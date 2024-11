Bayern SL Benfica 90. +5 Fazit

Das war's! Der FC Bayern besiegt Benfica Lissabon glanzlos mit 1:0 und holt in der Königsklasse nach zwei Niederlagen nacheinander mal wieder einen Sieg. Die Kompany-Elf feiert schlussendlich nach einer konzentrierten Vorstellung einen wichtigen Heimsieg fürs Weiterkommen, blieb gegen sehr defensive Portugiesen aber lange zu harmlos und ohne Durchschlagskraft. Nach einer langweiligen 1. Halbzeit ohne große Torchancen erlöste Musiala den Rekordmeister in der 67. Minute mit dem Tor des Tages und sorgte damit zugleich für das einzie Highlight des Abends. Benfica hoffte in München dank einer starken Abwehrleistung zwar lange auf ein 0:0 nach 90 Minuten, investierte aber insgesamt zu wenig, um sich Ende auch einen Punkt zu verdienen.

Bayern SL Benfica 90. +5 Spielende

Bayern SL Benfica 90. +2 Zwei Minuten vor dem Ende bekommt Jamal Musiala seinen Sonderapplaus. Der Man of the Match geht vom Feld. Thomas Müller darf nun auch nochmal ran.

Bayern SL Benfica 90. +2 Einwechslung bei Bayern München: Thomas Müller

Bayern SL Benfica 90. +2 Auswechslung bei Bayern München: Jamal Musiala

Bayern SL Benfica 90. +1 Coman will per Konter für die Vorenscheidung sorgen. Der Franzose geht jedoch etwas unnötig in ein Duell mit gleich zwei Benfica-Abwehrspielern und kommt nicht durch.

Bayern SL Benfica 90. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

Bayern SL Benfica 89. Mit dem 1:0 ist Bayern noch nicht durch. Zittern muss der Rekordmeister aber auch nicht, da sich Benfica auch in der Schlussphase nicht hinten befreien kann. Der Bayern-Druck geht einfach immer weiter - bis zum Schlusspfiff?

Bayern SL Benfica 87. Die letzten Minuten beginnen und nach wie vor findet das Spiel ausschließlich vor dem Benfica-Tor statt. Sané schlägt eine Ecke von rechts nah vors Tor und Trubin klärt mit einer Faust.

Bayern SL Benfica 86. Bei Benfica ist für Renato Sanches Feierabend. Der ehemalige Münchner blieb, wie die gesamte Offensive der Adler, komplett unauffällig.

Bayern SL Benfica 86. Einwechslung bei SL Benfica: Benjamín Rollheiser

Bayern SL Benfica 86. Auswechslung bei SL Benfica: Renato Sanches

Bayern SL Benfica 85. Was kommt noch von Benfica? Der ehemalige Heidenheimer befördert den Ball immerhin mal Richtung Tor und drückt eine Flanke von rechts direkt in die Handschuhe von Neuer.

Bayern SL Benfica 83. Die Münchner sammeln Abschlüsse. Auch Kimmich probiert es und haut aus knapp 18 Metern mit Wucht aufs Tor. Der Ball dreht sich zu hoch übers Tor ab und landet nur im Fangnetz.

Bayern SL Benfica 82. Nach der langen Ballstafette zieht Kane von der linken Seite an. Sein Torschuss geht klar am linken Alu vorbei. Da fehlen zwei Meter.

Stuttgart Atalanta 90. +4 Fazit:

Feierabend in Stuttgart! Atalanta Bergamo setzt seine Erfolgsserie fort und besiegt den VfB Stuttgart verdient mit 2:0. Der Sieg für die Bergamasken geht aufgrund der Effizienz auch völlig in Ordnung. Über weite Strecken spielte Atalanta seinen Stiefel herunter, ohne die Schwaben wirklich zur Entfaltung kommen zu lassen. Als sich die Torchancen dann anboten, waren die Italiener eiskalt. Lookman und Zaniolo trafen für ihre Farben. Die Schwaben hatten nach dem 0:1 eine Phase, in welcher sie besser im Spiel waren. Jedoch schafften sie es nicht, kreativ in der Offensive zu werden. Zu einfallslos sah das über weite Strecken aus. Dennoch war es eine Leistung, auf welcher der VfB aufbauen kann. Viele positive Dinge kann das Trainerteam um Sebastian Hoeneß für die kommenden Wochen mitnehmen. Die Stuttgarter empfangen am kommenden Wochenende Eintracht Frankfurt. Atalanta wird Udinese Calcio zu Gast haben. Vielen Dank für Ihr Interesse und einen schönen Abend!

Bayern SL Benfica 81. Wo ist die Lücke? Bayern drängt Benfica wie bei einem Powerplay im Eishockey tief in den eigenen Sechzehner und lässt die Gäste momentan gar nicht mehr an den Ball.

Bayern SL Benfica 79. Einwechslung bei SL Benfica: Arthur Cabral

Bayern SL Benfica 79. Auswechslung bei SL Benfica: Orkun Kökçü

Stuttgart Atalanta 90. +4 Spielende

Stuttgart Atalanta 90. +3 Rieder zieht von der linken Seite in die Box der Italiener ein und schließt aus 14 Metern direkt ab. Die Kugel geht allerdings wieder klar am Tor vorbei. Dennoch stecken die Schwaben nicht auf.

Bayern SL Benfica 78. Bayern hört nach dem erlösenden Tor von Musiala nicht auf und beschäftigt die Gäste weiterhin nur in der eigenen Abwehrzone. Bleibt die Kompany-Elf so engagiert, sollte es mit dem Heimsieg klappen. Benfica ist dagegen komplett harmlos.

Stuttgart Atalanta 90. +1 Vier Minuten werden noch nachgespielt. Am Ausgang des Spiels werden die aber vermutlich nichts mehr ändern.

Bayern SL Benfica 76. Solo von Musiala! Bayerns Youngster nimmt einen Steckpass von Coman im Lauf mit und schiebt das Leder vom linken Pfosten aus spitzem Winkel rechts vorbei.

Stuttgart Atalanta 90. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

Bayern SL Benfica 74. Erste Aktion von Coman! Der Franzose legt sich den Ball am linken Strafraum-Eingang vor und will per Schlenzer einnetzen. Trubin macht einen Schritt nach vorne und fängt zu unplatzierten Abschluss ohne Probleme ab.

Bayern SL Benfica 73. Gelbe Karte für Jamal Musiala (Bayern München)

Musiala stößt Álvaro Fernández in der gegnerischen Hälfte um und wird ebenfalls verwarnt.

Bayern SL Benfica 73. Jetzt haben die Bayern ihr Führungstor und wollen bestenfalls direkt das 2:0 nachlegen. Kompany bringt dafür auch Coman als Joker.

Stuttgart Atalanta 88. Tooor für Atalanta, 0:2 durch Nicolò Zaniolo

Und auf der Gegenseite klingelt es! Aus dem folgenden Abstoß von Carnesecchi kann Chabot die Kugel nicht wirklich unter Kontrolle bringen. So kann de Roon seinen Stürmer in die Spitze schicken, welcher plötzlich völlig frei vor Nübel auftaucht. Aus 12 Metern bleibt der Italiener eiskalt und netzt zur Entscheidung ein.

Stuttgart Atalanta 87. Stenzel probiert es aus 17 Metern von leicht rechtsversetzter Lage einfach mal und schließt wuchtig ab. Der Ball segelt nur knapp am langen Pfosten vorbei.

Stuttgart Atalanta 86. Von den Rängen gibt es nochmals lautstarken Support für die Mannen mit dem roten Brustring. Nur so richtig mag der Funken nicht auf den Rasen überspringen. Auch nicht durch die massenhaft gezündete Pyrotechnik im VfB-Block.

Bayern SL Benfica 72. Einwechslung bei Bayern München: Kingsley Coman

Bayern SL Benfica 72. Auswechslung bei Bayern München: Serge Gnabry

Bayern SL Benfica 71. Gelbe Karte für Orkun Kökçü (SL Benfica)

Kökçü sieht nach einem Schubser gegen Musiala die Gelbe Karte.

Stuttgart Atalanta 84. Gasperini reagiert auf die Passivität seiner Mannen und tauscht Torschütze Lookman, wie auch Bellanova aus. Brescianini und Ruggeri erhalten nun ihre Chance in der Schlussphase.

Bayern SL Benfica 69. Das Tor wird nochmal kurz vom VAR gecheckt, bleibt aber stehen! Es geht dabei um Kane, der sich gerade noch im Rahmen der Regeln mit seinem Armen Platz verschafft.

Stuttgart Atalanta 84. Einwechslung bei Atalanta: Marco Brescianini

Stuttgart Atalanta 84. Auswechslung bei Atalanta: Ademola Lookman

Stuttgart Atalanta 84. Einwechslung bei Atalanta: Matteo Ruggeri

Stuttgart Atalanta 84. Auswechslung bei Atalanta: Raoul Bellanova

Stuttgart Atalanta 82. Bergamos-Coach Gasperini ist im Moment überhaupt nicht zufrieden mit der schlampigen Abwehrarbeit seiner Mannen. Dazu passt auch der Malanga-Abschluss aus 15 Metern von halbrechts. Nur knapp kann Éderson die Kugel so abfälschen, dass sie rechts am Tor vorbeisegelt.

Bayern SL Benfica 67. Tooor für Bayern München, 1:0 durch Jamal Musiala

Musiala erlöst die Bayern mit Köpfchen! Nach einer Flanke von Sané gewinnt Kane am linken Pfosten ein hartes Kopfball-Duell und legt für Musiala quer vor. Musiala macht sich groß und nickt mit der Stirn zum 1:0 ein!

Bayern SL Benfica 66. Wichtig von Kim! Benficas Pavlidis macht einen Befreiungsschlag vor dem FCB-Strafraum fest und will mit enger Ballführung durchbrechen. Kim lässt sich nicht abschütteln und schnappt sich den Ball mit einer starken Grätsche.

Stuttgart Atalanta 80. Für Chase und El Bilal kommen Malanga und Stenzel. Es riecht nach etwas mehr Offensive bei den Stuttgartern.

Stuttgart Atalanta 80. Einwechslung bei VfB Stuttgart: Pascal Stenzel

Stuttgart Atalanta 80. Auswechslung bei VfB Stuttgart: Anrie Chase

Stuttgart Atalanta 80. Einwechslung bei VfB Stuttgart: Jarzinho Malanga

Bayern SL Benfica 64. Wenn etwas für Bayern geht, dann über Sané! Nach einem Ballverlust der Gäste, die der FCB jetzt auch mal mit mehr Ballbesitz lockt, geht Sané vor dem Strafaum ins Eins-gegen-Eins und auf einen schnellen Abschluss. Trubin muss ran und wischt den Ball mit einer Hand über die Latte.

Stuttgart Atalanta 80. Auswechslung bei VfB Stuttgart: El Bilal Touré

Stuttgart Atalanta 79. Gelbe Karte für Raoul Bellanova (Atalanta)

Der Italiener beschwert sich zu vehement beim Referee aufgrund einer zu unrecht gegebenen Ecke für den VfB.

Bayern SL Benfica 63. Sané setzt auf der rechten Seite zum nächsten Dribbling, driftet dabei aber kurzes ins Toraus ab. Der Schiri-Assistent hebt die Fahne und zeigt Abstoß für Benfica an.

Stuttgart Atalanta 78. La Dea nimmt wieder etwas Geschwindigkeit aus dem Spiel und die Kugel wird ruhig laufen gelassen. Stuttgart findet kaum Mittel, um an das Leder zu kommen.

Bayern SL Benfica 60. Etappenziel für Benfica! Die Portugiesen haben mittlerweile eine ganze Stunde ohne Gegentor überstanden und dürfen weiter auf Zähler in München hoffen. Oder hat Bayern doch noch einen genialen Moment?

Stuttgart Atalanta 76. Kann der VfB nochmals die letzten Kraftreserven mobilisieren, um doch noch etwas hierzubehalten? Aktuell scheinen die Bergamasken zu abgezockt zu sein.

Bayern SL Benfica 60. Wieder Sané! Bayerns Joker hilft der Vordermannschaft und schließt nun ebenfalls mit einem Schlenzer vom rechten Strafraum-Eck. Trubin streckt sich und faustet den Ball aus der linken Ecke.

Stuttgart Atalanta 74. Sebastian Hoeneß tauscht doppelt aus und bringt Rieder und Chabot für Kapitän Karazor und Führich. Die Binde erhält nun Schlussmann Nübel.

Bayern SL Benfica 59. Da war mehr drin! Sané fällt sofort auf und legt den Ball von rechts flach und gefährlich in den hohen Fünfer. Danach stehen sich Musiala und Laimer gegenseitig im Weg. Laimer zieht zu spät ab und jagt den Ball links vorbei.

Stuttgart Atalanta 74. Einwechslung bei VfB Stuttgart: Jeff Chabot

Stuttgart Atalanta 74. Auswechslung bei VfB Stuttgart: Chris Führich

Stuttgart Atalanta 74. Einwechslung bei VfB Stuttgart: Fabian Rieder

Stuttgart Atalanta 74. Auswechslung bei VfB Stuttgart: Atakan Karazor

Stuttgart Atalanta 73. De Ketelaere wird von Zappacosta mit einem Flankenball von links bedient. Der Belgier kann aus sechs zentralen Metern relativ frei köpfen, trifft aber direkt Nübel. Da war mehr drin!

Bayern SL Benfica 56. Beim Rekordmeister soll Sané für mehr Torgefahr sorgen. Der Nationalspieler ersetzt Olise. Bei den Gästen kommt derweil Altstar Di María ins Spiel.

Stuttgart Atalanta 72. Die Schwaben sind offensiv derzeit ohne klaren Plan unterwegs. Entweder werden die Bälle lang geschlagen oder ohne Schärfe hin und her gespielt. So wird es schwierig mit dem Ausgleich.

Bayern SL Benfica 56. Einwechslung bei Bayern München: Leroy Sané

Bayern SL Benfica 56. Auswechslung bei Bayern München: Michael Olise

Bayern SL Benfica 56. Einwechslung bei SL Benfica: Ángel Di María

Bayern SL Benfica 56. Auswechslung bei SL Benfica: Kerem Aktürkoğlu

Bayern SL Benfica 56. Auch die ersten rund zehn Minuten in Halbzeit zwei sind noch kein Offnsivfeuerwerk der Bayern, die weiterhin zu ideenlos sind. FCB-Trainer Kompany reagiert und bereitet seinen ersten Wechsel vor.

Stuttgart Atalanta 70. Wieder sorgen mehrere kleine Fouls für Unruhe und zähen Spielfluss. Der slowenische Unparteiische muss nun aufpassen, dass es nicht zu unruhig auf dem Rasen wird.

Bayern SL Benfica 54. Kane stoppt den Ball am linken Strafraum-Eck ab und bricht schlagartig mit einem Dribbling durch. Die Einzelaktion des Engländers endet mit einem Schuss gegen die linke Werbebande neben dem Tor.

Stuttgart Atalanta 69. Einwechslung bei Atalanta: Nicolò Zaniolo

Stuttgart Atalanta 69. Auswechslung bei Atalanta: Mateo Retegui

Bayern SL Benfica 52. Ein Hauch von portugiesischer Torgefahr! Benfica schaltet schnell um und löffelt den Ball über Álvaro Fernández von links vor Neuer. Danach vertändelt Olise den Ball und hat Glück, dass nicht mit einem Schussversuch von der Sechzehner-Kante durchkommt.

Stuttgart Atalanta 69. Gelbe Karte für Ermedin Demirović (VfB Stuttgart)

Ein Foul der taktischen Natur. Gegen Bellanova testet der Bosnier das Trikot.

Stuttgart Atalanta 67. Im Team von Gasperini wird es gleich eine weitere Änderung geben. Nicolò Zaniolo macht sich fertig.

Stuttgart Atalanta 64. Die Partie wirkt aktuell etwas zerfahren und hektisch. Weiterhin ist das Ganze hier kein Leckerbissen. Aber immerhin spannend ist es.

Bayern SL Benfica 50. João Palhinha schaut in der zweiten Reihe kurz hoch und will den Ball hinter die Kette und zu Olise chippen. Trubin passt auf und fängt den Schlenzer im Fünfer ab.

Bayern SL Benfica 49. Olise erhält von Kimmich das O.K. und will den Ball mit Gefühl ins Tor schreicheln. Der Freistoß geht über Mauer, landet dann aber zu kraftlos bei Trubin.

Stuttgart Atalanta 61. Nach einer kurzen Stuttgarter Drangphase kommen die Bergamasken wieder besser in die Partie und setzen sich so etwas am Strafraum der Schwaben fest.

Bayern SL Benfica 47. Gefährliche Freistoß-Position für Bayern! Kane nimmt den Ball mit dem Rücken zum Tor an und wird von Tomás Araújo klar getroffen. Der Tatort: 17 Meter vor dem Kasten, linke Seite.

Bayern SL Benfica 46. Die 2. Halbzeit läuft! Nicht die Bayern, sondern Benfica wechselt zur Pause: Pavlidis und der ehemalige Heidenheimer Beste sind neu im Spiel. Kompany probiert erstmal weiter mit seiner Startelf.

Stuttgart Atalanta 58. Auf der Gegenseite haben die Italiener eine Überzahlaktion. Éderson schließt dabei lieber aus 17 Metern ab und wird geblockt, als Lookman links mitzunehmen. Der wäre nämlich durchaus besser gestanden.

Bayern SL Benfica 46. Einwechslung bei SL Benfica: Jan-Niklas Beste

Bayern SL Benfica 46. Auswechslung bei SL Benfica: Issa Kabore

Bayern SL Benfica 46. Einwechslung bei SL Benfica: Vangelis Pavlidis

Stuttgart Atalanta 57. Die Hausherren haben nun Bock auf mehr! Nach dem folgenden Eckstoß fliegt El Bilal vor dem Tor nur knapp am Ball vorbei. Wäre er an die Kugel gekommen, wäre es erneut brandgefährlich für Atalanta geworden.

Bayern SL Benfica 46. Auswechslung bei SL Benfica: Zeki Amdouni

Bayern SL Benfica 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Stuttgart Atalanta 56. Das muss der Ausgleich sein! Führich wird nach einem Doppelpack mit Rouault links auf die Grundlinie geschickt. Sein Rückpass an den kurzen Pfosten kann der gerade eingewechselte Demirović fast abschließen. Denn Djimsiti ist aufmerksam und klärt die Kugel in allerletzter Sekunde.

Stuttgart Atalanta 55. Ermedin Demirović ist nun für den heute sehr glücklosen Undav neu dabei.

Stuttgart Atalanta 55. Einwechslung bei VfB Stuttgart: Ermedin Demirović

Stuttgart Atalanta 55. Auswechslung bei VfB Stuttgart: Deniz Undav

Stuttgart Atalanta 55. Gelbe Karte für Éderson (Atalanta)

Der Brasilianer trifft Karazor klar von hinten. Damit ist er im kommenden Spiel gesperrt.

Stuttgart Atalanta 54. Für Deniz Undav scheint es nicht weiterzugehen. Auch er fasst sich an den linken hinteren Oberschenkel und wird gleich ausgetauscht.

Stuttgart Atalanta 53. Wie reagieren die Schwaben nun auf diesen Rückstand?

Stuttgart Atalanta 51. Tooor für Atalanta, 0:1 durch Ademola Lookman

Ein Treffer, der dem Spiel nur guttun kann. Auch wenn es bitter für den VfB ist! Mittelstädt spielt im Spielaufbau einen Fehlpass, weil Undav nicht den Schritt zum Ball geht. De Ketelaere kann auf rechts an Mittelstädt vorbeiziehen und flach in die Mitte legen. Dort läuft Lookman mit perfektem Timing ein und kann so aus wenigen Metern einnetzen. Nübel ist aus der kurzen Distanz machtlos.

Stuttgart Atalanta 50. Links vom Bergamo-Strafraum packt Kossounou gegen Undav zu, was Obrenović zu Recht mit Freistoß für die Schwaben ahndet. Den anschließenden Standard bringt Stiller in die Mitte. Da Karazor in der Mitte jedoch gegen Djimsiti stößt, gibt es Freistoß für Atalanta.

Bayern SL Benfica 45. +1 Halbzeitfazit:

Der FC Bayern verzweifelt bislang am Abwehrbollwerk von Benfica Lissabon und kommt zur Pause erstmal nicht über ein 0:0 hinaus. Die Portugiesen nervten den deutschen Rekordmeister im ersten Durchgang mit einer fehlerfreien Abwehrleistung und ließen mit einer sehr defensiven Aufstellung kaum Gelegenheiten von Kane und Co. zu. Bayern hatte zwar permanent den Ball, erspielte sich gegen die Fünferkette der Gäste aber zu selten freie Schusspositionen. Erst kurz vor der Halbzeit erhöhte der FCB bei seinen Angriffen nochmal das Tempo und kam so auch zu ersten Abschlüssen.

Stuttgart Atalanta 48. Sehr behäbig geht es in die zweiten 45 Minuten. Auf beiden Seiten wird bei Ballbesitz nur die Kugel laufen gelassen. Raumgewinn gibt es kaum.

Stuttgart Atalanta 46. Rein geht es in den zweiten Durchgang! Der VfB macht mit demselben Personal weiter, während bei Bergamo nun De Ketelaere für Pašalić auf dem Rasen ist.

Stuttgart Atalanta 46. Einwechslung bei Atalanta: Charles De Ketelaere

Stuttgart Atalanta 46. Auswechslung bei Atalanta: Mario Pašalić

Stuttgart Atalanta 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Bayern SL Benfica 45. +1 Ende 1. Halbzeit

Bayern SL Benfica 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Bayern SL Benfica 43. Nach einem Zweikampf zwischen Aktürkoğlu und Davies stürmt Neuer aus seinem Tor und tritt wit vorgerückt im Feld ein Luftloch. Benfica haut den Ball danach sogar aus dem Mittelkreis ins Tor, darf aber nicht jubeln: Es ist längt abgepfiffen, da Aktürkoğlu Davies klar stempelt.

Bayern SL Benfica 41. Kurz vor der Halbzeit macht der Rekordmeister nochmal mehr Alarm. Die Hausherren lösen sich jetzt auf den letzten Metern schneller vom Ball und schnüren Benfica mit weiteren Ecken hinten ein.

Bayern SL Benfica 38. Jetzt wird's heiß im Benfica-Strafraum! Eine kurz gespielte von Ecke Kimmich überrascht die Portugiesen und gibt Bayern mehr Raum zum Kombinieren. Nach einem abgewehrten Schuss von knallt Olise einen Volley von halbrechts mit vollem Risiko aufs. Trubin reißt die Arme hoch und kann den Einschlag gerade noch verhindern.

Bayern SL Benfica 35. Der xGoal-Wert zeigt passenderweise auf, wie wenig Benfica zulässt: 0,13 erwartete Tore haben sich die Münchner bisher erspielt. Bei den Gästen stehen dort sogar drei Nullen...

Stuttgart Atalanta 45. +1 Halbzeitfazit:

Und dann ist Pause. Torlos geht es zwischen dem VfB Stuttgart und Atalanta Bergamo in die Kabinen. Für die Schwaben war es bislang das erwartet schwere Spiel, dennoch machten es die Hoeneß-Mannen, vor allem defensiv, gut. In der umkämpften und nicht immer sehenswerten Partie hatten die Italiener klar mehr Spielanteile, konnten aber kaum für gute Torgelegenheiten sorgen. Viel zu selten kamen die Bergamasken mit Tempo in die Offensive, sodass der deutsche Vizemeister oftmals keine Probleme hatte, sich defensiv zu sortieren. In Durchgang zwei ist somit noch alles drin. Sowohl hüben wie drüben. Bis gleich!

Bayern SL Benfica 33. Bayern nähert sich an! Musiala rennt durch das Zentrum und spitzelt den Ball im perfekten Zeitraum zu Kane weiter. Der Engländer zieht von halbrechts flach ab, schließt aber erneut etwas zu unplatziert ab. Trubin wirft sich sicher auf den Ball.

Bayern SL Benfica 32. Also müssen Distanzschüsse her? Harry Kane probiert es zumindest und feuert den Ball aus 18 Metern zu mittig in die Arme von Trubin.

Stuttgart Atalanta 45. +1 Ende 1. Halbzeit

Stuttgart Atalanta 45. +1 Fast noch der Treffer für Atalanta! Lookman kann von der linken Seite eine halbhohe Flanke in die Mitte zu de Roon bringen. Dessen Kopfball aus 15 Metern geht zu mittig auf das Tor, sodass Nübel zur Stelle ist.

Stuttgart Atalanta 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Bayern SL Benfica 30. So sucht der FCB nach 30 Minuten weiterhin nach einer Lösung für das portugiesische Abwehrbollwerk. Die Adler verteidigen ihr Nest als ganzes Team und wollen heute nur das 0:0 mitnehmen!

Stuttgart Atalanta 45. Führich hat halblinks vor der Box der Bergamasken viel Zeit. Sein cleverer Pass in die Spitze zu Undav kommt auch perfekt bei diesem an. Aus spitzem Winkel von der linken Seite trifft der Stürmer nur das Außennetz. Die beste Chance für die Gastgeber und ein toller Laufweg des Nationalstürmers!

Bayern SL Benfica 28. Zu kompliziert! Gnabry bleibt nach einem zunächst eröffnenden Ball links hängen. Danach nimmt Musiala den Abpraller und will mit seiner Technim am Ball irgendwie gegen gleich vier Portugiesen durchkommen. Vergeblich.

Stuttgart Atalanta 44. Gelbe Karte für Isak Hien (Atalanta)

Auf der Gegenseite trifft der Verteidiger Stiller im Zweikampf im Gesicht. Auch hier geht die Verwarnung in Ordnung.

Stuttgart Atalanta 41. Gelbe Karte für Anrie Chase (VfB Stuttgart)

Auch wenn es die Fans der Schwaben nicht wahrhaben wollen, die Gelbe Karte gegen Chase geht in Ordnung. Gegen Zappacosta muss der Japaner ins Trikot greifen, eher der auf Linksaußen wegzieht.

Bayern SL Benfica 26. Gelbe Karte für Issa Kabore (SL Benfica)

Kabore rauscht mit einer Grätsche in Davies und zieht dem Münchner das Standbein weg. Klare Gelbe.

Stuttgart Atalanta 40. Durch viele kleine Fouls und Nickligkeiten kann fast kein richtiger Spielfluss entstehen. Vielleicht kommt die Halbzeitpause gleich zum richtigen Zeitpunkt.

Bayern SL Benfica 25. Benfica lauert momentan auf zweite Bälle im Mittelfeld. Die ersten weiten Schläge kann die Bayern-Abwehr bislang alle sauber abwehren und lässt sich nicht überlaufen.

Stuttgart Atalanta 37. Éderson checkt Millot in leicht rechtsversetzter Lage klar um. Den fälligen Freistoß spielt Stiller kurz zum Gefoulten. Der Linksschuss des Franzosen aus knapp 24 Metern fliegt deutlich links über das Tor von Bergamo.

Bayern SL Benfica 23. Der Schlussmann der Gäste wird mit einem Kühlpack versorgt und kann weiterspielen.

Bayern SL Benfica 22. Verletzungspause: Benfica-Torhüter Trubin bleibt nach der Ecke im Torraum liegen und muss am linken Fuß behandelt werden.

Stuttgart Atalanta 35. Ein Pašalić-Steckpass zu Retegui ist etwas zu steil gespielt auf halbrechter Position, sodass Schlussmann Nübel zur Stelle ist und sich die Kugel schnappt.

Bayern SL Benfica 20. Davies zieht die kompakte Benfica-Abwehr mal mit einem Antritt auseinander und chippt die Kugel ideal in den Lauf von Musiala. Álvaro Fernández ist jedoch sofort dicht an Musiala dran und klärt den Ball aufmerksam ins Toraus. Die Kimmich-Ecke danach endet ohne Torabschluss.

Stuttgart Atalanta 33. El Bilal wird auf halblinks in die Box der Bergamasken geschickt und wird daraufhin im Zweikampf mit Zappacosta zu Boden gebracht. Für den slowenischen Referee ist dies jedoch kein Grund, um auf Strafstoß zu entscheiden. Geht in Ordnung, da der Italiener auch zurückzog.

Bayern SL Benfica 18. Benfica setzt in der Anfangsphase alles auf die Defensive und hält den Rekordmeister weiter diszpliniert vom eigenen Tor weg. Für Torgefahr braucht die Kompany-Elf mehr klare Pässe. Derzeit schleichen sich zu viele Ungenauigkeiten ein.

Stuttgart Atalanta 32. Wenn es die Schwaben mal nach vorne schaffen, werden die Bälle oftmals zu schnell verloren. Aus solchen Phasen müssen die Gastgeber eigentlich mehr machen.

Stuttgart Atalanta 31. Raoul Bellanova tanzt Mittelstädt rechts an der Eckfahne aus und bringt die Kugel hoch in die Mitte. Dort findet er zwar zunächst keinen Abnehmer, allerdings kommt der zweite Ball bei Pašalić zentral vor dem Tor runter. Ehe Kroate aus sieben Metern aber abschließen kann, bereinigt Mittelstädt mit viel Risiko die Aktion mit einer astreinen Grätsche.

Bayern SL Benfica 16. Benfica will den FCB mit einem hohen Ball überraschen und sucht Amdouni auf Höhe der Abwehrkette der Bayern. Kim passt auf und spielt den Ball, wenn auch unnötig schwer per Lupfer, zu Neuer. Kurz darauf geht zudem die Fahne hoch.

Stuttgart Atalanta 28. Undav verliert kurz vor dem eigenen Sechzehner den Ball und beschwert sich daraufhin beim Referee, dass er gefoult worden sein. Dem war nicht so und so kann Retegui von halbrechts aus 22 Metern abschließen. Sein Schuss wird von Mittelstädt zur Ecke abgeblockt.

Bayern SL Benfica 15. Auch die nächste Bayern-Ecke ist nicht ohne! Diesmal wartet Kane am langen Pfosten und köpft aus kurzer Distanz in die Abwehr der Portugiesen. Bayern setzt sich durch die Ecken-Flut vorne fest.

Bayern SL Benfica 14. Es folgen weitere Ecken! Kimmich probiert es kurz darauf auch nochmal von links mit einem Eckstoß und zieht den Ball direkt aufs lange Eck. Trubin boxt den Ball am zweiten Pfosten über die Latte.

Stuttgart Atalanta 27. Einigen Akteuren der Gäste geht es nach vorne nicht schnell genug. So holt sich unter anderem Éderson von hinten immer wieder die Bälle, um nicht voll aus dem Spiel genommen zu werden.

Bayern SL Benfica 12. Bei der ersten Ecke für Bayern blockt Aktürkoğlu den Eckstoß von Kimmich mit der Hand ab. Bayern darf also 9,15 Meter vor der Eckfahne nochmal per Standard ran. Hilft der Raumgewinn?

Bayern SL Benfica 10. Nach rund zehn Minuten betritt nun auch Benfica erstmals die bayerische Gefahrenzone. Aursnes wird von den Bayern im Mittelfeld nicht richtig gestört und treibt den Ball bis knapp vor die Stafraumgrenze. Von dort landet ein Pass für Aktürkoğlu aber nur im Seitenaus.

Stuttgart Atalanta 24. La Dea bringt etwas Ruhe ins Spiel und lässt die Kugel in den eigenen Reihen laufen. Fast schon zu sorglos, denn viel hat nicht gefehlt, ehe die Stuttgarter dabei einen hohen Ballgewinn zu einer großen Undav-Torgelegenheit ummünzen können.

Stuttgart Atalanta 22. Den folgenden Millot-Standard aus dem rechten Halbfeld kann Djimsiti direkt per Kopf klären.

Stuttgart Atalanta 21. Stuttgart lauert auf die Umschaltmomente. Einen solchen bekommen sie nun nach einem Rouault-Ballgewinn. Der schickt El Bilal direkt rechts die Linie entlang. Der wiederum kann dort einen Freistoß herausholen.

Bayern SL Benfica 8. Bislang finden die Münchner noch keine Lücke im zugestellten Strafraum der Gäste. Musiala probiert es von links mit einer Finte gegen Araujo, verliert dabei aber den Ball vom Fuß.

Stuttgart Atalanta 20. Atalanta hat weiter mehr vom Ball, findet aber weiterhin nicht die finalen Pässe in die Box. Die Schwaben stehen kompakt und machen die Räume nämlich gut dicht.

Bayern SL Benfica 6. Die Hausherren finden schnell zu ihrem Spiel und geben ganz klar die Richtung vor. Erspielt sich die Kompany-Elf eine frühe Chance auf das 1:0?

Bayern SL Benfica 4. Auch Gnabry schaltet erstmals auf der rechten Seite einen Gang höher und bugsiert eine Flanke Richtung Zentrum. Benfica-Schlussmann Trubin fängt die Hereingabe sicher im Fünfer ab.

Bayern SL Benfica 4. Musiala übernimmt den Ball nach einem Kurzpass von João Palhinha und zieht mit Tempo durch den Rückraum. Kurz vor dem Strafraum-Eingang klärt Nicolás Otamendi für die Gäste.

Stuttgart Atalanta 17. Millot sucht Undav mit einem Steckpass in der Spitze. Die Kugel kommt auch beim Stürmer an, jedoch startet der etwas zu früh und steht somit knapp im Abseits. Den folgenden Lupfer setzt der deutsche Nationalspieler sowieso neben das Tor.

Bayern SL Benfica 3. Benfica beginnt sehr defensiv orientiert und baut sich erstmal hinten mit einer Fünferkette auf. Die Bayern übernehmen den Ballbesitz spielen nach vorne.

Stuttgart Atalanta 15. Pašalić kann auf dem linken Flügel mit Tempo vorangehen. Er kann den Flachpass in die Mitte aber nicht zu Retegui bringen, da die Stuttgarter zuvor bereinigen können.

Bayern SL Benfica 1. Die Partie läuft! Die Bayern spielen heute ganz in Weiß und treffen auf in Rot gekleidete Portugiesen. Um die Einhaltung der Spielregeln kümmert sich der italienische Schiri Davide Massa.

Stuttgart Atalanta 13. Die Leihgabe von Bayer 04 Leverkusen, Odilon Kossounou, ersetzt Kolašinac.

Stuttgart Atalanta 13. Einwechslung bei Atalanta: Odilon Kossounou

Stuttgart Atalanta 13. Auswechslung bei Atalanta: Sead Kolašinac

Stuttgart Atalanta 12. Das sieht beim ehemaligen Schalker Sead Kolašinac nicht gut aus. Der gebürtige Karlsruher hält sich den linken Oberschenkel und muss umgehend ausgewechselt werden.

Bayern SL Benfica 1. Spielbeginn

Stuttgart Atalanta 11. Diesen spielt der VfB kurz aus. Stiller bringt die Kugel von der linken Strafraumecke auf den langen Pfosten. Dort steigt El Bilal Touré am höchsten und verpasst den Kasten mit seinem Kopfball nur knapp. Pech für den VfB!

Bayern SL Benfica Was darf an einem Abend in der Königsklasse nicht fehlen? Na klar, die Champions-League-Hymne!

Stuttgart Atalanta 10. Die Schwaben können auf Linksaußen durch ein Zusammenspiel von Führich und Mittelstädt für etwas Entlastung sorgen. Schlussendlich holt der Linksverteidiger den ersten Eckstoß heraus.

Stuttgart Atalanta 8. Der erste gute Abschluss geht an die Italiener! De Roon kann auf der rechten Seite entlanggehen und Retegui im Sturmzentrum finden. Dessen Rückpass an die Strafraumkante kommt zu Pašalić. Der probiert es direkt, verzieht den Abschluss allerdings knapp rechts am Tor vorbei.

Bayern SL Benfica Gleich rollt auch in München der Ball. Im Stadion läuft bereits das Intro und in den Katakomben machen sich die Spieler bereit. Die Anstoßzeit um 21:15 Uhr steht und soll eingehalten werden.

Stuttgart Atalanta 7. Bergamo zeigt direkt, wieso sie die beste Offensive der italienischen Liga stellen. Zwar geht in Richtung Torchancen noch nicht viel, aber die Mannen von Gian Piero Gasperini drücken die Stuttgarter bereits in deren Hälfte.

Stuttgart Atalanta 5. Éderson wird von Zappacosta vom linken Flügel aus bedient. Der Schussversuch des Brasilianers aus rund 20 Metern aus zentraler Position kann von Rouault jedoch geblockt werden.

Stuttgart Atalanta 3. Zurückhaltung kennen beide Teams zu Spielbeginn zunächst nicht. Sowohl der VfB, als auch die Bergamasken suchen direkt den Weg nach vorne. Es geht also munter los im Ländle.

Stuttgart Atalanta 2. Es ziehen Nebelschwaden durch das weite Rund, da die VfB-Fans kurz vor dem Anpfiff ordentlich Pyrotechnik gezündet haben.

Stuttgart Atalanta 1. Die Partie in der ausverkauften und stimmungsvollen Stuttgarter Arena läuft! Die Hausherren spielen in Weiß mit rotem Brustring, während die Italiener in blau-schwarzen Jerseys antreten.

Stuttgart Atalanta 1. Spielbeginn

Bayern SL Benfica Wir nutzen die Zeit für einen Blick in die Historie, die ganz klar für den Rekordmeister spricht: Bayern feierte in der Königsklasse gegen Benfica zuletzt vier Siege nacheinander und erzielte dabei 16:3-Tore.

Bayern SL Benfica Der Spielbeginn verzögert sich um 15 Minuten! In München gibt es Verkehrsprobleme rund um die Allianz Arena. Die neue Anstoßzeit ist 21:15 Uhr.

Stuttgart Atalanta Bevor der slowenische Unparteiische, Rade Obrenović, gleich sein zweites Champions League-Spiel eröffnet, wird eine Schweigeminute im Gedenken an die Opfer der Überschwemmungen in Valencia und für alle Betroffenen in der Region und darüber hinaus abgehalten.

Bayern SL Benfica FCB-Trainer Kompany entscheidet sich bei seiner Startelf heute für zwei Änderungen: Laimer und Gnabry kommen nach dem 3:0-Ligasieg gegen Union Berlin neu ins Team und ersetzen Guerreiro sowie Coman.

Bayern SL Benfica Auch die Bank der Gäste ist interessant, dort sitzt neben dem argentinischen Weltmeister Ángel Di María auch der ehemalige Heidenheimer Jan-Niklas Beste.

Bayern SL Benfica In der Stataufstellung der Adler aus Lissabon fällt vor allem der ehemalige Münchner Renato Sanches auf. Der Portugiese wechselte 2016 als großes Talent von Benfica zum FCB, konnte die damals hohen Erwartungen aber nicht erfüllen.

Stuttgart Atalanta Im Vergleich zum jüngsten 3:0-Sieg gegen Neapel wechselt Gasperini zweifach. Bellanova beginnt für Ruggeri auf Rechtsaußen, während Retegui De Ketelaere ersetzen wird.

Bayern SL Benfica Bei Gegner Benfica Lissabon geht es derweil nach einem durchwachsenen Saisonstart wieder steil nach oben. Bruno Lage übernahm im September das Traineramt vom geschassten Roger Schmidt und führte die Portugiesen in seinen ersten zehn Pflichtspielen direkt zu neun Siegen. In der Champions League hat Benfica bislang sechs Punkt gesammelt, verlor zuletzt aber mit 1:3 gegen Feyenoord Rotterdam.

Stuttgart Atalanta Der amtierende Europa League-Sieger aus Italien startete mit einem torlosen Remis gegen Arsenal in die neue Spielzeit. Gefolgt von einem 3:0-Sieg gegen Donezk und einem weiteren 0:0 gegen Celtic. Folgt heute also wieder ein klarer 3:0-Auswärtserfolg? Der Tabellendritte der Serie A könnte mit einem weiteren Sieg bis auf Platz sechs der Champions League springen. Dafür spricht, dass das Team von Gian Piero Gasperini wettbewerbsübergreifend seit acht Partien ungeschlagen ist (in den letzten fünf Spielen ein Torverhältnis von 18:2 bei fünf Siegen) und noch kein Gegentor in dem Wettbewerb hinnehmen musste. Da kommt also ein dickes Brett auf die Schwaben heute zu, an welchem sie zu bohren haben. Zuletzt wurde Serie A-Spitzenreiter Neapel mit 3:0 besiegt. Dementsprechend viel Respekt zollt VfB-Trainer Sebastian Hoeneß den Bergamasken: "Bergamo ist schon jahrelang international vertreten, gewann vergangenes Jahr den Europa-League-Titel und hat viel Qualität in seinen Reihen.".

Stuttgart Atalanta Hoeneß stellt seine Startelf im Gegensatz zum Leverkusen-0:0 gezwungenermaßen einmal um. Der am Oberschenkel angeschlagene Jamie Leweling wird durch Chris Führich ersetzt.

Bayern SL Benfica Noch ist Platz 25 von 36 nur eine Momentaufnahme. In den noch fünf ausstehenden Spielen ist der Rekordmeister aber trotzdem unter Zugzwang und muss seine dominanten Auftritte in der Liga auch öfter auf internationalem Parkett zeigen. Für Trainer Vincent Kompany zählt daher nur ein Sieg: „Wir haben nur ein Ziel: Wir müssen gegen Benfica gewinnen“, sagte der Belgier auf der Pressekonferenz.

Stuttgart Atalanta Im zweiten Heimspiel der noch jungen Königsklassen-Spielzeit soll der erste Heimsieg her für die Schwaben. Und die Vorzeichen dafür scheinen gut zu stehen. Zuletzt gab es zusammen mit Liga, Pokal und Champions League vier Spiele in Serie ohne Niederlage. Dabei wurden drei Spiele gewonnen und jüngst beim Deutschen Meister Leverkusen ein Remis geholt. So stehen die Schwaben in der Liga auf Platz acht, während in der Champions League Rang 22 vorzuweisen ist. Doch mit einem weiteren Dreier heute kann es schon wieder ins vordere Mittelfeld gehen. Durch den ersten Sieg in der Königsklasse seit Dezember 2009 vor zwei Wochen in Turin haben die Stuttgarter nun vier Punkte auf ihrer Habenseite. Was zudem für die Schwaben spricht: seit über einem Jahr hat der VfB zuhause nicht mehr verloren. Ob Bergamo diesen Bann heute brechen kann?

Bayern SL Benfica Nach zwei Niederlagen in Serie will der FC Bayern München heute in der Champions League endlich wieder einen Sieg holen. Gegen Benfica Lissabon stehen die Münchner unter Druck: „Es ist ein Finale für uns“, sagte sogar Neuzugang João Palhinha mit Blick auf die Tabelle. Für Anspannung sorgt das neue Champions-League-Format: Aktuell rangiert Bayern nur auf dem 25. Platz und wäre Stand jetzt ausgeschieden.

Bayern SL Benfica Guten Abend und herzlich willkommen zur Champions League! Um 21 Uhr empfängt der FC Bayern den portugiesischen Vizemeister Benfica Lissabon. Holen die Bayern ihren zweiten Sieg in der Gruppenphase?