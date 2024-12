Augsburg Leverkusen 59. Einwechslung bei FC Augsburg: Alexis Claude-Maurice

Augsburg Leverkusen 59. Auswechslung bei FC Augsburg: Phillip Tietz

M'gladbach Kiel 63. Marcel Rapp glaubt noch an die Chance auf einen Punktgewinn. Er nimmt Mittelfeldmann und Kapitän Holtby herunter und ersetzt ihn durch Angreifer Machino, der vier Saisontore vorzuweisen hat.

Augsburg Leverkusen 59. Einwechslung bei FC Augsburg: Henri Koudossou

Augsburg Leverkusen 59. Auswechslung bei FC Augsburg: Dimitris Giannoulis

M'gladbach Kiel 62. Einwechslung bei Holstein Kiel: Lewis Holtby

M'gladbach Kiel 62. Auswechslung bei Holstein Kiel: Lewis Holtby

Augsburg Leverkusen 56. Tapsobas wilder Versuch aus gut 27 Metern halbrechter Position rauscht auf die Tribüne. Thorup wird in Kürze weitere Wechsel vornehmen.

Mainz Bayern 60. Tooor für 1. FSV Mainz 05, 2:0 durch Jae-sung Lee



Augsburg Leverkusen 55. Grimaldo versucht es aus großer Distanz beim folgenden Freistoß aus halblinker Position direkt, der landet aber in der Mauer.

Mainz Bayern 59. Die vorgenommenen Wechsel nehmen keinen Einfluss auf die Formation. Allerdings reiht sich Sacha Boey auf der rechten Verteidigerseite ein, sodass Konrad Laimer nun links spielt.

M'gladbach Kiel 60. Die KSV kommt nach dem Seitenwechsel in der Abwehr verbessert daher. Sie hat nicht nur die Flankengeber Honorat und Hack besser im Griff; die Bälle, die nach innen geschlagen werden, können auch besser verteidigt werden.

Mainz Bayern 58. Einwechslung bei Bayern München: Leon Goretzka

Mainz Bayern 58. Auswechslung bei Bayern München: Aleksandar Pavlović

Augsburg Leverkusen 54. Gelbe Karte für Phillip Tietz (FC Augsburg)

Der FCA-Stürmer kommt weit vom eigenen Tor entfernt etwas zu spät gegen Andrich und tritt diesem leicht auf die Hacke. Gelb ist dennoch eine eher harte Entscheidung.

Union Berlin Bochum 56. Einwechslung bei 1. FC Union Berlin: Jordan Siebatcheu

Mainz Bayern 58. Einwechslung bei Bayern München: Sacha Boey

Augsburg Leverkusen 54. Lange lässt die Werkself den Ball rund um den FCA-Strafraum zirkulieren bis er zu Wirtz in den Strafraum kommt. Aus 14 Metern halblinker Position will der Nationalspieler die Kugel ins lange Eck schlenzen, scheitert mit seinem halbhohen Versuch jedoch an einer guten Parade von Labrović.

Mainz Bayern 58. Auswechslung bei Bayern München: Raphaël Guerreiro

Mainz Bayern 58. Vincent Kompany scheint nicht vollends glücklich mit der Leistung seiner Mannschaft, sodass es gleich zwei Wechsel geben wird. Sacha Boey und Leon Goretzka stehen bereit.

Union Berlin Bochum 56. Auswechslung bei 1. FC Union Berlin: Tim Skarke

Union Berlin Bochum 54. Ein Eckball findet am Elfmeterpunkt Diogo Leite. Der Berliner kann das Leder aber nicht zielgerichtet in Richtung Tor bringen. Die Kugel geht einige Meter rechts am Gehäuse vorbei.

Mainz Bayern 56. Die ersten zehn Minuten des zweiten Durchgangs sind bereits absolviert und der Tabellenführer hat weiterhin große Probleme, um in die gefährlichen Räume zu gelangen.

M'gladbach Kiel 57. Bernhardsson vergibt aus bester Position! Poraths hohe Verlagerung aus der halbrechten Spur verschafft dem eingewechselten Schweden auf der linken Strafraumseite eine freie Schussbahn. Nach einer unsauberen Annahme feuert er den Ball aus neun Metern aber weit drüber.

Augsburg Leverkusen 52. Leverkusen hat nach druckvollen Anfangsminuten der Augsburger die Kontrolle zurückerlangt und lässt das Leder durch die eigenen Reihen laufen.

Union Berlin Bochum 51. Gelbe Karte für Moritz Broschinski (VfL Bochum)

Für ein Foulspiel im Mittelfeld sieht Moritz Broschinski die erste Gelbe Karte beim VfL Bochum.

Union Berlin Bochum 49. Kein Elfmeter! Schiedsrichter Martin Petersen korrigiert seine Entscheidung, nachdem er sich die Szene noch einmal am Spielfeldrand anschaut.

Augsburg Leverkusen 50. Frimpong verzieht eine Flanke vom rechten Flügel deutlich ins Toraus.

Mainz Bayern 53. Auf dem linken Flügel hat Leroy Sané etwas Platz und schlägt eine scharfe Flanke in die Mitte. Allerdings ist die Hereingabe zu flach, sodass der erste Verteidiger die Kugel problemlos klären kann.

Augsburg Leverkusen 48. Die Fuggerstädter zeigen gleich zu Beginn dass sie sich noch lange nicht aufgegeben haben, sind agil und spielen konsequent nach vorne.

M'gladbach Kiel 54. Ullrich mit dem Kopf! Honorats Eckstoßflanke von der linken Fahne senkt sich erst kurz vor der rechten Grundlinie. Itakura nickt nach innen. Ullrich hält aus vier Metern die Stirn hin, verfehlt die linke Ecke aber klar.

Mainz Bayern 51. Min-jae Kim wird in der eigenen Hälfte von gleich zwei Gegenspielern angelaufen, sodass er einen langen Ball schlägt. Dieser geht jedoch nicht zum Mitspieler, sodass das Leder wieder weg ist. Bayern findet noch keine Lösung.

M'gladbach Kiel 52. Der Wiederbeginn in der Hennes-Weisweiler-Allee ist von einem niedrigen Tempo geprägt. Die Fohlen lassen Ball und Gegner laufen, ohne mit aller Macht auf ihren vierten Treffer zu gehen.

Augsburg Leverkusen 46. Nach nicht einmal einer Minute verzeichnen die Gastgeber den ersten Abschluss des zweiten Durchgangs: Wolf findet mit einer Flanke von rechts zwischen Tah und Taposoba Tietz, der aus acht Metern halbrechter Position aber zu zentral köpft, Hrádecký packt zu.

Augsburg Leverkusen 46. Der Ball rollt wieder in Augsburg. Bei den Hausherren ist das 100. Bundesligaspiel von Maier für den FCA beendet, Kömür kommt rein.

Union Berlin Bochum 46. Elfmeter für Union Berlin? Robert Skov zieht zwischen zwei Gegenspielern in den Strafraum ein. Dabei geht er zu Boden. Nur 40 Sekunden nach dem Seitenwechsel zeigt Schiedsrichter Martin Petersen auf den Punkt. Reicht das für einen Elfmeter? Er schaut sich die Szene nach Hinweis des VAR nochmal selbst am Monitor an!

Mainz Bayern 49. Gelbe Karte für Dominik Kohr (1. FSV Mainz 05)

Dominik Kohr stempelt Michael Olise auf Höhe der Mittellinie, sodass der Mainzer seine achte Gelbe Karte der Saison sieht.

Augsburg Leverkusen 46. Einwechslung bei FC Augsburg: Mert Kömür

Mainz Bayern 48. Die Mainzer kommen gut aus der Kabine und bauen schnell wieder Druck auf den Gegner auf. Der Rekordmeister hat auch in den ersten Momenten des zweiten Durchgangs mit dem Pressing der Hausherren zu kämpfen.

Augsburg Leverkusen 46. Auswechslung bei FC Augsburg: Arne Maier

Union Berlin Bochum 46. Die Teams sind zurück auf dem Rasen. Personellen Veränderungen gibt es nicht. Weiter geht's!

Augsburg Leverkusen 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Union Berlin Bochum 46. Anpfiff 2. Halbzeit

M'gladbach Kiel 49. Während Gerardo Seoane in der Pause auf personelle Änderungen verzichtet hat, schickt Marcel Rapp mit Bernhardsson und Pichler zwei frische Kräfte ins Rennen. Schulz und Harres sind in der Kabine geblieben.

M'gladbach Kiel 46. Weiter geht's mit den zweiten 45 Minuten in der Hennes-Weisweiler-Allee! Die Fohlen haben den Aufsteiger im Griff, obwohl sie sich einige fußballerische Auszeiten gönnen. Die Ostseestädter sind vor allem in Sachsen defensiver Lufthoheit völlig überfordert und sind bisher weit davon entfernt, Zählbares mit auf die Heimreise zu nehmen. Steigern sie sich nach dem Seitenwechsel oder bringt Mönchengladbach den Dreier souverän ins Ziel?

M'gladbach Kiel 46. Einwechslung bei Holstein Kiel: Benedikt Pichler

Mainz Bayern 46. Beide Mannschaften kommen unverändert aus der Halbzeitpause, sodass der FC Bayern zur zweiten Hälfte anstößt.

Mainz Bayern 46. Anpfiff 2. Halbzeit

M'gladbach Kiel 46. Auswechslung bei Holstein Kiel: Phil Harres

M'gladbach Kiel 46. Einwechslung bei Holstein Kiel: Alexander Bernhardsson

M'gladbach Kiel 46. Auswechslung bei Holstein Kiel: Marvin Schulz

M'gladbach Kiel 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Union Berlin Bochum 45. +4 Halbzeitfazit:

Nach den ersten 45 Minuten steht es zwischen Union Berlin und dem VfL Bochum 1:1. Die Halbzeit war zunächst von vielen Zweikämpfen und wenigen klaren Torchancen geprägt. Union Berlin konnte die Überzahl nach dem Platzverweis für den Bochumer Koji Miyoshi (12.) nicht nutzen, während der VfL Bochum trotz Unterzahl überraschend in Führung ging. Nach dem Schockmoment für die Unioner fanden die Gastgeber langsam ins Spiel zurück und Benedict Hollerbach (34.) erzielte den Ausgleich. Kurz vor der Pause hatte Danilho Doekhi (45.+3) mit einem Distanzschuss noch die Chance auf die Führung. Der VfL Bochum schlägt sich in Unterzahl gut, wird jedoch im zweiten Durchgang einen Kraftakt benötigen, um mindestens einen Punkt mitnehmen zu können.

Augsburg Leverkusen 45. +4 Halbzeitfazit:

Im Stile einer Spitzenmannschaft führt Bayer Leverkusen zur Pause mit 2:0 beim FC Augsburg! Die Werkself legt einen couragierten Auftritt hin und brilliert vor allem mit gnadenloser Effizienz. Terrier nutzte die erste Chance zur Führung, Wirtz baute den Vorsprung kurz vor dem Pausentee aus. Dem FCA ist der Wille nicht abzusprechen, bis auf ein Abseitstor durch Schlotterbeck nach einem Standard wurden die Fuggerstädter jedoch nicht gefährlich. So wird es ein ganz hartes Stück Arbeit in Durchgang zwei für die Thorup-Elf.

Mainz Bayern 45. +2 Halbzeitfazit:

Der 1. FSV Mainz 05 führt zur Halbzeit mit 1:0 gegen den FC Bayern München. Nachdem die Münchner die ersten Minuten der Partie verpennten, kamen die Gäste doch besser in die Begegnung und hatten zwei Möglichkeiten. Der Rekordmeister stand sehr offensiv, was zu einer Konterchance von Jonathan Burkardt führte, der sich bei dieser Aktion auch verletzte (13. Minute). In der Folge übernahmen die Mainzer das Zepter und hielten die Mannen von Vincent Kompany vom eigenen Tor fern. Kurz vor der Halbzeit krönten die 05er ihre Bemühungen und gingen durch Jae-sung Lee zwar glücklich, aber nicht unverdient in Führung. Nach der Champions-League-Gala scheint der FCB wieder im Ligaalltag angekommen zu sein und zeigt eine eher unterdurchschnittliche Partie.

Augsburg Leverkusen 45. +3 Ende 1. Halbzeit

Augsburg Leverkusen 45. +3 Tapsoba köpft den Ball nach Grimaldo-Ecke von links weit drüber.

Augsburg Leverkusen 45. +3 Hincapié holt gegen Onyeka links nochmal eine Ecke heraus. Das wird die letzte Aktion der Halbzeit sein.

Augsburg Leverkusen 45. +2 Mit viel Mittelfeldgeplänkel läuft die Nachspielzeit des ersten Durchgangs herunter, Andrichs Distanzschuss von halbrechts blockt Matsima.

Union Berlin Bochum 45. +4 Ende 1. Halbzeit

Union Berlin Bochum 45. +3 Guter Abschluss! Unbedrängt hält Danilho Doekhi aus 18 Metern drauf. Der Ball fliegt haarscharf über den Querbalken hinweg. Glück für den VfL Bochum.

Union Berlin Bochum 45. +2 Benedict Hollerbach setzt sich im Strafraum zunächst stark durch, verzieht jedoch unter Bedrängnis den Torschuss aus neun Metern. Der Ball geht rechts am Tor vorbei. Die Unioner reklamieren ein Foul, doch der Schiedsrichter entscheidet zurecht anders.

M'gladbach Kiel 45. +2 Halbzeitfazit:

Borussia Mönchengladbach liegt zur Pause des Bundesligaheimspiels gegen die KSV Holstein mit 3:1 vorne. Schon in Minute eins rissen die Fohlen die Führung an sich; Kleindienst verwertete eine Flanke Honorats per Kopf. Auf diesem Topstart ruhten sie ich danach aus, sodass der Aufsteiger die Kräfteverhältnisse ausgeglichen gestalteten konnte, ohne vorne gefährlich aufzutauchen. Die Seoane-Auswahl wurde nach der ersten Viertelstunde wieder aktiver und verpasste durch Ersatzkapitän, der diesmal aus bester Lage über das Gehäuse köpfte, eine Großchance (19.). Daraufhin nutzte Hack einen Abwehrpatzer der Gäste aus, um per erfolgreichem Lupfer den zweiten Treffer nachzulegen (26.). Aus dem Nichts meldeten sich dann die Störche zurück, indem Gigović einen Distanzschuss traumhaft in den rechten Winkel setzte (30.). Daraufhin schien Kiel auf einem guten Weg zu sein, blieb im offensiven Kombinationsspiel aber harmlos. Die Elf vom Niederrhein stellte durch Pléa, der nach Honorats Ecke per Kopf traf, in der 43. Minute den alten Abstand wieder her. Bis gleich!

Augsburg Leverkusen 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Augsburg Leverkusen 45. Zudem gibt es eine wie gemalte Freistoßposition für Grimaldo der den Ball aus 19 Metern halbrechter Position aber einen guten Meter über das rechte Kreuzeck setzt.

Mainz Bayern 45. +2 Ende 1. Halbzeit

Mainz Bayern 45. +2 Nach einem Foul an Leroy Sané gibt es Freistoß aus dem linken Halbfeld. Joshua Kimmich tritt das Leder an den Fünfmeterraum, sodass Robin Zentner die Linie verlässt und den Ball wegfaustet. Damit endet die erste Halbzeit.

M'gladbach Kiel 45. +2 Ende 1. Halbzeit

Augsburg Leverkusen 44. Gelbe Karte für Jeffrey Gouweleeuw (FC Augsburg)

Der Kapitän der Fuggerstädter kann Tella kurz vor dem Strafraum bei dessen Dribbling nur mit einem Foul stoppen, sieht seine fünfte Gelbe Karte und fehlt beim Jahresabschluss in Kiel.

Union Berlin Bochum 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

M'gladbach Kiel 45. +1 Ullrich trifft das Außennetz! Der junge Außenverteidiger zieht temporeich in den Halbraum und visiert aus 18 Metern die flache linke Ecke an. Der noch von einem Verteidiger berührte Ball rauscht hauchdünn an der Stange vorbei.

Mainz Bayern 45. +1 120 Sekunden gibt es Nachschlag. Seit dem Gegentreffer haben die Gäste wieder das Zepter in der MEWA Arena übernommen und nisten sich tief in der Hälfte des Gegners ein.

Augsburg Leverkusen 43. Wolfs Freistoß aus dem rechten Halbfeld kommt gefährlich vor das Tor wo Tietz aber nicht richtig rankommt und die Kugel nur neben den Kasten verlängern kann. Zudem stand der FCA-Angreifer im Abseits.

Mainz Bayern 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Mainz Bayern 45. Der FCB sucht den Weg nach vorne und möchte noch vor der Pause den Ausgleich erzielen. Allerdings stehen die Mainzer sehr tief, sodass kein Durchkommen zu finden ist, sodass die Bayern wieder abdrehen.

M'gladbach Kiel 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Um 120 Sekunden soll Halbzeit eins verlängert werden.

Mainz Bayern 43. Die Führung der Mainzer ist zwar sehr glücklich, doch die 05er zeigen bislang eine sehr solide Leistung.

M'gladbach Kiel 43. Tooor für Bor. Mönchengladbach, 3:1 durch Alassane Pléa

Mönchengladbach stellt den alten Abstand wieder her! Honorat zirkelt die Premierencke der Hausherren von der linken Fahne an das nahe Fünfereck. Pléa ist einen Schritt schneller als Bewacher Harres und lässt den Ball über die Stirn in die kurze Ecke gleiten.

Augsburg Leverkusen 40. Tooor für Bayer Leverkusen, 0:2 durch Florian Wirtz

Leverkusen ist heute einfach effizient! Tella legt vor dem Sechzehner quer zu Wirtz, der halblinks weder von Matsima noch von Wolf richtig gestört wird und aus 14 Metern mit links flach ins rechte untere Eck vollendet.

Augsburg Leverkusen 39. Wolfs Ecke von rechts fliegt gefährlich durch den Sechzehner, findet aber keinen Mitspieler und segelt an Freund und Feind vorbei.

M'gladbach Kiel 42. Kleindienst erreicht nun auch erstmals eine Flanke vom linken Flügel, wird mittlerweile aber enger bewacht. Nach Hacks Hereingabe bringt er nur einen unkontrollierten Kopfstoß zustande, der leichte Beute für Weiner ist.

Union Berlin Bochum 40. Fünf Minuten sind im ersten Durchgang noch auf der Uhr. Wird es vor einem der beiden Tore nochmal gefährlich?

Augsburg Leverkusen 38. Nach einer Flanke von links von Giannoulis landet der Abpraller halbrechts bei Wolf, dessen Volleyabnahme von Tah zur ersten FCA-Ecke geblockt wird.

Union Berlin Bochum 39. Dieter Hecking reagiert auf den Platzverweis von Koji Miyoshi nun doch mit einer Auswechslung. Angreifer Gerrit Holtmann muss für Mittelfeldspieler Anthony Losilla weichen.

Mainz Bayern 41. Tooor für 1. FSV Mainz 05, 1:0 durch Jae-sung Lee

Eine Ecke des FC Bayern fliegt den Gästen um die Ohren! Sieb treibt die Kugel über die linke Seite nach vorne, ehe er aus dem Halbfeld einen Seitenwechsel vornehmen möchte. Sein Pass ist zu ungenau, sodass die Münchner das Leder klären könnten. Doch der Klärungsversuch ist zu kurz, sodass Sieb an der linken Strafraumkante wieder in Ballbesitz kommt. Der gibt eine Hereingabe nach innen, die noch von Olise abgefälscht wird. Fünf Meter zentral vor dem Tor steht Lee, der sehr glücklich an die Kugel kommt und an Peretz vorbeischiebt.

Augsburg Leverkusen 37. Nach längerer Zeit setzt sich die Werkself mal wieder rund um den FCA-Strafraum fest, kann aber keine Gefahr kreieren.

Mainz Bayern 38. Das Aufeinandertreffen zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und dem FC Bayern ist bislang eher unterdurchschnittlich, da die Münchner kaum Lösungen finden und zum Teil zu ungenau im Passspiel agieren. Die Gastgeber hingegen probieren nach vorne zu spielen, ohne dabei wirklich gefährlich zu werden.

Union Berlin Bochum 38. Einwechslung bei VfL Bochum: Anthony Losilla

Union Berlin Bochum 38. Auswechslung bei VfL Bochum: Gerrit Holtmann

Augsburg Leverkusen 35. Tella taucht links mit spitzem Winkel im Strafraum auf und will es selbst machen, Labrović pariert zur Seite. Tella hätte auch den freistehenden und besser positionierten Frimpong mitnehmen können.

M'gladbach Kiel 39. Der Japaner ist schnell wieder auf den Beinen und wirkt wieder mit.

Augsburg Leverkusen 34. Ein Pfiff von Zwayer, der ein leichtes Ausschlagen mit dem Arm von Onyeka in Wirtz Gesicht ahndet, erhitzt die Augsburger Gemüter. Das kann man aber durchaus so bewerten.

Union Berlin Bochum 37. Gelbe Karte für Benedict Hollerbach (1. FC Union Berlin)

Der Torschütze zum 1:1 sieht wegen einer Schwalbe kurz vor der Strafraumgrenze die erste Gelbe Karte des Spiels.

M'gladbach Kiel 38. Itakura ist während eines Luftduells mit Ivezić kollidiert und muss auf dem Rasen behandelt werden. Er ist wohl an der linken Wange getroffen worden.

Mainz Bayern 36. Die Gäste wollen über einen höheren Ballbesitz nun wieder besser in die Begegnung kommen, doch sie werden am eigenen Sechzehner bereits von den Hausherren gepresst.

Augsburg Leverkusen 33. Augsburg wird stärker und kommt zu mehr Ballbesitz in der Bayer-Hälfte. Mehrere Hereingaben in den Sechzehner verteidigt Leverkusen aber souverän.

M'gladbach Kiel 36. Nach ihrem Treffer sind die Ostseestädter im Vorwärtsgang selbstbewusster, kombinieren temporeicher und oft auch direkter. Möglicherweise nimmt das Match für die KSV doch noch eine positive Entwicklung.

Augsburg Leverkusen 32. Im Anschluss an einen weiten Wolf-Einwurf von rechts kommt das Leder im Rückraum zu Maier, dessen abgefälschter Schuss aus 17 Metern zentraler Position harmlos in den Armen von Hrádecký landet.

Union Berlin Bochum 34. Tooor für 1. FC Union Berlin, 1:1 durch Benedict Hollerbach

Da zappelt der Ball im Netz! Robert Skov spielt den Ball in den Strafraum zu Benedict Hollerbach, der ihn mit einem präzisen Flachschuss perfekt in die linke Torecke befördert. Damit sind die Gastgeber vollständig zurück im Spiel.

Union Berlin Bochum 30. Die erste halbe Stunde des Spiels ist von intensiven, aber wenig zwingenden Angriffen geprägt. Union Berlin hat zwar mehr Ballbesitz, konnte jedoch trotz Überzahl bislang keine klare Dominanz zeigen. Die Führung der Gäste war daher überraschend, aber aufgrund einer kämpferischen Leistung auch nicht gänzlich unverdient.

Augsburg Leverkusen 31. Im Anschluss rollt der Augsburger Konter den Wolf und Essende aber nicht zielstrebig genug ausspielen. Leverkusen kommt hinter den Ball und klärt.

Mainz Bayern 33. Sinnbildlich für das Spiel des FC Bayern steht eine Aktion von Konrad Laimer, der auf dem rechten Flügel einen Pass von fünf Meter zu Michael Olise nicht anbringen kann.

Augsburg Leverkusen 30. Die nächste Ecke für Bayer gibt es nachdem Gouweleeuw eine Wirtz-Hereingabe von links nicht kontrollieren kann. Diesmal fängt Labrović die Ecke von Wirtz ab.

M'gladbach Kiel 33. Honorat findet Kleindienst! Der Franzose startet auf dem rechten Flügel durch und gibt erneut im hohen Bogen nach innen. Kleindienst wird diesmal enger bewacht und nickt wegen Rücklage recht weit über das Gehäuse.

Augsburg Leverkusen 29. Vor allem der flinke Frimpong bereitet der FCA-Defensive immer wieder Probleme. Gegen Schlotterbeck holt der Flügelspieler an der Grundlinie eine Ecke heraus, die Wolf am ersten Pfosten rausköpft.

Mainz Bayern 31. Der FC Bayern kann an seine Gala-Vorstellung vom vergangenen Dienstag, als man mit 5:1 gegen Schachtar Donezk gewann, nicht anknüpfen. Nach einer halben Stunde bestimmen die Mainzer das Geschehen und der große FCB kommt nur noch selten kontrolliert über die Mittellinie.

Mainz Bayern 28. Etwas überraschend verlagert sich die Partie nun in die Hälfte der Gäste. Nadiem Amiri zieht bis auf die Grundlinie und möchte in den Rücken der Abwehr ablegen. Allerdings wird die Situation zu einem Eckball geklärt. Daraus resultiert eine Chance für Anthony Caci, nachdem das Leder zu kurz geklärt wurde und über Umwege zum Franzose am Fünfmeterraum kam. Sein Schuss ist jedoch zu zentral, sodass Peretz das Leder festhalten kann.

M'gladbach Kiel 30. Tooor für Holstein Kiel, 2:1 durch Armin Gigović

Mit einem Traumtor stellt Kiel den Anschluss her! Gigović stößt nach einem kurzen Anspiel Poraths in eine halblinke Lücke und jagt den Ball aus gut 22 Metern mit dem linken Innenrist sehenswert und unhaltbar in den rechten Winkel.

Union Berlin Bochum 27. Da hat nicht viel gefehlt! Kurz vor der Strafraumgrenze kommt Rani Khedira zum Abschluss. Sein Schuss streift nur wenige Zentimeter am oberen linken Pfosten vorbei.

M'gladbach Kiel 29. Mönchengladbach nähme durch einen Sieg Rang acht ein. Aktuell sind die Fohlen zwei weitere Treffer davon entfernt, Borussia Dortmund hinter sich zu lassen.

Augsburg Leverkusen 26. Hincapié zeigt sich in der Offensive und gibt von der linken Eckfahne halbhoch in den Sechzehner. Von Gouweleeuw abgefälscht springt der Ball in Labrovićs Arme.

Augsburg Leverkusen 23. Auf der Gegenseite zappelt der Ball im Tor - doch wieder geht die Fahne hoch. Einen Freistoß aus dem linken Halbfeld schlägt Wolf perfekt an den Elfmeterpunkt wo Schlotterbeck freistehend mit dem Hinterkopf über Hrádecký hinweg verlängert. Diesmal stimmt die Entscheidung des Schiedsrichtergespanns, Schlotterbeck war einen Moment zu früh gestartet.

Union Berlin Bochum 24. Union Berlin spielt seit über zehn Minuten in Überzahl, doch davon ist bisher wenig zu sehen. Stattdessen geht das Tabellen-Schlusslicht in Führung. Wie wird das Team von Bo Svensson jetzt reagieren?

Augsburg Leverkusen 22. Labrović verhindert 0:2! Tella wird in die Tiefe geschickt, dreht aber ab und sich um die eigene Achse. Aus 16 Metern zentraler Position wird der Leverkusener die rechte Ecke an. Leicht abgefälscht von Matsima kommt die Kugel gefährlich aufs Tor, Labrović lenkt sie gerade so um den Pfosten. Dann geht die Fahne aufgrund einer vermeintlichen Abseitsstellung Tellas hoch - die lag aber nicht vor, der Treffer hätte gezählt.

M'gladbach Kiel 26. Tooor für Bor. Mönchengladbach, 2:0 durch Robin Hack

Mönchengladbach legt noch vor der Halbstundenmarke nach! Elvedi spielt aus der Heimhälfte einen Flugball in die halblinke Offensivspur. Dort behindern sich Ivezić und Rosenboom gegenseitig. Hack spritzt dazwischen und überwinden den herauslaufenden Weiner aus 13 Metern mit einem Lupfer in die rechte Ecke.

M'gladbach Kiel 25. Da war mehr drin für die KSV! Skrzybski ist auf der tiefen linken Strafraumseite Adressat eines steilen Anspiels Holtbys Er will flach für Harres in die Mitte passen, doch Itakura kann den Ball abfangen.

Mainz Bayern 25. Aktuell plätschert die Partie vor sich hin, da sowohl die Mainzer als auch die Münchner ihre Passgenauigkeit verloren haben, sodass die Kugel öfter Mal beim Gegner landet.

M'gladbach Kiel 24. Honorat mit der Direktabnahme! Nachdem Kleindienst Hacks Flanke von der tiefen linken Außenbahn in der Mitte verpasst hat, nickt Schulz vor die Füße des Franzosen, der sich aus acht Metern mit dem rechten Spann probiert. Der Ball rauscht einen Meter über die halbrechte Ecke.

Union Berlin Bochum 23. Tooor für VfL Bochum, 0:1 durch Ibrahima Sissoko

Drin ist das Ding! Die Gäste gehen in Unterzahl in Führung. Felix Passlack setzt sich an der rechten Seitenlinie gegen zwei Gegenspieler durch und flankt den Ball hoch in den Strafraum. In zentraler Position an der Fünfmeterraumgrenze steigt Ibrahima Sissoko hoch und verlängert den Ball ins Netz.

Mainz Bayern 22. Der Tabellenführer hat in den letzten rund zehn Minuten die Kontrolle über das Spiel verloren. Die Mainzer stehen sehr kompakt und halten die Münchner weit weg vom eigenen Tor.

Augsburg Leverkusen 19. Sehenswert legt sich Frimpong den Ball mit der Hacke in den eigenen Lauf und in den Strafraum, findet diesmal aber nicht Terrier. Der Ball kommt halbrechts im Sechzehner zu Tella, dessen Abschluss von Giannoulis geblockt wird.

Union Berlin Bochum 19. Robert Skov versucht aus 15 Metern halbrechter Position mit einem kräftigen Schuss zum Torerfolg zu kommen. Der Ball fliegt jedoch direkt auf Torhüter Patrick Drewes zu, der ihn zwar abwehren, jedoch nicht festhalten kann.

M'gladbach Kiel 22. Hack nimmt Maß! Nach einem Kurzpass Ullrichs dribbelt der Ex-Bielefelder vom linken Flügel nach innen und visiert aus 19 Metern mit dem rechten Innenrist das rechte Kreuzeck an. Der Ball rauscht gut einen halben Meter drüber.

Augsburg Leverkusen 17. Leverkusen hat weiter viel Ballbesitz und bestimmt das Geschehen, kommt aber nur selten in den Sechzehner. Wirtz versucht es aus der Distanz, sein Versuch aus 20 Metern halblinker Position rauscht jedoch weit über Labrovićs Kasten.

Mainz Bayern 20. Mainz setzt sich im Strafraum der Gäste fest, die das Leder nicht klären können. Am Ende ist es ein Missverständnis zwischen Raphaël Guerreiro und Daniel Peretz, das zu einem Eckball führt.

M'gladbach Kiel 19. Kleindienst mit der Riesenchance zum 2:0! Nach einem abgebrochenen Konter flankt Reitz aus der halbrechten Spur effetreich in das Zentrum. Kleindienst hat sich im Rücken Schulz' davongestohlen und kann unbedrängt köpfen. Er befördert den Ball aus sechs Metern knapp über den mittigen Teil der Latte.

Augsburg Leverkusen 15. Bitter für den FCA der bisher noch nichts zugelassen hatte und ordentlich im Spiel war. Wie reagieren die Fuggerstädter?

Union Berlin Bochum 17. Auf der rechten Seite setzt sich Benedict Hollerbach durch und dringt in den Strafraum ein. Sein Abschluss aus spitzem Winkel wird jedoch von einem Gegenspieler blockiert. Es gibt Eckball für die Gastgeber.

Mainz Bayern 18. Mainz 05 scheint aus der Situation von Jonathan Burkardt Mut gefasst zu haben und nun spielen die Hausherren auch wieder deutlich mehr mit. Vor dem Konter aus der 13. Minute hatte man nur noch sehr selten den Ball in den eigenen Reihen.

Mainz Bayern 16. Jae-sung Lee geht im Strafraum der Gäste zu Boden und möchte einen Elfmeter schinden. Doch Raphaël Guerreiro zieht zurück, sodass der Portugiese seinen Gegenspieler überhaupt nicht trifft. Schiedsrichter Willenborg ordnet die Szene richtig ein und lässt weiterlaufen.

Union Berlin Bochum 14. András Schäfer ist wieder auf den Beinen und kann weiterspielen. Die Partie wird mit einem Freistoß im Mittelfeld für Union Berlin fortgesetzt. Wie wird der VfL Bochum auf die Unterzahl reagieren?

Augsburg Leverkusen 14. Tooor für Bayer Leverkusen, 0:1 durch Martin Terrier

Mit der ersten Chance geht Bayer in Führung! Xhaka schickt den schnellen Frimpong von der Mittellinie auf die Reise. Der entwischt Giannoulis auf der rechten Außenbahn und gibt flach an den Elfmeterpunkt. Dort kommt Terrier angerauscht, ist vor Matsima am Ball und will in die linke Ecke einschieben. Vom Augsburger abgefälscht schlägt das Leder rechts unten ein.

Mainz Bayern 15. Jonathan Burkardt hat sich beim Schuss wohl verletzt und musste in der Folge behandelt werden. Für ihn geht es nicht mehr weiter und der Kapitän des Karnevalvereins wird durch Armindo Sieb ersetzt.

M'gladbach Kiel 16. Hack gelangt nach einem weiten Schlag Reitz' über links in den Rücken der Defensive der Störche. Er treibt den Ball in den Strafraum und will dort einen Haken schlagen. Daran kann ihn Schulz auf saubere Art und Weise hindern.

Mainz Bayern 15. Einwechslung bei 1. FSV Mainz 05: Armindo Sieb

Mainz Bayern 15. Auswechslung bei 1. FSV Mainz 05: Jonathan Burkardt

Mainz Bayern 13. Erst setzt Olise einen Kopfball über das Tor, ehe kurz darauf ein Konter der Mainzer entsteht. Jonathan Burkardt startet rund zehn Meter vor der Mittellinie und läuft zentral auf den Kasten von Peretz zu. Min-jae Kim holt ihn noch ein, sodass der Stürmer beim Abschluss gestört wird. Sein Schuss landet schlussendlich knapp links neben dem Pfosten.

Augsburg Leverkusen 12. Gelbe Karte für Frank Onyeka (FC Augsburg)

Der Mittelfeldmotor kommt an der Mittellinie mit einer Grätsche gegen Andrich zu spät und wird früh in der Partie verwarnt.

Augsburg Leverkusen 11. Allzu häufig kamen die Hausherren noch nicht an die Kugel. Wenn, geht es aber zielstrebig und schnell nach vorne.

M'gladbach Kiel 13. Abgesehen vom Gegentor funktioniert das 5-3-2 der Rapp-Auswahl gegen den Ball ganz gut; weitere brenzlige Situationen am und im eigenen Sechzehner kann sie vorerst verhindern. Der Weg zum ersten Auswärtssieg ihrer Bundesligageschichte ist dennoch weit.

Union Berlin Bochum 12. Rote Karte für Koji Miyoshi (VfL Bochum)

Der VfL Bochum muss ab sofort in Unterzahl weiterspielen. Koji Miyoshi steigt András Schäfer mit gestrecktem Bein auf das Schienbein, woraufhin Schiedsrichter Martin Petersen umgehend die Rote Karte zeigt.

Union Berlin Bochum 9. Robert Skov bringt eine Flanke in den Strafraum, die Tom Rothe ins Zentrum auf Tim Skarke weiterleitet. Doch bevor der Angreifer zum Abschluss kommt, verhindert Ibrahima Sissoko den Schuss mit einer rechtzeitigen Intervention.

Mainz Bayern 11. Nun entwickelt sich die Partie, wie man es erwarten konnte. Die Münchner haben das Leder sehr viel in den eigenen Reihen, und Min-jae Kim sowie Eric Dier sind rund zehn Meter jenseits der Mittellinie. Die Hausherren ziehen sich unterdessen weit zurück und stehen nahezu allesamt am oder im eigenen Strafraum.

Augsburg Leverkusen 9. Terrier will Tella in die Tiefe schicken, der Pass wird aber von Matsima unterbunden. Dann geht sowieso die Fahne hoch, Tella war etwas zu früh gestartet.

Augsburg Leverkusen 8. Auf der anderen Seite verpasst Tella eine Wirtz-Ecke von links am ersten Pfosten. Von Matsimas Oberschenkel springt der Ball zur nächsten Ecke ins Aus, die der Augsburger Innenverteidiger diesmal am ersten Pfosten rausköpft.

M'gladbach Kiel 10. Die Elf vom Niederrhein verpasst es, den Schwung des schnellen Treffers mitzunehmen. Sie sich erst einmal auf der Führung kommen und zieht sich bei Ballbesitz der Ostseestädter ziemlich weit zurück.

Augsburg Leverkusen 6. Ein erster FCA-Vorstoß über die rechte Seite über Wolf sieht vielversprechend aus, am Ende kommt jedoch nur ein Distanzschüssen von Maier bei rum, der die Kugel aus 18 Metern zentraler Position in die Arme von Hrádecký gibt.

Mainz Bayern 8. Nach den anfänglichen Schwierigkeiten werden die Gäste etwas stärker und übernehmen in der Folge mehr Ballbesitz, wodurch man die Partie kontrolliert.

Union Berlin Bochum 6. Nach den ersten Torannäherungen verlagert sich das Geschehen zunehmend ins Mittelfeld. Beide Teams neutralisieren sich weitgehend und die Ballbesitzphasen sind ausgeglichen.

Augsburg Leverkusen 5. Bei den Gästen ordnen sich Terrier und Tella übrigens als Doppelspitze ein. Defensiv bilden Tah, Tapsoba und Hincapié die Dreierkette während Frimpong und Grimaldo auf den Außen als Schienenspieler fungieren.

Mainz Bayern 6. Nach einem Ballgewinn von Thomas Müller geht es ganz schnell. Über rechts geht es bis an den Sechzehner, ehe ein flacher Pass in die Mitte folgt. Obwohl Michael Olise die Kugel vorerst verpasst, kommt er auf der halblinken Seite des Strafraums zum Abschluss. Sein Flachschuss aus rund 13 Metern geht gegen den Außenpfosten!

Augsburg Leverkusen 4. Leverkusen beginnt gegen tiefstehende Augsburger dominant und hat in den Anfangsminuten viel Ballbesitz.

M'gladbach Kiel 7. Der Aufsteiger sucht noch nach einem Einstieg in diese Partie, erlaubt sich ein ziemliches ungenaues Passspiel. Mit nun 34 Gegentoren stellt er nun gemeinsam mit Schlusslicht VfL Bochum die schlechteste Defensive der Bundesliga.

Mainz Bayern 5. Den anschließenden Freistoß von Halbrechts führen die Münchner mit einem Trickspielzug aus. Kimmich spielt flach zu Müller, der das Leder tropfen lässt, sodass Sané aus 18 Metern abziehen kann. Sein Schuss wird jedoch geblockt.

Augsburg Leverkusen 3. Frimpong holt auf dem rechten Flügel gegen Giannoulis die erste Ecke der Partie heraus. Die schlägt Grimaldo an den ersten Pfosten wo Wolf vor dem einlaufenden Frimpong klärt.

Union Berlin Bochum 3. Der VfL Bochum wagt sich erstmals ins letzte Drittel. Die Gäste erspielen sich zwei Ecken in kurzer Folge, doch beide bringen keine Torgefahr.

Mainz Bayern 4. Der FC Bayern braucht einige Momente, um in die Partie zu kommen doch dann zieht Michael Olise von der Mittellinie los und wird rund fünf Meter vor dem Strafraum unsanft von den Beinen geholt.

M'gladbach Kiel 4. Durch Kleindiensts neunten Saisontreffer stehen die Fohlen in der Live-Tabelle bei 21 Punkten. Damit docken sie direkt an die internationalen Ränge an. Kiel geht am 14. Spieltag zum 13. Mal in Rückstand.

Union Berlin Bochum 1. Die erste Chance für Union! Bereits nach 20 Sekunden bringt Woo-yeong Jeong eine scharfe Flanke von der rechten Seite in den Strafraum. Am ersten Pfosten kommt Tim Skarke aus fünf Metern zum Abschluss, doch sein Schuss geht knapp über das Tor.

Augsburg Leverkusen 1. Leicht verstpätet gibt Zwayer die Partie frei, Augsburg stößt an und befördert den Ball schnell ins Seitenaus.

Mainz Bayern 2. Vom Anstoß weg suchen die Mainzer den Weg nach vorne und kommen nach wenigen Sekunden zur ersten Ecke der Partie. Lee bringt den Ball von der rechten Seite in den Strafraum, doch am ersten Pfosten wird die Situation direkt von gleich zwei Verteidigern geklärt.

Augsburg Leverkusen 1. Spielbeginn

Mainz Bayern 1. Die Hausherren stoßen an und tragen ihre weiß-roten Himtrikots. Die Gäste aus München tragen die dunklen Jerseys.

M'gladbach Kiel 1. Tooor für Bor. Mönchengladbach, 1:0 durch Tim Kleindienst

Mönchengladbach gelingt der Traumstart - nach 36 Sekunden steht es 1:0! Der in die rechte Tiefe geschickte Honorat flankt von der Grundlinie in den Bereich zwischen Fünferkante und Elfmeterpunkt. Dort springt Ersatzkapitän Kleindienst am höchsten und nickt in die halbrechte Ecke ein.

Union Berlin Bochum 1. Der Ball rollt! Welches Team erwischt den besseren Start?

Mainz Bayern 1. Spielbeginn

Union Berlin Bochum 1. Spielbeginn

Augsburg Leverkusen Schiedsrichter der Partie an diesem Samstagnachmittag ist Felix Zwayer, der von den Linienrichtern Robert Kempter und Christian Dietz begleitet wird. Als VAR-Assistent steht Benjamin Cortus im Kölner Keller zur Verfügung. Die Spieler betreten in diesem Moment den Rasen, in Kürze kann es losgehen. Viel Spaß!

M'gladbach Kiel 1. Mönchengladbach gegen Kiel – auf geht's im Borussia-Park!

M'gladbach Kiel 1. Spielbeginn

M'gladbach Kiel Die Mannschaften verlassen die Katakomben in Richtung Rasen.

Mainz Bayern Es ist das 41. Aufeinandertreffen der beiden Teams. Die Bilanz spricht ganz eindeutig für die Münchner, die bereits 30 Erfolge gegen den 1. FSV Mainz 05 einfahren konnte. Die Mainzer hingegen verließen sieben Mal den Platz als Sieger. Dazu kommen drei Punkteteilungen. Allerdings werden die Hausherren sich nur sehr ungern an die letzten drei Partien mit dem Rekordmeister zurückerinnern, denn alle drei Spiele verlor man und hatte dabei ein Torverhältnis von 2:15. Generell gibt es bei diesem Aufeinandertreffen nahezu eine Torgarantie, da es nur am 14. April 2012 ein torloses 0:0 gab. Ansonsten erzielte zumindest eine Mannschaft mindestens einen Treffer.

Augsburg Leverkusen Gegen einen Augsburger Coup spricht die Bilanz der Fuggerstädter gegen Leverkusen. Der FCA konnte nur eines von 13 Heimspielen gegen Bayer gewinnen - immerhin datiert dieses aus dem Februar 2023 (1:0). Im letzten Duell der beiden Teams in Augsburg im Januar dieses Jahres setzte sich Leverkusen durch ein Tor von Palacios in der vierten Minute der Nachspielzeit mit 1:0 durch.

Augsburg Leverkusen Vor dem Duell mit einer "formstarken Top-Mannschaft" hob Thorup hervor dass seine Augsburger sich nicht zu sehr hinten reinstellen dürfen: "Wir dürfen uns nicht nur aufs Verteidigen konzentrieren. Natürlich müssen wir kompakt stehen, aber wir wollen im Ballbesitz selbst aktiv werden und den Weg nach vorne suchen“. Xabi Alonso erinnert sich an seine bisherigen Gastspiele in Augsburg als "immer harte Spiele". Der Werkself-Coach erwartet "einen starken Gegner" gegen den es auf eine "Balance aus schönem und unschönem Spiel" ankomme.

Mainz Bayern Wie Vincent Kompany vor der Champions-League-Begegnung mit Schachtar Donezk auf der Pressekonferenz bestätigte, fällt Manuel Neuer mit einem Rippenbruch wohl noch die restlichen beiden Spiele des Jahres 2024 aus. Sein Vertreter ist Daniel Peretz, der bislang eine sehr souveräne Leistung zeigte. Besser sieht es bei Harry Kane aus. Auch er fehlt heute verletzungsbedingt, allerdings gibt es leise Hoffnungen, dass der Engländer bereits in der kommenden Woche gegen RB Leipzig wieder auflaufen kann. Damit dürfte sich das Lazarett etwas lichten. Aktuell fehlen neben den beiden noch Kingsley Coman, Alphonso Davies, Serge Gnabry, Hiroki Itō, João Palhinha und Josip Stanišić.

Union Berlin Bochum Die Bilanz der Gäste fällt deutlich schlechter aus. Nach dem Trainerwechsel zu Dieter Hecking erkämpfte der VfL Bochum ein 1:1-Unentschieden gegen Bayer Leverkusen. Doch die folgenden Spiele gegen den VfB Stuttgart (0:2), den FC Augsburg (0:1) und den SV Werder Bremen (0:1) gingen allesamt verloren. Ist der erhoffte Trainer-Effekt bereits verpufft? Trotz der negativen Ergebnisse setzt Hecking auf Kontinuität und nimmt nur eine Änderung vor: Für Philipp Hofmann rückt Moritz Broschinski in die Startelf

M'gladbach Kiel Bei den Störchen, die in der Fremde in sechs Matches zwei Zähler einsammelten und deren Abwehrabteilung mit 33 Gegentoren die zweitschwächste des nationalen Fußball-Oberhauses ist, stellt Coach Marcel Rapp nach der 0:2-Heimniederlage gegen den RB Leipzig ebenfalls zweimal um. Holtby und Skrzybski verdrängen Knudsen und Machino auf die Bank.

Union Berlin Bochum Union Berlin wartet seit sechs Spielen auf einen Sieg und sammelte in diesem Zeitraum lediglich zwei Punkte. Auch aus den letzten drei schwierigen Partien gegen den VfL Wolfsburg (0:1), Bayer Leverkusen (1:2) und den VfB Stuttgart (2:3) blieb das Team von Bo Svensson ohne Zählbares. Für die heutige Partie nimmt der Trainer nur eine Änderung im Vergleich zur Vorwoche vor: Kevin Vogt ersetzt Leopold Querfeld.

Mainz Bayern Im Vergleich zum vergangenen Dienstag gibt es zwei Veränderungen beim FC Bayern zu vermelden. In der Innenverteidigung fängt Eric Dier an, der erst zum zweiten Mal in der aktuellen Spielzeit von Beginn an spielt. Sein letzter Startelf-Einsatz war übrigens im Pokal am 30. Oktober. Auch da hieß der Gegner: 1. FSV Mainz 05. Der Engländer nimmt den Platz von Dayot Upamecano ein. Außerdem findet sich Leon Goretzka auf der Bank wieder und wird durch Aleksandar Pavlović ersetzt. Am üblichen 4-2-3-1 hat sich unterdessen nichts geändert. Dem stehen die Gastgeber gegenüber, die nach der knappen 3:4-Pleite gegen den VfL Wolfsburg auf einer Position tauschen. Moritz Jenz rückt für Danny da Costa in die Dreierkette. Auch hier bleibt Bo Henriksen seinem 3-4-2-1-System treu.

M'gladbach Kiel Auf Seiten der Fohlen, die vier ihrer letzten fünf Partien vor eigenem Publikum gewannen und die in drei ihrer letzten vier Spielen ohne Treffer aus der ersten Halbzeit hervorgingen, hat Trainer Gerardo Seoane im Vergleich zum 1:1-Heimunentschieden gegen Borussia Dortmund zwei personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Stöger (Bank) und Weigl (Gelbsperre) beginnen Hack und Ex-Kieler Sander. Kleindienst trägt die Kapitänsbinde. Pesch und Swider feiern ihr Kaderdebüt.

Augsburg Leverkusen Xabi Alonso nimmt im Vergleich zum 1:0 gegen Inter Mailand am Dienstag drei Änderungen vor. Im Tor gibt es bei Bayer derzeit keine klare Nummer eins sodass Hrádecký wieder für Kovář (Bank) zwischen die Pfosten rückt. Außerdem beginnen Andrich und Terrier anstelle von Siegtorschütze Mukiele und Palacios (beide Bank). Adli, Boniface und Hofmann fallen nach wie vor verletzt aus - Schick muss abermals auf eine Einwechslung warten.

Union Berlin Bochum Die Gastgeber stehen mit 16 Punkten sechs Zähler über der Abstiegszone und wollen diesen Vorsprung heute weiter ausbauen. Der VfL Bochum hingegen geht als klarer Underdog in die Partie. Ohne Sieg und mit lediglich zwei Punkten steht der Ruhrpott-Club weiterhin auf dem letzten Tabellenplatz.

Augsburg Leverkusen Thorup muss kurzfristig den erkrankten Dauerbrenner Rexhbeçaj ersetzen und sorgt durch die Startelfnominierung von Maier für dessen 100. Bundesligaspiel im FCA-Dress. Außerdem ist Giannoulis wieder fit und rückt direkt in die erste Elf, Koudossou dafür zurück auf die Bank. Sonst bleibt alles im Vergleich zum 2:2 in Frankfurt beim Alten, Tietz und Essende bilden die Doppelspitze. Jensen, Kabadayi, Okugawa, Pedersen und Oxford fehlen nach wie vor im Kader.

Mainz Bayern Am 14. Spieltag trifft der aktuelle Tabellenführer aus München auf die Hausherren aus Mainz, die auf Rang neun liegen und sich in Lauerstellung zu den internationalen Plätzen befinden. Während der FSV unter der Woche spielfrei hatte, musste der Rekordmeister in der Champions League ran. In der Veltins Arena auf Schalke hielten sich die Mannen von Vincent Kompany schadlos und feierten einen ungefährdeten 5:1-Erfolg gegen Schachtar Donezk.

M'gladbach Kiel Bei der KSV Holstein zeigt die Tendenz klar nach unten. Hatte sie durch den historisch ersten Bundesligasieg gegen den 1. FC Heidenheim 1846 (1:0) Anfang November die Punkte drei, vier und fünf eingefahren, setzte es im Anschluss vier Niederlagen in Serie, nämlich beim SV Werder Bremen (1:2), gegen den 1. FSV Mainz (0:3), beim FC St. Pauli (1:3) und jüngst gegen den RB Leipzig (0:2). Gegen die Sachsen verkauften sich die Störche aber teuer und nahmen durchaus positive Aspekte in die Trainingswoche.

Augsburg Leverkusen Der Meister aus Leverkusen scheint sich mit seinen Neuzugängen langsam einzufinden und in Fahrt zu kommen. Auch wenn Bayers einzige Liga-Niederlage (2:3 gegen Leipzig) bis zum ersten Spieltag zurückgeht, ließ die Werkself beispielsweise gegen Kiel (2:2), in Bremen (2:2) oder in Bochum (1:1) für die eigenen Ansprüche zu viele Zähler liegen. Zuletzt machte es das Team von Xabi Alonso aber besser und feierte beim Last-Minute-Erfolg gegen Inter Mailand (1:0) in der Champions League den sechsten Pflichtspielsieg in Serie. Beim schwierigen Gastspiel in Augsburg wird es am Ende der dritten englischen Woche in Folge sicher auch auf die Körner ankommen.

M'gladbach Kiel Als Tabellenelfter ist Borussia Mönchengladbach 180 Spielminuten vor der Winterpause Bundesligadurchschnitt, wobei die internationalen Plätze deutlich näher sind (drei Punkte) als die Abstiegszone (acht). Nachdem auf eine ungeschlagene Phase mit elf Punkten in fünf Matches die 1:3-Auswärtsniederlage beim SC Freiburg gefolgt war, trotzte die schwarz-weiß-grüne Borussia am vergangenen Samstag ihrer schwarz-gelben Namenscousine aus Dortmund ein 1:1-Unentschieden ab, bei dem ein verwandelter Strafstoß Stögers (71.) den Ausgleich brachte.

Augsburg Leverkusen Der FC Augsburg verlor von den letzten acht Pflichtspielen nur ein einziges und das war das Gastspiel beim FC Bayern (0:3). In der Liga gelang den Fuggerstädtern zuletzt ein Punktgewinn bei Eintracht Frankfurt (2:2). Vor heimischer Kulisse ist die Elf von Jess Thorup besonders stark und holte 14 seiner 16 Punkte in dieser Saison. Die letzte Heimniederlage stammt noch aus dem September als der FCA Mainz mit 2:3 unterlag. Dementsprechend selbstbewusst dürften die Augsburger in die Partie gehen - auch in diesem Jahr haben sie bereits bewiesen dass sie daheim jedem Gegner gefährlich werden können und haben unter anderem Dortmund geschlagen (2:1).

Mainz Bayern Hallo und herzlich willkommen zum vorletzten Bundesligaspieltag des Jahres 2024. Am Samstagnachmittag trifft der 1. FSV Mainz 05 in der MEWA Arena auf den FC Bayern München.

Union Berlin Bochum Hallo und herzlich willkommen zum 14. Spieltag in der Bundesliga. Der 1. FC Union Berlin empfängt im Stadion An der Alten Försterei den VfL Bochum. Viel Spaß beim Mitlesen!

M'gladbach Kiel Ein herzliches Willkommen zu den Samstagspartien des 14. Bundesligaspieltags! Borussia Mönchengladbach empfängt im letzten Heimspiel vor Weihnachten die KSV Holstein. Fohlen und Störche stehen sich ab 15:30 Uhr in der Hennes-Weisweiler-Allee gegenüber.