Hoffenheim Wolfsburg Obwohl die Bundesliga sich noch immer in der Hinrunde befindet, ist es nicht die erste Begegnung beider Teams in der aktuellen Spielzeit. Vor rund einem Monat empfing der VfL Wolfsburg die TSG 1899 Hoffenheim im Rahmen des DFB-Pokals. Anfang Dezember setzten sich die Wölfe souverän mit 3:0 durch und zogen somit ins Viertelfinale ein. Demzufolge dürften die Sinsheimer besonders motiviert sein, die Niederlage von vor rund fünf Wochen vergessen zu machen.

Mainz Bochum Gute Nachricht für die 05er: Stürmer Burkardt, der unter der Woche noch fraglich war, hat es in die Startelf geschafft und verdrängt Sieb auf die Bank. Zudem ersetzt Jenz den rotgesperrten Amiri. Bei den Gästen gibt es keine Änderungen, Hecking vertraut der Elf vom Heimsieg gegen Heidenheim.

Hoffenheim Wolfsburg Im Vergleich zur 1:2-Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach kurz vor der Winterpause gibt es drei Veränderungen von Christian Ilzer in seiner Startaufstellung. Kevin Akpoguma und Dennis Geiger nehmen vorerst auf der Bank Platz und werden von Arthur Chaves und Pavel Kadeřábek ersetzt. Außerdem startet Neuzugang Gift Orban für Jacob Bruun Larsen, der den Verein im Winter verlassen hat. Die TSG agiert aus einem 4-2-3-1 heraus. Bei den Gästen gibt es lediglich zwei Wechsel. Anstatt von Mattias Svanberg und Ridle Baku, der nicht mehr beim VfL unter Vertrag steht, beginnen Bence Dárdai und Tiago Tomás. Ralph Hasenhüttl lässt seine Mannen im 4-5-1-System spielen.

Heidenheim Union Berlin Auch bei Union Berlin gab es in der Winterpause personelle Veränderungen. An der Seitenlinie wurde Bo Svensson durch Steffen Baumgart ersetzt. Der ehemalige Stürmer der Eisernen steht vor der Herausforderung, mit seinem Team den dringend benötigten Turnaround zu schaffen. Wie auch der 1. FC Heidenheim sind die Köpenicker seit neun Spielen ohne Sieg und müssen den Blick verstärkt Richtung Tabellenkeller richten. Zu Beginn seiner Amtszeit deutete Baumgart mit Blick auf die taktische Ausrichtung an: „Gehen Sie mal davon aus, dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Viererkette sein könnte.“ Mit Blick auf das Personal dürfen wir heute auch von der besagten Viererkette ausgehen.

Freiburg Kiel Beide Mannschaften stehen sich heute Nachmittag übrigens zum allerersten Mal überhaupt in einem Punktspiel gegenüber. Das bislang erste und einzige Aufeinandertreffen in einem Pflichtspiel geht auf den DFB-Pokal 2018/19 zurück. In der 2. Runde musste der SC Freiburg sich dem damaligen Zweitligisten mit 1:2 geschlagen geben. Nun gastieren die Norddeutschen zum ersten Mal überhaupt im Breisgau.

Mainz Bochum Der Revierklub aus Bochum sorgte unter der Woche abseits des Platzes für Schlagzeilen, denn dem Einspruch gegen die Spielwertung von der Partie gegen Union Berlin wurde stattgegeben. Die Köpenicker dürfen noch Berufung einlegen, doch sofern der VfL die drei Punkte zugeschrieben bekommt, ist man nur noch zwei Zähler vom Relegationsrang entfernt und wieder voll im Abstiegsrennen mit dabei. Trainer Dieter Hecking möchte sich indes auf das Sportliche fokussieren und an die gute Leistung vom letzten Spiel vor der Winterpause anknüpfen, als man gegen Heidenheim den ersten Dreier der Saison holen konnte.

Hoffenheim Wolfsburg Im Gegensatz zu den Hausherren muss der VfL Wolfsburg vorerst keinen Blick in Richtung des Tabellenkellers werfen. Bislang hat die Mannschaft von Ralph Hasenhüttl 21 Zähler sammeln können und belegt somit Rang elf. Bis zum sechsten Tabellenplatz, der von Borussia Dortmund belegt wird, sind es lediglich vier Punkte. Somit würden die Wölfe mit einem Auswärtserfolg ganz dicht an den BVB heranrücken können. Dieses Unterfangen muss der VfL jedoch ohne Ridle Baku angehen, der sich RB Leipzig angeschlossen hat. Ansonsten gibt es keine Transferaktivitäten bei den Wolfsburgern zu verzeichnen.

Heidenheim Union Berlin Für die Brenzstädter kam die Winterpause wie gerufen. Neun Spiele in Folge konnte die Elf von Frank Schmidt nicht gewinnen, acht davon verlor der 1. FC Heidenheim. In der Bundesliga liegt der letzte Saisonsieg bereits über drei Monate zurück: Am fünften Spieltag gewannen die Heidenheimer auswärts bei Mainz 05 mit 2:0. In der Winterpause hat sich das Team von der Ostalb daher gezielt verstärkt. Der Zweitliga-Toptorjäger Budu Zivzivadze und Frans Krätzig kamen neu hinzu und stehen heute direkt in der Startelf.

Mainz Bochum Mit 25 Punkten und Platz fünf unterm Weihnachtsbaum durfte der FSV überwintern – eine eindrückliche Bilanz der Henriksen-Truppe. Nun geht es darum, die gute Leistung vor dem Jahreswechsel zu bestätigen. Der dänische Chefcoach möchte weiterhin mutig auftreten und gegen Bochum die nächsten Punkte sichern: „Wir wollen offensiv spielen und hoch pressen.“

Freiburg Kiel Holstein Kiel wartet derweil nach wie vor auf den allerersten Bundesliga-Auswärtssieg in der Vereinsgeschichte. Aus den bisherigen sieben Gastspielen im Oberhaus des deutschen Fußballs holten die Störche gerade einmal zwei Zähler. Sollte auch heute der Sieg in der Ferne ausbleiben, wäre die KSV offiziell der erste Bundesliga-Debütant seit 24 Jahren (Energie Cottbus in 2000/01), der keines seiner ersten acht Bundesliga-Gastspiele gewinnt.

St. Pauli E. Frankfurt Bei den Hessen, die den letzten Pflichtspielvergleich mit dem FCSP im Rahmen der 2. DFB-Pokal-Runde Ende Oktober 2019 auswärts mit 2:1 für sich entschieden und deren vom Manchester City FC heftig umworbener Toptorschütze Marmoush (18 Treffer in allen Wettbewerben) in der Rückrunde der Saison 2020/2021 als Leihspieler für den heutigen Gastgeber auflief, stellt Coach Dino Toppmöller nach der 1:3-Heimniederlage gegen den 1. FSV Mainz 05 dreimal um. Trapp, Larsson und Götze verdrängen Kauã, Højlund und Chaïbi auf die Bank.

St. Pauli E. Frankfurt Auf Seiten der Kiezkicker, die in der kurzen Winterpause mit James Sands (New York City FC), Noah Weißhaupt (FC St. Pauli, beide bis Saisonende geliehen) und Abdoulie Ceesay (Paide Linnameeskond) drei Neuzugänge verpflichteten, die heute allesamt zum Anpfiff auf der Bank sitzen, und deren Abwehrabteilung mit 19 Gegentoren die zweitbeste der nationalen Eliteklasse ist, hat Trainer Alexander Blessin im Vergleich zum 1:0-Auswärtssieg beim VfB Stuttgart zwei personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Ritzka (nicht im Kader) und Eggestein (grippaler Infekt) beginnen Smith und Sinani.

Freiburg Kiel Für den SC Freiburg spricht heute die neugewonnene Heimstärke. Die Breisgauer holten bereits 16 von 21 möglichen Punkten aus den ersten sieben Bundesliga-Heimspielen der Saison 2024/25. Es ist die geteilt beste Ausbeute der Schwarzwälder vor heimischer Kulisse. Schon jetzt steht der Sport-Club in der neuen Spielzeit bei genauso vielen Heimsiegen wie in der kompletten Saison 2023/24 insgesamt (fünf).

Hoffenheim Wolfsburg Nachdem die TSG in der Saison 2023/24 Platz sieben belegen konnte und man somit in der aktuellen Spielzeit auch international vertreten ist, konnte das Team von Christian Ilzer an den ersten 15 Spieltagen nicht an die starke Leistung der Vorsaison anknüpfen. Ganz im Gegenteil. Mit 14 Punkten liegen die Sinsheimer lediglich auf Rang 15 und haben vier Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz. Aus diesem Grund wurden die Hausherren nochmal auf dem Transfermarkt aktiv. Mit Gift Orban und dem zurückkehrenden Erencan Yardımcı haben zwei Offensivspieler den Weg in den Kraichgau gefunden. Demgegenüber haben Jacob Bruun Larson und Marco John den Klub verlassen. Auch Tim Drexler steht der TSG für die Rückrunde nicht zur Verfügung.

Heidenheim Union Berlin In ihrer Historie sind die beiden Mannschaften bisher 14-mal aufeinandergetroffen. Dabei spricht die Statistik für den 1. FC Heidenheim. Die Brenzstädter konnten sieben Partien für sich entscheiden, während die Berliner vier Spiele gewannen. Drei Begegnungen endeten mit einem Unentschieden. In der vergangenen Saison gewann die Elf von Frank Schmidt das Heimspiel mit 1:0.

Mainz Bochum Die Bundesliga kehrt aus der Winterpause zurück und auch in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt wird wieder Fußball gespielt. Die überraschend starken 05er empfangen das Kellerkind aus Bochum, welches unter der Woche für Schlagzeilen sorgte. Im direkten Vergleich liegen die Mainzer vorne: Von bislang 22 Spielen gewannen die heutigen Gastgeber zwölf, die Bochumer gingen sieben Mal als Sieger vom Feld.

St. Pauli E. Frankfurt Die SG Eintracht Frankfurt sehnte die zwei freien Wochenende beinahe herbei, ging ihr doch im Jahresendspurt deutlich die Puste aus. Waren die Hessen mit einem 4:0-Auswärtserfolg beim 1. FC Heidenheim 1846, dem siebten Pflichtspielsieg in Serie, in den Dezember gestartet, zog sie aus den jüngsten drei Bundesligabegegnungen nur noch einen Zähler. So folgten dem 2:2-Heimunentschieden gegen den FC Augsburg Niederlagen beim RB Leipzig (1:2) und gegen den 1. FSV Mainz 05 (1:3). Dennoch hat die SGE Weihnachten auf Rang drei verbracht.

St. Pauli E. Frankfurt Der FC St. Pauli hat aus der Adventszeit große Hoffnung auf das Erreichen des Saisonziels Klassenerhalt gezogen. Hatten die Braun-Weißen in den ersten elf Partien lediglich acht Punkte ergattert, gewannen sie zwei der letzten vier Matches und rückten vom Relegationsrang auf den 14. Rang vor; sie überwinterten mit einem Vier-Zähler-Vorsprung auf die Abstiegszone. Nicht nur bei den Erfolgen gegen die KSV Holstein (3:1) und beim VfB Stuttgart (1:0) überzeugte der FCSP, sondert erreichte auch bei den Niederlagen bei Bayer Leverkusen (1:2) und gegen den SV Werder Bremen (0:2) ein ordentliches Grundniveau.

Freiburg Kiel Holstein Kiel verabschiedete sich nach fünf Niederlagen in Serie mit einem 5:1-Heimsieg gegen den FC Augsburg in die Winterpause. Marcel Rapp vollzieht zwei Wechsel: Für Max Geschwill und Marko Ivezić (beide Bank) starten Timo Becker, der nach Zehenbruch wieder einsatzbereit ist, und Winterneuzugang David Zec, der vom slowenischen Erstligisten NK Celje an die Förde wechselte.

Freiburg Kiel Vor der Winterpause geriet der Sport-Club bei Meister Leverkusen mit 1:5 unter die Räder. Coach Julian Schuster verändert seine Startelf im Vergleich zu dieser Partie heute auf drei Positionen: Eren Dinkçi, Max Rosenfelder und Merlin Röhl ersetzen Patrick Osterhage, Michael Gregoritsch (beide Bank) und Philipp Lienhart (krank).

Mainz Bochum Herzlich willkommen zum Bundesligaspiel zwischen dem FSV Mainz 05 und dem VfL Bochum. Der Spiel in der Mewa-Arena beginnt um 15:30 Uhr.

St. Pauli E. Frankfurt Hallo und herzlich willkommen zur Bundesliga am Samstagnachmittag! Der FC St. Pauli startet mit einem Heimspiel gegen die SG Eintracht Frankfurt in das Kalenderjahr 2025. Kiezlicker und Adlerträger stehen sich ab 15:30 Uhr auf dem Rasen des Millerntor-Stadions gegenüber.

Heidenheim Union Berlin Herzlich willkommen zum 16. Spieltag der Bundesliga! Heute treffen der 1. FC Heidenheim und Union Berlin aufeinander. Anstoß in der Voith-Arena ist um 15:30 Uhr.

Hoffenheim Wolfsburg Hallo und herzlich willkommen zum 16. Spieltag der Bundesliga. Ab 15:30 Uhr empfängt die TSG 1899 Hoffenheim den VfL Wolfsburg in der PreZero Arena zur ersten Partie des neuen Jahres.

Freiburg Kiel Während der Aufsteiger von der Förde mit nur acht Punkten aus den ersten 15 Spielen auf einem direkten Abstiegsplatz überwinterte, verbrachten die Schwarzwälder die kurze Winterpause lediglich auf Rang neun. Schlecht war die Saison 2024/25 für den SC Freiburg dennoch nicht. Die Breisgauer holten bereits drei Mal so viele Punkte (24) wie Holstein Kiel (acht) und haben lediglich drei Zähler Rückstand auf Platz drei.