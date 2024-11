24. Budu Zivzivadze liegt direkt vor den Trainerbänken auf dem Rasen und muss behandelt werden. Ein Ausfall des Georgiers wäre ein herber Rückschlag für den Aufstiegsaspiranten. Nach einer kurzen Verschnaufpause an der Seitenlinie kehrt der 30-Jährige aber zum Glück auf das Feld zurück.

21. Marcel Franke Karlsruhe Gelbe Karte für Marcel Franke (Karlsruher SC)

Franke hat knapp rechts innerhalb der SCP-Hälfte das Nachsehen gegen Grodowski. Gerade als der Stürmer endgültig zu entwischen droht, ringt der Innenverteidiger ihn aber zu Boden und sieht dafür zu Recht die erste Gelbe der Partie.

19. Der KSC versucht jetzt über eigenen Ballbesitz mehr Kontrolle zu gewinnen und sich langsam reinzuarbeiten. Dabei läuft der Ball hauptsächlich in der eigenen Hälfte und Raumgewinn erzielen die Badener keinen.

17. Die Anfangsviertelstunde ist bereits vorbei. Der SCP macht hier bislang das Spiel und hat ein leichtes Chancenplus. Karlsruhe wirkt nach zwei Niederlagen in Serie noch ein wenig verunsichert.

14. Luca Pfeiffer steht sicherlich auch erstmals in der Startelf, weil Christian Eichner wohl eher mit einem tiefstehenden Gegner gerechnet hat und einen großen Mann in der Box haben wollte. Den Gefallen tun ihm die Preußen jedoch so gar nicht. Karlsruhe hat ordentlich Probleme mit dem Aufsteiger und kam noch nicht vielversprechend in den gegnerischen Sechzehner.

11. Fast das 1:0 für Münster! Münster versteckt sich hier keinesfalls und spielt munter mit. Der Ball landet am rechten Flügel beim aufgerückten ter Horst, der den Ball hoch an den Elfmeterpunkt bringt. Dort kann sich Mees durchsetzen und visiert mit dem Kopf das linke obere Eck an. Weiß ist aber auf dem Posten und kann den Rückstand mit einer starken Parade verhindern.

8. Weiß spielt einen langen Ball links in das Mittelfeld. Dort verlängert Jensen mit dem Kopf in den Lauf von Herold. Der Außenverteidiger hat viel Freiraum, läuft bis links neben den Sechzehner und bringt den Ball von dort flach in die Mitte. Dort passen die Gäste aber auf und können die Situation entschärfen.

6. Rico Preißinger bleibt nach einem Zweikampf mit Dženis Burnić liegen und muss behandelt werden. Im Normalfall müsste der zentrale Mittelfeldspieler aber weitermachen können.

5. Bei den Karlsruhern steht heute Zlatan Bajramović an der Seitenlinie und coacht das Team. Christian Eichner kassierte gegen Hannover 96 ganz spät einen Platzverweis und muss sich deswegen heute mit einem Platz auf der Tribüne begnügen.

2. Die erste Torannäherung haben die Gäste. Nach einer längeren Ballbesitzphase geht es mit einem langen Ball zu Grodowski nach vorne. Der Neuner kann den Ball zwar nicht festmachen, aber Preußen bekommt den zweiten Ball und ter Horst treibt über die rechte Seite weiter an. Am Ende gelangt der Ball bis links in den Rückraum zu Makridis. Dessen Distanzschuss wird aber abgeblockt und Weiß muss nicht eingreifen.

1. Los geht's! Die Heimelf stößt an und spielt in den dunkelblauen Trikots. Münster hält in Grün-Weiß dagegen.

1. Spielbeginn

Es ist das erste Aufeinandertreffen beider Traditionsvereine in der 2. Bundesliga. Zuvor standen sich die Klubs bereits in der Bundesliga, dem Pokal und der 3. Liga gegenüber. Dabei haben die Karlsruher die deutlich bessere Bilanz. Von zehn Duellen konnte Münster schließlich nur eins gewinnen. Die letzten beiden direkten Vergleiche konnte der KSC in der Drittliga-Saison 2018/19 sogar ganz deutlich mit 5:0 und 4:1 für sich entscheiden.

Preußen Münster hat mit dem Überraschungserfolg gegen Fortuna Düsseldorf in der Vorwoche ein klares Zeichen im Abstiegskampf gesendet. Der Aufsteiger, der anfangs noch viel Lehrgeld zahlen musste und trotz ordentlicher Leistungen meist knapp verlor, scheint sich allmählich in der höheren Spielklasse etabliert zu haben. Mit zehn Zählern liegen sie aktuell zwar nur auf dem 16. Platz, aber die Adler haben mit drei ungeschlagenen Partien hintereinander ordentlich Selbstvertrauen getankt. Dementsprechend sind sie auch gegen Karlsruhe keinesfalls chancenlos und könnten bereits bei einem Punktgewinn die Abstiegsränge verlassen.

Karlsruhe befindet sich aktuell in einer kleinen Ergebniskrise. Nachdem sie zum Saisonauftakt noch vier der erstem fünf Spiele gewinnen konnten, glückte das in den letzten sechs Begegnungen nur noch einmal. Zuletzt gab es in der Liga sogar zwei Pleiten in Folge. Da die Konkurrenz allerdings ebenfalls Punkte liegen ließ, sieht die Lage tabellarisch noch immer sehr gut aus. Als aktuell fünfter Platz könnte der favorisierte KSC mit einem Dreier bis auf den zweiten Platz springen und je nach Ausgang des Parallelspiels von Hannover sogar mit dem Spitzenreiter gleichziehen.

Münster konnte zuletzt mit einem 1:0-Sieg gegen Düsseldorf positiv überraschen. Dementsprechend sieht Sascha Hildmann logischerweise auch keinen Grund für große Veränderungen. Einzig András Németh, der aus disziplinarischen Gründen gar nicht im Kader steht, wird durch Joel Grodowski ersetzt.

Christian Eichner nimmt nach der 2:1-Niederlage im Topspiel gegen Hannover 96 nur einen Wechsel vor. Luca Pfeiffer bekommt nach sechs Einsätzen als Joker erstmals in der Liga die Chance sich in der Startelf zu beweisen. Fabian Schleusener sitzt dafür etwas überraschend zunächst nur auf der Bank.