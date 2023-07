Vukic - Altmaier 6:3, 7:6, 2:3 Immerhin macht Altmaier jetzt mit der Vorhand den Punkt, nutzt so den zweiten Spielball und geht mit 3:2 in Führung. Die Position, vorlegen zu können, nutzt der Deutsche also. Bisher jedoch zeigt sich Vukic davon unbeeindruckt.

Vukic - Altmaier 6:3, 7:6, 2:2 Auch Altmaier gerät nicht in Schwierigkeiten, organisiert sich schnell zwei Spielbälle. Die Ballwechsel sind kurz, Winner gibt es in dieser Phase selten, was als Aussage über die Qualität des Matches gewertet werden kann.

Vukic - Altmaier 6:3, 7:6, 2:2 Vukic gibt sich bei eigenem Aufschlag weiterhin nichts an. Seit dem Break ganz zu Beginn des Matches, wackelt beim Australier gar nichts mehr, der serviert wie aus einem Guss, marschiert zu Null zum Spielgewinn.

Vukic - Altmaier 6:3, 7:6, 1:2 Die übrigen Punkte sind schnell gemacht. Jetzt schlägt Altmaier mal recht ordentlich auf, was ihm schnelle Punkte beschert. Das Spiel zum 2:1 hat der 24-Jährige somit alsbald im Sack.

Vukic - Altmaier 6:3, 7:6, 1:1 Dagegen produziert Altmaier seinen zweiten Doppelfehler. Im Anschluss marschiert der Kempener mutig nach vorn, muss einen schwierigen Rückhandvolley spielen, setzt den aber sicher.

Vukic - Altmaier 6:3, 7:6, 1:1 Vukic schlägt besser auf, bestätigt das jetzt mit seinem siebten Ass. Auch darüber hinaus lässt der Australier weiter nichts anbrennen, hält recht zügig sein Service und gleicht zum 1:1 aus.

Vukic - Altmaier 6:3, 7:6, 0:1 Mit Serve and Volley nutzt Altmaier seinen zweiten Spielball, muss tief zum Vorhandflugball runter, setzt den aber mit ganz viel Gefühl unerreichbar.

3. Satz Jetzt darf Altmaier den Durchgang eröffnen und vorlegen. Vielleicht hilft ihm das, mal vorlegen zu dürfen. Dafür aber muss er natürlich sein Service halten. Der erste Punkt ist schnell zur Hand.

Zwischenfazit Somit wird das für Daniel Altmaier zu einer Mammutaufgabe. Zwei Sätze liegt der Kempener hinten und muss das auf einen mäßigen Aufschlag und insgesamt zu viele Fehler schieben. Immer wieder deutete der 24-Jährige an, dass er mindestens auf dem Niveau des Konkurrenten spielen könnte, doch es fehlt die Konstanz. Da wirkt Aleksandar Vukic in seinem Auftreten stabiler. Der Australier besitzt auch die Cleverness, mal auf die Fehler des Gegners zu warten. Und so läuft das bislang in seine Richtung.

Vukic - Altmaier 6:3, 7:6 Und Vukic darf aufschlagen. Da fackelt der Australier nicht lange, bekommt Hilfe. Der Vorhandreturn von Altmaier gerät zu lang. Der Tie-Break des zweiten Satzes geht mit 7:1 an Vukic.

Vukic - Altmaier 6:3, 6:6 Altmaier versemmelt eine Vorhand und bietet dem Kontrahenten fünf Satzbälle an.

Vukic - Altmaier 6:3, 6:6 Doch das gelingt nicht. Vukic nimmt dem Gegenüber einen weiteren Aufschlag ab und geht mit einem 5:1 im Gepäck zum Seitenwechsel.

Vukic - Altmaier 6:3, 6:6 Die beiden eigenen Aufschläge bringt der Australier in der Folge durch und stellt auf 4:1. Wie schon im gesamten Satz muss Altmaier nachziehen.

Vukic - Altmaier 6:3, 6:6 Altmaier serviert nach außen, spielt dann den Vorhandstopp. Vukic muss diagonal über den Platz laufen, ist rechtzeitig da, spielt die Rückhand kurz cross zum Mini-Break.

Vukic - Altmaier 6:3, 6:6 Jetzt sucht Altmaier den Weg nach vorn, haut kräftig auf den Schmetterball. Trotzdem kommt Vukic da ran, bringt die Filzkugel aber nicht mehr ins Feld.

Vukic - Altmaier 6:3, 6:6 Den Tie-Break eröffnet Vukic, hat das Kommando im Ballwechsel, scheut aber das letzte Risiko. Dennoch hat der 27-Jährige die Kontrolle und macht letztlich den Punkt.

Vukic - Altmaier 6:3, 6:6 Bei einer Rückhand von Vukic entfaltet die Schwerkraft zu spät ihre Wirkung. Den damit errungenen Spielball nutzt Altmaier, weil der Australier danach mit einer Vorhand im Spielhindernis hängen bleibt.

Vukic - Altmaier 6:3, 6:5 Altmaier beweist den Mut, spielt die Vorhand aggressiv. Dieser Ball kommt nicht zurück. Wieder Einstand!

Vukic - Altmaier 6:3, 6:5 Danach misslingt dem Deutschen ein Rückhand-Slice. Die Filzkugel landet im netz. Das bedeutet einen Breakball für Vukic, der zugleich Satzball ist.

Vukic - Altmaier 6:3, 6:5 Auch die zweite Chance weiß Altmaier nicht zu nutzen. Vukic taucht am Netz auf und schmettert sich nochmals zu Einstand.

Vukic - Altmaier 6:3, 6:5 Mit seinem vierten Ass ergattert Altmaier einen Spielball - und wirft den mit seinem ersten Doppelfehler weg. Einstand!

Vukic - Altmaier 6:3, 6:5 Vukic versucht, mithilfe der Challenge zu drei Satzbällen zu kommen. Das aber klappt nicht, sein Ball ist im Aus. Anschließend hat Altmaier die Genauigkeit bei einer Vorhand. 30 beide!

Vukic - Altmaier 6:3, 6:5 Danach sucht der Deutsche den Weg nach vorn und fängt sich den cross gespielten Vorhandpassierball von Vukic ein. 0:30!

Vukic - Altmaier 6:3, 6:5 Dorthin möchte nun auch Altmaier, muss sich abermals strecken, um in diesem Satz zu bleiben. Eine Vorhand ins Netz bedeutet dabei keinen guten Auftakt.

Vukic - Altmaier 6:3, 6:5 Vukic wirkt jetzt wieder eine Spur souveräner, verschafft sich mit seinem sechsten Ass drei Spielbälle. Und kurz darauf erledigt das der Australier zum zweiten Mal heute zu Null, hat den Tie-Break sicher.

Vukic - Altmaier 6:3, 5:5 Mit einem cleveren und sehr platzierten zweiten Aufschlag durch die Mitte, den Vukic nicht zurückbringt, hält Altmaier sein Service. Es bleibt alles offen in diesem Satz.

Vukic - Altmaier 6:3, 5:4 Bei 30 beide heißt es. Satzball oder Spielball? Altmaier hat die Nerven, punktet, deutlich im Feld stehend, mit der Vorhand.

Vukic - Altmaier 6:3, 5:4 Danach agiert der Deutsche mutig, punktet über Kopf. Nach guten Aufschlag kann sich der 24-Jährige zur Rückhand stellen. Und die sitzt.

Vukic - Altmaier 6:3, 5:4 Folglich hat Altmaier nun wieder den Druck, muss erneut gegen den Satzverlust aufschlagen und fängt sich gleich einen starken Return des Konkurrenten ein.

Vukic - Altmaier 6:3, 5:4 Vukic hält den sich aufbäumenden Altmaier in Schach, hat auch mal das Glück, punktet dann mit der Vorhand inside-out. Kurz darauf hat der Australier das Spiel zum 5:4 im Sack.

Vukic - Altmaier 6:3, 4:4 Jetzt braust der Deutsche zum dritten Mal heute zügig zu Null durch, macht das Spiel mit einem weiteren Rückhand-Winner rund und gleicht zum 4:4 aus.

Vukic - Altmaier 6:3, 4:3 Altmaier serviert nach außen, hat das Feld dann für die Rückhand offen und zieht die forsch durch. Das beschert ihm drei Spielbälle.

Vukic - Altmaier 6:3, 4:3 Vukic bietet bei eigenem Aufschlag nichts an. Abermals erledigt das der 27-Jährige souverän und stellt auf 4:3.

Vukic - Altmaier 6:3, 3:3 Auch die folgenden zwei Punkte landen auf dem Konto des Deutschen, der den Kopf also vollends aus der Schlinge zieht und sein Service doch noch durchbringt.

Vukic - Altmaier 6:3, 3:2 Das nächste Erscheinen am Netz ist erfolgreicher. Und über einen guten ersten Aufschlag wehrt Altmaier auch die zweite Breakchance ab.

Vukic - Altmaier 6:3, 3:2 Dann sucht Altmaier den Weg nach vorn, kann den Schmetterball aber nicht verwerten, sieht sich anschließend einem Passierball des Australiers gegenüber. Und den Rückhandflugball bringt der Deutsche nicht übers Netz. Zwei Breakbälle!

Vukic - Altmaier 6:3, 3:2 Doch dann kommen dem Kempener immer wieder diese leichten Fehler in die Quere. Eine Rückhand erlangt zu spät Bodenkontakt. Überhastet wuchtet der 24-Jährige dann noch eine Vorhand ins Aus.

Vukic - Altmaier 6:3, 3:2 Grundsätzlich deutet Altmaier immer wieder an, hier mindestens auf Augenhöhe spielen zu können. Diese Vorhand inside-in sitzt perfekt.

Vukic - Altmaier 6:3, 3:2 Jetzt schießt Vukic scharf. Zwei Asse in Folge bringen ihm drei Spielbälle. Und als Altmaier kurz darauf mit der Vorhand zu lang wird, erledigt das der Australier erstmals heute zu Null.

Vukic - Altmaier 6:3, 2:2 Altmaier hält dagegen, macht tatsächlich vier Punkte in Folge und profitiert jetzt seinerseits von gegnerischen Fehlern. So bleibt hier alles in der Reihe - 2:2.

Vukic - Altmaier 6:3, 2:1 Gerade haben wir die sicheren Aufschläger gelobt, prompt gerät Altmaier ins Wanken, produziert Fehler. 0:30!

Vukic - Altmaier 6:3, 2:1 Danach bekommt Altmaier den Vorhandreturn nicht hin. So erlebt Vukic ein weiteres unproblematisches Aufschlagspiel.

Vukic - Altmaier 6:3, 1:1 Aktuell lassen die Aufschläger nichts anbrennen. Auch Vukic serviert nun wieder souverän. Schnell sind drei Spielbälle zur Hand. Doch zu Null kommt der Australier einfach nicht durch, das verhindert jetzt ein Doppelfehler.

Vukic - Altmaier 6:3, 1:1 Viel länger fackelt Altmaier dann nicht, macht die Sache im Vorwärtsgang rund und legt den Vorhandvolley gefühlvoll zur Seite ab. Zum zweiten Mal heute erledigt das der Deutsche zu Null.

Vukic - Altmaier 6:3, 1:0 Nun wäre es an der Zeit, dass Altmaier wieder ein Zeichen setzt. Mit einem Rückhand-Winner und einem Ass organisiert sich der 24-Jährige zügig drei Spielbälle.

Vukic - Altmaier 6:3, 1:0 In der Folge jedoch braust Vukic durch sein Service, gibt keinen Punkt mehr ab und legt zum 1:0 vor.

2. Satz Nun ist es an Vukic, den zweiten Satz servierenderweise zu eröffnen. Mit einem Vorhand-Winner holt sich Altmaier den ersten Punkt.

Zwischenfazit Nach gut einer halben Stunde geht der erste Durchgang also an Aleksandar Vukic. Der Australier agierte insgesamt stabiler, erlaubte sich weniger Fehler und gewann dadurch Sicherheit für ein mutigeres Auftreten. Daniel Altmaier hatte durchaus gute Phase, spielte in der Summe aber nicht konstant genug und zu fehlerbehaftet.

Vukic - Altmaier 6:3 Im Vorwärtsgang setzt sich Altmaier zunächst zur Wehr, muss danach aber über den Zweiten gehen. Und den attackiert der Australier mit dem Rückhandreturn longline. Das bringt ihm den Satzgewinn.

Vukic - Altmaier 5:3 Vukic spielt mutiger und druckvoller, treibt den Gegner in den Fehler und verschafft sich zwei Breakbälle, die zugleich Satzbälle sind.

Vukic - Altmaier 5:3 Nun muss Altmaier gegen den Satzverlust servieren, leistet sich aber weiterhin zu viele Fehler - ohne Not erst mit der Rück- und dann mit der Vorhand. 0:30!

Vukic - Altmaier 5:3 Ähnlich läuft es danach für Vukic. Zwei Spielbälle liegen bereit. Und den zweiten nutzt der Australier mit einem Ass, stellt folglich auf 5:3.

Vukic - Altmaier 4:3 Altmaier stabilisiert sich wieder, organisiert sich zwei Spielbälle, hat dann zunächst Pech. Ein Ball des Gegner ist an der Grundlinie dran, den Ball hatte der Deutsche im Aus gesehen. Besser läuft es im Anschluss, da ist sein Aufschlag knapp an der Seitenlinie dran. Der Kempener verkürzt auf 3:4.

Vukic - Altmaier 4:2 Recht problemlos zu 15 zieht Vukic sein Aufschlagspiel durch, behauptet das Break und geht 4:2 in Führung.

Vukic - Altmaier 3:2 Momentan nehmen die Fehler Überhand beim Deutschen. Die nächste Vorhand segelt ins Aus. Und die Punkte gehen gerade sehr schnell weg.

Vukic - Altmaier 3:2 Die 100-prozentige Effizienz beim Ausnutzen der Breakchance bleibt bestehen. Vukic profitiert von einem Fehler des Widersachers. Dessen Vorhand setzt zu spät auf.

Vukic - Altmaier 2:2 Als Altmaier danach eine Vorhand ohne Not verschlägt, gibt es tatsächlich wieder einen Breakball.

Vukic - Altmaier 2:2 Jetzt geht Vukic mit dem Slice von Altmaier besser um, baut seinen Angriff gut auf und legt den hohen Rückhandvolley mit ganz viel Gefühl ab. 30 beide!

Vukic - Altmaier 2:2 Mit Rhythmuswechseln treibt Altmaier den Kontrahenten in den Rückhandfehler. 30 beide! Mehr ist in der Folge nicht zu holen. Auch Vukic hat sich beim Aufschlag stabilisiert und gleicht zum 2:2 aus.

Vukic - Altmaier 1:2 Altmaier kommt immer besser in Fahrt, macht die Punkte in Eigeninitiative. Die Vorhand sitzt und bringt drei Spielbälle. Und mit einem Ass erledigt das der 24-Jährige in der Folge glatt und zu Null.

Vukic - Altmaier 1:1 Und auch Altmaier fackelt nicht lange, schlägt gleich zu und bügelt den Fehlstart mit dem umgehenden Re-Break aus.

Vukic - Altmaier 1:0 Besser gelingt die Rückhand in der Folge. Anschließend der Deutsche die Stopp-Idee beim Gegner ist rechtzeitig da und holt sich den Breakball.

Vukic - Altmaier 1:0 Nun bietet sich Altmaier die Chance, sich einen Breakball zu erarbeiten, doch der Rückhand-Slice landet sang- und klanglos im Netz.

Vukic - Altmaier 1:0 Im Anschluss meldet sich Altmaier mal wieder zu Wort. Gegen den angreifenden Widersacher zieht der Kempener die Rückhand longline durch.

Vukic - Altmaier 1:0 Mit dem Break im Rücken fabriziert nun auch Vukic gleich sein erstes Ass. Auch der nächste Punkt ist schnell zur Hand.

Vukic - Altmaier 1:0 Dann patzt Altmaier mit der Vorhand und gibt nach 30:0 und vier verlorenen Punkten in Serie sein Service ab.

Vukic - Altmaier 0:0 Plötzlich dreht Vukic auf, punktet mit der Vorhand und dann auch noch mit der Rückhand. Kurz darauf sieht sich Altmaier einem Breakball gegenüber.

1. Satz In diesem Moment eröffnet Altmaier das Match und beginnt gleich mit einem Ass.

Head 2 Head Zum zweiten Mal stehen sich die beiden in einem offiziellen Match gegenüber. Das erste Duell fand im März 2022 bei einem Challenger in Phoenix statt. Das Erstrundenmatch entschied Altmaier in drei Sätzen für sich.

Altmaier 2023 Seinen letzten Challenger-Turniersieg holte Altmaier Mitte April in Sarasota. Danach wusste der 24-Jährige auch beim 1.000er von Madrid zu gefallen. Das Viertelfinale bedeutete sein bislang bestes Masters-Abschneiden und das beste Saisonergebnis auf ATP-Niveau.

In Kürze Soeben hat Xinyu Wang im Schnellverfahren Storm Hunter abgefertigt, für das 6:3, 6:1 lediglich gut eine Stunde benötigt. Damit ist Court 9 nun gleich frei. Unser Match könnte also in der Tat gegen 19:00 Uhr MESZ beginnen.

Altmaier Auch Daniel Altmaier war 2021 in der Qualifikation gescheitert, stand dann vor zwölf Monaten erstmals im Hauptfeld und schied in der ersten Runde aus. Als bestes Grand-Slam-Ergebnis steht für ihn das Achtelfinale von Roland Garros 2020 zu Buche. Zu einem Endspiele oder gar Turniersieg hat es auf der ATP-Tour ebenfalls noch nicht gereicht. Zu Titelehren kam der Kempener gleichsam nur auf Challenger-Level, auf dem er sieben von neun Endspielen für sich entschied. Der Rechtshänder war im vergangenen Jahr schon die Nummer 53 der Welt, wird momentan an Position 66 geführt.

Vukic 2023 Auf der ATP-Tour hat Vukic eine Match-Bilanz von zehn Siegen und 17 Niederlagen. Qualifikationen, die er regelmäßig bestreiten muss, zählen da nicht mit. Bei den 250ern von Delray Beach und zuletzt in Eastbourne stand der Australier immerhin im Achtelfinale. Bessere Ergebnisse gab es sonst in dieser Saison auch wieder nur auf Challenger-Ebene. Hier spielte Vukic drei Finals und gewann jenes im südkoreanischen Busan. Dank der dabei errungenen Punkte kletterte er bis auf Platz 87 der Weltrangliste, nimmt damit aktuell die bislang höchste Position seiner Karriere ein. In Wimbledon steht er erstmals im Hauptfeld, war bei einem ersten Anlauf 2021 an der ersten Quali-Hürde gescheitert.

Vukic Dann erleben wir das Duell zweier ungesetzter Spieler. Vor allem Aleksandar Vukic ist ein beinahe unbeschriebenes Blatt. Der 27-Jährige zog zunächst das Studium vor, spielte nur nebenbei Tennis und ist erst vor fünf Jahren, also relativ spät Profi geworden. Nennenswerte Spuren hat der Australier nicht hinterlassen, ließ allenfalls auf der Challenger-Tour aufhorchen. Auf diesem Level erreichte der Rechtshänder neun Endspiele und gewann zwei davon. Bei Majors stand Vukic viermal im Hauptfeld, schaffte es bei den Australian Open 2022 mal in die zweite Runde. Auf Masters-Ebene war er lediglich dreimal Teil eines Hauptfeldes und spielte in Indian Wells 2021 die zweite Runde.

Verzögerungen Unser Match war das dritte heute auf dem Court 9 angesetzte Duell und hätte bereits am Nachmittag steigen sollen. Doch bereits im ersten Match hatte man es nicht sonderlich eilig. Nach einem 0:2-Satzrückstand bog Jordan Thompson die Partie gegen Brandon Nakashima noch um. Hinzu kam eine Regenunterbrechung. Aktuell sind Storm Hunter und Xinyu Wang am Werk. Entsprechend müssen wir damit rechnen, nicht vor 19:00 Uhr MESZ an der Reihe zu sein.