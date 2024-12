Köln Hertha BSC 43. Scherhant stellt mit einem Tänzchen wieder mal Hübers vor Probleme, der zur Ecke klären kann und diese dann höchstpersönlich aus dem Strafraum köpft.

Köln Hertha BSC 42. Kenny köpft eine Lemperle-Flanke von der eigenen Sechzehner-Linie zu Keeper Ernst zurück.

Wolfsburg Hoffenheim 42. Bischof hat die beste Chance der Hoffenheimer in der ersten Hälfte. Der Youngster setzt sich auf dem rechten Flügel gegen Tiago Tomás durch und zieht dann bis an den Strafraumrand nach innen. Von dort versucht er den Ball ins lange Eck zu schlenzen, verfehlt dieses aber um wenige Zentimeter.

Wolfsburg Hoffenheim 41. Stach dribbelt auf den Strafraum zu und legt dann per Hacke zurück auf Hložek. Der Tscheche zieht mit links wuchtig ab, schießt aber auch etwas drüber.

Köln Hertha BSC 39. Eine Rückgabe von der rechten Eckfahne landet bei Maina, dessen Direktabnahme aus 16 Metern zentraler Position Zentimeter am linken Pfosten vorbeirauscht.

Köln Hertha BSC 38. Das Spiel beruhigt sich etwas auch wenn Köln nun in Überzahl dominant agiert und die Kontrolle übernimmt.

Wolfsburg Hoffenheim 39. Koulierakis versucht es einmal aus ganz großer Distanz, setzt den wuchtigen Schuss aber doch deutlich über das Tor.

Köln Hertha BSC 35. Nach einem hohen Ballgewinn hat Maina zentral vor dem Tor an der Strafraumkante Platz und zieht direkt ab. Leistner grätscht rein und klärt. Die Kölner fordern einen Elfmeter, den Reichel aber korrekterweise nicht gewährt. Leistner hatte den Ball mit der Rückseite der Schulter gespielt.

Wolfsburg Hoffenheim 36. Wolfsburg wird wieder etwas stärker. Tiago Tomás spielt im Mittelfeld einen Schnittstellenpass auf den durchstartenden Amoura, das Zuspiel gerät allerdings etwas zu lang und wird von Baumann aufgenommen.

Köln Hertha BSC 34. Finkgräfe an die Latte! Bei einem langen Ball kommt Maina zwischen Leistner und Kenny an die Kugel und legt zu Finkgräfe ab. Der wird von den beiden Hertha-Verteidigern in der Folge gar nicht angegriffen und wirkt selbst überrascht. Nach leichtem Verzögern folgt der Abschluss aus zwölf Metern halblinker Position, der zentral an die Oberkante der Latte kracht.

Wolfsburg Hoffenheim 34. Tiago Tomás ist nach einem Traumpass von Arnold halblinks am Strafraum frei durch und zieht aus gut 13 Metern ab, der Schuss wird aber von einer tollen Grätsche des hinterhereilenden Gendrey abgeblockt.

Köln Hertha BSC 31. Wilde Minuten in Köln. Viel Fußball wurde eigentlich gar nicht mehr gespielt, trotzdem kamen die Hausherren schnell zum Ausgleich und sind mit einem Mann mehr nun natürlich in der Favoritenrolle.

Wolfsburg Hoffenheim 33. Koulierakis spielt Mæhle auf dem linken Flügel an, dessen Außenristflanke aber keinen Abnehmer im Zentrum findet.

Wolfsburg Hoffenheim 32. Die Hausherren versuchen die Hoffenheimer Abwehr mit Tempo zu überwinden, finden gegen die kompakt stehende Defensivreihe aber kein Durchkommen. Die Abwehrarbeit beider Teams sticht bislang heraus.

Köln Hertha BSC 30. Tooor für 1. FC Köln, 1:1 durch Florian Niederlechner (Eigentor)

Der Ausgleich! Finkgräfe schlägt eine Ecke von rechts scharf an den ersten Pfosten wo Lemperle per Kopf verlängert. Von der Hüfte von Heintz springt die Kugel an Niederlechners Knie und springt in den eigenen Kasten. Höchstbitter für die Gäste!

Wolfsburg Hoffenheim 30. Die finden sie auf der rechten Außenbahn, auf der Stach angespielt wird und Zeit für eine Flanke hat. Die landet auf dem Kopf von Kramarić am langen Pfosten, der die Kugel aber neben das Tor setzt.

Köln Hertha BSC 29. Sessa fasst sich an die Rückseite des Oberschenkels und kann nicht weitermachen. Für ihn kommt Demme.

Köln Hertha BSC 29. Einwechslung bei Hertha BSC: Diego Demme

Köln Hertha BSC 29. Auswechslung bei Hertha BSC: Kevin Sessa

Köln Hertha BSC 28. Plötzlich ist es eine extrem hitzige Partie. Niederlechner geht nach dem Zweikampf auf Heintz zu und hat Glück dass er ohne Verwarnung davon kommt.

Wolfsburg Hoffenheim 29. Hoffenheim setzt sich einmal in der Wolfsburger Hälfte fest und versucht eine Lücke zu finden.

Köln Hertha BSC 27. Gelbe Karte für Dominique Heintz (1. FC Köln)

Der Kölner Verteidiger läuft den Ball gegen Niederlechner an der Seitenlinie ab und stößt diesen dann resolut in die Bande.

Köln Hertha BSC 26. Gelbe Karte für Timo Hübers (1. FC Köln)

Der Provokateur sieht den gelben Karton.

Köln Hertha BSC 25. Rote Karte für Deyovaisio Zeefuik (Hertha BSC)

Was ist das denn für eine Szene? Im Strafraum wird es vor Ausführung des Freistoßes wild. Zeefuik schubst und bekommt daraufhin eine Kopf-an-Kopf-Ansage von Hübers. So lässt sich der Herthaner provozieren und gibt dem FC-Kapitän eine leichte Kopfnuss. Der nimmt diese dankend an und geht auf den Boden. Reichel zückt umgehend glatt Rot. Auch wenn Hübers da sehr viel draus macht, darf das Zeefuik niemals passieren.

Wolfsburg Hoffenheim 26. Der VfL spielt kurz in Unterzahl, jetzt ist Fischer aber wieder auf dem Feld und Wolfsburg wieder komplett.

Köln Hertha BSC 24. Wieder ist Scherhant viel zu schnell für Hübers, legt sich den Ball vorbei und wird dann vom ausstehenden Bein des FC-Kapitäns gelegt. Der hat Glück dass er ohne Gelbe Karte davon kommt.

Wolfsburg Hoffenheim 24. Fischer bekommt im Zweikampf den Ellbogen von Moerstedt ins Gesicht und muss kurz behandelt werden. Das Spiel ist erst einmal unterbrochen.

Köln Hertha BSC 23. Zeefuiks Flanke von der linken Seite köpft Hübers zentral raus wo Klemens angerauscht kommt und aus vollem Lauf mit maximalen Tempo abzieht - die Kugel rauscht in Richtung FC-Fankurve.

Wolfsburg Hoffenheim 22. Erneut schnuppert der Gastgeber an der Führung. Baku spielt rechts am Strafraum Fischer an, der den Ball von der Grundlinie scharf in den Fünfer bringt. Dort trifft der eingelaufene Tiago Tomás den Ball aber unter Druck nicht richtig, weshalb er durchrutscht, anstatt im Tor zu landen.

Köln Hertha BSC 21. Auf seiner rechten Abwehrseite hat Köln bisher gewaltige Probleme. Scherhant geht zu einfach mit einem Tunnel an Hübers vorbei in den Strafraum, wieder unterbindet Thielmann den Querpass mit einer starken Grätsche und holt dabei sogar den Abstoß für die Geißböcke heraus.

Köln Hertha BSC 20. Die spielen die Gäste kurz aus, verlieren aber schnell den Ball. Dann wird es laut im Rhein-Energie-Stadion weil Lemperle und Maina beim Konter viel Platz haben. Am Ende springt dabei nur ein Eckball raus, der ungefährlich bleibt.

Wolfsburg Hoffenheim 20. Der VfL wird nach einem Standard gefährlich und kratzt am 1:0. Arnold bringt eine Ecke von links, die am kurzen Pfosten abgefälscht wird und vor den Beinen von Dárdai landet. Der zieht direkt per Dropkick ab, verfehlt das Tor aber knapp.

Köln Hertha BSC 19. Scherhant nimmt links im Strafraum Tempo auf und zieht zur Grundlinie. Stark grätscht Thielmann dazwischen und klärt zur Ecke.

Köln Hertha BSC 17. Für ihn kommt Olesen sodass Martel zurück in die defensive Dreier- bzw. Fünferkette rückt.

Wolfsburg Hoffenheim 18. Die Hoffenheimer versuchen sich an etwas Ballbesitzfußball, geraten in den offensiven Zonnen aber zu schnell unter Druck, um daraus Chancen kreieren zu können.

Köln Hertha BSC 17. Einwechslung bei 1. FC Köln: Mathias Olesen

Köln Hertha BSC 17. Auswechslung bei 1. FC Köln: Julian Pauli

Köln Hertha BSC 16. Für Pauli geht es doch nicht weiter, der Kopftreffer hat doch Folgen hinterlassen. Bitter für die Kölner, war es doch der Verteidiger der sichtbar benommen noch den Elfmeter verschuldete.

Köln Hertha BSC 15. Das muss der Ausgleich sein! Nach einem Finkgräfe-Freistoß von der linken Seite scheitert Hübers zunächst aus kurzer Distanz an einem Hertha-Verteidiger. Heintz bringt die Kugel erneut an den Fünfer wo Lemperle unbedrängt zentral zum Kopfball kommt. Zum Entsetzen der Kölner setzt der Torjäger die Kugel knapp links am Tor vorbei.

Wolfsburg Hoffenheim 15. Die Gäste kombinieren sich gut nach vorne und werden brandgefährlich. Moerstedt lässt den Ball mit dem Rücken zum Tor gut 35 Meter vor dem Tor auf Bischof klatschen, der gut auf rechts in die Schnittstelle verlagert. Dort erläuft Stach den Ball und bringt ihn dann von der Grundlinie scharf vors Tor. Dort verpassen im Fünfer aber sowohl die Verteidiger als auch die Angreifer knapp, weshalb die Chance kein Tor einbringt.

Köln Hertha BSC 14. Die Kölner machen da weiter wo sie begonnen hatten. Maina legt links im Strafraum dessen erster Kontakt nicht optimal ist sodass Kenny gerade so blocken kann.

Köln Hertha BSC 13. Ein ereignisreicher Beginn in Köln hat seinen ersten Treffer. Die Kölner begannen extrem druckvoll und wurden von der langen Verletzungspause gestoppt. Wie fällt die Reaktion der Struber-Elf aus?

Wolfsburg Hoffenheim 14. Gelbe Karte für Maximilian Arnold (VfL Wolfsburg)

Der Kapitän holt sich früh Gelb ab, weil er gegen Kramarić zu spät kommt.

Wolfsburg Hoffenheim 13. Wolfsburg hebelt das Hoffenheimer Pressing gut aus, Wimmer treibt die Kugel dann nach vorne. Kurz vor dem Strafraum gibt er auf den halblinks startenden Amoura ab, der einen Eckball herausholt. Der wird aber nicht weiter gefährlich.

Köln Hertha BSC 12. Tooor für Hertha BSC, 0:1 durch Ibrahim Maza

Die Gäste führen! Youngster Maza verzögert kurz, schaut Schwäbe klassisch aus und legt die Kugel halbhoch ins linke Eck. Der Kölner Schlussmann war in die andere Ecke unterwegs.

Wolfsburg Hoffenheim 11. Bis hierhin gestaltet sich die Partie recht ausgeglichen, noch ist es aber eher ein Abtasten, gefährliche Torchancen bleiben aus.

Köln Hertha BSC 10. Elfmeter für die Hertha! In der ersten Aktion nachdem es weitergeht, steckt Maza zu Scherhant durch, der links in den Strafraum einzieht und von Pauli von hinten ungestüm zu Fall gebracht wird. Reichel zeigt direkt auf den Punkt und das geht in Ordnung.

Wolfsburg Hoffenheim 8. Jetzt gibt es auch so etwas wie den ersten Torschuss für die Gastgeber. Ein langer Ball von Arnold landet bei Baku zentral vor dem Strafraum, der auf Wimmer ablegt. Der Angreifer dringt unter viel Gegnerdruck in die Box ein, wird dort aber von Akpoguma gut abgedrängt, sodass der Ball nur mit der Fußspitze aufs Tor rollt. Das ist natürlich keine richtige Aufgabe für Baumann.

Köln Hertha BSC 8. Während Pauli mit einem kleinen Pflaster über dem Auge versorgt wurde, wurde Dárdais Haarpracht mit einem Turban komplett bedeckt. Beide scheinen auf den Rasen zurückzukehren.

Köln Hertha BSC 6. Pauli und Dárdai sind dabei mit den Köpfen ineinander gekracht und müssen beide blutüberströmt behandelt werden. Das gibt dem Spiel eine erste Ruhepause, die ersten fünf Minuten hatten es in sich und bereits beste Möglichkeiten auf beiden Seiten zu bieten.

Wolfsburg Hoffenheim 7. Der VfL versucht es jetzt mal über die rechte Außenbahn, wegen eines Missverständnisses zwischen Arnold und Amoura verlieren die Gastgeber die Kugel aber, weil letzterer in der verbotenen Zone steht.

Wolfsburg Hoffenheim 5. Auch Hoffenheim versucht sich früh offensiv in Szene zu setzen, Moerstedt wird in der Box angespielt, geht dort allerdings im Zweikampf zu Boden und verliert den Ball. Für den Unparteiischen ist die Aktion im Regelbereich, das Spiel läuft weiter.

Köln Hertha BSC 5. Die nächste gute Chance für den FC! Maina zirkelt die erste Ecke der Partie von links perfekt zentral vor das Tor wo Pauli den Ball aus sieben Metern haarscharf über die Latte köpft.

Köln Hertha BSC 4. Die Hertha meldet sich an indem Maza auf der linken Außenbahn durchkommt und aus spitzem Winkel am gut reagierenden Schwäbe scheitert.

Köln Hertha BSC 2. Wieder resultiert Kölns Druck auf die Hertha-Viererkette in einem hohen Ballgewinn. Von der rechten Außenbahn legt Lemperle zurück wo Huseinbašić aus 16 Metern frei zum Abschluss kommt, die Kugel mit viel Rücklage und dem schwächeren linken Fuß aber auf die Tribüne feuert.

Wolfsburg Hoffenheim 3. Der erste gute Angriff der Wolfsburger rollt über links. Mæhle tunnelt seinen Gegenspieler fein mit der Hacke und bekommt die Kugel direkt von Amoura wieder. Dann steckt der Däne die Kugel im Zentrum durch auf Tiago Tomás, dem der Ball im Zweikampf in der Box aber verspringt, sodass sich Baumann das Leder schnappen kann.

Köln Hertha BSC 1. Und nach nicht mal einer Minute bietet sich gleich eine richtig gute Chance für den FC! Die Hertha wirkt beeindruckt von Kölns energischem Pressing, sodass ein Klemens-Kopfball von der Strafraumkante zurück zu Ernst viel zu kurz gerät. Lemperle spreizt dazwischen, setzt die Kugel aus fünf Metern und spitzem Winkel links vom Tor aber kläglich mit dem rechten Außenrist neben den Kasten.

Wolfsburg Hoffenheim 1. Die Gäste erarbeiten sich früh die erste Ecke, Bischofs Hereingabe wird aber per Kopf geklärt.

Köln Hertha BSC 1. Die Hertha stößt an und wird gleich mal von hoch anlaufenden Kölnern unter Druck gesetzt.

Wolfsburg Hoffenheim 1. Los gehts, die TSG in Blau stößt an, Wolfsburg läuft in Grün auf.

Köln Hertha BSC 1. Spielbeginn

Wolfsburg Hoffenheim 1. Spielbeginn

Köln Hertha BSC Geleitet wird die Partie vom Unparteiischen Tobias Reichel, der an den Seitenlinien von Christian Bandurski und Marcel Pelgrim unterstützt wird. Ab dem Achtelfinale wird der VAR im Pokal wieder eingesetzt sodass Christian Dingert unweit des Stadions im Kölner Keller vor den Bildschirmen assistiert. Gleich geht's los vor herausragender Flutlicht-Stimmung in Köln-Müngersdorf. Viel Spaß!

Köln Hertha BSC Der letzte Auswärtssieg der Berliner in Köln datiert aus dem September 2019 als sich die Hertha in der Bundesliga mit 4:0 in Köln durchsetzen konnte. Im Pokal trafen beide Vereine zuletzt 2017 aufeinander - da zog der FC durch einen 3:1-Erfolg in Berlin ins Achtelfinale ein.

Köln Hertha BSC Die Hausherren würden bei einem Sieg in lange ungewohnte Sphären vorstoßen. Der viermalige Pokalsieger hat eine lange Durststrecke hinter sich, die letzte Viertelfinalteilnahme datiert aus der Saison 2009/2010 (0:2 gegen Augsburg). Anders sieht es bei der Hertha aus, die bereits im vergangenen Jahr das Viertelfinale erreichte (1:3 gegen Kaiserslautern). Dafür konnte der Hauptstadtklub den Pokal in seiner Vereinshistorie noch nie in die Höhe recken.

Köln Hertha BSC Auf der anderen Seite sieht Fiél keinen Grund zur Änderung seiner ersten Elf und schickt dasselbe Personal wie beim 3:1 in Magedeburg ins Rennen. Starspieler Reese feierte in Magdeburg sein 17-minütiges Comeback, für die Startelf reicht es aber wohl noch nicht.

Köln Hertha BSC FC-Coach Struber nimmt im Vergleich zum bitteren 2:2 gegen Hannover zwei Änderungen in der Anfangsformation vor: Paçarada und Waldschmidt nehmen zunächst auf der Bank Platz, dafür beginnen Finkgräfe (erster Startelfeinsatz seit Anfang Oktober) und Thielmann.

Wolfsburg Hoffenheim Nach dem 5:1-Sieg gegen RB Leipzig in der Liga scheint Ralph Hasenhüttl mit seiner Elf sehr zufrieden gewesen zu sein, der Österreicher nimmt nämlich keine Startelfwechsel vor. Auf der Gegenseite sieht das etwas anders aus: Christian Ilzer tauscht im Vergleich zur 0:2-Niederlage gegen Mainz gleich viermal. Dabei bekommen Arthur Chaves, Geiger, Moerstedt und Samassékou den Vorzug vor Bruun Larsen, Kadeřábek, Nsoki und Tabakovic, die zunächst auf der Bank Platz nehmen. Das Schiedsrichtergespann bilden heute Abend Daniel Schlager und seine Assistenten Sven Waschitzki-Günther und Arno Blos.

Köln Hertha BSC Die Hertha reist mit einem Erfolgserlebnis im Rücken nach Köln und will das frische Selbstvertrauen mit dem Viertelfinale krönen. Nach einer Negativserie von drei Spielen ohne Sieg gelang der Elf von Christian Fiél am Freitag ein Comeback-Sieg in Magdeburg (3:1), der die Hauptstädter in einer extrem ausgeglichenen 2.Liga ebenfalls in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen bringt. Mit 21 Punkten rangieren die Berliner zwar nur auf Platz neun, sind aber nur zwei Punkte vom HSV auf Rang zwei entfernt.

Köln Hertha BSC Seit der 2. Runde im DFB Pokal (3:0 gegen Kiel) sind die Kölner ungeschlagen und kamen durch drei 1:0-Erfolge gegen eben die Hertha, Fürth und Münster an die Aufstiegsplätze ran. Einen kleinen Dämpfer musste das Team von Chefcoach Gerhard Struber am Samstag gegen Hannover hinnehmen als man trotz Überzahl noch den Last-Minute-Ausgleich (2:2) hinnehmen musste, Mit Platz sieben aber nur einem Zähler Rückstand auf Platz zwei sind die Geißböcke mittlerweile in der Liga im Soll, der Einzug ins Pokal-Viertelfinale würde einen großen Erfolg darstellen.

Köln Hertha BSC Einen guten Monat nach dem 2.Liga-Duell treffen der 1.FC Köln und Hertha BSC erneut aufeinander - und dürften sich dabei beide Chancen auf den Viertelfinaleinzug ausrechnen. In der Liga gewannen die Geißböcke in Berlin mit 1:0, heute bekommt die Hertha die Möglichkeit zur schnellen Revanche.

Wolfsburg Hoffenheim Für den VfL läuft es momentan sehr gut, man ist gut in Form. Das bestätigt eine Ungeschlagen-Serie von wettbewerbsübergreifend immerhin sechs Spielen, von denen man sogar vier gewann. Die TSG hingegen spielt eine durchwachsene Saison, zuletzt konnte man aus sechs Spielen wettbewerbsübergreifend nur eins gewinnen und verlor dreimal in dieser Spanne. Gegen die etwas favorisierten Wolfsburger soll heute aber die kleine Überraschung gelingen- im Pokal ist bekanntlich alles möglich. Das zeigen auch Ergebnisse wie der Sieg Bielefelds über Freiburg gestern Abend.

Köln Hertha BSC Herzlich willkommen zum DFB-Pokal-Achtelfinale zwischen dem 1.FC Köln und Hertha BSC Berlin! Anstoß im Rhein-Energie-Stadion ist um 18 Uhr.

Wolfsburg Hoffenheim Es ist eins von drei Achtelfinals zwischen zwei Erstligisten: Der Tabelllenachte der Bundesliga, Wolfsburg, empfängt mit Hoffenheim den Tabellenvierzehnten des deutschen Oberhauses. Die Gastgeber setzten sich auf ihrem bisherigen Weg im Wettbewerb mit 1:0 gegen TuS Koblenz und auch etwas überraschend mit 1:0 nach Verlängerung gegen Borussia Dortmund durch. Die Hoffenheimer hatten bisher die vermeintlich einfacheren Aufgaben, die Würzburger Kickers besiegte man erst im Elfmeterschießen, gegen Zweitligist Nürnberg gewann setzte man sich mit einem 2:1-Sieg durch.