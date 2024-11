Der FC Schalke steckt in derselben Situation und steht punktgleich mit den Ulmern auf Platz 15. Auch unter Neu-Trainer Kees van Wonderen war bisher nichts von einer Trendwende zu erkennen. Zuerst gab es eine 0:1-Niederlage gegen Hannover und letzte Woche ein 3:4 gegen Greuther Fürth. Unter der Woche spielten die Knappen ums Weiterkommen im DFB-Pokal. Die Schalker zeigten in der zweiten Hälfte zwar eine gute Leistung, mussten sich aber am Ende mit 0:3 gegen Bundesligist Augsburg geschlagen geben, aber der Fokus liegt aber nun wieder auf der Liga. „Wir haben Respekt vor dem Gegner, dennoch schauen wir vor allem auf uns. Auf den Platz gehen wir mit dem klaren Ziel, die drei Punkte mit nach Gelsenkirchen zu nehmen“, so der S04-Coach.