SSV Ulm Schalke 45. +3 Halbzeitfazit:

Zur Pause steht es zwischen dem SSV Ulm und Schalke 04 noch 0:0. Zu Beginn des Spiels machten die Schalker ordentlich Druck und standen sehr hoch. Diese Druckphase ließ allerdings nach zehn Minuten wieder nach. Im Anschluss war es ein ausgeglichenes Spiel, die beste Chance hatte dennoch Ulm durch den Lattentreffer von Krattenmacher in der 15. Minute. Die Knappen hatten zwar mehr Anteil an der Partie, die große Chance war bisher aber nicht dabei. Insgesamt agierten beide Mannschaften auf Augenhöhe und das Unentschieden zur Halbzeit ist leistungsgerecht.

Pr. Münster Düsseldorf 45. +3 Halbzeitfazit:

Der SC Preußen Münster führt zur Pause des Zweitligafreitagsspiels gegen Fortuna Düsseldorf mit 1:0. Der Aufsteiger verzeichnete in der Anfangsphase Ballbesitzvorteile, wobei diese vom Gast auch zugelassen wurden und keine zwingenden Strafraumszenen nach sich zogen. Nach einer guten Viertelstunde steigerten die Rheinländer die Präzision und das Tempo in ihren Passkombinationen. Sie kamen durch einen satten, aber unplatzierten Schuss Klaus’ zur ersten Gelegenheit (19.). Obwohl der Trend auch in der Folge für den Favoriten sprach, waren es die Hausherren, die die Führung an sich rissen; ter Horst verwertete eine scharfe Flanke Némeths per Kopf (27.). Die Rheinländer ließen in der jüngsten Viertelstunde durch Vermeij, der aus kurzer Distanz knapp neben den Heimkasten köpfte (34.), und durch Kapitän Hoffmann, der mit der Verlängerung einer Freistoßflanke am stark reagierenden Keeper Schenk scheiterte (44.), zwei Großchancen zur schnellen Antwort aus. Bis gleich!

Pr. Münster Düsseldorf 45. +3 Ende 1. Halbzeit

SSV Ulm Schalke 45. +3 Ende 1. Halbzeit

Pr. Münster Düsseldorf 45. +2 Münster kann späten Dauerdruck des Tabellenführers verhindern und ist drauf und dran, es ohne Gegentor in die Kabine zu schaffen.

SSV Ulm Schalke 45. +1 Stoll kommt auf der rechten Seite durch, berührt dabei allerdings Murkin im Gesicht und der Unparteiische pfeift die Szene ab. Stoll wäre ansonsten frei durch gewesen.

SSV Ulm Schalke 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

SSV Ulm Schalke 44. Krattemacher läuft über das halbe Spielfeld und will zentral vor dem Strafraum links auf Higl durchstecken. Sein Pass ist aber zu ungenau und Schalke erobert die Kugel.

Pr. Münster Düsseldorf 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

Durchgang eins im Preußenstadion soll um 180 Sekunden verlängert werden.

Pr. Münster Düsseldorf 45. Nach einer Kollision im Strafraum muss Münsters Torhüter Schenk am linken Oberschenkel behandelt werden. Er wird aber wohl auf die Zähne beißen können.

Pr. Münster Düsseldorf 44. .... und der führt zur nächsten Großchance zum 1:1! Jóhannessons halbhohe Ausführung lenkt Gästekapitän Hoffmann aus mittigen zehn Metern mit dem rechten Innenrist auf die halbrechte Ecke ab. Torhüter Schenk verhindert den Einschlag mit einem tollen Reflex per linker Hand.

SSV Ulm Schalke 41. Kurz vor der Pause kommt nochmal Ulm! Rösch setzt sich auf dem linken Flügel auf engstem Raum durch. Higl kommt vom linken Fünfereck zum Abschluss, doch Heekeren ist zur Stelle und pariert.

Pr. Münster Düsseldorf 43. Van Brederode wird in der halblinken Offensivspur durch ter Horst zu Fall gebracht, sodass der Gast einen Freistoß in guter Flankenlage zugesprochen bekommmt...

Pr. Münster Düsseldorf 42. Klaus, bisher auffälligster Offensivmann bei F95, treibt den Ball über halbrechts an den Sechzehner und sucht dann erneut Vermeij mit einer hohen Hereingabe. Die ist diesmal unpräzise und segelt an Freund und Feind vorbei ins linke Toraus.

Pr. Münster Düsseldorf 39. Düsseldorf lässt Ball und Gegner zwar in dessen Hälfte laufen, baut aber keinen echten Druck auf. Die Preußen sind bei schnellen Kombinationen zwar nicht immer auf der Höhe, werden hierfür aber bisher nicht bestraft.

SSV Ulm Schalke 38. Krattenmacher marschiert links durchs Halbfeld und zieht flach ab. Sein strammer Schuss geht aufs lange Ecke, aber Heekeren ist zur Stelle und pariert das Leder zur Seite.

SSV Ulm Schalke 35. Wieder ein Schuss aus der Distanz! Eine Ecke von links wird kurz ausgespielt und landet halblinks vor dem Sechzehner bei Rösch. Sein Versuch aus knapp 22 Metern segelt aber deutlich am Ziel vorbei.

Pr. Münster Düsseldorf 36. Klaus dribbelt zentral auf die letzte Linie der Gastgeber zu und probiert sich aus 20 Metern mit einem rechten Spannschuss. Der Versuch wird von einem Verteidiger abgefälscht und so entschärft. Torhüter Schenk hat keine Mühe, den Ball aufzunehmen.

SSV Ulm Schalke 32. Maier zieht aus der zweiten Reihe ab. Sein Schuss aus rund 20 Metern ist wuchtig, geht aber rund einen Meter über den Kasten von Heekeren.

Pr. Münster Düsseldorf 34. Vermeij fehlen Zentimeter zum schnellen Ausgleich! Klaus behauptet den Ball am rechten Sechzehnereck und flankt an die zentrale Fünferkante. Vermeij erreicht den Ball mit dem Kopf, setzt ihn aber hauchdünn links am Ziel vorbei.

SSV Ulm Schalke 30. Eine halbe Stunde ist gespielt und Schalke macht bis hierhin einen ordentlichen Eindruck, selbst wenn die ganz große Chance bisher fehlt. Bei den Gastgebern wird es bislang nur nach Kontern gefährlich.

Pr. Münster Düsseldorf 32. Nach einem katastrophalen Ballbesitz Appelkamps im defensiven Zentrum wird Németh auf der rechten Strafraumseite durch Mees bedient. Bei freier Bahn findet er mit einem harten, aber unplatzierten Schuss seinen Meister in Gästekeeper Kastenmeier. Zudem hat der Leihspieler vom HSV im Abseits gestanden.

Pr. Münster Düsseldorf 30. In der Live-Tabelle springen die Westfalen durch die Führung auf den 15. Tabellenplatz. Düsseldorf kann Rang eins noch nicht heute, aber im Laufe des Wochenendes verlieren, sollte kein Dreier eingefahren werden.

SSV Ulm Schalke 27. Bei den Knappen geht viel über die linke Seite und wollen nun den Treffer. Eine Flanke von Murkin landet genau beim Gegner.

SSV Ulm Schalke 25. Es wird hektisch im Ulmer Strafraum! Die Hausherren bekommen den Ball nicht richtig geklärt und Bulut kommt aus halbrechter Position und rund zehn Metern Distanz zum Abschluss. Mit einem satten Schuss trifft er Strompf im Gesicht, der zu Boden geht. Danach ist das Spiel kurz unterbrochen, der Verteidiger kann aber weitermachen.

Pr. Münster Düsseldorf 27. Tooor für Preußen Münster, 1:0 durch Jano ter Horst

Münster nutzt seine erste Chance zur Führung! Nach Bouchamas Kurzpass flankt Németh von der rechten Außenbahn mit viel Effet an die Fünferkante. Ter Horst springt dort am höchsten und vollendet mit der Stirn in die obere halbrechte Ecke.

Pr. Münster Düsseldorf 25. Die Thioune-Auswahl baut ihre Spielkontrolle aus, hat aber noch viel Potential in Sachen Durchschlagskraft. Van Brederode taucht an der linken Grundlinie auf und gibt im hohen Bogen an das ferne Fünfereck. Vermeij hat kein gutes Timing und wird souverän durch Frenkert verteidigt.

SSV Ulm Schalke 23. Seguin bringt einen Eckball von rechts links in den Sechzehner. Dort steht Mohr bereit und hält drauf, sein Schuss wird aber zu einer weiteren Ecke abgefälscht. Diese bringt nichts ein.

SSV Ulm Schalke 22. Gelbe Karte für Lennart Stoll (SSV Ulm 1846)

Stoll läuft in Mohr rein und bekommt gelb.

Pr. Münster Düsseldorf 22. In das letzte Felddrittel gelangen die Westfalen weiterhin nur mit langen Schlägen. Die bringen Oberdorf und Co. in der Abwehrkette der Rot-Weißen kaum in Bedrängnis - von der 3:4-Heimniederlage gegen Kaiserslautern scheint Düsseldorfs Defensive keinen Schaden genommen zu haben.

SSV Ulm Schalke 20. Bis jetzt kombiniert Schalke sicher durch die eigenen Reihen und sucht die Lücke. Bisher stehen die Spatzen aber sicher und kompakt.

SSV Ulm Schalke 17. Murkin flankt von rechts scharf an den zweiten Pfosten. Aydin kommt angerauscht und trifft das Leder nicht richtig. Statt mit dem Kopf spielt er den Ball mit der Schulter und befördert ihn damit ins Aus.

Pr. Münster Düsseldorf 19. Die erste Chance gehört Düsseldorf! Klaus ist auf der rechten Strafraumseite Adressat eines flachen Passes Appelkamps. Mit dem zweiten Kontakt donnert er den Ball aus 14 Metern per rechtem Spann halbhoch auf die kurze Ecke. Keeper Schenk steht genau richtig und wehrt mit beiden Fäusten zur Seite ab.

Pr. Münster Düsseldorf 17. ... Appelkamps Ausführung von der rechten Fahne ist für Hoffmann bestimmt. Der wird allerdings von Bouchama bewacht, der den Ball per Kopf aus der Gefahrenzone befördert.

SSV Ulm Schalke 15. Pech für Ulm! Krattenmacher bekommt die Kugel links im Halbfeld und kommt rund 15 Meter weit. Aus rund 20 Metern zieht er ab und trifft mit einem wuchtigen Schuss die Latte!

Pr. Münster Düsseldorf 16. Augenblicke nach einem geblockten Schuss Vermeijs von der rechten Strafraumkante erzwingt Zimmermann die Premierenecke...

SSV Ulm Schalke 14. Wieder geht es bei den Gastgerbern über die rechte Seite. Dieses Mal kommt Chessa durch und chippt den Ball von rechts in die Mitte. Dort wird die Hereingabe geklärt.

Pr. Münster Düsseldorf 15. Vermeij taucht nach einem flachen Anspiels Jóhannessons mittig vor der letzte gegnerischen Linie auf und will auf den durchstartenden Klaus durchstecken. Abwehrmann Koulis hat dies vorausgeahnt und fängt den Ball ab.

SSV Ulm Schalke 12. Gelbe Karte für Janik Bachmann (FC Schalke 04)

Bachmann stempelt Chessa und sieht dafür die erste Gelbe Karte der Partie.

SSV Ulm Schalke 11. Die Ulmer finden bislang noch nicht richtig in die Partie, auch wenn ihnen die erste Chance gehörte. Aktuell konzentrieren sich die Spatzen aufs Verteidigen.

Pr. Münster Düsseldorf 13. Infolge einer hohen Verlagerung auf den tiefen linken Flügel schafft es Makridis per Beinschuss zunächst an Zimmermann vorbei, bleibt dann aber im Strafraum an Hoffmann hängen. Es wird also nur im Ansatz gefährlich.

SSV Ulm Schalke 8. Die Druckphase der Schalker ist nun vorbei und sie haben sich ein wenig zurückgezogen. Bislang haben die Knappen deutlich mehr Anteil am Spiel als die Gastgeber.

Pr. Münster Düsseldorf 10. Nicht zum ersten Mal in dieser Saison geht die Fortuna eher zurückhaltend in eine Spiel, in dem sie favorisiert ist. Ihr geht es in der Anfangsphase fast ausschließlich darum, in der Abwehr sicher zu stehen.

SSV Ulm Schalke 5. Nun wird es zum ersten Mal gefährlich! Krattenmacher kommt mit Tempo über die rechte Außenbahn und passt flach und scharf nach innen. Dort begräbt aber Heekeren den Ball unter sich, kurz bevor Higl drankommt.

Pr. Münster Düsseldorf 7. Es sind die Westfalen, die in den ersten Momenten Ballbesitzvorteile verzeichnen. Sie probieren es vornehmlich über die linke Außenbahn, wobei Wege in den gegnerischen Sechzehner noch vergeblich gesucht werden.

SSV Ulm Schalke 4. In den ersten Minuten steht S04 sehr hoch und versucht früh in Ballbesitz zu kommen. Noch können die Ulmer dem Druck aber standhalten.

Pr. Münster Düsseldorf 4. Preißinger bewirbt sich für eine frühe Gelbe Karte, indem er Klaus an der Mittellinie ohne Chance auf den Ball in die Hacken steigt. Schiedsrichter Michael Bacher springt die Ermahnung nachdrücklich aus.

SSV Ulm Schalke 1. Der Ball rollt! Schalke hat Anstoß.

SSV Ulm Schalke 1. Spielbeginn

Pr. Münster Düsseldorf 1. Münster gegen Düsseldorf – die Freitagabendpartie im Preußenstadion ist eröffnet!

Pr. Münster Düsseldorf 1. Spielbeginn

Pr. Münster Düsseldorf Vor wenigen Augenblicken haben die beiden Teams den Rasen betreten.

SSV Ulm Schalke Trotz der englischen Woche mit DFB-Pokal verändert Kees van Wonderen seine Anfangsformation nur auf einer Position. Statt Donkor beginnt Seguin. Außerdem wird Sánchez fehlen, da der Verteidiger gegen Fürth die Gelb-Rote Karte sah und gesperrt ist.

SSV Ulm Schalke Nach dem Unentschieden gegen Darmstadt nimmt Thomas Wörle insgesamt drei Veränderungen vor. Anstelle von Hyryläinen, Jonathan Meier und Keller stehen heute Stoll, Philipp Maier und Krattenmacher in der Startelf.

SSV Ulm Schalke Der FC Schalke steckt in derselben Situation und steht punktgleich mit den Ulmern auf Platz 15. Auch unter Neu-Trainer Kees van Wonderen war bisher nichts von einer Trendwende zu erkennen. Zuerst gab es eine 0:1-Niederlage gegen Hannover und letzte Woche ein 3:4 gegen Greuther Fürth. Unter der Woche spielten die Knappen ums Weiterkommen im DFB-Pokal. Die Schalker zeigten in der zweiten Hälfte zwar eine gute Leistung, mussten sich aber am Ende mit 0:3 gegen Bundesligist Augsburg geschlagen geben, aber der Fokus liegt aber nun wieder auf der Liga. „Wir haben Respekt vor dem Gegner, dennoch schauen wir vor allem auf uns. Auf den Platz gehen wir mit dem klaren Ziel, die drei Punkte mit nach Gelsenkirchen zu nehmen“, so der S04-Coach.

Pr. Münster Düsseldorf Bei den Rheinländern, die in der Fremde bisher optimale 15 Zähler einfuhren und die sieben ihrer elf Gegentore in den jüngsten drei Matches kassierten, stellt Coach Daniel Thioune nach der 3:4-Heimniederlage gegen den 1. FC Kaiserslautern dreimal um. Appelkamp, Klaus und Vermeij ersetzen Niemiec, Rossmann (beide auf der Bank) und Kownacki (Innenbandverletzung im linken Knie).

Pr. Münster Düsseldorf Auf Seiten der Westfalen, die den letzten Pflichtspielvergleich mit der Fortuna in der damals drittklassigen Regionalliga Nord im Mai 2006 mit 2:0 für sich entschieden und die noch auf ihren ersten Heimsieg warten, hat Trainer Sascha Hildmann im Vergleich zum 1:1-Auswärtsremis bei Eintracht Braunschweig eine personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Friðjónsson (Sperre wegen vorherigen Verdachts auf Gehirnerschütterung) beginnt Németh.

SSV Ulm Schalke Der SSV Ulm musste lange auf den ersten Sieg warten. Erst am sechsten Spieltag gelang den Spatzen der erste Erfolg und schlug die SV Elversberg mit 3:1. Mit demselben Ergebnis schlug der Aufsteiger eine Woche später Eintracht Braunschweig, doch im Anschluss gab es Niederlagen gegen Köln (0:2) und Karlsruhe (0:1) und letzte Woche erkämpften sich die Ulmer ein 1:1 gegen Absteiger Darmstadt. Somit steht das Team von Cheftrainer Thomas Wörle mit acht Zählern auf Rang 14. Gegen Schalke will der Coach das Spiel ausgewogen angehen. „Ich glaube wir brauchen eine Balance. Individuelle Qualität haben sie natürlich, vor allem im Offensivbereich. Es gilt, dass wir versuchen sehr kontrolliert und stabil zu verteidigen, das wird die eine Aufgabe sein, aber natürlich auch einen gewissen Druck zu erzeugen, um hier zuhause auch zu zeigen was wir können.“

Pr. Münster Düsseldorf Fortuna Düsseldorf ist zwar seit dem 4. Spieltag durchgängig Tabellenführer des nationalen Fußball-Unterhauses, ging aus zwei der letzten drei Einsätze aber als Verlierer hervor. Hatten die Rot-Weißen auf die in der Höhe unverdienten 0:3-Heimniederlage gegen den Hamburger SV mit einem glanzlosen 3:0-Auswärtserfolg bei Schlusslicht SSV Jahn Regensburg geantwortet, unterlagen sie in einem spektakulären Samstagabendspiel vor eigenem Publikum dem 1. FC Kaiserslautern mit 3:4.

Pr. Münster Düsseldorf Der SC Preußen Münster kämpft in seiner ersten Saison in der 2. Bundesliga seit 1990/1991 wie erwartet um den Klassenerhalt. Nach zehn Spieltagen laufen die Schwarz-Weiß-Grünen als Tabellen-17. bei einem Punkt Rückstand sowohl auf Rang 15 als auch auf den Relegationsplatz dem Soll knapp hinterher. Nachdem der SCP Anfang des Monats beim 1. FC Nürnberg infolge einer 2:1-Pausenführung mit 2:3 verloren hatte, ergaben sie nach der Länderspielpause 1:1-Unentschieden gegen die SV 07 Elversberg und bei Eintracht Braunschweig.

Pr. Münster Düsseldorf Ein herzliches Willkommen zur 2. Bundesliga am frühen Freitagabend! Der SC Preußen Münster, Tabellenvorletzter, fordert am 11. Spieltag den Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf heraus. Westfalen und Rheinländer stehen sich ab 18:30 Uhr auf dem Rasen des Preußenstadions gegenüber.