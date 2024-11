Elversberg Hannover 38. Gelbe Karte für Elias Baum (SV 07 Elversberg)



Elversberg Hannover 38. Stefan Leitl setzt ein klares Zeichen, indem er den nicht verletzten Ex-Elversberger Rochelt noch vor der Pause vom Feld nimmt. Er ersetzt ihn durch Momuluh.

Schalke Regensburg 37. Pröger arbeitet nach starkem Solo auf der rechten Seite mal wieder einen Eckball für den Jahn heraus. Der findet aber abermals keinen Abnehmer und auch die folgende zweite Hereingabe landet wieder bei Heekeren.

Elversberg Hannover 38. Einwechslung bei Hannover 96: Monju Momuluh

Elversberg Hannover 38. Auswechslung bei Hannover 96: Jannik Rochelt

Elversberg Hannover 37. Die Saarländer fühlen sich ganz wohl in einer passiveren Rolle, in der sie auf schnelle Gegenstöße lauern können. Ohne Gegentor blieben sie in dieser Saison bisher viermal.

Karlsruhe Pr. Münster 37. Tooor für Karlsruher SC, 1:0 durch Budu Zivzivadze



Karlsruhe Pr. Münster 35. Aktuell gelingt es dem KSC vermehrt sich in der gegnerischen Hälfte festzuspielen. Den Weg in den Strafraum finden sie dabei aber nur mit Flanken, die noch deutlich zu ungenau in die Mitte segeln.

Schalke Regensburg 35. Riesenchance für S04! Karaman dreht sich in der eigenen Hälfte stark um die eigene Achse, narrt damit zwei Regensburger und zündet dann den Turbo. Vor der Box nimmt der Türke links Sylla mit, alleine auf Gebhardt zugeht, aus spitzem Winkel aber am gut reagierenden Keeper scheitert.

Karlsruhe Pr. Münster 32. Ausnahmsweise gelingt es Karlsruhe mal Münster ganz hoch anzulaufen und mit dem Pressing Wirkung zu erzielen. Kirkeskov wählt fast an der eigenen linken Eckfahne deshalb den weiten Schlag nach vorne. Das Anspiel kommt zwar nicht zu einem Mitspieler, aber die Adlerträger setzen nach und erzwingen einen ungenauen Kopfball zurück zu Beifus, der sofort von Bouchama angelaufen wird. Dadurch wird es kurz brenzlig, da der Innenverteidiger der letzte Mann ist. Der 22-Jährige löst die Situation aber souverän.

Elversberg Hannover 35. Im Anschluss an eine wilde Periode, die fast ausschließlich in der Hälfte Hannovers stattfand, verschafft sich Hannover durch eine längere Ballbesitzphase etwas Sicherheit. Auf seine erste Chance wartet 96 noch.

Schalke Regensburg 33. Wenn Regensburg hier auf Sicherheit bedacht ist, muss man gleiches allerdings auch für Schalke sagen. Die Knappen haben zwar sehr viel Ballbesitz, scheuen aber auch oft das Risiko und spielen im Zweifel lieber nochmal hinten rum. Somit war das Tor von Karaman bis hierher der einzige Schuss aufs Tor in dieser Partie.

Karlsruhe Pr. Münster 31. Der Aufsteiger zeigt wirklich eine starke Leistung. Preußen ist sehr gut in den Zweikämpfen und hat sogar nach 30 Minuten weiterhin mehr Ballbesitz. Von der vermeintlichen Favoritenrolle der Karlsruher ist nichts zu sehen.

Elversberg Hannover 32. So langsam sollte der Gast die Zeichen der Zeit erkannt haben und endlich einen Einstieg in diese Partie finden. Ansonsten sind die Hausherren nämlich auf dem besten Weg, ihren Vorteil auszubauen.

Schalke Regensburg 30. Bryan Hein schiebt links mal mit an, geht dann sehr leicht an Taylan Bulut vorbei und zieht nach innen. 25 Meter vor dem Tor zieht Hein dann ab, setzt seinen Versuch aber deutlich rechts neben das Tor.

Karlsruhe Pr. Münster 28. Aktuell kommt es immer wieder zu kleineren Unterbrechungen. Dieses Mal muss Jano ter Horst nach einem Zusammenprall mit David Herold am Kopf behandelt werden.

Elversberg Hannover 29. ... und er nimmt den Strafstoß zurück! Auch die Verwarnung Zielers ist hinfällig; es geht mit einem Schiedsrichterball weiter.

Karlsruhe Pr. Münster 26. Münster kann einen weiteren harmlosen KSC-Angriff locker wegverteidigen und kommt im Gegenzug selbst zum Abschluss. Ein Mees-Schuss aus halblinken 20 Metern wird aber noch abgefälscht, hat dadurch keine wirkliche Wucht und stellt Weiß dadurch vor keinerlei Probleme.

Schalke Regensburg 28. Der Gegentreffer hat am Spielansatz der Gäste nichts geändert. Der SSV steht weiter unheimlich tief und hat wenig Ambitionen, selbst mitzuspielen. Die wenigen Regensburger gegenstoßversuche verteidigt die hoch stehende S04-Abwehr bisher problemlos.

Elversberg Hannover 28. Nach Rücksprache mit dem VAR hat der Unparteiische Zweifel an seiner Entscheidung und sieht sich die Szene noch einmal selbst in der Review-Area an...

Elversberg Hannover 27. Es gibt Strafstoß für Elversberg! Nachdem Zieler Damars Freistoß nach vorne abgewehrt hat, will der Torhüter einen Kopfball Feils verhindern. Mit der rechten Faust trifft er erst den Ball und dann den Kopf des Elversbergers. Der Schiedsrichter Florian Lechner zeigt dennoch sofort auf den Punkt.

Schalke Regensburg 26. Immer wieder baut Seguin das Spiel der Gastgeber von hinten auf und immer wieder lassen die Regensburger ihn gewähren. Über Sylla kommt der Ball zu Younes an die Box, wo der ehemalige Nationalspieler sich am letzten Gegenspieler festläuft und nicht zum Abschluss kommt.

Karlsruhe Pr. Münster 24. Budu Zivzivadze liegt direkt vor den Trainerbänken auf dem Rasen und muss behandelt werden. Ein Ausfall des Georgiers wäre ein herber Rückschlag für den Aufstiegsaspiranten. Nach einer kurzen Verschnaufpause an der Seitenlinie kehrt der 30-Jährige aber zum Glück auf das Feld zurück.

Schalke Regensburg 24. Ein Fehler im Regensburger Aufbauspiel führt fast zur nächsten Schalker Großchance. Syllas Steckpass für den durchgebrochenen Karaman ist aber einen Tick zu scharf und Keeper Gebhardt kann das Leder einsammeln.

Elversberg Hannover 25. Gelbe Karte für Fabian Kunze (Hannover 96)

Kunze bringt Pinckert unweit der zentrale Kante des eigenen Strafraums unsanft zu Fall, kommt im Kampf um einen freien Ball zu spät. Zum Freistoß in aussichtsreicher Position gesellt sich die erste Gelbe Karte.

Schalke Regensburg 22. Regensburg schaltet mal schnell um und kriegt Pröger mit einem Diagonalball auf die rechte Seite freigespielt. Dessen Schussversuch vom Strafraumeck wird zur ersten Ecke der Gäste geblockt, die ebenfalls nichts einbringt.

Elversberg Hannover 22. SVE-Trainer Horst Steffen hat zwar zwei Bankspieler zum Aufwärmen geschickt, doch Zimmerschied scheint nach einem kurzen Aufenthalt außerhalb des Feldes auf die Zähne beißen zu können.

Schalke Regensburg 21. Beim dritten Schalker Eckball versucht sich jetzt mal Mohr statt Seguin, kriegt den Ball aber auch nicht an den Mitspieler.

Schalke Regensburg 19. Der Treffer hatte sich durchaus abgezeichnet. Der Jahn lässt spielfreudigen Schalkern bisher viel zu viel Raum und lädt die angeschlagenen Knappen geradezu ein, neues Selbstvertrauen zu tanken.

Karlsruhe Pr. Münster 21. Gelbe Karte für Marcel Franke (Karlsruher SC)

Franke hat knapp rechts innerhalb der SCP-Hälfte das Nachsehen gegen Grodowski. Gerade als der Stürmer endgültig zu entwischen droht, ringt der Innenverteidiger ihn aber zu Boden und sieht dafür zu Recht die erste Gelbe der Partie.

Elversberg Hannover 21. Nach einem Luftduell mit Kunze ist Startelfdebütant Zimmerschied unglücklich auf der linken Schulter gelandet und muss auf dem Rasen behandelt werden.

Karlsruhe Pr. Münster 19. Der KSC versucht jetzt über eigenen Ballbesitz mehr Kontrolle zu gewinnen und sich langsam reinzuarbeiten. Dabei läuft der Ball hauptsächlich in der eigenen Hälfte und Raumgewinn erzielen die Badener keinen.

Karlsruhe Pr. Münster 17. Die Anfangsviertelstunde ist bereits vorbei. Der SCP macht hier bislang das Spiel und hat ein leichtes Chancenplus. Karlsruhe wirkt nach zwei Niederlagen in Serie noch ein wenig verunsichert.

Elversberg Hannover 19. Die Niedersachsen sind immer noch völlig von der Rolle; das Gegentor hat ihnen einen Teil ihres Selbstvertrauens genommen. Zuletzt gegen Karlsruhe haben sie aber unter Beweis gestellt, dass sie auch nach Rückstand dreifach punkten können.

Karlsruhe Pr. Münster 14. Luca Pfeiffer steht sicherlich auch erstmals in der Startelf, weil Christian Eichner wohl eher mit einem tiefstehenden Gegner gerechnet hat und einen großen Mann in der Box haben wollte. Den Gefallen tun ihm die Preußen jedoch so gar nicht. Karlsruhe hat ordentlich Probleme mit dem Aufsteiger und kam noch nicht vielversprechend in den gegnerischen Sechzehner.

Elversberg Hannover 17. Asllani verlangt Zieler alles ab! Elversbergs Mann mit der zehn auf dem Rücken taucht mittig vor der letzten gegnerischen Linie auf und visiert aus 20 Metern mit dem rechten Innenrist den rechten Winkel an. Zieler verhindert den Einschlag mit einer tollen Flugeinlage.

Elversberg Hannover 15. Asllani mit der Direktabnahme! Zimmerschied spielt eine Ecke von der rechten Fahne flach in den Bereich zwischen Elfmeterpunkt und Fünferkante. Asllani schießt mit dem rechten Spann, bleibt aber an einem Verteidiger hängen.

Schalke Regensburg 16. Tooor für FC Schalke 04, 1:0 durch Kenan Karaman

Schalke belohnt sich für den engagierten Beginn und bestraft passive Regensburger mit dem Führungstreffer! Seguin rückt weit mit vor, hat zu viel Platz und serviert links raus zu Mohr. Der bringt die Kugel flach auf den ersten Pfosten, wo Karaman das Ding annimmt, sich stark um Bulić herumdreht und aus sieben Metern mit Links über den rechten Innenpfosten einnetzt!

Schalke Regensburg 14. Der zweite Konter der Regensburger endet dann im ersten Abschluss. Nach einem Ballverlust von Mohr wird Noah Ganaus auf der rechten Seite steil geschickt und versucht sich dann aus ganz spitzem Winkel. Sein Flachschuss rauscht einige Meter vorbei, sonst wäre Justin Heekeren auch da gewesen.

Karlsruhe Pr. Münster 11. Fast das 1:0 für Münster! Münster versteckt sich hier keinesfalls und spielt munter mit. Der Ball landet am rechten Flügel beim aufgerückten ter Horst, der den Ball hoch an den Elfmeterpunkt bringt. Dort kann sich Mees durchsetzen und visiert mit dem Kopf das linke obere Eck an. Weiß ist aber auf dem Posten und kann den Rückstand mit einer starken Parade verhindern.

Elversberg Hannover 13. Die Schwarz-Weißen wollen das Momentum für einen zweiten Treffer nutzen, drücken 96 tief an dessen Sechzehner. Sie springen durch die Führung auf den sechsten Tabellenplatz, liegen aktuell zwei Zähler hinter Rang drei.

Schalke Regensburg 12. Der erste zaghafte Vorstoß der Gäste sorgt gleich für ein wenig Chaos im Schalker Strafraum. Hottmanns flache Hereingabe von links rauscht einmal quer durch den Fünfer, da weder Heekeren, noch Murkin zupacken können. Es ist allerdings auch kein Regensburger zur Stelle.

Karlsruhe Pr. Münster 8. Weiß spielt einen langen Ball links in das Mittelfeld. Dort verlängert Jensen mit dem Kopf in den Lauf von Herold. Der Außenverteidiger hat viel Freiraum, läuft bis links neben den Sechzehner und bringt den Ball von dort flach in die Mitte. Dort passen die Gäste aber auf und können die Situation entschärfen.

Schalke Regensburg 10. Der Jahn steht in dieser Anfangsphase unheimlich tief und lässt Schalke bis auf 35 Meter vor das eigene Tor kombinieren. Die Hausherren lassen den Ball flüssig laufen, suchen aber noch nach dem Zugang ins letzte Drittel.

Elversberg Hannover 10. Tooor für SV 07 Elversberg, 1:0 durch Elias Baum

Elversberg führt gegen den Tabellenführer! Asllani treibt den Ball gegen ungeordnete Niedersachsen über halbrechts von der eigenen Hälfte bis in die Offensive. Er bedient Baum mit einem flachen Pass auf die rechte Strafraumseite. Der 19-Jährige vollendet aus 13 Metern mit dem rechten Spann trocken in die flache linke Ecke.

Schalke Regensburg 8. S04 beginnt durchaus mutig und engagiert. Seguin lässt sich im Spielaufbau immer wieder zwischen die beiden Innenverteidiger fallen und baut die Angriffe auf. Nach einer kurz ausgeführten Ecke flankt Seguin auf den ersten Pfosten und verfehlt den einlaufenden Schallenberg nur knapp.

Karlsruhe Pr. Münster 6. Rico Preißinger bleibt nach einem Zweikampf mit Dženis Burnić liegen und muss behandelt werden. Im Normalfall müsste der zentrale Mittelfeldspieler aber weitermachen können.

Elversberg Hannover 8. ... Leopold zirkelt den Ball mit dem rechten Innenrist im hohen Bogen in den Fünfmeterraum. Torhüter Kristof hat zwar viele Spieler vor sich, kann den Ball aber mit beiden Fäusten erreichen. Im zweiten Anlauf klären seine Vorderleute dann endgültig.

Karlsruhe Pr. Münster 5. Bei den Karlsruhern steht heute Zlatan Bajramović an der Seitenlinie und coacht das Team. Christian Eichner kassierte gegen Hannover 96 ganz spät einen Platzverweis und muss sich deswegen heute mit einem Platz auf der Tribüne begnügen.

Elversberg Hannover 7. Ex-Elversberger Rochelt wird auf der linken Außenbahn durch Baum zu Fall gebracht, sodass 96 einen Freistoß zugesprochen bekommt...

Schalke Regensburg 6. Die Knappen agieren bisher aus einem 4-2-3-1, in dem Stoßstürmer Sylla immer wieder von Karaman unterstützt werden soll. Die Gäste sind im 5-3-2 zunächst auf defensive Stabilität bedacht.

Karlsruhe Pr. Münster 2. Die erste Torannäherung haben die Gäste. Nach einer längeren Ballbesitzphase geht es mit einem langen Ball zu Grodowski nach vorne. Der Neuner kann den Ball zwar nicht festmachen, aber Preußen bekommt den zweiten Ball und ter Horst treibt über die rechte Seite weiter an. Am Ende gelangt der Ball bis links in den Rückraum zu Makridis. Dessen Distanzschuss wird aber abgeblockt und Weiß muss nicht eingreifen.

Elversberg Hannover 5. Am Ende einer Reihe an Kurzpässen will Startelfdebütant von der tiefen linken Strafraumseite vor den Kasten flanken. Der abgefälschte Ball landet am nahen Außennetz; die folgende Ecke bringt der SVE nichts ein.

Schalke Regensburg 5. Nach einem gewonnenen Kopfballduell von Sylla schickt Younes Mohr mit einem feinen Steckpass in die Tiefe. Kurz vor der Box wird der Linksfuß aber noch abgelaufen und der Jahn klärt zur Ecke. Diese bringt nichts ein.

Schalke Regensburg 3. S04 schiebt gleich mal energisch an und Karaman tankt sich rechts zur Flanke durch, schießt dabei dann aber Bulut an. Auf der Gegenseite wird eine Regensburger Freistoßflanke aus dem Halbfeld von Schallenberg geklärt.

Elversberg Hannover 3. Über ihren linken Flügel setzen die Roten ihre ersten offensiven Akzente; beide Male ist Ngankam, einer der Torschützen der Vorwoche, beteiligt.

Karlsruhe Pr. Münster 1. Los geht's! Die Heimelf stößt an und spielt in den dunkelblauen Trikots. Münster hält in Grün-Weiß dagegen.

Schalke Regensburg 2. Die Stimmung in der Arena ist zumindest bisher trotz aller Sorgen der letzten Wochen bestens. Einmal mehr ist die Hütte in Gelsenkirchen rappelvoll.

Karlsruhe Pr. Münster 1. Spielbeginn

Elversberg Hannover 1. Elversberg gegen Hannover – auf geht's an der Kaiserlinde!

Schalke Regensburg 1. Der Ball rollt! Die Hausherren spielen wie üblich in Blau und Weiß, Regensburg ist ganz in Weinrot gekleidet.

Schalke Regensburg 1. Spielbeginn

Elversberg Hannover 1. Spielbeginn

Elversberg Hannover Während die 22 Akteure den Rasen betreten, erinnern die mitgereisten Gästefans mit einer Choreographie Robert Enke, der heute vor 15 Jahren starb.

Schalke Regensburg Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Patrick Schwengers. An den Seitenlinien assistieren Konrad Oldhafer und Fabian Maibaum und für den Videobeweis ist Robert Schröder verantwortlich.

Schalke Regensburg Regensburgs Interimscoach Andreas Patz redete den angeschlagenen Gegner im Vorfeld stark. "Wir dürfen uns keinesfalls von der Tabellenregion oder anderes Aspekten blenden lassen, die von außen hereingetragen werden. Es ist eine schwere Aufgabe, die uns erwartet“, so der 41-Jährige, der aber ebenfalls klarstellte: "Nichtsdestotrotz fahren wir dort nicht als Touristen hin, sondern wir wollen dort etwas mitnehmen. Der Fokus liegt auf uns, auf dem, was wir machen wollen und dass wir gut vorbereitet in das Spiel gehen."

Karlsruhe Pr. Münster Es ist das erste Aufeinandertreffen beider Traditionsvereine in der 2. Bundesliga. Zuvor standen sich die Klubs bereits in der Bundesliga, dem Pokal und der 3. Liga gegenüber. Dabei haben die Karlsruher die deutlich bessere Bilanz. Von zehn Duellen konnte Münster schließlich nur eins gewinnen. Die letzten beiden direkten Vergleiche konnte der KSC in der Drittliga-Saison 2018/19 sogar ganz deutlich mit 5:0 und 4:1 für sich entscheiden.

Karlsruhe Pr. Münster Preußen Münster hat mit dem Überraschungserfolg gegen Fortuna Düsseldorf in der Vorwoche ein klares Zeichen im Abstiegskampf gesendet. Der Aufsteiger, der anfangs noch viel Lehrgeld zahlen musste und trotz ordentlicher Leistungen meist knapp verlor, scheint sich allmählich in der höheren Spielklasse etabliert zu haben. Mit zehn Zählern liegen sie aktuell zwar nur auf dem 16. Platz, aber die Adler haben mit drei ungeschlagenen Partien hintereinander ordentlich Selbstvertrauen getankt. Dementsprechend sind sie auch gegen Karlsruhe keinesfalls chancenlos und könnten bereits bei einem Punktgewinn die Abstiegsränge verlassen.

Schalke Regensburg Kees van Wonderen gab sich im Vorfeld dieses "Endspiels" kämpferisch. "Die Spieler haben in dieser Woche viel Energie auf den Platz gebracht“, betonte der Niederländer und forderte von seiner Elf eine spielerische Steigerung. "Wir müssen mit einem höheren Tempo agieren, die Seiten wechseln, die Räume zwischen den Linien und hinter der Kette der Regensburger finden", gab der S04-Coach als heutige Marschroute aus.

Elversberg Hannover Bei den Niedersachsen, die die Tabelle der 2. Bundesliga erstmals seit April 2017 wieder anführen und die ihren Vorsprung auf den vierten Rang mit einem Sieg im Optimalfall auf sechs Punkte verdoppeln könnten, stellt Stefan Leitl nach dem 2:1-Heimerfolg gegen den Karlsruher SC ebenfalls zweimal um. Ngankam und Tresoldi nehmen die Plätze Nielsens (muskuläre Verletzung am Gesäß) und Voglsammers (Bank) ein.

Karlsruhe Pr. Münster Karlsruhe befindet sich aktuell in einer kleinen Ergebniskrise. Nachdem sie zum Saisonauftakt noch vier der erstem fünf Spiele gewinnen konnten, glückte das in den letzten sechs Begegnungen nur noch einmal. Zuletzt gab es in der Liga sogar zwei Pleiten in Folge. Da die Konkurrenz allerdings ebenfalls Punkte liegen ließ, sieht die Lage tabellarisch noch immer sehr gut aus. Als aktuell fünfter Platz könnte der favorisierte KSC mit einem Dreier bis auf den zweiten Platz springen und je nach Ausgang des Parallelspiels von Hannover sogar mit dem Spitzenreiter gleichziehen.

Schalke Regensburg Die Gäste aus Regensburg kennen sich am Tabellenende derweil bereits gut aus, könnten nun aber erstmals seit dem sechsten Spieltag wieder klettern. Und das scheint nicht nur wegen der anhaltenden Schalker Misere durchaus möglich, denn der Jahn hat sich in den letzten Wochen stark verbessert präsentiert. Durch ein 1:0 gegen die SpVgg Greuther Fürth wurde das Achtelfinale des DFB-Pokals erreicht, anschließend gelang auch in der Liga ein 1:0-Erfolg gegen Elversberg. Auswärts ging beim SSV bisher allerdings gar nichts. Alle sieben Punkte wurden auf heimischem Rasen in Regensburg eingesammelt.

Elversberg Hannover Auf Seiten der Saarländer, die sich in der Vorsaison sowohl im Hin- als auch im Rückspiel mit 2:2 von 96 trennten und die drei ihrer vier Saisonsiege vor den eigenen Fans einfuhren, hat Trainer Horst Steffen im Vergleich zur 0:1-Auswärtsniederlage beim SSV Jahn Regensburg zwei personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Petkov (Bank) und Kapitän Schnellbacher (Innenbandverletzung im Knie sowie im Sprunggelenk) beginnen Feil und Zimmerschied.

Karlsruhe Pr. Münster Münster konnte zuletzt mit einem 1:0-Sieg gegen Düsseldorf positiv überraschen. Dementsprechend sieht Sascha Hildmann logischerweise auch keinen Grund für große Veränderungen. Einzig András Németh, der aus disziplinarischen Gründen gar nicht im Kader steht, wird durch Joel Grodowski ersetzt.

Schalke Regensburg Beim 0:0 in Ulm blieb Schalke am letzten Wochenende zumindest erstmals unter van Wonderen ohne Gegentor und sammelte den ersten Zähler unter der Regie des neuen Coaches ein. Der abermals sehr uninspirierte Auftritt der Knappen sorgte aber eher für Verwunderung und Kopfschütteln im Umfeld als für Erleichterung. Der letzte Schalker Ligasieg datiert aus dem September. Gelingt heute der dritte Dreier der Saison, würde S04 zumindest mal wieder die Abstiegszone verlassen. Patzten die Schalker heute aber erneut, wäre mit dem Fall ans Tabellenende ein neuer Tiefpunkt erreicht.

Elversberg Hannover Hannover 96 geht nach drei Siegen in Serie mit einer großen Portion Selbstvertrauen in diese Partie. Waren die Roten nach der 0:2 Derbyniederlage bei Eintracht Braunschweig als Tabellensechster in die letzte Länderspielpause gegangen, katapultierten sie sich durch die Erfolge gegen den FC Schalke 04 (1:0), beim 1. FC Magdeburg (3:0) und gegen den Karlsruher SC (2:1) auf Rang eins. Das Prunkstück der Leitl-Auswahl ist zweifellos die Defensive, die erst sieben Gegentore zugelassen hat.

Karlsruhe Pr. Münster Christian Eichner nimmt nach der 2:1-Niederlage im Topspiel gegen Hannover 96 nur einen Wechsel vor. Luca Pfeiffer bekommt nach sechs Einsätzen als Joker erstmals in der Liga die Chance sich in der Startelf zu beweisen. Fabian Schleusener sitzt dafür etwas überraschend zunächst nur auf der Bank.

Schalke Regensburg Schnell mal ein Blick auf die Aufstellungen: Bei S04 lichtet sich so langsam das Lazarett und mit Torjäger Moussa Sylla ist eine wichtige Säule des Schalker Spiels zurück in der Startelf. Christopher Antwi-Adjei ist zumindest wieder im Kader, gleiches gilt nach Sperre für Felipe Sánchez. Neben Sylla rutschen im Vergleich zum Ulm-Spiel auch Amin Younes und Ron Schallenberg in die Startelf. Mehmet-Can Aydın und Janik Bachmann rotieren auf die Bank, Abwehrchef Tomáš Kalas fehlt verletzt und wird in der Innenverteidigung von Schallenberg vertreten. Gästecoach Patz tauscht hingegen nur einmal. Im Sturm beginnt Eric Hottmann anstelle von Elias Huth (Bank).

Elversberg Hannover Nach dem souveränen Klassenerhalt in der vergangenen Saison befindet sich die SV 07 Elversberg sechs Spieltage vor dem Hinrunde im Soll, belegt sie doch mit 16 Punkten den neunten Tabellenplatz. Die Schwarz-Weißen mussten zuletzt aber zwei Rückschläge verkraften, einen erwarteten und einen etwas überraschenden: Infolge des 4:2-Heimerfolges gegen den Hamburger SV waren sie in der 2. Runde des DFB-Pokals bei Titelverteidiger Bayer Leverkusen chancenlos (0:3), bevor sie beim abgeschlagenen Schlusslicht SSV Jahn Regensburg mit 0:1 unterlagen.

Schalke Regensburg Der Vorletzte empfängt den Letzten: Während man beim Aufsteiger aus Regensburg von einer solchen Ausgangslage nicht völlig überrascht sein dürfte, schrillen die Alarmglocken bei S04 mal wieder auf voller Lautstärke. Vom vor der Saison angepeilten Platz im oberen Drittel sind die Knappen meilenweit entfernt, stattdessen steckt man mitten im Abstiegskampf. Daran hat auch der Trainerwechsel zu Kees van Wonderen nichts geändert. Nach vier Spielen wartet der Niederländer noch auf seinen ersten Sieg mit Königsblau. Sollte der auch heute gegen den Jahn nicht gelingen, könnte die Amtszeit des 55-Jährigen auf Schalke bereits wieder beendet sein.

Schalke Regensburg Hallo und herzlich willkommen zum Sonntag in Liga zwei! In der Gelsenkirchener Veltins Arena steigt am zwölften Spieltag das Kellerduell zwischen dem FC Schalke 04 und Jahn Regensburg. Um 13:30 Uhr rollt der Ball!

Elversberg Hannover Hallo und herzlich willkommen zur 2. Bundesliga am frühen Sonntagnachmittag! Die SV 07 Elversberg fordert am 12. Spieltag den Spitzenreiter Hannover 96 heraus. Saarländer und Niedersachsen stehen sich ab 13:30 Uhr auf dem Rasen der Ursapharm-Arena gegenüber.