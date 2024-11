44. Isak Hien Atalanta Gelbe Karte für Isak Hien (Atalanta)



41. Anrie Chase Stuttgart Gelbe Karte für Anrie Chase (VfB Stuttgart)

Auch wenn es die Fans der Schwaben nicht wahrhaben wollen, die Gelbe Karte gegen Chase geht in Ordnung. Gegen Zappacosta muss der Japaner ins Trikot greifen, eher der auf Linksaußen wegzieht.

40. Durch viele kleine Fouls und Nickligkeiten kann fast kein richtiger Spielfluss entstehen. Vielleicht kommt die Halbzeitpause gleich zum richtigen Zeitpunkt.

37. Éderson checkt Millot in leicht rechtsversetzter Lage klar um. Den fälligen Freistoß spielt Stiller kurz zum Gefoulten. Der Linksschuss des Franzosen aus knapp 24 Metern fliegt deutlich links über das Tor von Bergamo.

35. Ein Pašalić-Steckpass zu Retegui ist etwas zu steil gespielt auf halbrechter Position, sodass Schlussmann Nübel zur Stelle ist und sich die Kugel schnappt.

33. El Bilal wird auf halblinks in die Box der Bergamasken geschickt und wird daraufhin im Zweikampf mit Zappacosta zu Boden gebracht. Für den slowenischen Referee ist dies jedoch kein Grund, um auf Strafstoß zu entscheiden. Geht in Ordnung, da der Italiener auch zurückzog.

32. Wenn es die Schwaben mal nach vorne schaffen, werden die Bälle oftmals zu schnell verloren. Aus solchen Phasen müssen die Gastgeber eigentlich mehr machen.

31. Raoul Bellanova tanzt Mittelstädt rechts an der Eckfahne aus und bringt die Kugel hoch in die Mitte. Dort findet er zwar zunächst keinen Abnehmer, allerdings kommt der zweite Ball bei Pašalić zentral vor dem Tor runter. Ehe Kroate aus sieben Metern aber abschließen kann, bereinigt Mittelstädt mit viel Risiko die Aktion mit einer astreinen Grätsche.

28. Undav verliert kurz vor dem eigenen Sechzehner den Ball und beschwert sich daraufhin beim Referee, dass er gefoult worden sein. Dem war nicht so und so kann Retegui von halbrechts aus 22 Metern abschließen. Sein Schuss wird von Mittelstädt zur Ecke abgeblockt.

27. Einigen Akteuren der Gäste geht es nach vorne nicht schnell genug. So holt sich unter anderem Éderson von hinten immer wieder die Bälle, um nicht voll aus dem Spiel genommen zu werden.

24. La Dea bringt etwas Ruhe ins Spiel und lässt die Kugel in den eigenen Reihen laufen. Fast schon zu sorglos, denn viel hat nicht gefehlt, ehe die Stuttgarter dabei einen hohen Ballgewinn zu einer großen Undav-Torgelegenheit ummünzen können.

22. Den folgenden Millot-Standard aus dem rechten Halbfeld kann Djimsiti direkt per Kopf klären.

21. Stuttgart lauert auf die Umschaltmomente. Einen solchen bekommen sie nun nach einem Rouault-Ballgewinn. Der schickt El Bilal direkt rechts die Linie entlang. Der wiederum kann dort einen Freistoß herausholen.

20. Atalanta hat weiter mehr vom Ball, findet aber weiterhin nicht die finalen Pässe in die Box. Die Schwaben stehen kompakt und machen die Räume nämlich gut dicht.

17. Millot sucht Undav mit einem Steckpass in der Spitze. Die Kugel kommt auch beim Stürmer an, jedoch startet der etwas zu früh und steht somit knapp im Abseits. Den folgenden Lupfer setzt der deutsche Nationalspieler sowieso neben das Tor.

15. Pašalić kann auf dem linken Flügel mit Tempo vorangehen. Er kann den Flachpass in die Mitte aber nicht zu Retegui bringen, da die Stuttgarter zuvor bereinigen können.

13. Die Leihgabe von Bayer 04 Leverkusen, Odilon Kossounou, ersetzt Kolašinac.

13. Odilon Kossounou Atalanta Einwechslung bei Atalanta: Odilon Kossounou

13. Sead Kolašinac Atalanta Auswechslung bei Atalanta: Sead Kolašinac

12. Das sieht beim ehemaligen Schalker Sead Kolašinac nicht gut aus. Der gebürtige Karlsruher hält sich den linken Oberschenkel und muss umgehend ausgewechselt werden.

11. Diesen spielt der VfB kurz aus. Stiller bringt die Kugel von der linken Strafraumecke auf den langen Pfosten. Dort steigt El Bilal Touré am höchsten und verpasst den Kasten mit seinem Kopfball nur knapp. Pech für den VfB!

10. Die Schwaben können auf Linksaußen durch ein Zusammenspiel von Führich und Mittelstädt für etwas Entlastung sorgen. Schlussendlich holt der Linksverteidiger den ersten Eckstoß heraus.

8. Der erste gute Abschluss geht an die Italiener! De Roon kann auf der rechten Seite entlanggehen und Retegui im Sturmzentrum finden. Dessen Rückpass an die Strafraumkante kommt zu Pašalić. Der probiert es direkt, verzieht den Abschluss allerdings knapp rechts am Tor vorbei.

7. Bergamo zeigt direkt, wieso sie die beste Offensive der italienischen Liga stellen. Zwar geht in Richtung Torchancen noch nicht viel, aber die Mannen von Gian Piero Gasperini drücken die Stuttgarter bereits in deren Hälfte.

5. Éderson wird von Zappacosta vom linken Flügel aus bedient. Der Schussversuch des Brasilianers aus rund 20 Metern aus zentraler Position kann von Rouault jedoch geblockt werden.

3. Zurückhaltung kennen beide Teams zu Spielbeginn zunächst nicht. Sowohl der VfB, als auch die Bergamasken suchen direkt den Weg nach vorne. Es geht also munter los im Ländle.

2. Es ziehen Nebelschwaden durch das weite Rund, da die VfB-Fans kurz vor dem Anpfiff ordentlich Pyrotechnik gezündet haben.

1. Die Partie in der ausverkauften und stimmungsvollen Stuttgarter Arena läuft! Die Hausherren spielen in Weiß mit rotem Brustring, während die Italiener in blau-schwarzen Jerseys antreten.

1. Spielbeginn

Bevor der slowenische Unparteiische, Rade Obrenović, gleich sein zweites Champions League-Spiel eröffnet, wird eine Schweigeminute im Gedenken an die Opfer der Überschwemmungen in Valencia und für alle Betroffenen in der Region und darüber hinaus abgehalten.

Im Vergleich zum jüngsten 3:0-Sieg gegen Neapel wechselt Gasperini zweifach. Bellanova beginnt für Ruggeri auf Rechtsaußen, während Retegui De Ketelaere ersetzen wird.

Der amtierende Europa League-Sieger aus Italien startete mit einem torlosen Remis gegen Arsenal in die neue Spielzeit. Gefolgt von einem 3:0-Sieg gegen Donezk und einem weiteren 0:0 gegen Celtic. Folgt heute also wieder ein klarer 3:0-Auswärtserfolg? Der Tabellendritte der Serie A könnte mit einem weiteren Sieg bis auf Platz sechs der Champions League springen. Dafür spricht, dass das Team von Gian Piero Gasperini wettbewerbsübergreifend seit acht Partien ungeschlagen ist (in den letzten fünf Spielen ein Torverhältnis von 18:2 bei fünf Siegen) und noch kein Gegentor in dem Wettbewerb hinnehmen musste. Da kommt also ein dickes Brett auf die Schwaben heute zu, an welchem sie zu bohren haben. Zuletzt wurde Serie A-Spitzenreiter Neapel mit 3:0 besiegt. Dementsprechend viel Respekt zollt VfB-Trainer Sebastian Hoeneß den Bergamasken: "Bergamo ist schon jahrelang international vertreten, gewann vergangenes Jahr den Europa-League-Titel und hat viel Qualität in seinen Reihen.".

Hoeneß stellt seine Startelf im Gegensatz zum Leverkusen-0:0 gezwungenermaßen einmal um. Der am Oberschenkel angeschlagene Jamie Leweling wird durch Chris Führich ersetzt.

Im zweiten Heimspiel der noch jungen Königsklassen-Spielzeit soll der erste Heimsieg her für die Schwaben. Und die Vorzeichen dafür scheinen gut zu stehen. Zuletzt gab es zusammen mit Liga, Pokal und Champions League vier Spiele in Serie ohne Niederlage. Dabei wurden drei Spiele gewonnen und jüngst beim Deutschen Meister Leverkusen ein Remis geholt. So stehen die Schwaben in der Liga auf Platz acht, während in der Champions League Rang 22 vorzuweisen ist. Doch mit einem weiteren Dreier heute kann es schon wieder ins vordere Mittelfeld gehen. Durch den ersten Sieg in der Königsklasse seit Dezember 2009 vor zwei Wochen in Turin haben die Stuttgarter nun vier Punkte auf ihrer Habenseite. Was zudem für die Schwaben spricht: seit über einem Jahr hat der VfB zuhause nicht mehr verloren. Ob Bergamo diesen Bann heute brechen kann?