navone begibt sich dank eines wackeligen Rückhand-Volleys wieder auf die Siegerstraße und vollendet mit einem unbeantworteten Aufschlag zum 1:1 im dritten Satz.

Navone - Altmaier 1:6, 6:2, 0:1 Altmaier schlägt seinen ersten Vorhand-Return meilenweit hinter die Grundlinie. Navone lässt es sich daraufhin aber nicht nehmen einen einfachen Fehler auf der Rückhand nachzulegen. Der dritte Punkt geht wieder an den Argentinier, dieses Mal bringt er seine Schmetterball sehr sicher durch. Im Anschluss legt der 23-Jährige einen Rückhand-Passierball sauber an den voreilenden Altmaier vorbei. Ein anschließender Doppelfehler und ein Rückhand-Fehler des Argentiniers holen den Altmaier aber wieder zurück in dieses Spiel.

Navone - Altmaier 1:6, 6:2, 0:1 Hoch motiviert startet Altmaier in sein erstes Aufschlagspiel, spielt aber einen schwachen Schmetterball und wird in der Folge zurückgedrängt, bis er einen Schlag ins Netz bringt. Kurioserweise passiert Navone Ähnliches und er verliert einen Punkt nach einem zuvor versuchten Schmetterball. Nur mit größer Mühe und unter gütiger Mithilfe seines Kontrahenten kann der Deutsche dieses Aufschlagspiel über die Ziellinie retten.

Satz-Fazit Der zweite Durchgang war quasi eine Kopie des ersten Abschnitts, nur mit veränderten Rollen. Altmaier brachte plötzlich nur noch 58 Prozent seiner ersten Aufschläge ins Feld und gewann nur 25 Prozent der Punkte bei zweitem Service. Zudem erlaubte sich der Deutsche 26 Unforced Errors. Insgesamt sahen die Zuschauer von beiden Spielern bereits 75 Unforced Errors, womit die Geschichte der Partie schnell erzählt ist.

Navone - Altmaier 1:6, 6:2 Die Nerven liegen auf beiden Seiten blank und Navone verschenkt nach einer Rückhand ins Netz einen weiteren Break-Ball an Altmaier. Der Deutsche will daraufhin einen sicheren Ballwechsel anregen, kann seinen vorsichtigen Rückhand-Slice aber nicht im Feld unterbringen. Letzten Endes nutzt Navone seinen achten Match-Ball und beendet dieses zähe Spiel.

Navone - Altmaier 1:6, 5:2 Navarro schlägt seinen ersten Stopp-Winner und sichert sich darüber weitere Satz-Bälle in diesem zweiten Durchgang. Nachdem der Argentinier auch seinen sechsten Match-Ball liegen lässt, muss er sogar noch einen Break-Ball abwehren, was ihm immerhin gelingt.

Navone - Altmaier 1:6, 5:2 Der nächste Fehler auf der Altmaier-Vorhand wird gefolgt von einem Rückhand-Winner des Deutschen. Irgendwie gelingt es ihm schließlich doch noch, nach mehreren abgewehrten Satz-Bällen dieses Spiel zu gewinnen.

Navone - Altmaier 1:6, 5:1 Den ersten Break-Ball kann der Deutsche abwehren, doch danach orientiert er sich bei einem Return von Navarro nicht rechtzeitig und legt einen Volley etwas ungelenk ins Netz. Navarro erarbeitet sich zwei weitere Satz-Bälle, lässt aber beide liegen, weil Altmaier seinen ersten Aufschlag jeweils überraschend gut platziert.

Navone - Altmaier 1:6, 5:1 Altmaier hat jeglichen Rhythmus in seinen Schlägen verloren und kommt mit den Rückschlägen von Navarro überhaupt nicht zurecht. Sein zweites Ass im Match verleiht ihm keine zusätzliche Sicherheit, sondern zieht zwei Fehler, je einen auf der Vor- und Rückhand, nach sich.

Navone - Altmaier 1:6, 5:1 Dieses Match nimmt einen kuriosen Verlauf, der die Verfassung beider Spieler aber ziemlich passend widerspiegelt. Das Selbstvertrauen der beiden Akteure ist nach den letzten Monaten angekratzt und sobald sich eine schwächere Phase einschleicht, entwickelt sich ein extremes Momentum in die eine oder andere Richtung. Navone serviert in diesem Spiel sein erstes Ass und gewinnt relativ komfortabel.

Navone - Altmaier 1:6, 4:1 Altmaier geht wieder in Führung, nachdem er einen Vorhand-Winner aus der Mitte des Feldes heraus schlägt. Aber die nächsten beiden Punkte gibt der Deutsche wieder ab, leistet sich zwei Fehler in Folge, den zweiten bei einer Vorhand Inside-Out hinter die Linie. Die zweite Break-Chance muss Navone nicht Mal selbst verwandeln, denn Altmaier schließt dieses Spiel mit einem Doppelfehler ab.

Navone - Altmaier 1:6, 3:1 Altmaier hält dagegen und Navone kann die ihm eröffnete Möglichkeit nicht nutzen. Der Argentinier spielt einen Return ins Netz und wird im nächsten Ballwechsel von einem offensiven Altmaier überrascht, der seinen freien Volley am Netz problemlos zum Punktgewinn verwandelt.

Navone - Altmaier 1:6, 3:1 Altmaier ist zu Beginn völlig von der Rolle und startet mit einem Doppelfehler in sein nächstes Aufschlagspiel. Navone hat seine große Streuung in den Schlägen aber noch nicht ganz hinter sich gelassen und hilft dem Deutschen zurück in diese Runde. Allerdings leistet sich Altmaier einen unerzwungenen Fehler auf der Vorhand, spielt den Ball hinter die Grundlinie und lässt einen Break-Ball gegen sich zu.

Navone - Altmaier 1:6, 3:1 Die Verunsicherung schwappt allmählich zu Altmaier über, der sich beim ersten Ballwechsel einen Lapsus auf der Rückhand erlaubt. Er trifft den Ball von unten und donnert die Kugel in die Wolken. Den zweiten Punkt schenkt der Kempener ebenfalls mit einer verfehlten Rückhand ab, dieses Mal segelt der Ball diagonal ins Netz. Navone hat langsam Gefallen an diesem Match gefunden. Er rast einem Angriffsball hinterher und nimmt den nächsten Ball mit einem gekonnten Volley direkt am Netz. Erstmals gewinnt der Argentinier zwei Aufschlagspiele in Folge.

Navone - Altmaier 1:6, 2:1 Navone lässt den ersten Break-Ball liegen, behauptet sich aber beim zweiten Versuch und erzwingt einen Fehler von Altmaier. Spätestens jetzt ist seine kleine Misere in diesem Match damit vorerst ad acta gelegt.

Navone - Altmaier 1:6, 1:1 Navone legt nach, schnappt sich den ersten Punkt durch einen ansehnlichen Lob-Ball und gewinnt wieder Vertrauen in seine eigenen Fähigkeiten. Sein Rückhand-Winner die Linie entlang bestätigt diesen Eindruck. Altmaier bleibt bei eigenem Aufschlag dennoch offensiv, geht dem Ball zügig hinterher, scheitert aber mit seinem versuchten Serve-and-Volley am Netz. Erstmals bietet der Deutsche somit zwei Break-Bälle gegen sich an.

Navone - Altmaier 1:6, 1:1 Ein leises "Come on" fliegt von den Lippen Navones, nachdem er den ersten Punkt unbeantwortet gewinnt. In diesem Spiel berappelt sich der Argentinier ein wenig und gewinnt die ersten drei Punkte relativ einfach. Letztlich gewinnt der 23-Jährige sein erstes Spiel seit dem ersten Spiel im ersten Satz.

Navone - Altmaier 1:6, 0:1 Der erste Ballwechsel zieht sich in die Länge, doch am Ende ist es wieder Navone, dem der entscheidende Fehler auf der Rückhand unterläuft. Daraufhin legt Altmaier mit dem ersten Ass im Match nach und geht komfortabel in Führung. Die nächsten beiden Aufschläge kann Navone erneut nicht retournieren, sodass er ohne Punktgewinn in den zweiten Satz startet.

Satz-Fazit Während Navone im ersten Satz überhaupt keinen Rhythmus gefunden hat und 23 Unforced Errors in den Statistiken stehen hat, spielt Altmaier solides Tennis, ohne große Highlights aber eben auch mit deutlich weniger Fehlern (9 Unforced Errors). Der Deutsche brachte neun von 14 ersten Aufschlägen ins Feld und gewann jeden einzelnen davon. So kann es aus deutscher Sicht gerne weitergehen.

Navone - Altmaier 1:6 Navone muss den ersten Punkt über den zweiten Aufschlag aufziehen, erhält aber einen derart langen Rückhand-Return von Altmaier, dass er wieder keinen Rhythmus findet und den Ball in den Himmel schießt. Seine Ratlosigkeit zieht sich durch das Aufschlagspiel, sodass er nach einem weiteren Fehler auf der Vorhand 0:40 hinten liegt und frustriert seinen Wut nach Außen trägt. Hilfreich ist das nicht, denn der erste Satz endet danach wie er begonnen hat: Mit einem Doppelfehler von Navone.

Navone - Altmaier 1:5 Navone leistet sich im ersten Ballwechsel den zehnten unerzwungenen Fehler auf der Vorhand. Altmaier nutzt diese Unsicherheiten gekonnt, spielt beim nächsten Punkt erfolgreich Serve-and-Volley und sackt den dritten Punkt ohne Return ein. Dieses Aufschlagspiel gewinnt der Deutsche problemlos zu Null.

Navone - Altmaier 1:4 Geschickt bespielt Altmaier die Vorhand seines Kontrahenten, dem weiterhin das Timing in seinen Schlägen fehlt. Navone sieht sich dadurch gezwungen, die Ballwechsel früh zu beenden. Ein Spielstil, der dem Argentinier überhaupt nicht liegt und erneut zu zwei Break-Bällen führt. Altmaier bleibt konzentriert, schlägt viele saubere Bälle und holt sich mit dem zweiten Versuch das zweite Break in Serie.

Navone - Altmaier 1:3 Altmaier genügt es bislang, in den Ballwechseln die Ruhe zu wahren und auf Fehler des Argentiniers zu warten. Navone leistet sich davon deutlich zu viele und steht bereits bei 14 Unforced Errors.

Navone - Altmaier 1:2 Wieder gewinnt Altmaier den ersten Punkt bei eigenem Return. Dieses Mal aber nicht durch einen Doppelfehler, sonder nach harter Arbeit in einer langen Rallye. Navone versucht konsequent die Rückhand des Kempeners zu bearbeiten und hat damit im zweiten Ballwechsel Erfolg. An seiner Genauigkeit muss der Argentinier aber noch arbeiten. Am Netz lässt er einen versuchten Rückhand-Winner liegen und muss nach einem weiteren Fehler auf der Vorhand zwei Break-Bälle hinnehmen. Zum Abschluss leistet sich Navone einen Fehler auf der Rückhand und kassiert tatsächlich das Break!

Navone - Altmaier 1:1 Altmaier macht es seinem Kontrahenten gleich und startet ebenfalls mit einem Doppelfehler in sein erstes Aufschlagspiel. Im Gegensatz zum Argentinier kann Altmaier aber den nächsten Punkt für sich entscheiden, weil er keinen Return bekommt. Den dritten Punkt schnappt sich der Kempener ebenfalls, wobei er seinem Aufschlag forsch hinterher eilt und am Netz einen Rückhand-Volley in die freie Ecke legt. Danach gibt der Deutsche keinen Punkt mehr ab und hält souverän sein erstes Aufschlag-Spiel.

Navone - Altmaier 1:0 Altmaier forciert mit seiner einhändigen Rückhand einen Fehler von Navone, kann seinen darauffolgenden Break-Punkt aber nicht gewinnen. Navone attackiert in diesem Ballwechsel mit vollem Vertrauen die Rückhand-Ecke des Deutschen und geht seinen Angriffsbällen energisch nach, bis die Verteidigung des Kempeners bricht. Im Anschluss erhält Altmaier keine weitere Break-Möglichkeit und lässt seine erste gute Gelegenheit somit liegen.

Navone - Altmaier 0:0 Navone startet gleich Mal mit einem Doppelfehler und gerät durch einen Altmaier-Winner mit der Rückhand mit 0:30 in Rückstand. Nervenstark befreit sich der Argentinier zunächst aus dieser Bredouille und holt die nächsten drei Punkte. Eine Vorhand ins Netz wirft Navone aber wieder zurück.

Schwache Form Seit Mai hat Navone nur drei von 15 Matches gewonnen. In diesem Duell geht es für beide Akteure also gleichermaßen darum, die Formkurve wieder in die richtige Richtung zu lenken.

Die erste US-Open-Teilnahme Mariano Navone rangiert in der Weltrangliste (36.) deutlich vor Altmaier (89.). Im Gegensatz zum Kempener ist das heutige Erstrunden-Match für den Argentinier der erste Auftritt in New York. Vergangenes Jahr scheiterte der 23-Jährige noch in der ersten Qualifikationsrunde.

Eine schwierige Phase Nachdem Daniel Altmaier in Wimbledon ausgeschieden ist, hat er kein einziges Match mehr gewonnen. Zuletzt verlor der Deutsche sowohl in Kanada als auch in Cincinnati sein erstes Qualifikationsspiel und tauchte nicht im Hauptfeld auf.