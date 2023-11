Kiel Magdeburg 25. Kiel strauchelt im Spielaufbau gehörig! Auf der linken Seite verliert erst Becker und kurz darauf Schulz den Ball, wodurch Bell Bell durchstarten kann und von der linken Seite in den Strafraum einzieht. Acht Meter vor dem Tor versucht er es mit einer Mischung aus Hereingabe und Abschluss, womit er knapp das Tor verfehlt. Der Spieler gestikuliert jedoch aufgebracht in Richtung von Schuler. Offenbar ist Bell Bell der Meinung das sein Kollege hätte durchstarten müssen.

Dortmund Hoffenheim 25. Fast die Führung für Dortmund! Bynoe-Gittens setzt sich auf dem linken Flügel gegen mehrere Gegenspieler durch. Dann zieht er aus nach einem Haken aus acht Metern mit links ab. Sein Schuss fliegt knapp am linken Pfosten vorbei.

Freiburg Paderborn 25. Die beste SCF-Gelegenheit bislang! Über rechts findet Eggestein den Weg zur Grundlinie, dann nimmt er den Kopf hoch und sieht Gregoritsch im Rückraum. Der Österreicher kommt aus zwölf Metern halblinker Position zum Abschluss, sein Schuss ist aber etwas zu zentral. Boevink kann das Leder abwehren.

Sandhausen Leverkusen 25. Leverkusen lässt den Ball jetzt laufen und den Gegner hinterher. Beinahe spielt Rehnen einen Katastrophenpass aus dem eigenen Sechzehner, aber Adli kann den Fehlpass nicht verarbeiten. So kommt Geschwill geradeso dazwischen. Die Konzentration bei Sandhausen lässt etwas nach.

Freiburg Paderborn 24. Auf der linken Seite geht Dōan in die Tiefe, der dann aber sofort von zwei Gegenspielern gestellt wird. Der Japaner dreht im Anschluss ab und lässt das Leder nich einmal hinten herum laufen.

Sandhausen Leverkusen 23. Jetzt wird die Partie etwas fahrig. Sandhausen ist mit der Elfmeterentscheidung offensichtlich nicht einverstanden. Während der Ballannahme kam es wohl zu einem Handspiel von Adli, das übersehen wurde. Den VAR gibt es ja bekanntlich in dieser Runde noch nicht. Nach dem Gegentor haben die Hausherren somit Probleme wieder in die Spur zu finden.

Kiel Magdeburg 23. Gelbe Karte für Philipp Sander (Holstein Kiel)

Der Kieler foult Daniel Elfadli mit einer Grätsche von hinten und kassiert die gelbe Karte. Die Entscheidung ist absolut korrekt. Da ist auch schon ein wenig Frust dabei.

Dortmund Hoffenheim 23. Bynoe-Gittens geht links in den Strafraum. Er spielt den Ball quer. Ein Verteidiger klärt in höchster Not. Dortmunds letzte Pässe kommen noch nicht genau genug.

Freiburg Paderborn 21. Adamu weicht mal auf die linke Seite aus und will an Curda vorbei gehen. Er legt sich aber den Ball zu weit vor, der dann im Aus landet. Freiburg wirkt bemüht, kommt aktuell aber nicht durch.

Kiel Magdeburg 21. Holtby kann sich im Duell mit Atik nur mit einem Foul helfen, weshalb die Gäste einen Freistoß aus 20 Metern, halblinker Position, erhalten. Der gefoulte Spieler führt selbst aus und versucht es mit einem Schlenzer in die Torwartecke. Der halbhohe Schuss geht aber einen halben Meter am Tor vorbei. Kurz darauf versucht es Connor Krempicki mit einem Schuss aus ähnlicher Position, jedoch bekommt Timon Weiner die Hände schnell genug hoch und kann das wuchtige Geschoss über die Latte lenken.

Sandhausen Leverkusen 21. Tooor für Bayer Leverkusen, 0:1 durch Exequiel Palacios

Ein Stammspieler übernimmt den Strafstoß. Palacios legt sich den Ball auf dem Punkt zurecht und tritt an. Er setzt den Ball halbhoch auf die linke Seite, der an den Pfosten und ins Netz knallt. Rehnen hat zwar die Ecke, aber dieser Elfmeter ist einfach zu genau und somit unhaltbar.

Sandhausen Leverkusen 20. Gelbe Karte für Alexander Fuchs (SV Sandhausen)

Für das Einsteigen im Sechzehner sieht Fuchs noch die Gelbe Karte. Er trifft Adli deutlich am Fuß, der das clever macht und somit ist auch die Karte eine richtige Entscheidung.

Sandhausen Leverkusen 20. Adli setzt sich im Sechzehner gegen Geschwill und Fuchs durch und geht dann zu Boden! Schiedsrichter Richard Hempel zögert nicht lange und zeigt auf den Punkt. Eine richtige Entscheidung.

Dortmund Hoffenheim 21. Dortmund spielt sich schön über die rechte Seite durch. Wolf legt den Ball von der Grundlinie auf Reus zurück. Der folgende Abschluss aus zwölf Metern wird geblockt.

Dortmund Hoffenheim 20. Die folgende Dortmunder Ecke bringt nichts ein.

Dortmund Hoffenheim 19. Schöne Kombination der Dortmunder! Ryerson macht Tempo durchs Zentrum. Dann spielt er Reyna an, der direkt mit der Hacke für Reus auflegt. Reus geht in den Strafraum, wird aber entscheidend von Akpoguma gestört. Es gibt Ecke für den BVB.

Freiburg Paderborn 18. Gelbe Karte für Florent Muslija (SC Paderborn 07)

Auf der linken Außenbahn langt der kosovarische Nationalspieler hin und lässt gegen Dōan das Bein stehen.

Freiburg Paderborn 17. Gute Chance für den SCP! Leipertz wird per Steckpass in der Tiefe im Strafraum bedient und kratzt den Ball noch vor der Grundlinie ins Zentrum. Die Ablage erreicht aber nur Ginter, der per Befreiungsschlag klären kann.

Kiel Magdeburg 18. Philipp Sander führt einen Einwurf von der rechten Seite weit und flankenähnlich aus, findet am kurzen Pfosten jedoch keinen Abnehmer. Gnaka möchte sofort umschalten, erhält jedoch einen Trikot-Zupfer und wird erfolgreich gebremst.

Sandhausen Leverkusen 18. Aber der Angreifer, der diesmal aus knapp 20 Metern zentraler Position abschließen kann, setzt die Kugel zu hoch. Der Ball geht deutlich über den Kasten.

Dortmund Hoffenheim 18. Brandt probiert es mal aus der zweiten Reihe. Sein Schuss geht zwei Meter rechts daneben.

Sandhausen Leverkusen 17. Wieder gibt es einen Freistoß für Leverkusen aus guter Position. Diesmal ist es Hložek, der sich das Leder zurechtlegt.

Freiburg Paderborn 16. Die Partie läuft mittlerweile wieder, auch Grimaldi steht wieder auf dem Spielfeld. Freiburg hat sich nun mehr zurückgezogen, Paderborn läuft an...

Kiel Magdeburg 16. Magdeburg wirkt trotz der jüngsten Negativ-Serie extrem selbstbewusst und kein bisschen verunsichert. Das Team zeigt schnellen Kombinationsfußball mit Ball und fährt ein sehr aggressives und koordiniertes Gegenpressing ohne Ball auf. Demnach geht die Führung mit zwei Toren Vorsprung durchaus in Ordnung.

Dortmund Hoffenheim 16. Nächste gute Chance für Hoffenheim! Bynoe-Gittens verliert auf dem linken Flügel den Ball, dann kontert Hoffenheim und das wie aus dem Lehrbuch. Am Ende hat Stach links im Strafraum den Ball. Er macht einen Haken und zieht mit links aus 14 Metern ab. Sein Schuss geht knapp zentral über die Latte.

Freiburg Paderborn 15. Grimaldi liegt ohne ersichtliche Gegnereinwirkung am Boden und wird aktuell behandelt. Für den erfahrenen Angreifer wird es wohl weiter gehen können, er steht mittlerweile wieder.

Dortmund Hoffenheim 15. Der anfängliche Hoffenheimer Druck hat etwas abgenommen. Dortmund hat mehr und mehr den Ball. Bisher kommen aber noch keine Torchancen für den BVB dabei raus.

Kiel Magdeburg 14. Das ist natürlich ein Alptraum-Start für Holstein Kiel! Es sei jedoch gesagt, dass die Defensive der Magdeburger zuletzt nicht sonderlich sattelfest stand und hier noch knapp 80 Minuten zu spielen sind. Die Fans geben jedenfalls weiter Gas und feuern ihre Störche an.

Sandhausen Leverkusen 14. Im Hartwaldstadion sehen die Anhänger beider Teams eine sehr unterhaltsame Anfangsphase. Beide Mannschaften suchen den schnellen Weg nach vorne und es hagelt Abschlüsse. Wenig überraschend sind die Leverkusener die spielbestimmende Mannschaft, aber auch Sandhausen zeigt bisher eine ordentliche Leistung.

Freiburg Paderborn 13. Höfler hat im Zentrum eigentlich Zeit, spielt aber trotzdem einen überhasteten und ungenauen Pass in Richtung Sildillia, der ins Aus trudelt. Freiburg hat den frühen Rückstand noch immer nicht ganz abgeschüttelt.

Sandhausen Leverkusen 12. Amiri übernimmt und will es sehr genau machen. Er versucht die Kugel ins rechte Kreuzeck zu legen, scheitert aber an der Mauer. So springt die Kugel in den Rückraum zu Hložek, der sofort abzieht. Doch erneut ist Rehnen zur Stelle und lenkt das Leder über den Querbalken.

Dortmund Hoffenheim 12. Stach schießt einen Freistoß aus dem linken Halbfeld in die Arme von Kobel.

Freiburg Paderborn 11. Der erste Abschluss des Heimteams! Weißhaupt bringt eine Flanke von links mit Zug zum Tor in Richtung zweiter Pfosten, wo Dōan zum Kopfball kommt. Seinem Abschluss fehlt es an Power, sodass Boevink problemlos zupacken kann.

Dortmund Hoffenheim 10. Große Chance für den BVB! Reus geht rechts in den Strafraum und zieht ab. Baumann wehrt den Schuss in die Mitte ab. Dort steht Moukoko. Der Stürmer kommt aber nicht direkt zum Abschluss, weil ihm ein Gegenspieler im Weg steht. Er legt den Ball nochmal nach links und will schießen, aber Bynoe-Gittens behindert ihn dabei. Am Ende wird der Winkel zu spitz, sodass Moukokos Abschluss von einem Verteidiger geblockt wird.

Sandhausen Leverkusen 11. Nun bekommen die Gäste einen Freistoß aus sehr guter Position. Fuchs stoppt Amiri an der Strafraumgrenze. Aus halbrechter Position 18 Meter vor dem Kasten legen sich die Leverkusener die Kugel zurecht. Der eigentliche Schütze Grimaldo sitzt auf der Bank und so wird sich ein anderer Schütze bereit erklären.

Kiel Magdeburg 11. Tooor für 1. FC Magdeburg, 0:2 durch Connor Krempicki

Ein Kieler Abwehrpatzer sorgt für das 2:0 für die Gäste. Colin Kleine-Bekel versucht den Ball gut 20 Meter vor dem Tor nach vorne zu schlagen, erhält jedoch Druck vom pressenden Connor Krempicki. Der Magdeburger geht entschlossen dazwischen, kann den Ball gewinnen und sieht sich dadurch nur noch dem Kieler Torhüter Timon Weiner gegenüber. Mit einem halbhohen Schuss ins lange Eck lässt der 29-Jährige dem Holstein-Keeper keine Chance.

Kiel Magdeburg 10. Es ist mächtig Tempo in der Partie! Nun ist es wieder der 1. FC Magdeburg, der sich in der Offensive zeigt. Antik zieht von der linken Seite in die Mitte, zielt aber aus 20 Metern knapp zu hoch.

Sandhausen Leverkusen 10. Amiri versucht es aus der Distanz! Aus 22 Metern halblinker Position bekommt der offensive Spieler etwas zu viel Platz und sucht den Abschluss. Sein strammer Schuss geht auf die kurze Ecke und Rehnen geht auf Nummer sicher. Er lässt die Kugel auf die rechte Seite klatschen und Sandhausen kann klären.

Freiburg Paderborn 9. ... Und der ist nicht verkerht! Grifo spielt erst einen kurzen Doppelpass mit Dōan und flankt dann butterweich in Richtung zweiter Pfosten. Dort kommt Adamu nicht an den Ball, stattdessen kann ein SCP-Verteidiger per Kopf klären.

Sandhausen Leverkusen 9. In dieser Phase sind die Hausherren gut auf die Werkself eingestellt. Sie gehen sie in der eigenen Hälfte stärker an und provozieren so Ballverluste. Aber durch die individuelle Klasse herrscht natürlich stets Gefahr.

Kiel Magdeburg 8. Erste Groß-Chance für Kiel! Die Störche überspielen das Pressing der Magdeburger auf der linken Seite, wo Benedikt Pichler viel Wiese vor sich findet. Der Angreifer zieht in Richtung Tor, scheitert jedoch aus halblinker Position an der Fußparade von Dominik Reimann. Der Kieler erhält den Ball zwar zurück, jedoch wird sein zweiter Versuch abgefälscht. Dadurch erhält Skrzybski zehn Meter vor dem Tor die Gelegenheit, jedoch wird auch sein Schuss abgeblockt.

Dortmund Hoffenheim 9. Bei der folgenden Ecke kommt es zu einem Kopfball von Schlotterbeck. Vogt klärt per Kopf.

Freiburg Paderborn 8. Freiburg ist nun wieder mehr bemüht, Kontrolle ins Spiel zu bringen und lässt das Leder durch die eigenen Reihen laufen. Weißhaupt holt dann auf der linken Seite einen Eckstoß heraus...

Dortmund Hoffenheim 8. Moukoko dribbelt sich auf dem linken Flügel an zwei Hoffenheimern vorbei. Dann bringt er den Ball von der Grundlinie in die Mitte. Ein Verteidiger klärt zur Ecke.

Freiburg Paderborn 5. Freiburg wirkt verunsichert! Müller spielt einen ungenauen Pass, den Grimaldi abfangen kann. Dem Stürmer verspringt der Ball aber leicht, sodass er nicht ins Eins-gegen-Eins mit dem Keeper kommt. Die Heimmannschaft hat hier großes Glück.

Sandhausen Leverkusen 7. Wie mutig zeigen sich die Gastgeber? Von der rechten Seite zeigt der SVS eine Eckballvariante. Der Ball fliegt in den Rückraum des Sechzehners zu Weik, der den Ball aus 20 Metern volley nimmt. Sein Abschluss geht knapp einen halben Meter am rechten Pfosten vorbei. Da hätte sich Kovar sehr strecken müssen, wenn dieser Schuss auf den Kasten gekommen wäre.

Dortmund Hoffenheim 7. Dortmund kontert im eigenen Stadion. Hoffenheim geht tief in der gegnerischen Hälfte ins Gegenpressing. Wenn das nicht funktioniert, hat Dortmund Platz. Bisher führen die aussichtsreichen Konter aber nicht zu Torchancen.

Kiel Magdeburg 5. Magdeburg bleibt seiner Linie treu und geht sehr aggressiv im Pressing vor. Damit schafft man es bisher durchaus, die leicht Favoriten Gastgeber ins Schwimmen zu bringen.

Sandhausen Leverkusen 4. Plötzlich taucht El-Zein im Sechzehner auf! Über die rechte Seite kombiniert sich Sandhausen durch und Stolze hat etwas Glück, dass er von der Grundlinie die Kugel in die Mitte spitzeln kann. So tauch El-Zein am Elfmeterpunkt auf und zieht direkt ab. Geradeso schmeißt sich Stanišić in den Abschluss und verhindert so wohl den Rückstand.

Dortmund Hoffenheim 5. Bisher ist Hoffenheim die spielbestimmende Mannschaft. Die Gäste haben mehr den Ball. Dortmund steht erstmal hinten drin.

Freiburg Paderborn 4. Tooor für SC Paderborn 07, 0:1 durch Filip Bilbija

Die kalte Dusche für den Bundesligisten! Leipertz kann den Ball im Strafraum in zentraler Position festmachen, legt dann er auf links zu Muslija raus. Der Flügelspieler sieht, dass sich Bilbija klasse absetzt und spielt den Ball in den Rücken der Abwehrkette. Aus zehn Metern darf der Angreifer über den rechten Innenpfosten ins Tor abschließen. Paderborn führt!

Freiburg Paderborn 3. Freiburg zeigt, wer der Herr im Haus ist: Höfler will mit einem schönen Steckpass auf Gregoritsch durchstecken, der aber nicht schnell genug ist. Boevink kommt aus einem Tor geeilt und klärt.

Sandhausen Leverkusen 3. Es ist ein starker Beginn der Gäste. Die Werkself setzt die Hausherren früh unter Druck und drückt sie in tief in die eigene Hälfte. Es dauert knapp dreieinhalb Minuten, bis der SVS eine längere Ballbesitzphase hat.

Dortmund Hoffenheim 3. Im direkten Gegenangriff hat Dortmund sehr viel Platz. Brandt geht rechts mit dem Ball in den Strafraum. Er verdribbelt sich aber.

Kiel Magdeburg 3. Tooor für 1. FC Magdeburg, 0:1 durch Herbert Bockhorn

Der 1. FC Magdeburg erwischt einen Blitzstart. Ausgangspunkt ist ein langer Ball aus dem Zentrum von Ceka, der Kempicki am linken Pfosten erreicht. Der Angreifer beweist Übersicht und lässt den Ball direkt in die Mitte abtropfen. Dort steht der mit aufgerückte Herbert Bockhorn völlig frei und muss das Leder aus drei Metern nur noch über die Linie schieben.

Dortmund Hoffenheim 2. Das muss das 1:0 für Hoffenheim sein! Dortmund bekommt den Ball nach einer flachen Hereingabe von links nicht ordentlich geklärt. Dadurch bekommt Bebou die Chance. Er zieht aus zehn Metern mit rechts ab. Kobel pariert den harten Schuss. Der Ball fliegt direkt vor die Füße von Berisha, der aus fünf Metern aufs "leere" Tor schießt. Nur Schlotterbeck steht dem 1:0 für Hoffenheim im Weg. Der Verteidiger wehrt den Ball mit der Brust ab.

Kiel Magdeburg 3. Daniel Elfadli versucht nahe der rechten Eckfahne den Ball im Pressing zu erobern, greift dabei jedoch zu einem Foul. Die Kieler erhalten einen Freistoß.

Sandhausen Leverkusen 1. Beinahe das 1:0 nach 45 Sekunden! Von der linken Seite bringt Tella einen herausragenden Ball in den Sechzehner wo Adli einen Schritt schneller als die Verteidiger ist. Aus sieben Metern nimmt er die Kugel direkt und bringt den Ball auf die kurze Ecke. Es sieht nach der frühen Führung aus, aber Rehnen ist bärenstark zur Stelle. Der Schlussmann kratzt die Kugel überragend von der Linie.

Freiburg Paderborn 2. Der SCF tastet sich erstmalig nach vorne, von der linken Außenbahn hebt Grifo einen Freistoß in Richtung erster Pfosten. Dort steht Curda goldrichtig und köpft das Leder aus die Gefahrenzone.

Kiel Magdeburg 1. Der Ball rollt! Der 1. FC Magdeburg hat Anstoß und agiert in den weißen Trikots von rechts nach links. Die Störche aus Kiel tragen blaue Trikots und weiße Hosen.

Sandhausen Leverkusen 1. Los geht's! Der Spitzenreiter der Bundesliga bekommt den Anstoß und agiert heute in himmelblauen Trikots. Die Hausherren in Weiß laufen erstmal dem Ball hinterher.

Freiburg Paderborn 1. Schiedsrichter Christian Dingert hat die Partie freigegeben - der Ball rollt! Vor über 30.000 Zuschauern hat das Auswärtsteam aus Paderborn angestoßen und den ersten Ballbesitz.

Freiburg Paderborn 1. Spielbeginn

Sandhausen Leverkusen 1. Spielbeginn

Dortmund Hoffenheim 1. Spielbeginn

Kiel Magdeburg 1. Spielbeginn

Sandhausen Leverkusen Der Zweitligaschiedsrichter Richard Hempel wird die Partie heute Abend leiten. Der 25-Jährige führt die beiden Mannschaften auf den Rasen im Hartwaldstadion. Die Stimmung ist erwartungsgemäß prächtig und vielleicht kommt es ja zu einer Riesenüberraschung. Auf jeden Fall freuen wir uns auf diese Pokalbegegnung!

Kiel Magdeburg Die beiden Teams treffen heute Abend zum 20.-mal aufeinander. Der direkte Vergleich spricht mit sieben Siegen, sechs Unentschieden und sechs Pleiten für Holstein Kiel, verspricht allerdings reichlich Spannung. Beim Hinrunden-Duell in dieser Saison hatten die Magdeburger mit einem 4:2-Erfolg das bessere Ende für sich. Die Akteure haben sich im Tunnel versammelt und werden in wenigen Momenten von Schiedsrichter Tom Bauer auf das Spielfeld geführt.

Kiel Magdeburg Magdeburg-Trainer Christian Titz nimmt im Vergleich zur 1:2-Pleite gegen Elversberg ebenfalls drei Veränderungen vor. Jamie Lawrence fällt verletzungsbedingt aus und auch Alexander Nollenberger und Amara Condé fehlen in der Startaufstellung. Das Trio wird durch Cristiano Piccini, Connor Krempicki und Silas Gnaka ersetzt. Taktisch ist ein 3-4-3-System zu erwarten.

Freiburg Paderborn Im Vergleich zum vergangenen Wochenende verändert Freiburgs Trainer Streich sein Team auf fünf Positionen: Ersatzkeeper Müller darf heute von Beginn an statt Atubolu ran, dazu ersetzen Weißhaupt, Gulde, Adamu und Gregoritsch Kübler, Lienhart, Röhl und Höler, die allesamt erst einmal auf der Bank Platz nehmen. SCP-Coach Kwasniok stellt nach der 1:3-Niederlage gegen die Hertha auf gleich sechs Positionen um. Im Tor kommt Boevink für Huth, in der Abwehr Musliu und Curda für Müller und Hoffmeier, im Mittelfeld Klefisch für Schuster und im Angriff Grimaldi und Leipertz für Klaas und Hansen ins Spiel.

Sandhausen Leverkusen In der ersten Runde des Pokals hat der SV Sandhausen bereits für eine kleine Überraschung gesorgt. In einer packenden Begegnung gegen den Zweitligisten Hannover 96 kam der SVS vor heimischen Publikum zweimal zurück in die Partie und rettete sich mit einem 3:3 ins Elfmeterschießen. Hier ließen die Hausherren die Emotionen kochen und setzten sich am Ende mit einem 4:2 im Elfmeterschießen durch. Die Werkself bekam es in der ersten Pokalrunde mit dem Regionalligisten FC Teutonia 05 Ottensen zu tun und erfüllte die Favoritenrolle souverän. Mit einem 0:8 schossen sie sich in die nächste Runde und wollen auch heute wieder ihre Dominanz auf den Rasen bringen.

Freiburg Paderborn Paderborn besiegte in der ersten Runde des DFB-Pokals Regionalligist Energie Cottbus mit 7:0. Herausragend dabei war mit einem Doppelpack Filip Bilbija, der auch heute wieder von Beginn an ran darf. In der Liga macht der flexible Florent Muslija immer wieder auf sich aufmerksam, der in elf Spielen bereits sechsmal getroffen hat und auch über sein Passspiel und Dribbling immer wieder für seine Mitspieler Chancen kreiert. Ihn darf Freiburg keinesfalls aus den Augen verlieren. Star-Spieler Max Kruse nimmt übrigens erst einmal auf der Bank Platz.

Sandhausen Leverkusen Bei den Gästen gibt es ohne große Überraschung eine ordentliche Rotation. Nur drei Akteure die am Sonntag in der Startformation gegen den SC Freiburg gestanden sind, stehen auch heute von Beginn an auf dem Rasen. Tah, Tapsoba und Palacios sind erneut in der Anfangself. Zwischen den Pfosten startet zudem Kovar für Hradecky als Pokaltorhüter. Dennoch liest sich die Startaufstellung der Leverkusener immer noch wie eine Spitzenmannschaft, auch wenn die sonstigen Stammspieler größtenteils eine Pause bekommen. Eine bittere Nachricht gibt es noch. Patrick Schick steht erneut nicht im Kader. Der frisch genesene Angreifer hat sich im Training erneut eine Muskelverletzung zugezogen und muss wieder für einige Wochen eine Pause einlegen.

Kiel Magdeburg Kiel-Coach Marcel Rapp verändert sein Team im Vergleich zur 0:2-Niederlage gegen Nürnberg auf drei Positionen. Für Jann-Fiete Arp, Marco Komenda und Nicolai Remberg sind Benedikt Pichler, Carl Johansson und Steven Skrzybski neu mit dabei. Die Kieler werden voraussichtlich im 4-3-3-System auflaufen.

Sandhausen Leverkusen Ein Blick auf die Startformationen beider Mannschaften zeigt einiges an Veränderungen. Bei den Gastgebern nimmt Jens Keller im Vergleich zum 1:2 Auswärtserfolg gegen die zweite Mannschaft von Dortmund drei Veränderungen vor. Die Viererkette und die Doppelsechs bleibt unverändert. In der Offensive kommen El-Zein, Meier und Evina neu für Hennings, Maciejewski und Otto in die erste Elf.

Freiburg Paderborn In der ersten Pokalrunde setzte sich der SCF gegen den unterklassigen SV Oberachern mit 2:0 durch: Sallai und Günter sorgten für die beiden Treffer - beide Torschützen fallen heute verletzungsbedingt aus. In der Bundesliga verlor der SCF zwar am vergangenen Wochenende gegen den Spitzenreiter aus Leverkusen zwar mit 2:1, drängte aber gegen Ende der Partie auf den Ausgleich und lieferte ein gutes Bild ab. In guter Form befindet sich aktuell Vincenzo Grifo, der gegen Leverkusen ein solides Spiel ablieferte und in der Woche zuvor quasi im Alleingang sein Team zum Sieg über Bochum führte.

Dortmund Hoffenheim Pellegrino Matarazzo nimmt bei Hoffenheim vier Wechsel im Vergleich zum Sieg gegen Stuttgart vor. Stach, Bebou, Berisha und Bülter starten anstelle von Grillitsch, Kadeřábek, Skov und Bischof.

Kiel Magdeburg Die Magdeburger haben mit einem 2:1-Auswärtssieg gegen Regensburg das Zweitrundem-Ticket gelöst. Das Team konnte in den letzten Wochen jedoch nicht an die starken Leistungen vom Saisonbeginn anknüpfen. Magdeburg hat lediglich zwei Punkte aus den letzten sechs Spielen geholt und zuletzt gegen Aufsteiger Elversberg mit 1:2 verloren. Demnach ist man auch in der Tabelle auf dem 13. Platz zurückgefallen.

Dortmund Hoffenheim Zum Personal: Im Vergleich zum 3:3 gegen Frankfurt tauscht Edin Terzić auf fünf Positionen. Moukoko, Süle, Ryerson, Brandt und Bynoe-Gittens starten anstelle von Füllkrug, Hummels, Bensebaini, Sabitzer und Malen.

Sandhausen Leverkusen Auf der anderen Seite kommt demnach eine riesige Herausforderung auf den SV Sandhausen zu. Der Absteiger aus der vergangenen Saison hat sich nach anfänglichen Schwierigkeiten in der neuen Liga ein wenig gefangen und steht nach 13 Spielen derzeit auf dem siebten Platz mit Blick nach oben gerichtet. In den letzten sieben Pflichtspielen gab es für den SVS nur eine Niederlage und ehrlicherweise haben die Baden heute nichts zu verlieren. Im besten Fall können sie die Bundesligisten ärgern und dem Formhoch der Gäste einen ordentlichen Dämpfer verpassen.

Freiburg Paderborn Zuletzt traten die beiden Teams im Januar 2020 gegeneinander an, damals waren beide Teams noch in der Bundesliga unterwegs: In Freiburg siegte der SCP mit 2:0 nach Treffern von Antwi-Adjei und Sabiri. Heute befindet sich Paderborn auf dem zwölften Platz im deutschen Unterhaus und geht als Underdog ins Spiel. Die Favoritenrolle hat Freiburg inne, das sich auch in dieser Saison einmal mehr beachtlich schlägt und aktuell auf dem achten Platz in der Bundesliga zu finden ist. Trotzdem dürfen die Breisgauer ihre Gäste heute nicht unterschätzen.

Dortmund Hoffenheim Eine noch schwächere Tordifferenz als Dortmund hat der heutige Gegner aus Hoffenheim. Mit 20 zu 16 Toren hat die Mannschaft von Pellegrino Matarazzo schon 18 Punkte geholt und steht auf Platz sechs. Zuletzt war es in der Liga ein ziemliches auf und ab: In den vergangenen vier Spielen wechselten sich jeweils zwei Siege und zwei Niederlagen ab. Ende September verlor 1899 mit 1:3 gegen den BVB. Zuletzt stoppten die Kraichgauer am Samstag den Höhenflug des VfB Stuttgart. Hoffenheim gewann mit 3:2 und fügte dem VfB die erste Niederlage seit dem 25. August zu. Bei der TSG ist momentan alles möglich.

Kiel Magdeburg Holstein Kiel hat Gütersloh in der 1. Pokal-Hauptrunde mit 2:0 besiegt und auch in der 2. Bundesliga starke Leistungen zeigen können. Die Norddeutschen belegen aktuell Rang vier und schnuppern an einem Aufstiegsplatz. Lediglich der jüngsten 0:2-Heimpleite gegen Nürnberg ist es zuzuschreiben, dass Holstein nicht auf einem Aufstiegsplatz rangiert. Zuvor konnte sich Kiel mit sieben Punkten aus den letzten drei Spielen oben festsetzen.

Dortmund Hoffenheim Der BVB ist seit sieben Pflichtspielen ungeschlagen. Zuletzt gab es am Sonntag ein wildes 3:3 gegen Eintracht Frankfurt. Es war ein weiteres Dortmunder Spiel, in dem die Schwarz-Gelben nicht vollends überzeugten, aber am Ende trotzdem punkteten. Die Mannschaft von Edin Terzić spielt in dieser Saison sehr ergebnisorientiert. Unter den Top-Vereinen der Bundesliga hat Dortmund die mit Abstand schwächste Tordifferenz. Während Leipzig (plus 18), Bayern (plus 27) und Leverkusen (plus 19) alle deutlich positiv sind, steht der BVB bei plus 9.

Dortmund Hoffenheim Hallo und herzlich willkommen zur 2. Runde des DFB-Pokals. Heute um 18:00 Uhr trifft Borussia Dortmund auf die TSG Hoffenheim.

Sandhausen Leverkusen Die Favoritenrolle dürfte hier eindeutig geklärt sein. Bayer 04 Leverkusen ist momentan das Maß aller Dinge im deutschen Fußball-Oberhaus. Nach neun absolvierten Bundesligaspielen steht die Werkself weiter ohne Niederlage da und hat zwei Punkte Vorsprung auf den Rekordmeister aus München. Das Team unter der Leitung von Xabi Alonso zeigt mit seiner Topmannschaft weiterhin erfrischende, dominante Leistungen und geht völlig zu Recht als Ligaprimus in diese Auswärtspartie. Zudem zeigen die Leverkusener auch im europäischen Fußball keine Schwächen und konnten alle drei Partien in der Europa League gewinnen. Somit gab es noch keine Pflichtspielniederlage für Bayer in dieser Saison und auch heute wollen sie diese starke Statistik weiter ausbauen.

Freiburg Paderborn Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Runde des DFB-Pokals! Um 18 Uhr trifft der SC Freiburg im heimischen Europa-Park-Stadion auf den SC Paderborn.

Kiel Magdeburg Hallo und herzlich willkommen zur 2. Runde im DFB-Pokal. Am heutigen Mittwochabend begegnen sich Holstein Kiel und der 1. FC Magdeburg. Der Anpfiff erfolgt um 18 Uhr.