45. +2 Halbzeitfazit:

Mit einem leistungsgerechten torlosen Unentschieden geht es im Duell zwischen Bremen und Freiburg in die Kabinen. Die Gäste waren in der Anfangsphase klar spielbestimmend, aber schafften es gegen eine kompakte SVW-Defensive einfach nicht durchzukommen. Dadurch blieb es meist bei Distanzschüssen, die für keine große Gefahr sorgten. Nach etwa einer Viertelstunde trauten sich dann auch die Norddeutschen immer mehr zu und kamen direkt zu einer richtig guten Gelegenheit. Im Anschluss war das Geschehen komplett ausgeglichen und Strafraumszenen waren eher Mangelware. Bei der letzten Aktion vor der Pause glückte dem SC dann aber doch noch eine richtig zwingende Aktion bei der Grifo am Pfosten scheiterte. Für den zweiten Durchgang haben beide Mannschaften also vor allem in der Offensive Verbesserungspotenzial.

45. +2 Ende 1. Halbzeit

45. +1 Pfostentreffer durch Grifo! Die Gäste kombinieren sich über mehrere Stationen überragend durch die Mitte, ehe Osterhage den Ball halblinks vor dem Strafraum brillant auf Grifo weiterleitet. Der Italiener sucht prompt den Abschluss und visiert dabei das lange Eck an. Der Ball klatscht an den Außenpfosten. Ansonsten wäre Zetterer aber wohl auch zur Stelle gewesen.

45. +1 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

44. Grifo schickt Osterhage mit einem sensationellen Pass in die Tiefe. Der 24-Jährige bringt den Ball von links in der Box nach innen und versucht Adamu in Szene zu setzen. Das Anspiel ist allerdings etwas zu ungenau. Dadurch kommt der Österreicher auch mit dem ganz langen Bein nicht dran.

41. Kurz vor der Pause trauen sich die Gastgeber weiter hinten raus und suchen ihr Glück vermehrt in der Offensive. Freiburg lauert auf Konter, aber kommt auch damit noch nicht wirklich durch.

38. Werder kann sich mal ein wenig in der gegnerischen Hälfte festsetzen. Links am Strafraum kommt es dabei zu einem guten Doppelpass durch den Ducksch freigespielt wird. Fast von der Grundlinie bringt der Stürmer den Ball scharf nach innen. Atubolu steht am ersten Pfosten richtig und ist mit den Fäusten dazwischen.

36. Maximilian Eggestein Freiburg Gelbe Karte für Maximilian Eggestein (SC Freiburg)

Fast auf Höhe der Mittellinie wechselt innerhalb von kürzester Zeit der Ballbesitz. Dabei kommt Eggestein im Duell mit Alvero einen Schritt zu spät und erwischt den Franzosen mit der offenen Sohle. Für das Stempeln gibt es zu Recht die erste Gelbe Karte der Partie.

33. Eine Kübler-Flanke von rechts findet zunächst keinen Abnehmer. Der Ball rutscht aber bis zur anderen Seite durch. Dort erobert der aufgerückte Lienhart Leder, zieht bis zur Grundlinie und legt von dort ab. Dadurch kommt Dōan aus etwa neun Metern halblinker Position zum Abschluss. Im letzten Moment ist aber noch ein SVW-Abwehrbein dazwischen und kann zur Ecke klären.

31. Derrick Köhn ist auf der linken Seite ein echter Aktivposten. Der Leihspieler von Galatasaray Istanbul kommt aus vollem Lauf zum Flanken. Dabei rutscht ihm der Ball allerdings über den Fuß und die Hereingabe wird zum Schuss. Der Ball senkt sich auf das lange Eck. Noah Atubolu ist aber hellwach und pflückt die Kugel sicher aus der Luft.

29. Die Breisgauer finden weiterhin nicht wirklich den Weg bis in den Sechzehner. Deshalb bleiben Distanzschüsse das Mittel der Wahl. Dieses Mal ist es Maximilian Eggestein, der es probiert. Mit seinem Flachschuss in Richtung des linken Ecks bereitet er Michael Zetterer aber keine Probleme.

26. Mit Eren Dinkçi ist ein gebürtiger Bremer bei den Freiburgern mit dabei. Der 22-Jährige hat sich seit der Verletzung von Merlin Röhl einen Stammplatz erarbeiten können. Gegen seinen Ex-Verein ist er heute natürlich nochmal zusätzlich motiviert.

23. Skelly Alvero macht bei seinem ersten Startelfeinsatz der Saison einen wechselhaften Eindruck. In der Abwehr ist er aufmerksam und immer wieder dazwischen. Beim Spiel mit dem Ball unterlaufen ihm jedoch immer wieder Fehlpässe.

20. Die Hausherren haben in der Defensive alles im Griff und trauen sich jetzt auch vermehrt in die Offensive. Freiburg verliert gerade die Kontrolle.

17. Die erste Großchance hat der SVW! Schmid flankt fast vom linken Strafraumeck gefühlvoll rechts in den Fünfer. Dort setzt sich Ducksch robust durch, behält dabei sogar die Übersicht und legt clever mit dem Kopf für Agu ab. Der 25-Jährige zieht zentral aus der Box direkt per Volley ab. Atubolu ist zunächst mit einer Fußabwehr dazwischen. Der Ball kullert allerdings weiter in Richtung Tor. Der SC-Keeper reagiert aber blitzschnell und schmeißt sich auf den Ball, ehe er die Linie überqueren kann.

14. Dōan agiert heute sehr variable und startet jetzt einfach mal links in den Sechzehner durch. Der Tiefenlaufweg des 26-Jährigen wird sofort erkannt und mit einem perfekten langen Pass in den Lauf belohnt. Friedl ist aber aufmerksam, stellt den Freiburger und kann verhindern, dass es gefährlich wird.

12. Vincenzo Grifo wird etwa 20 Meter vor dem Kasten in Szene gesetzt und sucht daraufhin den Abschluss. Sein Distanzschuss geht aber klar drüber.

9. Der Sport-Club hat deutlich mehr Ballbesitz. Allerdings finden sie keine wirklichen Lösungen im Positionsspiel. Zwar gelingt es ihnen die Norddeutschen weit hinten rein zu drängen. Den Weg in den Strafraum finden sie aber noch nicht wirklich.

6. Freiburg ist in der Anfangsphase das deutlich aktivere Team. Nach dem schnellen 3:0-Rückstand aus der Vorwoche sind die Bremer erst einmal um defensive Stabilität bemüht.

3. Eigentlich hat Werder auf der rechten Defensivseite einen Einwurf. Freiburg erobert aber umgehend den Ball und der landet anschließend in der Mitte bei Ritsu Dōan. Der Japaner bittet zum Tänzchen und zieht aus der zweiten Reihe ab. Der Schuss wird noch abgefälscht und rauscht deutlich links am Tor vorbei.

1. Los geht's! Die Gäste stoßen an und spielen komplett in Weiß. Bremen hält in den grünen Trikots dagegen.

1. Spielbeginn

Freiburg war zu Saisonbeginn eine der absolut positiven Überraschungen! Von den ersten vier Partien konnten sie drei gewinnen und mussten sich nur dem FCB geschlagen geben. Dementsprechend waren sie auch gegen den FC St. Pauli der große Favorit. Völlig überraschend mussten sie gegen die Kiezkicker allerdings ihren ersten herben Dämpfer einstecken. Dementsprechend geht es für die Breisgauer nun darum direkt zu zeigen, dass die 3:0-Niederlage nur ein Ausrutscher war. Sollten es ihnen sogar gelingen zu gewinnen, wäre es bereits der vierte Sieg. Mehr hatte der Sport-Club nach sechs Spieltagen noch nie auf dem Konto.

Werder Bremen meldete sich nach der 5:0-Klatsche gegen den FC Bayern in der Vorwoche eindrucksvoll zurück. Der Start ging dabei allerdings noch gehörig schief. In Hoffenheim kassierten die Norddeutschen erstmals in ihrer Geschichte drei Gegentore in den ersten zwölf Minuten. Doch sie bewiesen große Moral, drehten die Begegnung tatsächlich noch und feierten am Ende einen 4:3-Erfolg. Auch dieses Kunststück ist eine absolute Premiere in der SVW-Historie. Nun wollen sie den zweiten Dreier in Folge einfahren, sich damit erfolgreich in die Länderspielpause verabschieden und in der Tabelle damit sogar an Freiburg vorbeiziehen.

Julian Schuster verzichtet nach der 3:0-Heimpleite gegen den FC St. Pauli komplett auf Veränderungen und bietet zum dritten Mal hintereinander dieselbe Anfangsformation auf. Der 39-Jährigen lässt sich von dem einen schlechten Auftritt also nicht aus der Ruhe bringen und gibt seinen Jungs die Chance es heute wieder besser zu machen.

Bei den Bremern kehrt mit Marco Friedl der Kapitän nach überstandener Rotsperre zurück in das Team und ersetzt den angeschlagenen Niklas Stark in der Dreierkette. Zudem feiert Skelly Alvero sein Startelfdebüt der laufenden Saison, weil Senne Lynen ebenfalls verletzt ausfällt.