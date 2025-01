Jannik Sinner - Alexander Zverev 6:3 3:3 Zverev rückt mal wieder gut ans Netz vor und spielt einen nicht einfachen Vorhandvolley gut kurz cross. Sinner ist noch dran, legt die Kugel kurz cross aber knapp ins Aus. Es folgt ein weiterer leichter Rückhandfehler des Deutschen, das sind mittlerweile ungewöhnlich viele - 15:15.

Jannik Sinner - Alexander Zverev 6:3 3:3 Zum zweiten Mal in diesem Spiel kommt Sinner mit dem Vorhand-Stopp zum Punktgewinn. Der ist erneut gar nicht so kurz, Zverevs Weg aber weit sodass der Deutsche noch rankommt, die gelbe Filzkugel aber nicht mehr über das Netz befördern kann. So kommt Sinner zum Spielball den er durch einen Unforced Error mit der Rückhand Zverevs nutzt. Es geht langsam in die heiße Phase in Durchgang zwei.

Jannik Sinner - Alexander Zverev 6:3 2:3 Sinner baut seinen ersten Doppelfehler ein, der zweite Aufschlag geht dabei deutlich nach außen ins Aus. Zverev geht endlich mal näher an die Grundlinie ran, treibt Sinner nach hinten und erzwingt mit einer Rückhand longline den Fehler des Italieners - 30:30.

Jannik Sinner - Alexander Zverev 6:3 2:3 Zverev steht vier Meter hinter der Grundlinie was auch Sinner sieht und mit einem Vorhand-Stopp, der nicht einmal perfekt sein muss, zum Punktgewinn kommt. Dann verzieht Zverev eine Rückhand cross, Sinner kommt zum schnellen 30:0.

Jannik Sinner - Alexander Zverev 6:3 2:3 Zverev vergibt seinen ersten Spielball durch einen Unforced Error mit der Rückhand, die longline neben der Linie landet. "Sascha" sichert sich dann das Spiel mit einem Netzangriff bei dem Sinners Rückhand-Passierball deutlich ins Aus fliegt.

Jannik Sinner - Alexander Zverev 6:3 2:2 Nach guter Anfangsphase hat das Niveau der Partie etwas nachgelassen. Mit etwas Rahmen verzieht Sinner eine Vorhand cross seitlich. Mit einem Ass durch die Mitte, Nummer sieben für den Deutschen, schnappt sich Zverev zwei Spielbälle.

Jannik Sinner - Alexander Zverev 6:3 2:2 Zverev reagiert auf einen Lob gut, touchiert mit der Rückhand die Netzkante bis Sinner eine Rückhand longline neben die Linie setzt. Es folgt der zweite Doppelfehler des Deutschen - 15:15.

Jannik Sinner - Alexander Zverev 6:3 2:2 Mit einer Kombination aus Aufschlag nach außen und Vorhand inside-out erzwingt Sinner den Fehler bei Zverev und holt sich drei Spielbälle. Dann kann "Sascha" den Rückhandreturn auf Sinners Kick-Aufschlag nach außen nicht im Feld unterbringen. Zverev wartet weiter auf seinen ersten Breakball der Partie und hat bei Aufschlag Sinner noch nicht viel auszurichten.

Jannik Sinner - Alexander Zverev 6:3 1:2 Wieder setzt Zverev eine Rückhand cross eher leichtfertig an die Netzkante und zeigt sich sichtlich genervt. Beim folgenden Ballwechsel beantwortet Sinner einen tiefen Rückhandslice mit einem perfekten Vorhand-inside-out-Winner genau auf die Linie - 30:0.

Jannik Sinner - Alexander Zverev 6:3 1:2 Zverev braucht seinen ersten Aufschlag und feuert ein Ass mit 214km/h durch die Mitte ins Feld. Beim Spielball dominiert Zverev, lässt einen Rückhand-Stopp folgen und hat Glück dass Sinners Vorhand cross von der Netzkante auf dessen Seite bleibt.

Jannik Sinner - Alexander Zverev 6:3 1:1 Nach Aufschlag nach außen und Vorhand longline bekommt Zverev einen schwierigen Lob, den er von weit hinten gerade so cross auf die Grundlinie setzt. Beim zweiten Breakball spielt es der Deutsche wieder offensiv und rückt nach Vorhand cross und Rückhand cross vor. Wieder bekommt er einen Überkopfball, der ist aber einfacher und wird sicher longline verwandelt. Zwei Breakbälle abgewehrt - Einstand.

Jannik Sinner - Alexander Zverev 6:3 1:1 Sinner lässt etwas liegen, nachdem Zverev eine krachende Rückhand longline des Italieners per Vorhandslice irgendwie lang ins Feld bringt. Den stehenden Ball setzt Sinner an die Netzkante von wo der Ball auf seine Seite zurückspringt. Zverev lässt darauf seinen ersten Doppelfehler der Partie folgen und lamentiert lautstark zu seiner Box. Zwei Breakbälle Sinner.

Jannik Sinner - Alexander Zverev 6:3 1:1 Zverev ist gut im Ballwechsel, geht aber nicht konsequent genug nach. So legt er die Vorhand aus der Mitte des Platzes ins Netz. Der Deutsche lässt die nächste Chance liegen, bringt den Rückhandvolley nach dem Angriffsball mit der Rückhand longline nicht über das Netz. Es wird gleich zu Beginn des zweiten Satzes eng - 0:30.

Jannik Sinner - Alexander Zverev 6:3 1:1 Erneut fliegt die Rückhand longline Zverevs deutlich ins Aus, Sinner gleicht in der Anfangsphase von Satz zwei aus.

Jannik Sinner - Alexander Zverev 6:3 0:1 Mit einem langen Vorhandslicereturn kommt Zverev eigentlich in den Ballwechsel, legt die darauffolgende Rückhand durch die Mitte aber meterweit ins Aus. Dann bleibt der Rückhandreturn des dreimaligen Grand-Slam-Finalists an der Netzkante hängen - 40:15.

Jannik Sinner - Alexander Zverev 6:3 0:1 Sinner trifft nach wie vor über 70% erste Aufschläge und kommt mit einem solcher nach außen zum Service-Winner. In der nächsten Rally setzt der Südtiroler eine Vorhand durch die Mitte knapp hinter die Grundlinie - 15:15.

Jannik Sinner - Alexander Zverev 6:3 0:1 Einen hohen Return nimmt Zverev per Schmetterball aus dem Halbfeld aus der Luft und verlegt diesen deutlich. Ein Spielball bleibt der Nummer zwei der Welt. Zverev muss über den zweiten Aufschlag, serviert dabei aber mit viel Risiko ein Ass durch die Mitte. Der Hamburger geht in Satz zwei in Führung.

Jannik Sinner - Alexander Zverev 6:3 0:0 Einen kurzen Return Sinners nutzt Zverev diesmal sicher aus und kommt per Rückhand-longline-Winner zum 30:15. Dann bleibt eine Rückhand longline des Italieners an der Netzkante hängen - 40:15.

Jannik Sinner - Alexander Zverev 6:3 0:0 Zverev eröffnet Satz zwei mit einem Unforced Error mit der Rückhand und bekommt im folgenden Ballwechsel einen solchen von Sinner - 15:15.

Satzfazit: Zverev in entscheidender Phase zu fehlerhaft Der erste Satz des Australian-Open-Endspiels geht mit 6:3 an Jannik Sinner. Es war ein ausgeglichener Beginn in der Rod-Laver-Arena da beide gut aber nicht überragend begannen. Zverev konnte im zweiten Aufschlagspiel die ersten beiden Breakbälle gegen sich abwehren, im Anschluss brachten beide ihre Service Games sicher durch. Im achten Aufschlagspiel wurde Zverev insbesondere auf der Vorhandseite immer unsicherer und gab dieses nach mehr nach acht Minuten, einigen abgewehrten Breakbällen aber auch vergebenen Spielbällen ab. Der Deutsche sucht noch etwas den Touch im Schläger und war gerade in der Endphase zu passiv und stand weit hinter der Grundlinie. Hinzu kommen zwölf Unforced Error, denen sein Gegenüber nur sieben entgegnet. Sinner ist voll da und zeigt einen starken ersten Durchgang mit 13:8 Winnern auf seiner Seite.

Jannik Sinner - Alexander Zverev 6:3 Sinner rückt mit der Vorhand nach dem Aufschlag vor und legt den Rückhandvolley nur lang ins Feld. Drei Mal gelingt es Zverev den Italiener nicht zu passieren, der am Netz auch stark reagiert, immer die richtige Ecke hat und per Rückhandvolley punktet. Seinen ersten Satzball nutzt die Nummer eins der Welt mit einem Ass nach außen zum Satzgewinn.

Jannik Sinner - Alexander Zverev 5:3 Sinner serviert zum Satz und beginnt mit einem Ass durch die Mitte. Dann wirft Zverev alles rein, feuert eine Rückhand cross mit extrem viel Tempo ins Feld, doch auch darauf hat Sinner eine Antwort, der stark reagiert. Dann geht Zverevs Rückhandslice seitlich ins Aus - 30:0.

Jannik Sinner - Alexander Zverev 5:3 Mehr als acht Minuten dauert das Spiel bereits an, Sinner bekommt seinen nächsten Breakball. Zverev lässt sich zu weit zurück drängen und baut einen Unforced Error mit der Rückhand ein. Und Breakball Nummer sechs nutzt Sinner: Zverev geht mit einem unzureichenden Rückhand-Angriffsball vor und kann den schwierigen Rückhandvolley nicht ins Feld bringen.

Jannik Sinner - Alexander Zverev 4:3 Mit überragender Beinarbeit kommt Sinner an einen Angriffsball von Zverev ran und passiert den Deutschen mit der Rückhand longline überragend. Beim nächsten Breakball wählt Zverev beim Angriffsball mit dem inside-in eigentlich die falsche Ecke und öffnet Sinner für den Passierball das Feld. Der lässt eine große Chance liegen und legt den Vorhand-Passierball neben die Linie. Wieder ein Breakball abgewehrt, wieder Einstand.

Jannik Sinner - Alexander Zverev 4:3 Zverev serviert den zweiten Aufschlag als Ersten und feuert diesen mit 218km/h ins Feld. Das Risiko wird belohnt, Sinners Return kommt nicht über das Netz. Allerdings häufen sich die Vorhandfehler beim Hamburger, der eine solcher zum wiederholten Male ohne Not ins Netz legt - wieder Einstand.

Jannik Sinner - Alexander Zverev 4:3 Zverev holt sich durch einen Service-Winner durch einen Aufschlag nach außen den Spielball, verlegt dann aber einen machbaren Rückhandvolley, bei dem das Timing nicht stimmt. Wieder Einstand.

Jannik Sinner - Alexander Zverev 4:3 Zverev serviert mit 223km/h durch die Mitte, folgt per Rückhand longline ans Netz und setzt den Schmetterball darauf sicher weg. Auch beim zweiten Breakball findet der Deutsche einen guten ersten Aufschlag nach außen, Sinners Rückhandreturn longline segelt ins Aus. Zwei Breakbälle abgewehrt - Einstand.

Jannik Sinner - Alexander Zverev 4:3 Zverev serviert gut nach außen, hat aber auch etwas Glück dass Sinners Vorhandreturn an der Netzkante hängen bleibt. Den nächsten Punkt bereitet der Deutsche eigentlich gut vor, folgt dem Aufschlag nach außen per Vorhand-Drive-Volley longline ans Netz. Der Vorhand-Volley-Stopp darauf ist nicht gut genug und Sinner schnell vorne. Der Südtiroler passiert Zverev mit der Vorhand longline und hat die nächsten beiden Breakbälle.

Jannik Sinner - Alexander Zverev 4:3 Zverev steht in der Rally zu weit hinten und daher nicht richtig an die Rückhand ran, die cross ins Aus fliegt. Der Deutsche hat eine schwache Phase und verlegt auch beim folgenden Ballwechsel eine Vorhand cross deutlich. Das ist gerade zu passiv - 0:30.

Jannik Sinner - Alexander Zverev 4:3 Wie so oft zeigt sich Sinner bei den wichtigen Punkten nervenstark und serviert gut durch die Mitte, den Aufschlag kann Zverev nicht mehr über das Netz bringen. Dann sucht Sinner die Vorhand-cross-Rally und geht als Sieger heraus, Zverevs Vorhand fliegt tief ins Netz.

Jannik Sinner - Alexander Zverev 3:3 Zverev geht als Sieger aus dem nächsten Rückhand-cross-Duell weil Sinners Rückhand knapp hinter die Linie segelt. Es folgt ein weiterer Unforced Error des Italieners der eine Vorhand an der Grundlinie cross an die Netzkante setzt - 30:30.

Jannik Sinner - Alexander Zverev 3:3 Sinner gibt sich bei einem Schmetterball von der Grundlinie keine Blöße und feuert diesen cross zum Winner ins Feld. Mit einem Service-Winner durch einen Aufschlag nach außen kommt der Australian-Open-Sieger des vergangenen Jahres zum 30:0.

Jannik Sinner - Alexander Zverev 3:3 Mit seinem vierten Ass - diesmal nach außen - gleicht Zverev aus. 28 Minuten sind bereits gespielt, es ist ein ausgeglichener Beginn auf sehr solidem Niveau mit wenigen Unforced Errors auf beiden Seiten auch wenn die Highlights noch fehlen.

Jannik Sinner - Alexander Zverev 3:2 Sinner steht wieder beim Return auf den zweiten Aufschlag sehr weit vorne, nimmt diesen mit der Vorhand sehr früh und setzt ihn longline knapp neben die Linie. Mit einem Ass durch die Mitte holt sich Zverev zwei Spielbälle.

Jannik Sinner - Alexander Zverev 3:2 Mit einem Ass nach außen eröffnet Zverev sein drittes Aufschlagspiel, legt eine Vorhand cross nach dem zweiten Aufschlag dann aber leichtfertig mit zu viel Rücklage ins Aus - 15:15.

Jannik Sinner - Alexander Zverev 3:2 Sinners Länge bei der Rückhand cross ist gut und Zverev etwas zu spät dran - so fliegt die Rückhand longline des Deutschen ins Aus. Seinen vierten Spielball nutzt Sinner weil Zverev ihm einen Unforced Error mit der Vorhand beschert. Auch die Nummer eins der Welt übersteht einen ersten kleinen Test bei eigenem Aufschlag.

Jannik Sinner - Alexander Zverev 2:2 Sinner treibt Zverev mit der Vorhand cross mit viel Winkel aber wenig Tempo raus. Der Deutsche riskiert viel, setzt die Vorhand cross aber neben die Linie. So hat Sinner den nächsten Spielball, vergibt diesen aber mit einem Unforced Error mit der Vorhand - wieder Einstand.

Jannik Sinner - Alexander Zverev 2:2 Wieder will Sinner auf die Rückhand cross die Rückhand longline folgen lassen, legt diese aber hinter die Grundlinie. Dann muss der Italiener auf einen kurzen Slice-Return mit der Vorhand ans Netz folgen, bekommt einen machbaren Rückhandvolley, den er aber nicht über das Netz bringen kann. Es geht erstmals bei Sinners Aufschlag über Einstand.

Jannik Sinner - Alexander Zverev 2:2 Sinner hat weiter eine extrem gute Quote beim ersten Aufschlag und kommt per Aufschlag durch die Mitte zum nächsten Service-Winner. Beim nächsten Ballwechsel kommt es wieder zu einer Rückhand-cross-Rally aus der der Südtiroler sich zuerst raus traut und per Rückhand longline Zverevs Vorhandfehler erzwingt - 40:15.

Jannik Sinner - Alexander Zverev 2:2 Mit einem Vorhand-longline-Konter bringt sich Zverev in Position und vollendet per Vorhand-inside-in-Winner. Auch in der nächsten Rally ist der Deutsche gut drin, verzieht eine Vorhand cross dann aber deutlich - 15:15.

Jannik Sinner - Alexander Zverev 2:2 Zverev trifft weiter erste Aufschläge, rückt erstmals ans Netz vor und vollendet per Vorhandvolley. Es folgt ein weiterer guter Aufschlag nach außen, den sicher nicht returnieren kann. Zverev übersteht einen ersten schwierigen Moment und ist auch emotional voll in diesem Endspiel angekommen.

Jannik Sinner - Alexander Zverev 2:1 Den ersten Breakball kann Zverev durch einen Aufschlag nach außen abwehren, Sinners Vorhandreturn longline geht deutlich ins Aus. Auch bei der zweiten Breakchance serviert Zverev gut, bekommt einen kurzen Ball und setzt diesen per Vorhand cross sicher weg - Einstand.

Jannik Sinner - Alexander Zverev 2:1 Mit einem Aufschlag durch die Mitte erzwingt Zverev einen kurzen Return und veredelt diesen gleich per Rückhand-Drive-Volley. Beim folgenden Ballwechsel baut Zverev einen unzureichenden Rückhand-Stopp ein und rückt darauf vor, Sinner passiert den Deutschen problemlos mit der Rückhand longline und hat die ersten zwei Breakbälle der Partie.

Jannik Sinner - Alexander Zverev 2:1 Sinner nimmt den Rückhandreturn auf Zverevs zweiten Aufschlag im Feld und bringt ihn lang durch die Mitte. Damit hat Zverev Probleme, bewegt sich nicht optimal und verlegt die Vorhand seitlich. Die nächste Vorhand nach dem ersten Aufschlag nach außen ist machbar, landet aber im Netz. Es wird erstmals brenzlig für den Deutschen - 0:30.

Jannik Sinner - Alexander Zverev 2:1 Sinner muss erstmals über den zweiten Aufschlag und es kommt zur ersten richtig hochklassigen Rally. Nach 23 Schlägen - darunter viel Rückhand cross - verzieht Zverev eine Vorhand longline. Sinner hat drei Spielbälle und nutzt den Ersten durch eine Kombination aus Aufschlag nach außen und Vorhand-inside-in-Winner.

Jannik Sinner - Alexander Zverev 1:1 Beim Return ist der Deutsche noch nicht gut drin. Sinner serviert auf den Körper, Zverevs Rückhandreturn fliegt vom Rahmen des Schlägers ins Aus. Dann kommt der Italiener mit dem Aufschlag weit nach außen, auch den kann Zverev nicht returnieren - 30:0.

Jannik Sinner - Alexander Zverev 1:1 Zverev steht jetzt nah an der Grundlinie und erzwingt mit einer Rückhand longline Sinners Vorhandfehler. Auch der Deutsche kommt gut durch sein erstes Aufschlagspiel.

Jannik Sinner - Alexander Zverev 1:0 Zverev bleibt zu verhalten und wird mit der Vorhand zu kurz was Sinner sofort per Rückhand-longline-Winner ausnutzt. "Sascha" reagiert mit seinem ersten Ass nach außen und hat zwei Spielbälle.

Jannik Sinner - Alexander Zverev 1:0 Die erste längere Rally geht an Zverev, der in der Vorhand-cross-Rally gut mithält und letztlich einen Rückhandfehler von Sinner bekommt. Auch den nächsten Ballwechsel dominiert Sinner, steht näher an der Grundlinie, zieht die Vorhand cross aber zu lang - 30:0.

Jannik Sinner - Alexander Zverev 1:0 Wieder serviert Sinner Zverev in die Vorhand, dessen Return diesmal im Netz landet. Dann kann Zverev zwar den Rückhandreturn ins Feld bringen, wird aber direkt von einer Rückhand longline des Italieners unter Druck gesetzt und kann die folgende Vorhand nicht mehr über das Netz bringen. Souveräner Start von Sinner.

Jannik Sinner - Alexander Zverev 0:0 Die Nummer eins der Welt eröffnet mit eigenem Aufschlag und standesgemäß mit einem Ass durch die Mitte. Auch der zweite Punkt ist kurz, Sinner serviert erneut durch die Mitte und Zverevs Vorhandreturn fliegt etwas unsauber getroffen ins Aus - 30:0.

Wird die Physis eine Rolle spielen? Viel wurde im Laufe des Turniers über die körperlichen Konditionen gesprochen, es könnte auch im Endspiel eine Rolle spielen. Es ist alles angerichtet, Sinner und Zverev haben die Rod-Laver-Arena bereits betreten und spielen sich ein. In wenigen Minuten kann es losgehen. Viel Spaß!

Zverev im Head-to-head vorne Sechs Mal trafen Jannik Sinner und Alexander Zverev bisher auf der Tour aufeinander und der Deutsche liegt im direkten Vergleich mit 4:2 vorne. Davon trafen die beiden drei Mal bei Grand Slams aufeinander: 2020 bei den French Open behielt Sinner in vier Sätzen die Oberhand, Zverev konnte sich bei den US Open 2021 in drei und 2024 in fünf Sätzen durchsetzen. Das letzte Duell in Sinners starkem Jahr 2024 war ein sehr umkämpftes, das der Italiener nach über drei Stunden im Halbfinale von Cincinnati im Tiebreak des Dritten Satzes für sich entschied. Die drei jüngsten Begegnungen gingen alle in den Entscheidungssatz.

Auch Sinner mit zwei Satzverlusten Jannik Sinner zeigte im Laufe des Turniers kleinere körperliche Probleme und kämpfte sich trotz leichter Krankheit vor allem durch das Achtelfinale gegen Holger Rune, in dem er in vier Sätzen die Oberhand behielt. Auch im Halbfinale gegen Ben Shelton wirkte der 23-Jährige beeinträchtigt und gab im Nachhinein leichte Krämpfe zu. Dennoch zog er souverän ins Finale ein, besonders beeindruckend war die Machtdemonstration im Viertelfinale gegen Lokalmatador Alex de Minaur als der Südtiroler lediglich sechs Spiele abgab. Zuvor leistete sich Sinner lediglich in der zweiten Runde mit einem Satzverlust gegen den Australier Tristan Schoolkate einen Schönheitsfehler, gegen Nicolas Jarry in Runde eins und Marcos Giron in Runde drei kam die Nummer eins der Setzliste ohne Satzverlust sicher durch.

Zverev souverän ins Endspiel Nach Halbfinalteilnahmen 2020 und 2024 ist es das erste Endspiel in Down Under für Alexander Zverev. Die körperliche Verfassung der Nummer zwei der Setzliste war vor dem Turnier nach einer Bizepszerrung beim United Cup fraglich, als der Deutsche pausieren musste. Schnell wurde klar, dass der Bizeps den Deutschen nicht mehr beeinträchtigt - der 27-Jährige rauschte ohne Satzverlust durch die ersten drei Runden gegen Lucas Pouille, Pedro Martinez Portero und Jacob Fearnley. Im Achtel- und Viertelfinale nahmen Ugo Humbert und Tommy Paul dem Hamburger zwar einen Satz ab, daraufhin brachte Zverev die Partien aber ungefährdet ins Ziel. Im Halbfinale folgte ein hochklassiger 81-Minuten Satz gegen den zehnfachen Australian-Open-Sieger Novak Djokovic, der daraufhin aufgrund eines Muskelfaserrisses aufgeben musste. Sollte heute der Titel her, muss die Nummer zwei der Welt erstmals in seiner Karriere bei einem Grand Slam die Nummer eins der Rangliste schlagen (bisherige Bilanz 0:4).

Drei aus drei? Auch für Jannik Sinner ist es das dritte Grand-Slam-Finale seiner Karriere - der Italiener hat aber eine perfekte Quote und seine bisherigen Finals bei den Australian Open und den US Open des vergangenen Jahres gewonnen. Der 23-Jährige bleibt nach dem Turnier die Nummer eins der Welt und will natürlich seine astreine Bilanz in Major-Finals behalten.

Alle guten Dinge sind drei In Melbourne soll es im dritten Anlauf für Alexander Zverev endlich mit dem ersten Grand-Slam-Titel klappen. Nach Finalniederlagen bei den US Open 2020 und bei den French Open im vergangenen Jahr, in denen der 27-Jährige jeweils in fünf Sätzen den Kürzeren zog, ist es das dritte Major-Finale für "Sascha". Der Hamburger will Geschichte schreiben und nach Steffi Graf, Boris Becker, Michael Stich und Angelique Kerber der fünfte Deutsche Grand-Slam-Sieger werden.