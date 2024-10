Werder Freiburg 66. Einwechslung bei SC Freiburg: Max Rosenfelder

Bochum Wolfsburg 63. Wind und Tiago Tomás wollen sich mit einem feinen Doppelpass durch den Bochumer Strafraum kombinieren. Der letzte Pass des Portugiesen ist dann aber zu steil und trudelt ins Toraus.

Werder Freiburg 66. Auswechslung bei SC Freiburg: Lukas Kübler

Union Berlin Dortmund 63. Einwechslung bei Borussia Dortmund: Donyell Malen

Werder Freiburg 65. Eren Dinkçi sitzt im Mittelkreis und muss anscheinend behandelt werden. Deshalb ist die Begegnung kurz unterbrochen.

Union Berlin Dortmund 63. Auswechslung bei Borussia Dortmund: Jamie Gittens

Leverkusen Kiel 63. Grimaldos Eckstoß klären die Störche mit dem Kopf auf der anderen Seite ins Toraus.

Union Berlin Dortmund 63. Einwechslung bei Borussia Dortmund: Felix Nmecha

Union Berlin Dortmund 63. Auswechslung bei Borussia Dortmund: Pascal Groß

Werder Freiburg 62. Für beide Klubs wäre es logischerweise vorteilhaft sich mit einem Erfolgserlebnis in die Länderspielpause zu verabschieden. Das trifft aber vor allem auf Bremen zu, die anschließend auf Wolfsburg und Leverkusen treffen. Freiburg wird nach der Unterbrechung Augsburg zu Gast haben.

Leverkusen Kiel 60. Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Martin Terrier

Leverkusen Kiel 60. Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Jonas Hofmann

Union Berlin Dortmund 62. Tooor für Borussia Dortmund, 2:1 durch Julian Ryerson

Da ist der Anschlusstreffer für den BVB! Groß und Can leiten den Dortmunder Angriff durch einen Ballgewinn im Mittelfeld ein und Brandt setzt Ryerson halblinks mit einem Steckpass in Szene. Der ehemalige Unioner legt sich den Ball auf seinen rechten Fuß und verwandelt flach im langen Eck!

Bochum Wolfsburg 61. Im Anschluss an einen weiten Einwurf von links kommt der Ball zu Sissoko, der aus 14 Metern halblinker Position freistehend direkt abzieht, das Leder aber zwei Meter am linken Pfosten vorbeisetzt.

Leverkusen Kiel 60. Gelbe Karte für Magnus Knudsen (Holstein Kiel)

Knudsen läuft etwas ungestüm in die Hacken von Hofmann und sieht die erste Gelbe Karte der Partie.

Bochum Wolfsburg 60. Einwechslung bei VfL Bochum: Moritz Broschinski

Bochum Wolfsburg 60. Auswechslung bei VfL Bochum: Anthony Losilla

Leverkusen Kiel 58. Grimaldo tritt links des Strafraums zum ruhenden Ball an chippt die Kugel hoch auf den Kopf von Boniface. Der bekommt das Spielgerät nicht richtig gedrückt und nickt die Kugel rechts neben den Kasten.

Bochum Wolfsburg 60. Einwechslung bei VfL Bochum: Lukas Daschner

Bochum Wolfsburg 60. Auswechslung bei VfL Bochum: Dani de Wit

Union Berlin Dortmund 60. Einwechslung bei 1. FC Union Berlin: Leopold Querfeld

Union Berlin Dortmund 60. Auswechslung bei 1. FC Union Berlin: Kevin Vogt

Union Berlin Dortmund 58. Wieder ist es ein Dortmunder Tempogegenstoß und Beier ist derjenige, der den Abschluss sucht. Bei einem Tackling im Mittelfeld bleibt der Offensivmann stehen, nimmt das Tempo mit und zieht aus vollem Lauf ab, verzieht jedoch um einige Meter.

Leverkusen Kiel 57. Wirtz umkurvt Becker, der gegen den Leverkusener Star-Spieler nur noch am Trikot ziehen kann. Holtby läuft Wirtz im Anschluss zwar ab, doch Hartmann gibt den Freistoß.

Bochum Wolfsburg 58. Nächste Konterchance für die Gäste: Kamiński steckt links in den Strafraum zu Tiago Tomás durch, dessen Abschluss von Medić geblockt wird.

Werder Freiburg 59. Bittencourt ist direkt voll involviert, kommt links vor dem Strafraum an den Ball und dribbelt dynamisch in die Box. Aus halblinken 14 Metern landet sein Abschluss aber direkt bei Atubolu, der den Ball im Nachfassen sicher hat.

Leverkusen Kiel 56. Frimpong geht gegen Porath ins Dribbling und holt einen Eckstoß von der rechten Seite heraus. Grimaldo tritt den Ball nach innen, Ivezić klärt für die Gäste.

Werder Freiburg 57. Ole Werner tauscht erstmals das Personal. Skelly Alvero verlässt nach einem defensiv gelungenen Auftritt das Feld und macht Platz für einen echten Freiburg-Spezialist. Leonardo Bittencourt hat nämlich bereits siebenmal gegen den SC treffen können und damit so häufig wie gegen keinen anderen Verein.

Union Berlin Dortmund 55. Rønnow verhindert den Anschlusstreffer! Dann wird es plötzlich gefährlich auf der anderen Seite, weil der BVB kontert. Letztlich ist es Brandt, der im Strafraum halbrechts zu Beier weiterspielt und Dortmunds Neuzugang merkt man beim Abschluss das fehlende Selbstvertrauen an. Sein Schuss ins kurze Eck hat nicht genug Druck und Rønnow hat genug Zeit den Arm auszufahren.

Bochum Wolfsburg 56. Gelbe Karte für Mohamed Amoura (VfL Wolfsburg)

Der zweifache Vorlagengeber tritt Passlack unsabsichtlich in die Hacken und wird dafür verwarnt.

Bochum Wolfsburg 55. Wittek bringt eine Ecke von links an den langen Pfosten wo de Wits Kopfball geblockt wird.

Leverkusen Kiel 54. Aktuell nimmt die Partie Züge eines Handballspiels an. Leverkusen verschiebt von links nach rechts und sucht die Lücke im kompakten Kieler Defensivverbund. Grimaldos flache Flanke findet keinen Mitspieler.

Bochum Wolfsburg 53. Armoura an den Pfosten! Wilde Szenen in Bochum. Zuerst bleibt Tiago Tomás nach einem Zweikampf mit Wittek liegen. Nach einem Wolfsburger Ballgewinn steht der Porugiese in Windeseile wieder und gibt den Ball nach vorne. Über Wind kommt die Kugel zu Amoura, der halbrechts im Strafraum frei vor Drewes auftaucht. Der Algerier visiert das lange Eck an und feuert das Leder an den linken Innenpfosten. Von dort springt der Ball raus. Glück für Bochum!

Werder Freiburg 57. Einwechslung bei Werder Bremen: Leonardo Bittencourt

Werder Freiburg 57. Auswechslung bei Werder Bremen: Skelly Alvero

Union Berlin Dortmund 53. Kobel pariert gegen Vertessen! Groß sieht im Rücken nicht, dass Khedira angelaufen kommt und lässt sich den Ball abluchsen. Schnell wird zu Vertessen weitergeleitet, der von links noch ein paar Meter nach innen zieht und dann abschließt - Dortmunds Keeper ist zur Stelle und pariert zur Seite.

Werder Freiburg 55. Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld wollen die Freiburger direkt umschalten. Dafür wird der flinke Junior Adamu umgehend auf die Reise geschickt. Malatini und Jung passen im Duo aber sehr gut auf und laufen den Österreicher sicher ab.

Leverkusen Kiel 51. Die beiden Einwechselspieler Pichler und Arp fahren den ersten Kieler Angriff. Pichler schickt Arp und startet selbst in den Strafraum. Mit einer scharfen, flachen Flanke will Arp seinen Mitspieler finden, doch Andrich ist dazwischen und grätscht den Ball etwas unkontrolliert in die Hände seines eigenen Keepers.

Bochum Wolfsburg 52. Bochum kontert über rechts über Passlack, dessen Hereingabe von der Grundlinie dann aber nicht gut genug ist und in den Armen von Grabara landet.

Werder Freiburg 52. Den letzten direkten Vergleich konnte Werder im Januar mit 3:1 für sich entscheiden. Sollte es den Grün-Weißen auch heute wieder gelingen einen Erfolg einzufahren, wäre es ihr erster Heimsieg der laufenden Saison.

Leverkusen Kiel 50. Nun die ersten Abschlüsse! Grimaldo bleibt links an einem Gegenspieler hängen, die Werkself bleibt allerdings vorne. Wirtz dribbelt auf der linken Seite an die Grundlinie und legt hinter den Sechzehner zurück. Dort läuft Tah an und jagt den Ball aus 18 Metern über das Tor.

Union Berlin Dortmund 50. Yan Couto ist nach einem Doppelpass mit Beier an der rechten Außenlinie nicht zu stoppen und zieht mit viel Tempo bis zur Grundlinie. Dann spielt der Außenverteidiger flach und scharf in die Mitte, dort findet er allerdings nur Verteidiger in rot-weiß.

Leverkusen Kiel 49. Wie auch in weiten Teilen des ersten Durchgangs macht Leverkusen vorerst das Spiel, kam in den ersten Minuten allerdings noch nicht gefährlich in den Strafraum.

Union Berlin Dortmund 50. Der BVB ist auch nach dem Seitenwechsel dazu gezwungen viel von rechts nach links zu spielen, weil Union weiterhin vorne drauf geht und im Zentrum keine Lücken reißt.

Bochum Wolfsburg 49. Wittek versucht es aus 20 Metern halblinker Position mit seinem starken linken Fuß, verzieht den Distanzschuss aber deutlich. Die Kugel rauscht zwei Meter am linken Pfosten vorbei.

Leverkusen Kiel 46. Weiter geht's! Kann Kiel den Schwung nach dem Anschlusstreffer kurz vor dem Pausenpfiff mitnehmen und das Spiel in Halbzeit zwei eng und spannend gestalten? Marcel Rapp lässt die Gäste mit den zwei neuen Akteuren Arp und Pichler auflaufen.

Werder Freiburg 49. Die ersten Szenen nach dem Wiederanpfiff sind eher verhalten. Es bleibt zunächst dabei, dass die Akteure auf dem Rasen um Sicherheit bemüht sind.

Bochum Wolfsburg 47. Die schlägt Arnold an den Fünfer, wo Bochum klären kann. Winds Abschluss aus dem Rückraum misslingt vollkommen, Bochums Konter verpufft weil Wittek Arnold an der Mittellinie foult.

Union Berlin Dortmund 47. Erfreulicher Fakt für alle Union-Fans: Die Eisernen lagen in der Bundesliga bisher 16 Mal zur Halbzeit mit 2:0 vorne und gewannen alle 16 Spiele!

Leverkusen Kiel 46. Einwechslung bei Holstein Kiel: Benedikt Pichler

Leverkusen Kiel 46. Auswechslung bei Holstein Kiel: Steven Skrzybski

Leverkusen Kiel 46. Einwechslung bei Holstein Kiel: Jann-Fiete Arp

Leverkusen Kiel 46. Auswechslung bei Holstein Kiel: Shuto Machino

Bochum Wolfsburg 46. Weiter geht's in Bochum ohne personelle Wechsel. Geht hier noch was für die Hausherren? Nach nicht ein Mal 20 Sekunden gibt es gleich mal eine Ecke für Wolfsburg.

Leverkusen Kiel 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Union Berlin Dortmund 46. Auf beiden Seiten geht es personell unverändert weiter in Halbzeit zwei!

Union Berlin Dortmund 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Bochum Wolfsburg 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Werder Freiburg 46. Weiter geht's! Beide Trainer verzichten zunächst auf personelle Veränderungen.

Werder Freiburg 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Leverkusen Kiel 45. +5 Halbzeitfazit:

Bayer Leverkusen führt nach einem über weite Strecken überlegenen Auftritt gegen das Tabellen-Schlusslicht Holstein Kiel nur mit 2:1. Der Aufsteiger hat nach dem Anschlusstreffer kurz vor dem Pausenpfiff das Momentum auf seiner Seite. Dabei schufen die Hausherren direkt nach Anpfiff vermeintlich klare Verhältnisse: Boniface schoss nach nur vier Minuten zum 1:0 ein, Hofmann profitierte nur weitere vier Minuten später von Weiners Patzer im Spielaufbau und erhöhte auf 2:0. Nach dem Leverkusener Überfall mit 9:0 Torschüssen in den ersten zwölf Minuten ließ der amtierende Meister es im Rest der ersten Halbzeit ruhiger angehen, hatte das Spielgeschehen aber scheinbar komplett im Griff. Das vermeintliche 3:0 von Boniface wurde aufgrund einer hauchzarten Abseitsposition des Stürmers vom VAR wieder einkassiert (26.). Doch Geschwill schockte die Werkself kurz vor der Halbzeitpause mit seinem Kopfballtor zum 1:2 und lässt die Störche damit wieder hoffen.

Bochum Wolfsburg 45. +5 Halbzeitfazit:

Ein extrem effizienter VfL Wolfsburg führt zur Pause mit 2:0 beim VfL Bochum! Die Hausherren waren zwar durchaus engagiert und bekamen auch ihre Chancen, ließen vor dem Tor aber die letzte Durchschlagskraft vermissen. Ganz anders die Gäste aus Wolfsburg, die sich primär auf eine kompakte Defensive konzentrieren aber deutlich gefährlichere Nadelstiche nach vorne setzen. Zwei Mal glänzte Amoura als Vorlagengeber, Tiago Tomás und Wind brachten den VfL in Front, nachdem der VAR den Bochumern einen möglichen Handelfmeter zurecht verwehrte. So wird es für Bochum ein ganz hartes Stück Arbeit.

Werder Freiburg 45. +2 Halbzeitfazit:

Mit einem leistungsgerechten torlosen Unentschieden geht es im Duell zwischen Bremen und Freiburg in die Kabinen. Die Gäste waren in der Anfangsphase klar spielbestimmend, aber schafften es gegen eine kompakte SVW-Defensive einfach nicht durchzukommen. Dadurch blieb es meist bei Distanzschüssen, die für keine große Gefahr sorgten. Nach etwa einer Viertelstunde trauten sich dann auch die Norddeutschen immer mehr zu und kamen direkt zu einer richtig guten Gelegenheit. Im Anschluss war das Geschehen komplett ausgeglichen und Strafraumszenen waren eher Mangelware. Bei der letzten Aktion vor der Pause glückte dem SC dann aber doch noch eine richtig zwingende Aktion bei der Grifo am Pfosten scheiterte. Trotzdem haben beide Mannschaften für den zweiten Durchgang vor allem in der Offensive Verbesserungspotenzial.

Leverkusen Kiel 45. +5 Ende 1. Halbzeit

Union Berlin Dortmund 45. +3 Halbzeitfazit:

Zur Halbzeit führt Union Berlin mit 2:0 gegen Borussia Dortmund! Die Gastgeber waren von Beginn an sehr mutig und stellten den Dortmunder Spielaufbau konsequent zu. Der BVB fand darauf lange keine Antwort und fing sich erst nach rund 15 Minuten. Dann lief der Champions-League-Teilnehmer jedoch in einen Konter und Schlotterbeck legte Hollerbach im Dortmunder Strafraum - Vogt verwandelte den fälligen Strafstoß (26.). Danach fand Schwarz-Gelb kaum in die Spur, die Außenbahnen über Gittens und Beier waren fast komplett abgemeldet und Guirassy bei Diogo Leite & Co. gut aufgehoben. Stattdessen fiel ein weiterer Berliner Treffer, weil Dortmund einen Eckball nicht zu Ende verteidigte. Vertessen schlug aus der zweiten Reihe zu (45.). und besorgte in der Schlussphase den Halbzeitstand.

Bochum Wolfsburg 45. +4 Ende 1. Halbzeit

Leverkusen Kiel 45. +5 Tooor für Holstein Kiel, 2:1 durch Max Geschwill

Geschwill stellt den Spielverlauf ein wenig auf den Kopf und sorgt für Freude im Auswärtsblock. Holtby zirkelt den Ball von der rechten Seite scharf in den Fünfmeterraum. Dort läuft der unbewachte Geschwill ein und bugsiert den Ball mit dem Kopf und der Schulter aus kurzer Distanz ins linke Eck.

Leverkusen Kiel 45. +4 Bei der folgenden Ecke kann Porath weit rechts den Ball direkt nehmen, sein Volleyschuss wird jedoch geblockt.

Leverkusen Kiel 45. +3 Hrádecký ist gefordert! Plötzlich bietet sich den Störchen etwas Platz zum Kontern. Machino sprintet links auf und davon, zieht nach innen und an Andrich vorbei, der ausrutscht. Etwa vom linken Strafraumeck zieht Machino wuchtig ab, scheitert jedoch mit seinem Flatterball an der Brust von Hrádecký.

Union Berlin Dortmund 45. +3 Ende 1. Halbzeit

Union Berlin Dortmund 45. +2 Der Druck der Eisernen bleibt hoch und die Gäste werden froh sein, wenn in wenigen Augenblicken der Halbzeitpfiff ertönt. Borussia Dortmund wird von Union Berlin an vielen Stellen einfach abgekocht!

Bochum Wolfsburg 45. +2 Zunächst blockt Ordets Amoouras Abschluss kurz vor dem Strafraum. So kommt die Kugel zu Kamiński, der vom linken Strafraumeck in die Mitte zieht und aus 17 Metern das rechte Kreuzeck um einen halben Meter verpasst.

Leverkusen Kiel 45. +2 Grimaldos Flanke findet keinen Mitstreiter. Sekunden später wird Wirtz' Abschluss aus der zweiten Reihe geblockt.

Werder Freiburg 45. +2 Ende 1. Halbzeit

Union Berlin Dortmund 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

Werder Freiburg 45. +1 Pfostentreffer durch Grifo! Die Gäste kombinieren sich über mehrere Stationen überragend durch die Mitte, ehe Osterhage den Ball halblinks vor dem Strafraum brillant auf Grifo weiterleitet. Der Italiener sucht prompt den Abschluss und visiert dabei das lange Eck an. Der Ball klatscht an den Außenpfosten. Ansonsten wäre Zetterer aber wohl auch zur Stelle gewesen.

Bochum Wolfsburg 45. +1 Insbesondere aufgrund der langen VAR-Überprüfung gibt es vier Minuten oben drauf in Durchgang eins.

Werder Freiburg 45. +1 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Werder Freiburg 44. Grifo schickt Osterhage mit einem sensationellen Pass in die Tiefe. Der 24-Jährige bringt den Ball von links in der Box nach innen und versucht Adamu in Szene zu setzen. Das Anspiel ist allerdings etwas zu ungenau. Dadurch kommt der Österreicher auch mit dem ganz langen Bein nicht dran.

Leverkusen Kiel 45. +1 Aufgrund einiger Verletzungsunterbrechungen sowie dem VAR-Einsatz beim vermeintlichen 3:0 von Boniface gibt es vier Minuten Nachspielzeit in Halbzeit eins.

Bochum Wolfsburg 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

Leverkusen Kiel 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

Union Berlin Dortmund 45. Tooor für 1. FC Union Berlin, 2:0 durch Yorbe Vertessen

Vertessen erhöht für Union! Der BVB bekommt einen Eckball gegen sich nicht geklärt, mehrmals fliegt das Leder hoch in die Luft. Letztlich kommt Vertessen von der Strafraumgrenze aus zum Abschluss und zieht flach ab - für Kobel ist die Sicht verdeckt und er kann das zweite Gegentor nicht verhindern.

Bochum Wolfsburg 44. Die Gastgeber sind um eine Reaktion bemüht, kommen aber nicht zwingend vor das Tor. Auf eine reihe von Kopfbällen im Gäste-Strafraum nach einem langen Einwurf kann Baku am eigenen Fünfer klären.

Union Berlin Dortmund 43. Die Gastgeber erhöhen kurz vor dem Halbzeitpfiff noch mal den Druck: Jeongs Abschluss wird noch geblockt, landet aber bei Diogo Leite. Der Berliner Abwehrspieler schließt aus der zweiten Reihe ab, die Kugel fliegt jedoch mittig auf Kobel zu.

Bochum Wolfsburg 41. Wolfsburg präsentiert sich bisher extrem effizient und erwischt keineswegs unterlegene Bochhumer eiskalt. Für die ist der Zwei-Tore-Rückstand nun natürlich eine ordentliche Hypothek.

Leverkusen Kiel 43. Frimpongs Flanke ist etwas zu hoch für Boniface. Ansonsten sammelt die Werkself aktuell fleißig weiter für die Ballbesitz-Statistik.

Werder Freiburg 41. Kurz vor der Pause trauen sich die Gastgeber weiter hinten raus und suchen ihr Glück vermehrt in der Offensive. Freiburg lauert auf Konter, aber kommt auch damit noch nicht wirklich durch.

Bochum Wolfsburg 39. Drei Gelbe Karten hat die kurze Aufregung zur Konsequenz.

Union Berlin Dortmund 41. Gelbe Karte für Woo-yeong Jeong (1. FC Union Berlin)

Jeong rauscht im Mittelfeld ungebremst in Groß hinein, der den Ball schon lange abgespielt hatte. Der Berliner sieht die Gelbe Karte.

Union Berlin Dortmund 40. Nächste Chance für Union! Hollerbach legt eine Rothe-Flanke ab auf Jeong, der noch einen Schlenker einbaut und aus elf Metern abschließt - sein Torschuss wird noch zur Ecke geklärt. Diese übersteht der BVB unbeschadet.

Bochum Wolfsburg 38. Gelbe Karte für Peter Zeidler (VfL Bochum)



Bochum Wolfsburg 38. Gelbe Karte für Jakov Medić (VfL Bochum)



Bochum Wolfsburg 38. Gelbe Karte für Jonas Wind (VfL Wolfsburg)



Leverkusen Kiel 40. Holtby hat sich ohne Einwirken eines Gegenspielers wohl muskulär etwas zugezogen und muss behandelt werden.

Werder Freiburg 38. Werder kann sich mal ein wenig in der gegnerischen Hälfte festsetzen. Links am Strafraum kommt es dabei zu einem guten Doppelpass durch den Ducksch freigespielt wird. Fast von der Grundlinie bringt der Stürmer den Ball scharf nach innen. Atubolu steht am ersten Pfosten richtig und ist mit den Fäusten dazwischen.

Bochum Wolfsburg 37. Im Anschluss wird es hitzig weil Wind etwas provokant vor der Bochumer Kurve jubelt. Das gefällt den Hausherren um Medić und Losilla gar nicht.

Leverkusen Kiel 38. Die Leverkusener Angriffe sind im Vergleich zu den ersten zehn Minuten deutlich weniger zielstrebig, mit einer 2:0-Führung im Rücken kann der amtierende Meister sich das aber aktuell erlauben.

Union Berlin Dortmund 37. Guirassy fehlt nicht viel! Die Borussia spielt die Ecke kurz aus und aus dem Rückraum kommt Can zum Abschluss. Dieser verunglückt, landet aber bei Guirassy, der das Leder mit seinem ersten Kontakt wieder scharf macht. Die Kugel verfehlt das rechte, untere Eck nur knapp!

Bochum Wolfsburg 37. Tooor für VfL Wolfsburg, 0:2 durch Jonas Wind

Und die führt zum 0:2! Bochum kann am Fünfer nur zu Amoura klären, der von der rechten Strafraumkante volley an den langen Pfosten gibt, wo Wind völlig freisteht und aus fünf Metern halblinker Position volley vollendet.

Bochum Wolfsburg 36. Im Gegenzug spielt Wolfsburg weiter obwohl Ordets verletzt im Bochumer Strafraum liegen geblieben ist. Passlack rettet kurz vor Kamiński zur Ecke.

Union Berlin Dortmund 36. Wann findet der BVB offensiv in die Spur? Vom Offensivfeuerwerk aus der Königsklasse ist nicht wirklich etwas zu sehen, Beier holt zumindest mal wieder einen Eckball heraus..

Bochum Wolfsburg 35. Bochum wird stärker! Nach einem Freistoß aus dem linken Halbfeld landet der Ball am langen Pfosten bei Sissoko, der etwas zu lange braucht, sodass seine flache Hereingabe gerade noch von Vranckx geklärt wird.

Werder Freiburg 36. Gelbe Karte für Maximilian Eggestein (SC Freiburg)

Fast auf Höhe der Mittellinie wechselt innerhalb von kürzester Zeit der Ballbesitz. Dabei kommt Eggestein im Duell mit Alvero einen Schritt zu spät und erwischt den Franzosen mit der offenen Sohle. Für das Stempeln gibt es zu Recht die erste Gelbe Karte der Partie.

Leverkusen Kiel 35. Die beiden Teamkollegen Gigović und Porath prallen an der linken Seitenlinie zusammen, Porath hat sich dabei leicht wehgetan. Nach kurzer Pause geht es weiter für ihn.

Werder Freiburg 33. Eine Kübler-Flanke von rechts findet zunächst keinen Abnehmer. Der Ball rutscht aber bis zur anderen Seite durch. Dort erobert der aufgerückte Lienhart Leder, zieht bis zur Grundlinie und legt von dort ab. Dadurch kommt Dōan aus etwa neun Metern halblinker Position zum Abschluss. Im letzten Moment ist aber noch ein SVW-Abwehrbein dazwischen und kann zur Ecke klären.

Union Berlin Dortmund 33. Khedira kommt einen Schritt zu spät! Hollerbach dribbelt sich halbrechts im Strafraum in Richtung Grundlinie durch und spielt scharf quer in die Mitte. Mittelfeldstratege Khedira rutscht rein, ihm fehlt aber ein Meter bis zum Spielgerät - Dortmund kann durchatmen!

Bochum Wolfsburg 33. Grabara rettet vor Boadu! Nach einem langen Rückraum zieht Wittek aus dem Rückraum ab. Von Bornauw abgefälscht rutscht der Ball zu Boadu durch, der aus fünf Metern halblinker Position frei vor Grabara abzieht. Der Wölfe-Schlussmann macht sich groß und pariert stark. Der Treffer hätte aber sowieso nicht gezählt, Boadu stand knapp im Abseits.

Leverkusen Kiel 34. Hofmann wird von Tah rechts auf den Weg geschickt, bleibt mit seiner flachen Flanke jedoch an Erras und begeht dann etwas ungestüm ein Offensivfoul an Porath.

Union Berlin Dortmund 32. Nach dem Führungstreffer sind die Hauptstädter wieder die aktivere Mannschaft und Dortmund bleibt nichts anderes übrig als ständig weite Bälle zu schlagen. Guirassy ist bei Vogt & Co. bisher gut aufgehoben und kann die Zuspiele nicht festmachen.

Werder Freiburg 31. Derrick Köhn ist auf der linken Seite ein echter Aktivposten. Der Leihspieler von Galatasaray Istanbul kommt aus vollem Lauf zum Flanken. Dabei rutscht ihm der Ball allerdings über den Fuß und die Hereingabe wird zum Schuss. Der Ball senkt sich auf das lange Eck. Noah Atubolu ist aber hellwach und pflückt die Kugel sicher aus der Luft.

Bochum Wolfsburg 31. Zur Empörung der Bochumer Fans steht Vavro kurze Zeit später und kann weiterspielen.

Leverkusen Kiel 33. Kiel hat durchaus zwischendurch mal ein wenig Raum im letzten Drittel. Doch in den entscheidenden Zweikämpfen sind dann meist die Rheinländer einen Schritt schneller, sodass dabei bisher kaum große Chancen entstanden.

Bochum Wolfsburg 30. Im vermeintlich harmlosen Laufduell mit Boadu vertritt sich Vavro, als der Ball schon im Aus ist und bleibt mit extrem schmerzverzerrtem Gesicht liegen. Der slowakische Innenverteidiger muss behandelt werden.

Leverkusen Kiel 30. Boniface legt sich die Kugel beim Vorstoß links im Strafraum etwas zu weit vor, Weiner begräbt den Ball unter sich.

Werder Freiburg 29. Die Breisgauer finden weiterhin nicht wirklich den Weg bis in den Sechzehner. Deshalb bleiben Distanzschüsse das Mittel der Wahl. Dieses Mal ist es Maximilian Eggestein, der es probiert. Mit seinem Flachschuss in Richtung des linken Ecks bereitet er Michael Zetterer aber keine Probleme.

Leverkusen Kiel 28. Tapsoba legt sich den Ball im Spielaufbau zu weit vor und spielt zu Xhaka, der sofort in Bedrängnis ist. Der Schweizer schießt Skrzybski an, von dem prallt der Ball an das Außennetz des Leverkusener Tores.

Union Berlin Dortmund 29. Union trifft in der bis dato besten Phase der Gäste! Dortmund hatte sich zunehmend besser in der gegnerischen Hälfte festgesetzt, doch ein leichter Ballverlust öffnete die Tür für einen Konter und der endete schlussendlich im Elfmeter für die Eisernen.

Bochum Wolfsburg 28. Losilla flankt aus dem linken Halbfeld perfekt vor das Tor, wo de Wit vor Koulierakis eingelaufen kommt, hochsteigt und den freien Kopfball knapp über den Kasten setzt.

Werder Freiburg 26. Mit Eren Dinkçi ist ein gebürtiger Bremer bei den Freiburgern mit dabei. Der 22-Jährige hat sich seit der Verletzung von Merlin Röhl einen Stammplatz erarbeiten können. Gegen seinen Ex-Verein ist er heute natürlich nochmal zusätzlich motiviert.

Union Berlin Dortmund 27. Nach der Berliner Führung gibt es eine kurze Unterbrechung, weil ein Schiedsrichterassistent an der Seitenlinie behandelt wird. Scheinbar gibt es muskuläre Probleme und es wird ein Verband angelegt.

Bochum Wolfsburg 26. Stark kombiniert sich Bochum aus dem eigenen Sechzehner raus, bis Passlack auf dem rechten Flügel Platz hat. Die Flanke des Rechtsverteidigers ist dann aber schlecht, Bornauw klärt problemlos.

Leverkusen Kiel 26. VAR-Entscheidung: Das Tor durch V. Boniface (Bayer Leverkusen) wird nicht gegeben, Spielstand: 2:0

Der Kölner Keller kassiert den vermeintlichen Doppelpack von Boniface wieder ein. Nach Weiners hohem Schlag Richtung Mittellinie erobert Xhaka den Ball und spielt direkt tief zu Boniface. Der überwindet Kiels Keeper aus dem spitzen Winkel ins lange Eck. Doch Boniface ist ganz knapp zu früh gestartet - nur wenige Zentimeter entscheiden zu Gunsten Geschwills, der beinahe das Abseits aufgehoben hätte.

Union Berlin Dortmund 26. Tooor für 1. FC Union Berlin, 1:0 durch Kevin Vogt

Überraschend tritt Vogt zum Elfmeter an und verwandelt sicher! Der Verteidiger platziert das Leder mit der Innenseite aber mit viel Geschwindigkeit im rechten Winkel und Kobel fliegt vergeblich in die richtige Ecke.

Bochum Wolfsburg 25. Zunächst macht Wolfsburg weiter. Eine Ecke von rechts bereitet der Bochumer Defensive jedoch keine Probleme.

Werder Freiburg 23. Skelly Alvero macht bei seinem ersten Startelfeinsatz der Saison einen wechselhaften Eindruck. In der Abwehr ist er aufmerksam und immer wieder dazwischen. Beim Spiel mit dem Ball unterlaufen ihm jedoch immer wieder Fehlpässe.

Bochum Wolfsburg 22. Nach dem nicht gegebenen Elfmeter nur eine Minute zuvor trifft das Bochum natürlich hart. Der VfL war nicht schlecht im Spiel. Kann die Zeidler-Elf reagieren?

Leverkusen Kiel 24. Im Anschluss ist die Werkself wieder um Kontrolle bemüht und ist dabei vorerst erfolgreich. Der Ball zirkuliert in den Leverkusener Reihen.

Union Berlin Dortmund 23. Elfmeter für Union Berlin! Der BVB läuft in den Konter und Schlotterbeck fährt rechts im Strafraum das Bein gegen Hollerbach aus. Der Berliner geht zu Boden und nach kurzem Zögern zeigt der Schiedsrichter auf den Punkt.

Leverkusen Kiel 22. Nun ist das Kieler Gegenpressing weit in der gegnerischen Hälfte mal erfolgreich, Machino erobert gegen Palacios den Ball und legt für Holtby auf. Der probiert es aus 18 Metern mit einem wuchtigen Schuss, der hoch über das Tor hinweg zischt. Der erste Torschuss der Gäste!

Werder Freiburg 20. Die Hausherren haben in der Defensive alles im Griff und trauen sich jetzt auch vermehrt in die Offensive. Freiburg verliert gerade die Kontrolle.

Leverkusen Kiel 21. Beim fälligen Eckstoß fällt die Kugel Andrich auf den Kopf. Der Nationalspieler nickt den Ball in hohem Bogen über das Tor hinweg.

Bochum Wolfsburg 21. Tooor für VfL Wolfsburg, 0:1 durch Tiago Tomás

Und dann führt plötzlich Wolfsburg! Bei einem langen Ball von Bornauw stehen die Hausherren nicht gut. Amoura nimmt die Kugel auf der linken Außenbahn herunter und spielt einen zauberhaften Außenrist-Steilpass zu Tiago Tomás. Der gerät aber eigentlich zu weit, sodass Wittek und Medić da sind. Vor allem unbedrängt von Wittek kann Tiago Tomás den Ball stoppen, sich auf den linken Fuß legen und im Fallen aus 13 Metern halbrechter Position im linken Eck unterbringen. Da sah die Bochumer Defensive gar nicht gut aus.

Bochum Wolfsburg 20. So ist es, nach kurzer Ansicht der Bilder nimmt Burda den Strafstoß zurück.

Union Berlin Dortmund 20. Kurz darauf ist Beier auf seiner rechten Seite auf und davon, flach legt der Dortmunder Neuzugang in den Rückraum zu Guirassy. Der Stürmer nimmt das Leder mit der Innenseite direkt, trifft es aber nicht richtig und schießt weit am Berliner Kasten vorbei.

Werder Freiburg 17. Die erste Großchance hat der SVW! Schmid flankt fast vom linken Strafraumeck gefühlvoll rechts in den Fünfer. Dort setzt sich Ducksch robust durch, behält dabei sogar die Übersicht und legt clever mit dem Kopf für Agu ab. Der 25-Jährige zieht zentral aus der Box direkt per Volley ab. Atubolu ist zunächst mit einer Fußabwehr dazwischen. Der Ball kullert allerdings weiter in Richtung Tor. Der SC-Keeper reagiert aber blitzschnell und schmeißt sich auf den Ball, ehe er die Linie überqueren kann.

Leverkusen Kiel 20. Grimaldo zieht aus mehr als zwanzig Metern ab. Der Schuss kommt zwar etwas zu unplatziert daher, fällt allerdings kurz vor dem Tor herunter - unangenehm für Weiner. Der Kieler Torwart geht also auf Nummer sicher und lässt den Ball nach außen abprallen.

Bochum Wolfsburg 19. Schiedsrichter Burda wird von VAR Dr. Jöllenbeck gebeten sich die Bilder selbst anzusehen. Der Elfmeter-Pfiff dürfte zurückgenommen werden.

Union Berlin Dortmund 19. Yan Couto nimmt sich aus halbrechter Position rund 19 Meter vom gegnerischen Kasten den ersten Dortmunder Abschluss. Mit links visiert er das rechte untere Eck an, doch Rønnow ist schnell genug unten und scharf geschossen ist die Kugel auch nicht unbedingt.

Leverkusen Kiel 18. Mal etwas Platz für Machino, kurze Kieler Hoffnungen für eine Konterchance. Doch Andrich läuft das ganz cool ab.

Leverkusen Kiel 17. Bei der folgenden Ecke probiert es Hofmann dann aus der zweiten Reihe, trifft einen Ball aus der Luft aber nicht ganz einwandfrei. Weiner nimmt das Leder mühelos auf.

Leverkusen Kiel 16. Wirtz schlägt einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld in den Strafraum, der hinter den zweiten Pfosten verlängert wird. Dort nimmt ein Kieler den Ball mit dem Oberkörper und ein wenig mit dem angelegten Arm an. Hofmann fordert einen Handelfmeter, der nach kurzem VAR-Check jedoch nicht gegeben wird.

Bochum Wolfsburg 18. Elfmeter für Bochum! Boadu behauptet im Strafraum den Ball, legt ihn sich auf den rechten Fuß und zieht aus 15 Metern zentraler Position ab. Vranckx blockt den Ball mit dem angelegten Ellbogen aus drei Metern Entfernung.

Union Berlin Dortmund 17. Gelbe Karte für Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)

Kurz darauf sieht mit Schlotterbeck der erste Dortmunder eine Verwarnung. Im Aufbau lässt sich der Innenverteidiger aufreizend viel Zeit, Hollerbach schiebt drauf und erobert die Kugel für Union. Schlotterbeck will den Berliner Angriff verhindern und reißt den Stürmer zu Boden.

Bochum Wolfsburg 14. Starker Spielzug von Bochum: de Wit flankt von der linken Strafraumkante an den langen Pfosten, wo Hofmann am Fünfer in der Mitte Sturmpartner Boadu sucht. Grabara ist kurz vor dem Bochumer am Ball und rettet in höchster Not.

Werder Freiburg 14. Dōan agiert heute sehr variable und startet jetzt einfach mal links in den Sechzehner durch. Der Tiefenlaufweg des 26-Jährigen wird sofort erkannt und mit einem perfekten langen Pass in den Lauf belohnt. Friedl ist aber aufmerksam, stellt den Freiburger und kann verhindern, dass es gefährlich wird.

Union Berlin Dortmund 16. Gelbe Karte für Kevin Vogt (1. FC Union Berlin)

Vogt verteidigt offensiv nach vorne und trifft Guirassy nahe der Mittellinie mit der offenen Sohle an der Wade. Zurecht sieht der Abwehrspieler früh die Gelbe Karte.

Union Berlin Dortmund 15. Union steht mit allen Feldspielern in der gegnerischen Hälfte, die Borussia kann sich dadurch im Aufbau nicht entfalten und muss immer wieder auf Kobel zurückgreifen.

Leverkusen Kiel 15. Beeindruckend ist ein Blick auf die Statistik. Bereits nach einer Viertelstunde hat Leverkusen neun Torschüsse abgegeben, Kiel noch keinen.

Bochum Wolfsburg 13. Wittek macht es aus 25 Metern direkt und zwingt Grabara auf dessen rechter Seite zu einer Parade. Nicht schlecht geschossen, den muss der Wölfe-Keeper aber haben.

Werder Freiburg 12. Vincenzo Grifo wird etwa 20 Meter vor dem Kasten in Szene gesetzt und sucht daraufhin den Abschluss. Sein Distanzschuss geht aber klar drüber.

Leverkusen Kiel 13. Für den Aufsteiger ist der Matchplan nach den ersten Minuten damit schon dahin. Ob die Norddeutschen überhaupt noch in dieses Spiel zurückfinden können, ist fraglich. Aktuell lässt Bayer den Ball laufen.

Union Berlin Dortmund 12. Die Anfangsphase gehört den Eisernen! Union ist die aktivere Mannschaft und spielt mutig nach vorn, mit einer harmlosen Offensive haben die ersten Minuten nur wenig zu tun. Der BVB dagegen schlägt viel einfach weit nach vorne und die Bälle kommen alle postwendend zurück.

Bochum Wolfsburg 12. Vranckx wird zehn Meter vor dem eigenen Strafraum von drei Bochumern attackiert, verliert den Ball und foult im Anschluss Hofmann. Das ist keine schlechte Freistoßposition für die Gastgeber.

Werder Freiburg 9. Der Sport-Club hat deutlich mehr Ballbesitz. Allerdings finden sie keine wirklichen Lösungen im Positionsspiel. Zwar gelingt es ihnen die Norddeutschen weit hinten rein zu drängen. Den Weg in den Strafraum finden sie aber noch nicht wirklich.

Bochum Wolfsburg 11. Gegen Kamiński holt Sissoko die erste Bochumer Ecke heraus. Die schlägt Wittek von rechts gefährlich halbhoch an den Fünfer, es findet sich aber kein Abnehmer.

Union Berlin Dortmund 10. Dortmund packt auf der rechten Abwehrseite nicht zu und Jeong kann gefühlvoll ins Zentrum flanken. Dort kommt Hollerbach recht frei zum Kopfball, doch der Stürmer kann den Ball nicht aufs Tor drücken.

Leverkusen Kiel 10. Auch nach dem 2:0 geht es weiter in Richtung Kieler Tor. Hofmann, Wirtz und Tah bleiben an blockenden Kielern hängen.

Bochum Wolfsburg 9. Die Wölfe haben mittlerweile ins Spiel gefunden und kommen zu mehr Ballbesitz. Kamiński schickt Tiago Tomás links in den Strafraum zur Grundlinie, dessen flache Hereingabe hat Drewes sicher.

Union Berlin Dortmund 8. Der erste Abschluss der Partie gehört Rothe! Verdeckt aus der zweiten Reihe zieht der Außenspieler ab und ohne einen gegnerischen Kontakt fliegt das Leder flach nur einen Meter am rechten Pfosten vorbei.

Union Berlin Dortmund 7. Ein weiter Ball rutscht durch in Richtung Vertessen und Kobel zögert kurz, ob er rauslaufen soll. Letztlich entscheidet sich der Keeper dafür und klärt vor dem Berliner per Kopf einige Meter vor seinem Sechzehner.

Leverkusen Kiel 8. Tooor für Bayer Leverkusen, 2:0 durch Jonas Hofmann

Die Werkself erhöht! Weiner patzt im Spielaufbau und spielt einen zu riskanten Pass. Palacios profitiert davon, schaltet sofort und spielt Hofmann an. Der lässt sich nicht zweimal bitten und schießt aus halbrechter Position, etwa zehn Meter vor dem Tor, flach ins lange Eck ein.

Bochum Wolfsburg 7. Nach einem Fehlpass in der Vorwärtsbewegung von Hofmann und Balleroberung von Baku kontern die Gäste pfeilschnell. Baku gibt weiter zu Amoura, der rechts im Strafraum abziehen will aber ein astreines Luftloch schlägt. Chance vertan.

Leverkusen Kiel 8. Nun zieht Wirtz am linken Strafraumeck nach innen und prüft Weiner, der den mittigen Schuss locker abwehrt.

Bochum Wolfsburg 6. Die bringt Kamiński an den ersten Pfosten, wo sich viele Spieler tummeln. Ein Bochumer steigt aber am höchsten und köpft die Kugel raus.

Leverkusen Kiel 6. Boniface legt beinahe nach! Frimpong wird mit einem Steilpass auf dem rechten Flügel geschickt und kann in den Rückraum flanken, dort läuft Boniface ein und nimmt den Ball aus 14 Metern Distanz direkt. Weiner pariert den hohen Schuss mit einer starken Reaktion.

Bochum Wolfsburg 5. Die Gäste zeigen sich erstmals in der Offensive, Kamiński holt gegen Passlack auf dem linken Flügel die erste Ecke der Partie heraus.

Union Berlin Dortmund 5. Auch Union probiert es mit Tempo auf der Außenbahn, doch Vertessen zieht auf links zu früh in die Mitte und läuft sich dort gegen mehrere Dortmunder fest.

Werder Freiburg 6. Freiburg ist in der Anfangsphase das deutlich aktivere Team. Nach dem schnellen 3:0-Rückstand aus der Vorwoche sind die Bremer erst einmal um defensive Stabilität bemüht.

Bochum Wolfsburg 4. Wittek zirkelt einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld stark an den Fünfer, wo de Wit und Medić aber verpassen.

Werder Freiburg 3. Eigentlich hat Werder auf der rechten Defensivseite einen Einwurf. Freiburg erobert aber umgehend den Ball und der landet anschließend in der Mitte bei Ritsu Dōan. Der Japaner bittet zum Tänzchen und zieht aus der zweiten Reihe ab. Der Schuss wird noch abgefälscht und rauscht deutlich links am Tor vorbei.

Bochum Wolfsburg 3. Bochum beginnt wuchtig, geht früh drauf und das klappt bisher hervorragend. Wolfsburg kommt kaum aus der eigenen Hälfte heraus. Eine Flanke von de Wit von rechts köpft Vranckx aus dem Sechzehner.

Union Berlin Dortmund 3. Die Gäste ziehen zum ersten Mal das Tempo an, weil Brandt den mitgelaufenen Yan Couto auf rechts mitnimmt. Der Brasilianer flankt aus dem Lauf in die Mitte, doch die Kugel fliegt zu hoch für Guirassy durch den Strafraum.

Leverkusen Kiel 4. Tooor für Bayer Leverkusen, 1:0 durch Victor Boniface

Und schon zappelt das Netz, Auftakt nach Maß für den amtierenden Meister! Nach einem erfolglosen Kieler Angriff geht es postwendend in die andere Richtung - und das zu schnell für den Aufsteiger. Wirtz lässt Ivezić stehen und spielt tief zu Palacios, der sofort in den Strafraum weiterleitet zu Boniface. Der zielt aus linker Position flach auf das Tor, Weiner rutscht der Ball durch die Hosenträger hindurch.

Leverkusen Kiel 3. Der Unparteiische ist Robert Hartmann, im Kölner Keller schaut Guido Winkmann zu. Leverkusen besitzt in den ersten Minuten, wie zu erwarten war, meist den Ball.

Bochum Wolfsburg 1. Der Ballt rollt im Ruhrstadion, Burda hat den Anstoß der Hausherren freigegeben. Mit einem ersten langen Ball hat Vavro keine Probleme.

Werder Freiburg 1. Los geht's! Die Gäste stoßen an und spielen komplett in Weiß. Bremen hält in den grünen Trikots dagegen.

Leverkusen Kiel 1. Los geht’s! Leverkusen feiert mit der Kampagne "Keine Tradition seit 1904" etwas ironisch seinen 120. Geburtstag und trägt heute schwarze Sondertrikots im schlichten Retro-Style. Kiel läuft in Rot auf.

Union Berlin Dortmund 1. Der BVB stößt an!

Union Berlin Dortmund 1. Spielbeginn

Bochum Wolfsburg 1. Spielbeginn

Werder Freiburg 1. Spielbeginn

Leverkusen Kiel 1. Spielbeginn

Bochum Wolfsburg Während Herbert Grönemeyers "Bochum" ausläuft, haben die Teams den Rasen betreten. Gleich geht's bei bestem Wetter an der Castroper Straße los. Viel Spaß!

Bochum Wolfsburg Ein Debüt gibt es heute auch auf der Position des Schiedsrichters: Der 35-Jährige Max Burda feiert nach 30 Zweitligaeinsätzen seine Premiere in der Bundesliga. Begleitet wird er dabei von Christian Dietz und Eric Müller an den Seitenlinien und Dr. Matthias Jöllenbeck als VAR-Assistent.

Leverkusen Kiel Wie Xabi Alonso nimmt auch Kiels Trainer Marcel Rapp drei Änderungen an seiner Startformation vor. Erras und Ivezić spielen anstelle von Rosenboom und Johansson, der nach seiner Gehirnerschütterung noch nicht wieder fit ist. Im Sturm beginnt Skrzybski für Pichler.

Leverkusen Kiel Nach seiner Meniskus-Operation feiert Palacios heute den ersten Startelfeinsatz der noch jungen Saison - und das an seinem Geburtstag. Der Argentinier, Andrich und Hofmann verweisen im Vergleich zum 1:0-Sieg gegen AC Mailand Hincapié, Adli und Aleix García auf die Bank.

Bochum Wolfsburg Zwei der vergangenen drei Heimspiele konnte Bochum gegen Wolfsburg gewinnen, wobei es im April letzten Jahres eine deftige 1:5-Pleite setzte. Im Dezember machte es der VfL, damals noch unter Thomas Letsch, besser und siegte mit 3:1.

Leverkusen Kiel Direkte Duelle, die als ernstzunehmender Vergleich dienen, gab es zwischen der Werkself und den Störchen in den letzten Jahren nicht. Das letzte Duell datiert aus dem August 2003 in der ersten Runde des DFB-Pokals, dazu gab es zwei Aufeinandertreffen während Leverkusens kurzer Zweitligazeit Ende der 1970er-Jahre. Alle drei Partien gewann Bayer 04.

Bochum Wolfsburg Gästecoach Ralph Hasenhüttl erwartet einen "unangenehmen Gegner" und viele intensive Zweikämpfe: "Jede Mannschaft hat in Bochum gewisserweise Probleme. Wir sind auf einen intensiven Fight vorbereitet". Helfen sollen dabei im Vergleich zum 2:2 gegen den VfB drei Neue in der Anfangsformation: Rechts hinten verdrängt Baku den zuletzt schwachen Fischer (Bank), im Abwehrzentrum feiert Neuzugang Vavro sein Startelfdebüt und ersetzt Zesiger (Bank). Svanberg fehlt aufgrund einer Sprunggelenksverletzung, für ihn beginnt Vranckx im zentralen Mittelfeld neben Kapitän Arnold. Die weitere Verletzenliste der Wölfe ist lang: Für Białek, Majer, Nmecha, Paredes und Rogério kommt die Partie noch zu früh.

Union Berlin Dortmund Beim BVB gibt es zwangsweise nur einen Wechsel in der Startelf, weil Adeyemi verletzt ausfällt. Seine Position übernimmt Beier, der damit mal wieder von Beginn an ran darf. In der Abwehr scheinen Schlotterbeck und Anton unter Nuri Sahin gesetzt und so muss Süle auf der Bank Platz nehmen. Malen hatte gegen Celtic noch leicht erkältet gefehlt, ist heute zumindest als Joker mit dabei. Im Sturm soll Guirassy den Schwung aus der Champions League mitnehmen und sein Trefferkonto in der Liga (3 Tore) weiter nach oben schrauben.

Union Berlin Dortmund Verletzungssorgen gibt es bei den Gastgebern kaum, die drei personellen Veränderungen in der Startelf von Bo Svensson scheinen alle leistungsbezogen zu sein: Trimmel, Kemlein (Startelfdebüt) und Vertessen kommen neu ins Team und Haberer, Schäfer und Jordan rotieren dafür auf die Bank. Für Rothe, der im Sommer aus dem Ruhrpott nach Berlin gewechselt war, kommt es heute zum Wiedersehen mit seinem Ex-Verein.

Leverkusen Kiel Leverkusen war unter der Woche in der Königsklasse aktiv und wusste gegen AC Mailand zu überzeugen. Boniface schoss kurz nach der Halbzeitpause den 1:0-Siegtreffer, die Rheinländer mussten jedoch bis zum Spielende zittern, weil sie ihre Chancen nicht nutzten. Mit zwei Siegen ist der Alonso-Truppe der Auftakt in die neue Champions-League-Ligaphase vollends gelungen, das gibt eine breite Brust für den Liga-Alltag.

Bochum Wolfsburg Beim heimischen VfL prophezeit Cheftrainer Zeidler eine eher defensive Ausrichtung: "Gegen einen spielerisch starken und schnellen Gegner müssen wir solidarisch unseren Strafraum beschützen, die Räume noch enger machen und unsere Konter noch präziser ausspielen". Dabei helfen soll Rückkehrer Ordets, der nach zweimonatiger Verletzungspause sein erstes Spiel der Saison bestreiten wird und Oermann (Bank) in der Innenverteidigung verdrängt. Im Vergleich zum 2:4 in Dortmund stellt dieser Wechsel die einzige Änderung dar. Der Langzeitverletzte Bernardo fehlt Bochum weiterhin, während Bamba (krank) und Mašović (Geburt seiner Tochter) kurzfristig nicht im Kader stehen.

Leverkusen Kiel Vor heimischem Publikum war der erste Bundesligist aus Schleswig-Holstein noch weit entfernt von den ersten drei Punkten, die Gegner waren jedoch auch härter als auswärts. Gegen Wolfsburg verloren die Kieler 0:2, gegen die Bayern setzte es eine 1:6-Niederlage. Letzte Woche gegen Frankfurt konterten die Norddeutschen zwar zweimal die SGE-Führung, bekamen den formstarken Marmoush aber nicht in den Griff und verloren letztlich 2:4. Damit konnte die KSV die Rote Laterne weiterhin nicht abgeben.

Werder Freiburg Freiburg war zu Saisonbeginn eine der absolut positiven Überraschungen! Von den ersten vier Partien konnten sie drei gewinnen und mussten sich nur dem FCB geschlagen geben. Dementsprechend waren sie auch gegen den FC St. Pauli der große Favorit. Völlig überraschend mussten sie gegen die Kiezkicker allerdings ihren ersten herben Dämpfer einstecken. Dementsprechend geht es für die Breisgauer nun darum direkt zu zeigen, dass die 3:0-Niederlage nur ein Ausrutscher war. Sollten es ihnen sogar gelingen zu gewinnen, wäre es bereits der vierte Sieg. Mehr hatte der Sport-Club nach sechs Spieltagen noch nie auf dem Konto.

Union Berlin Dortmund Tabellarisch trennen Union (9.) und den BVB (5.) nur zwei Zähler und für Dortmund ist die Tabellenspitze vor diesem Spiel auch nur drei Punkte entfernt. Die Köpenicker verloren letzte Woche das erste Pflichtspiel der Saison in Mönchengladbach (0:1), während das Team von Nuri Sahin unter der Woche in der Königsklasse aufhorchen ließ - Celtic Glasgow wurde hochverdient mit 7:1 aus dem Dortmunder Stadion gefegt. Doch der BVB bezahlte diesen Sieg mit einem hohen Preis, denn sowohl Adeyemi als auch Youngster Duranville verletzten sich und werden wohl erst Mitte November wieder ins schwarz-gelbe Spiel eingreifen können.

Bochum Wolfsburg Der VfL Wolfsburg steht mit vier Punkten aus fünf Partien nur auf Rang 14 und somit weit hinter den eigenen Erwartungen - das Auftaktprogramm der Wölfe hatte es aber in sich. In schwierigen Heimspielen gegen die Bayern (2:3) und Frankfurt (1:2) schnupperte der VfL an Zählbarem, in Leverkusen (3:4) verwehrte ein Last-Minute-Siegtreffer der Werkself solches. Die Pflichtaufgabe in Kiel am zweiten Spieltag (2:0) erledigte der VfL souverän. So richtig unzufrieden dürfte das Team von Ralph Hasenhüttl nur mit dem 2:2 gegen Stuttgart vergangene Woche sein, als die Wolfsburger in Überzahl in der siebten Minute der Nachspielzeit noch den Ausgleich fingen. So steht Hasenhüttl bereits am sechsten Spieltag beim Auswärtsspiel in Bochum etwas unter Druck.

Werder Freiburg Werder Bremen meldete sich nach der 5:0-Klatsche gegen den FC Bayern in der Vorwoche eindrucksvoll zurück. Der Start ging dabei allerdings noch gehörig schief. In Hoffenheim kassierten die Norddeutschen erstmals in ihrer Geschichte drei Gegentore in den ersten zwölf Minuten. Doch sie bewiesen große Moral, drehten die Begegnung tatsächlich noch und feierten am Ende einen 4:3-Erfolg. Auch dieses Kunststück ist eine absolute Premiere in der SVW-Historie. Nun wollen sie den zweiten Dreier in Folge einfahren, sich damit erfolgreich in die Länderspielpause verabschieden und in der Tabelle damit sogar an Freiburg vorbeiziehen.

Leverkusen Kiel Damit zum Tabellen-Schlusslicht: Holstein Kiel wartet weiterhin auf den ersten Sieg der Bundesliga-Geschichte, heute dürfte die Aufgabe dabei noch größer sein als in den letzten Wochen. Auswärts waren die Störche aber näher dran am ersten Sieg als zu Hause: Beim Auftaktspiel in Hoffenheim kämpfte der Aufsteiger bis zum Schluss, verlor aber 2:3. Und in Bochum feierte Kiel mit dem 2:2-Unentschieden immerhin den ersten Punktgewinn.

Leverkusen Kiel Und so trifft heute tatsächlich die schwächste Defensivreihe der oberen Tabellenhälfte (Leverkusen mit 10 Gegentoren, gemeinsam mit Stuttgart) auf die schlechteste der unteren Tabellenhälfte (Kiel mit 17 Gegentoren).

Bochum Wolfsburg Der Saisonstart in Bochum lief für Neu-Coach Peter Zeidler alles andere als zufriedenstellend. Auf das Aus in der 1. Runde des DFB-Pokals (0:1 in Regensburg) folgte ein Fehlstart in der Bundesliga. Nach drei Niederlagen (0:1 in Leipzig, 0:2 gegen Gladbach und 1:2 in Freiburg) zu Beginn kassierte der VfL im Heimspiel gegen Aufsteiger Kiel auch noch einen Last-Minute-Ausgleich (2:2). In Dortmund legten die Bochumer zwar gut los, konnten eine frühe 2:0-Führung aber nicht ins Ziel bringen (2:4). So steht nach fünf Spieltagen ein ernüchternder Zähler und Platz 17 zu Buche.

Leverkusen Kiel Aus Leverkusener Sicht war die positive Deutung des Topspiels in der guten Defensivarbeit gefunden, denn Bayerns Dominanz war spielerischer Natur, schlug sich aber nur selten in konkreter Torgefahr nieder – Gnabrys doppelter Alutreffer bildete da eher die Ausnahme. So hoben die Leverkusener die gute Defensivleistung hervor, schließlich war in den ersten vier Ligaspielen die Abwehr das größte Manko.

Werder Freiburg Julian Schuster verzichtet nach der 3:0-Heimpleite gegen den FC St. Pauli komplett auf Veränderungen und bietet zum dritten Mal hintereinander dieselbe Anfangsformation auf. Der 39-Jährigen lässt sich von dem einen schlechten Auftritt also nicht aus der Ruhe bringen und gibt seinen Jungs die Chance es heute wieder besser zu machen.

Union Berlin Dortmund Das Team aus der Hauptstadt hat sich in der noch frischen Spielzeit einen Namen als großer Minimalist erspielt: Mit einer Tordifferenz von 4:3 stellt Union die zweitbeste Defensive der Liga, offensiv bewegen sich die Berliner auf einem Level mit Aufsteiger St. Pauli. Fakt ist, dass in Spielen mit eiserner Beteiligung die wenigsten Treffer der Liga fallen. Bei Borussia Dortmund können sich Fans hingegen im Schnitt über vier Tore pro Partie freuen - welcher Trend setzt sich im direkten Duell durch?

Werder Freiburg Bei den Bremern kehrt mit Marco Friedl der Kapitän nach überstandener Rotsperre zurück in das Team und ersetzt den angeschlagenen Niklas Stark in der Dreierkette. Zudem feiert Skelly Alvero sein Startelfdebüt der laufenden Saison, weil Senne Lynen ebenfalls verletzt ausfällt.

Leverkusen Kiel Alonsos Werkself hat zwar einen Punkt bei den bis dahin stets siegreichen Bayern entführt und so weiterhin drei Zähler Rückstand auf den Rekordmeister, der jedoch aufgrund der dominanten Leistung gestärkt aus dem Gipfeltreffen hervorging. Die Favoritenrolle für die Meisterschaft scheint vorerst beim jahrelangen Branchenprimus aus München und nicht beim amtierenden Meister aus Leverkusen zu liegen.

Bochum Wolfsburg Herzlich willkommen zum Krisenduell zwischen dem VfL Bochum und dem VfL Wolfsburg am 6. Spieltag der Bundesliga! Anstoß im Vonovia Ruhrstadion ist um 15:30 Uhr.

Union Berlin Dortmund Hallo und herzlich willkommen zum 6. Spieltag der Bundesliga! Union Berlin empfängt im Stadion an der Alten Försterei den BVB. Die Partie wird um 15:30 Uhr angepfiffen.

Leverkusen Kiel Einen guten Tag und herzlich willkommen zum Samstagnachmittag in der Bundesliga! Der amtierende Meister Bayer Leverkusen trifft eine Woche nach dem Remis im Topspiel gegen die Bayern auf den weiterhin sieglosen Aufsteiger Holstein Kiel. Zur besten Bundesliga-Zeit um 15:30 Uhr rollt der Ball in der BayArena.