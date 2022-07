SV Straelen St. Pauli 57. Im zweiten Durchgang haben die Gäste bisher noch kein Mittel gefunden, hier zu gefährlichen Situationen zu kommen. Sie laufen immer wieder an, bleiben jedoch schnell hängen oder müssen den Angriff abbrechen und neu sortieren.

Viktoria Bochum 56. Förster darf aus elf Metern mittiger Position abschließen, nachdem Hofmann die vorherige Flanke von links stark klatschen ließ. Es könnte hier locker schon 0:3 oder 0:4 stehen.

SV Straelen St. Pauli 54. Unglaublich, aber wahr: Der SV Straelen erwischt den besseren Start und sorgt vor allem durch die Kontersituationen immer wieder für Gefahr. Im Mittelfeld fehlt der Zugriff von St. Pauli und Straelen hat meistens viel zu viel Platz.

SV Straelen St. Pauli 52. Schon wieder hat Straelen eine dicke Möglichkeit! Die Gäste sind wahnsinnig anfällig bei Umschaltsituationen des SV. Nach einem Eckball von Pauli kombinieren sich die Regionalligisten wunderbar durch und Nshimirimana schickt Harouz hinter die Kette. Auf der linken Seite bleibt er am Strafraum eigentlich an Medić hängen, kocht ihn jedoch im nachsetzen ab und bedient Vicario im Rückraum. Der Angreifer fackelt nicht lange und zieht direkt drauf. Fazliji bekommt drei Meter vor dem Kasten den Kopf dazwischen, zum Glück für die Gäste, denn Smarsch wäre wohl machtlos gewesen.

Viktoria Bochum 52. Pfosten! Hofmann drückt eine Hereingabe von der linken Außenbahn aus kurzer Distanz per Kopf an die rechte Längsstange. Der darf auch gut und gerne mal sitzen.

Viktoria Bochum 51. Für Küc bleibt zu hoffen, dass es ihn nicht schlimmer erwischt hat. Yilmaz kommt für ihn aufs Feld.

Viktoria Bochum 50. Einwechslung bei FC Viktoria 1889 Berlin: Batikan Yilmaz

Viktoria Bochum 50. Auswechslung bei FC Viktoria 1889 Berlin: Enes Küc

Viktoria Bochum 49. Küc bleibt infolge eines Zweikampfes liegen. Das Knie tut ihm anscheinend weh. Das sieht gar nicht gut aus. Er muss mit einer Trage abtransportiert werden.

SV Straelen St. Pauli 50. Die Heimmannschaft bekommt auf der linken Seite einen Freistoß zugesprochen. Joep Munsters zieht diesen scharf in den Sechzehner. Dennis Smarsch muss eingreifen und faustet das Leder am Fünfmeterraum weit aus dem Strafraum heraus.

SV Straelen St. Pauli 48. Smith lässt sich wieder hinter die Kette fallen und fungiert als Ballverteiler. Straelen steht in den ersten Minuten hinten jedoch sicher und lässt weniger Räume zu als noch im ersten Durchgang.

Viktoria Bochum 46. Mit einem Wechsel auf Seiten des Favoriten geht es weiter. Förster ersetzt Asano.

Viktoria Bochum 46. Einwechslung bei VfL Bochum: Philipp Förster

Viktoria Bochum 46. Auswechslung bei VfL Bochum: Takuma Asano

SV Straelen St. Pauli 46. Ohne Wechsel schicken beide Trainer ihre Mannschaften in den zweiten Durchgang. Der SV wird wieder versuchen mit weiten Bällen für Gefahr zu sorgen. St. Pauli muss hinten sicherer auftreten!

Viktoria Bochum 46. Anpfiff 2. Halbzeit

SV Straelen St. Pauli 46. Anpfiff 2. Halbzeit

SV Straelen St. Pauli 45. Halbzeitfazit: Ein kurioser erster Durchgang geht mit 2:2 in die Pause. St. Pauli startete. wie zu erwarten war, als stärkeres Team und setzte das Heimteam früh unter Druck. Ihre Gelegenheiten konnten sie jedoch nicht in Tore umwandeln und scheiterten entweder an fehlender Genauigkeit oder am starken Schlussmann Straelens Kevin Kratzsch. Mit dem ersten Angriff dann war es der SV Straelen, der die Gäste aus Hamburg schockte. Nach hervorragender Vorarbeit von Harouz behielt Vicario die Nerven und vollendete zum 1:0. Danach hätten die Außenseiter sogar auf 2:0 erhöhen können, doch Mata vertändelte eine 100-prozentige vor dem Kasten. Danach kam St. Pauli wieder ins Spiel und Schlitzohr Smith sorgte durch einen genialen Freistoß für den Ausgleich. Kurz danach konnte Medić auf 2:1 erhöhen und es sah danach aus, dass die Gäste nun die Partie in der Hand hätten. Doch nur zwei Minuten darauf wurde Nshimirimana völlig übersehen und tauchte alleine vor dem Keeper von St. Pauli auf. Diese Chance lässt er sich nicht nehmen und sorgt für den 2:2 Pausenstand. Hoffentlich geht es so weiter!

Viktoria Bochum 45. Halbzeitfazit:

Halbzeit in Berlin, zwischen der Viktoria und dem VfL Bochum steht es 0:2. Die Westfalen haben seit Beginn die Hosen an, kamen aber zunächst nicht so richtig durch die gegnerische Abwehrkette. Mit Zollers Treffer in Minute 18 brachen sie dann den Bann, Asano legte nur zwei Zeigerumdrehungen später nach. Seitdem ist der Regionalligist chancenlos, kommt kaum einmal in die gegnerische Hälfte und ist ausschließlich mit Verteidigen beschäftigt. Der Zug scheint schon ein Stück weit abgefahren zu sein - oder? Es bleibt spannend, bis gleich!

Viktoria Bochum 45. Ende 1. Halbzeit

SV Straelen St. Pauli 45. Ende 1. Halbzeit

Viktoria Bochum 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Viktoria Bochum 45. ...Riemann fängt den ruhenden Ball aber locker ab.

SV Straelen St. Pauli 45. Gelbe Karte für Said Harouz (SV 19 Straelen)

Harouz möchte den Ball nicht an seinen Gegenspieler übergeben. Tom Bauer versteht da keinen Spaß und zeigt ihm direkt die Verwarnung.

SV Straelen St. Pauli 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

SV Straelen St. Pauli 45. Die letzte Minute des ersten Durchgangs hat begonnen und es ist ein irres Spiel bisher. Straelen wird jetzt nur noch versuchen, das Unentschieden mit in die Kabine zu nehmen. Timo Schultz kann trotz der Überlegenheit seiner Mannschaft nicht zufrieden sein.

Viktoria Bochum 44. Berlin erarbeitet sich einen Eckball auf der linken Seite...

Viktoria Bochum 41. Asano pflückt eine Flanke von rechts mit dem Rücken zum Tor freistehend herunter. Sein Rückzieher saust über den Kasten.

SV Straelen St. Pauli 42. Tooor für SV 19 Straelen, 2:2 durch Amoros Nshimirimana

Was ist denn hier los? Das geht viel zu einfach für Straelen! Joep Munsters legt sich in der eigenen Hälfte an der rechten Seitenlinie die Kugel in Ruhe hin und schlägt einen weiten Pass in die Spitze. Amoros Nshimirimana überläuft die Verteidiger und steht plötzlich alleine vor dem Kasten. Aus fünf Metern kann er das Spielgerät ganz leicht an Smarsch vorbeischieben und stellt das Unentschieden wieder her.

Viktoria Bochum 39. Bis zur Pause sind es nur noch ein paar Minuten. Es scheint aktuell vieles auf dieses 2:0 zur Halbzeit hinzudeuten.

SV Straelen St. Pauli 40. Tooor für FC St. Pauli, 1:2 durch Jakov Medić

Nun geht St. Pauli verdient in Führung und wieder sorgt ein Freistoß von Smith für den Treffer. Diesmal aus dem rechten Halbfeld. Smith schlägt die Flanke in die Mitte und findet Medić, der viel zu frei stehen gelassen wird. Aus acht Metern Entfernung zum Tor schraubt er sich hoch und kann souverän einköpfen.

SV Straelen St. Pauli 38. Dennoch darf Sunday Oliseh mit der bisherigen Leistung zufrieden sein. Seine Elf sucht Wege nach vorne und kommt immer wieder zu kleineren Gelegenheiten. Hinten sind sie zwar anfällig, bisher steht jedoch ein Unentschieden auf der Anzeigetafel. Straelen präsentiert sich hier durchaus gut!

Viktoria Bochum 36. Die beste Gelegenheit für die Viktoria! Theisen findet mit einem Steckpass halbrechts im Sechzehnmeterraum Küc. Dessen Direktabnahme landet aber links neben dem Kasten.

SV Straelen St. Pauli 36. Straelen wehrt sich zwar mit allem was sie haben, aber die Gäste sind hier immer noch die klar bessere Mannschaft. Daschner bedient mit einem herrlichen Zuspiel Eggestein im Sechzehner, der wieder am Keeper hängenbleibt. Der Abpraller langet bei Daschner, der vom Elfmeterpunkt abzieht. Mit vereinten Kräften können die Verteidiger von Straelen zu dritt vor der Linie klären.

Viktoria Bochum 33. Von den Himmelblauen kommt indes relativ wenig inzwischen. Die zwei schnellen Gegentoren haben sie komplett rausgebracht.

SV Straelen St. Pauli 33. Ganz tief durchatmen Kevin Kratzsch! Die Gäste kommen erneut über die linke Seite und flache Flanken scheinen heute ihre Strategie zu sein. Paqarada zieht die Hereingabe ganz nah an den Kasten des Schlussmannes der Hausherren. Kratzsch wehrt diese mit dem Fuß ab und trifft seinen Innenverteidiger im Gesicht. Dadurch kommt die Kugel gefährlich aufs Tor, streift den linken Pfosten und geht haarscharf vorbei.

SV Straelen St. Pauli 30. Aber Straelen versteckt sich nicht und versucht es immer wieder mit Entlastungsangriffen. Die Viererkette der Gäste wirkt nach dem 1:0 anfällig und kommt nicht entscheidend in die Zweikämpfe. Wieder finden die Regionalligisten Platz auf der linken Seite und Harouz versucht es mit einer flachen Hereingabe. Im Sechzehner kann Medić aber klären.

Viktoria Bochum 30. Holtmann fasst sich aus 21 Metern von halbrechts einfach mal ein Herz. Den Gewaltschuss des Offensivakteurs wehrt Köstenbacher mit einer eindrucksvollen Flugeinlage zur Ecke ab. Die bringt nichts ein.

SV Straelen St. Pauli 28. Wieder schafft es St. Pauli nicht in Führung zu gehen. Eggestein wird erneut hervorragend in den Sechzehner geschickt und hat nur noch den Keeper vor sich. Aus elf Metern versucht er es mit einem Heber, Kratzsch kann jedoch parieren. Danach schlägt Dacain Baraza das Spielgerät aus der Gefahrenzone.

Viktoria Bochum 28. Nein, Reis muss wechseln. Verletzungsbedingt tauscht er Horn gegen Janko aus.

Viktoria Bochum 27. Einwechslung bei VfL Bochum: Saidy Janko

Viktoria Bochum 27. Auswechslung bei VfL Bochum: Jannes Horn

Viktoria Bochum 25. Nach einem harmlos anmutenden Zweikampf fasst sich Bochums Neuzugang Horn an den Oberschenkel. So richtig gut sieht das nicht aus - mal sehen, ob es für den 25-Jährigen weitergeht.

SV Straelen St. Pauli 25. Tooor für FC St. Pauli, 1:1 durch Eric Smith

St. Pauli antwortet jedoch schnell mit dem Ausgleich! Smith legt sich einen Meter vor der linken Strafraumkante einen Freistoß zurecht. Alle rechnen mit einer Hereingabe, doch der Mittelfeldakteur zieht die Kugel frech flach aufs lange Eck. Es kommt keiner mehr dazwischen und so zappelt der Ball im Netz. Kurioses Tor, mit dem Smith den Ausgleich wiederherstellt.

SV Straelen St. Pauli 23. Es sind furiose Minuten die wir hier sehen. Nach einem super Steckpass von Cirillo laufen Nshimirimana und Mata auf einmal alleine auf Smarsch zu. Im Sechzehner hätte Mata die Kugel nur rüberlegen müssen und es steht 2:0. Doch der Angreifer verstolpert den Ball und kann in letzter Sekunde von Fazliji abgegrätscht werden. Glück für St. Pauli!

Viktoria Bochum 22. Tooor für VfL Bochum, 0:2 durch Takuma Asano

Der Doppelschlag! Hofmann lässt in der Box eine flache Flanke von links von Horn prallen. Asano kommt halblinks eingelaufen und befördert die Kugel mit dem Innenspann aus sieben Metern unten links ins Tor.

SV Straelen St. Pauli 22. Diese Führung hat sich nicht angebahnt und spielt dem Underdog natürlich mächtig in die Karten. St. Pauli war die spielbestimmende Mannschaft und sieht sich plötzlich einem Rückstand hinterher laufen.

Viktoria Bochum 20. Holtmann! Der Torvorbereiter scheitert nach starkem Solo aus leicht spitzem Winkel von links am gut reagierenden Köstenbauer.

Viktoria Bochum 18. Tooor für VfL Bochum, 0:1 durch Simon Zoller

Und dann gehen die Bochumer aus dem Spiel heraus in Front! Stöger schickt Holtmann aus der Zentrale klasse auf links an die Grundlinie. Dessen flache Hereingabe schiebt Zoller vom Elfmeterpunkt in die Maschen.

SV Straelen St. Pauli 19. Tooor für SV 19 Straelen, 1:0 durch Jaron Vicario

Und auf einmal liegt der Außenseiter in Führung! Mit dem ersten Angriff können die Hausherren treffen. Said Harouz hat Platz auf der linken Seite und geht auf Strafraumhöhe in die Mitte. Damit zieht er vier Verteidiger auf sich und kann perfekt auf Jaron Vicario durchstecken, der freie Bahn im Sechzehner hat. Aus leicht spitzem Winkel elf Meter vor dem Tor haut er den Ball mit links ins lange Eck und sorgt für die überraschende 1:0 Führung für Straelen.

Viktoria Bochum 15. Die erste Viertelstunde ist durch. Der VfL hat erwartungsgemäß viel Ballbesitz und ist aktiver. Bisher wurde er aber vor allem durch Standardsituationen gefährlich.

SV Straelen St. Pauli 16. Schön langsam liegt der erste Treffer in der Luft. Straelen steht mittlerweile unter Dauerdruck und versucht sich irgendwie hinten zu retten. Die Hausherren lassen einfach zu viel Platz und die Kiezkicker zu einfach hinter die Kette.

SV Straelen St. Pauli 13. Doppelchance für den FC St. Pauli! Zuerst wird Eggestein mit einer schönen Halbflanke aus dem rechten Mittelfeld perfekt im Sechzehner bedient. Sein Kopfball aus neun Metern ist gut getimed und geht gut gesetzt ins kurze Eck. Kevin Kratzsch macht sich ganz lang und kann die Kugel aus dem linken Kreuzeck kratzen. Der anschließende Eckball findet Medić, der aus sechs Metern zum Kopfball kommt. Wieder steht Kratzsch richtig und kann parieren.

Viktoria Bochum 12. Gelbe Karte für Vassilios Lampropoulos (VfL Bochum)

Lampropoulos muss Seiffert taktisch davon abhalten, auf dem linken Offensivflügel der Viktoria durchzustarten. Dafür wird er verwarnt.

SV Straelen St. Pauli 11. Immer wieder baut St. Pauli das Spiel aus der Defensivreihe neu auf. Die Innenverteidiger halten die Kugel und die Spieler sortieren sich neu. Danach wird mit einem eröffneten Pass der freie Raum im letzten Angriffsdrittel gesucht.

Viktoria Bochum 10. Wieso nicht? Durmushan zieht in Arjen-Robben-Manier von rechts in die Mitte, bleibt aber zwei Mal mit seinen Schussversuchen hängen.

SV Straelen St. Pauli 8. Der bessere Start gehört auf jeden Fall den Gästen, die hier geduldig auf ihre Räume warten. Die Spieler von Straelen laufen zwar mutig an, können die Zweitligisten jedoch nicht zu Fehlern zwingend und rennen meist ins Leere.

Viktoria Bochum 7. Wieder ein Standard: Stögers Ecke von links nickt Hofmann aus neun Metern von halbrechts drüber.

SV Straelen St. Pauli 7. Die erste Großchance gehört ebenfalls den Gästen! Nach einem Freistoß aus dem linken Halbfeld läuft im Zentrum Jackson Irvine schön ein und kommt auf Höhe des kurzen Pfostens zum Abschluss. Sein Schuss aus sieben Metern zentraler Position geht knapp am linken Pfosten vorbei.

Viktoria Bochum 5. Der Auftakt dieser Partie ist durchaus munter. Beide Teams agieren mutig und angriffslustig.

SV Straelen St. Pauli 5. Wieder kann sich St. Pauli auf der linken Seite schön durchkombinieren und findet freien Raum vor dem Sechzehner. Daschner versucht mit einem Steckpass Eggestein zu bedienen, bleibt jedoch hängen.

SV Straelen St. Pauli 3. Die Gäste machen das in den Anfangsminuten souverän und lassen die Kugel durch die eigenen Reihen laufen. Wenn Straelen an die Kugel kommt versuchen sie es meistens mit schnellen weiten Bällen in die Spitze zu Nshimirimana. Der Neuzugang wird jedoch von den Innenverteidigern abgelaufen.

Viktoria Bochum 2. Die erste nennenswerte Szene gehört den Gästen: Ordets kommt nach Eckball von Stöger von links am ersten Pfosten freistehend zum Kopfball. Diesen drückt er über die Querlatte.

SV Straelen St. Pauli 1. Der Ball rollt und St. Pauli, in ihren Traditionsfarben, hat den Ballbesitz. Sie suchen direkt den Weg in die Spitze. Paqarada kommt auf dem linken Flügel in Ballbesitz und bedient im Zentrum Matanović. Aus acht Metern schraubt er sich hoch und kommt zum Kopfball. Er bekommt ihn jedoch nicht auf den Kasten gedrückt.

Viktoria Bochum 1. Los geht's.

Viktoria Bochum 1. Spielbeginn

SV Straelen St. Pauli 1. Spielbeginn

SV Straelen St. Pauli Schiedsrichter Tom Bauer führt beide Teams aufs Feld und die Stimmung ist super! Die Mannschaften formieren sich und gleich geht es los mit der 1. Runde im DFB-Pokal zwischen SV Straelen und dem FC St. Pauli!

SV Straelen St. Pauli Bei den Hausherren nimmt Sunday Oliseh insgesamt drei Veränderungen im Vergleich zum Spiel in Gelsenkirchen vor. Kevin Kratzsch startet heute für Julius Paris zwischen den Pfosten. Auf dem Feld ersetzen Said Harouz und Amoros Nshimirimana heute Moulaye N'Diaye und Francis Ubabuike.

SV Straelen St. Pauli Wie angekündigt hat Timo Schultz nur wenige Veränderungen in der Startaufstellung vorgenommen. Lediglich auf einer Position wechselt der Trainer von St. Pauli im Vergleich zum Auswärtsspiel gegen Hannover. In der Innenverteidigung ersetzt Betim Fazliji heute Adam Dźwigała. Ansonsten bleibt die Startformation die gleiche.

Viktoria Bochum Auch die Bochumer haben noch kein Pflichtspiel absolviert – dafür zuletzt aber ein paar gute Testspielergebnisse eingefahren. Mit Ausnahme der Partie gegen Athletic Bilbao (1:4) konnten sie sämtliche Matches siegreich gestalten; so zum Beispiel gegen US Lecce (3:2), Spezia Calcio (2:1) und jüngst gegen Antalyaspor (6:2). Mit der Viktoria haben sie zwar ein machbares, jedoch nicht unbedingt das dankbarste Los gezogen, um in die neue Saison zu starten.

SV Straelen St. Pauli Straelen hingegen hat ihren Saisonauftakt verpatzt. Gegen die zweite Mannschaft von Schalke verlor die Elf von Sunday Oliseh mit 1:0. Den Gegentreffer kassierten die Regionalligisten durch einen Foulelfmeter. Trotz der Niederlage zeigte sich der Trainer nicht gänzlich unzufrieden, sondern lobte die Defensivarbeit seiner Mannschaft. Im eigenem Ballbesitz blieb die Mannschaft jedoch weit hinter den Erwartungen zurück. „Wir können viel mehr, als wir auf Schalke gezeigt haben!“ betonte Oliseh vor der Partie gegen St. Pauli und fordert von seinem Team von Anfang an Konzentration, um sich eine minimale Chance aufs Weiterkommen zu wahren. Der Pokalsieger des Landespokal Niederrheins, der sich erst zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte für den DFB-Pokal qualifizieren konnte, hat heute gegen den klaren Favoriten aus Hamburg nichts zu verlieren und kann für eine große Pokalüberraschung sorgen.

SV Straelen St. Pauli Für St. Pauli gilt diese Runde als Pflichtsieg. Nach den starken Leistungen im letzten Jahr, als man Titelfavorit Borussia Dortmund im Achtelfinale mit 2:1 aus dem Turnier warf und danach im Viertelfinale knapp gegen Union Berlin scheiterte, sind die Ambitionen und die Motivation in diesem Jahr ähnlich hoch. Zudem wollen die Hamburger den Traum vom erneuten Aufstieg in die Bundesliga wahr machen und haben mit vier Punkten aus den ersten zwei Partien einen soliden Grundstein für diese Aufgabe gesetzt. Gegen Nürnberg legte St. Pauli am ersten Spieltag fulminant los, als sie nach 45 Minuten mit einer 3:0 Führung in die Kabine gingen. Letztlich gewannen sie jedoch nur knapp mit 3:2. Im Auswärtsspiel in Hannover am zweiten Spieltag rettete Irvine kurz vor Spielende einen Punkt, indem er zum 2:2 Ausgleich traf. Heute wollen die Kiezkicker bestenfalls gar nichts anbrennen lassen und diese Pflichtaufgabe souverän erfüllen.

Viktoria Bochum Noch haben die Berliner in der neuen Saison kein Pflichtspiel bestritten – und heute steht gleich mal ein erster Knaller auf dem Programm. Der Drittligaabsteiger, der erst am vorletzten Spieltag der vergangenen Saison auf einen Abstiegsplatz rutschte und sich nicht mehr rehabilitieren konnte, startet in einer Woche mit dem Auswärtsspiel bei Carl Zeiss Jena in die neue Spielzeit. Vielleicht ja mit dem Gefühl, ein Pokalschreck zu sein?

SV Straelen St. Pauli Für den SV Straeken ist das heute eine besondere Partie. Mit knapp 10.000 erwarteten Fans muss der aktuelle Tabellenfünfzehnte aus der Regionalliga West in die nahegelegene Duisburger Schauinsland-Reisen-Arena umziehen. Hier empfangen sie die aufstiegsambitionierten Spieler des FC St. Pauli. Straelen geht somit natürlich als Underdog in diese Pokalrunde, sollte jedoch nicht unterschätzt werden. „Straelen ist eine Wundertüte“ warnte schon St. Pauli Trainer Timo Schultz und hat damit völlig recht. Der Verein befindet sich in einem Umbruch und hat zu 14 neuen Spielern zusätzlich einen Trainer mit einer beachtlichen Vita dazugewonnen. Sunday Oliseh, der seit Juni neuer Cheftrainer ist, lieferte für Bochum, Köln und Dortmund insgesamt 139 Bundesligaeinsätze und war International unter anderem auch für Juventus Turin im Einsatz. Der Trainer bringt somit reichlich Erfahrung mit und weiß natürlich auch, dass im Pokal alles möglich ist.

SV Straelen St. Pauli Hallo und herzlich willkommen zur 1. Runde des DFB-Pokals in der Saison 22/23. Regionalligist SV Straelen empfängt die Kiezkicker aus St. Pauli. Aufgrund des Aktionsspieltages Klimaschutz ist der Anpfiff heute mit einer Minute Verspätung erst um 13:01 Uhr. Pünktlich vor Beginn geht es los mit dem Liveticker zu dieser Partie!