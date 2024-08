TuS Koblenz Wolfsburg 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Offenbach Magdeburg 45. +7 Halbzeitfazit:

Zur Pause führen die Kickers Offenbach mit 1:0 gegen den 1. FC Magdeburg. Der FCM kontrollierte das Spiel zu Beginn, kreierte aber zu wenige Chancen trotz des vielen Ballbesitz. Der OFC konzentrierte sich aufs Verteidigen und ließ nur wenig zu. Ein Standard reichte den Hausherren dann aus um hier etwas glücklich in Führung zu gehen. Vom Zweitligisten kam viel zu wenig und es wirkte als spielten sie mit angezogener Handbremse. In der zweiten Hälfte brauchen die Gäste eine deutliche Leistungssteigerung, wenn sie die Blamage gegen den Regionalligisten verhindern wollen.

Offenbach Magdeburg 45. +7 Ende 1. Halbzeit

Cottbus Werder 45. Halbzeitfazit:

Werder Bremen ist bei Drittliga-Aufsteiger Energie Cottbus bereits zur Halbzeit auf Zweitrunden-Kurs und geht mit einer hoch verdienten 2:0-Führung in die Pause. Die Bremer ließen Energie im ersten Durchgang überhaupt nicht ins Spiel kommen und erspielten sich von Beginn an sofort Torchancen. Nach einigen vergebeben Gelegenheiten und starken Paraden von Energie-Torhüter Bethke traf Werder-Neuzugang Topp zunächst in der 31. Minute zum überfälligen 0:1 und erhöhte nur fünf Minuten per Doppelpack auch noch auf 0:2.

Offenbach Magdeburg 45. +4 Berlinski fängt einen schelchten Rückpass zu Reimann rund 35 Meter vor dem Tor ab. Er umkurvt den Keeper, kommt aber nicht zum Abschluss, weil drei Verteidiger zurückkommen und die Situation bereinigen.

TuS Koblenz Wolfsburg 45. +2 Halbzeitfazit:

Halbzeit in Koblenz, der VfL Wolfsburg führt mit 1:0. Die blau-schwarzen Underdogs hielten gerade anfangs gut mit und kamen zu einer guten Gelegenheit. Dann war es aber der Bundesligist, der nach einer Ecke zustach und anschließend Feldvorteile besaß. Allerdings: Bis auf ganz wenige Ausnahmen sind die Wölfe offensiv noch harm- und zahnlos. Gegen die kompakte heimische Abwehr erspielen sie sich wenig Chancen und haben nicht viel Tempo in den Angriffsaktionen. Andersherum kommt die TuS immer seltener nach vorne, liegt aber noch immer nur 0:1 zurück. Wer weiß, ob hier nicht noch etwas geht. Bis gleich!

Cottbus Werder 45. Ende 1. Halbzeit

Cottbus Werder 45. Ducksch übernimmt den Eckball als Experte für die ruhenden Bälle und zieht den Ball direkt aufs erste Tor. Bethke läuft ins kurz Ecke und blockt den Eckstoß mit seinen Händen ab.

Offenbach Magdeburg 45. +2 Gelbe Karte für Alexander Sorge (Kickers Offenbach)

An der Mittellinie trifft Sorge El Hankouri am Knöchel und wird mit gelb verwarnt. Der Magdeburger wird anschließend kurz auf dem Feld behandelt.

Cottbus Werder 44. Nochmal Ducksch! Der Werder-Stürmer hält den Fuß in eine Hereingabe von rechts und erzwingt so eine Ecke von rechts.

TuS Koblenz Wolfsburg 45. +2 Ende 1. Halbzeit

Offenbach Magdeburg 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

Offenbach Magdeburg 44. Wachs spielt den Ball links durch die Schnittstelle in den Strafraum zu Česen. Der schließt aus spitzem Winkel, bekommt aber keine richtige Power in den Schuss und Reimann hält das Leder fest.

TuS Koblenz Wolfsburg 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

TuS Koblenz Wolfsburg 44. Mit einem Steilpass durch die halbrechte Angriffsspur findet Lacroix Baku. Dessen Hereingabe mündet am Außennetz.

Cottbus Werder 43. Der SVW gönnt sich nach dem Topp-Doppelpack eine kurze Pause und überlässt jetzt auch mal den Cottbussern den Ball. Geht es mit dem 0:2 in die Halbzeit?

Cottbus Werder 40. Die Energie-Fans halten trotz der deutlichen Unterlegenheit zu ihrem Team und spenden bei einer Ecke aufmunternden Applaus. Bei der Ecke von der rechten Seite faustet Zetterer im Werder-Tor den Ball mit einer Hand in die Ferne.

TuS Koblenz Wolfsburg 42. Drei Minuten sind es noch zur Pause. Seit über zehn Zeigerumdrehungen ist praktisch nichts passiert.

Offenbach Magdeburg 41. Der FCM kombiniert sich bis in die Box und aus halbrechter Position hat Musonda frei Schussbahn. Sein Abschluss ist aber zu zentral und Brinkies begräbt die Kugel unter sich.

Offenbach Magdeburg 40. Barry zieht rechts im Sechzehner ab, aber der Ball wird geblockt und landet zentral am Strafraumrand. Berlinski fackelt nicht lange und hält drauf, doch auch sein Schuss wird von einem Verteidiger geblockt.

TuS Koblenz Wolfsburg 39. Es bleibt weiterhin dabei, dass es nicht vor Chancen wimmelt. Vielleicht kann die Halbzeit auf beiden Seiten für neuen Schwung sorgen.

Cottbus Werder 37. Tooor für Werder Bremen, 0:2 durch Keke Topp

Der doppelt Topp! Keke Topp netzt in fünf Minuten zweimal ein. Energie-Verteidiger Campulka sind erneut nicht gut aus und verstolpert den Ball rechts im Strafraum. Topp ist danach frei durch und drückt den Ball links unten ein.

Cottbus Werder 36. Die Bremer lassen nach dem Führungstor nicht nach und wollen gleich nachlegen. Ducksch holt von den Trainerbänken zu einer Freistoß-Flanke aus und hebelt den Ball im hogen Bogen nach rechts. Am Pfosten läuft Stage ins Abseits.

Offenbach Magdeburg 38. Gelbe Karte für Jean Hugonet (1. FC Magdeburg)

Hugonet stempelt Nazarov und sieht die Gelbe Karte.

Offenbach Magdeburg 37. Fast der Ausgleich! Hugonet zimmert aus halbrechter Position und rund 20 Metern drauf. Er visiert die obere rechte Ecke an, doch Brinkies ist hellwach und fischt das Leder noch aus dem Winkel.

Cottbus Werder 34. Gibt es eine Reaktion vom Underdog? Immerhin folgt mal ein Cottbusser Torschuss: Halbauer hat auf der linken Seite etwas Platz und schießt den Ball flach in die Arme von Werder-Torhüter Zetterer.

TuS Koblenz Wolfsburg 36. Der VfL hat die Kontrolle über die Partie. Dennoch dürfte es im Angriff schon etwas mehr sein vom Bundesligisten.

Offenbach Magdeburg 34. Magdeburg ist nun unter Zugzwang und drängt in Richtung Tor. Der FCM hat zwar im Moment rund 70 Prozent Ballbesitz, doch es kommt offensiv noch zu wenig rum für den Zweitligisten.

Cottbus Werder 32. Tooor für Werder Bremen, 0:1 durch Keke Topp

Jetzt macht Keke Topp das überfällige 0:1! Der Cottbusser Campulka grätscht am rechten Strafraum-Eck ins Leere und ermöglicht Topp so einen freien Abschluss aus zehn Metern. Der Bremer schaut kurz hoch und schiebt den Ball mit Gefühl in die obere rechte Ecke!

TuS Koblenz Wolfsburg 33. Von der TuS ist vorne inzwischen fast gar nichts mehr zu sehen. Sie ist vornehmlich in der Defensive gefordert, hat das aber weitgehend im Griff.

Cottbus Werder 31. Wenn es im Energie-Strafraum gefährlich wird, ist Keke Topp nicht weit. Der neue Bremer ist bei einer Ecke als Erster am Ball und haut das Leder aus kurzer Distanz an die Latt. Dabei ertönt allerdings auch ein Pfiff: Abseits!

Cottbus Werder 29. Auch nach knapp 30 Minuten ist Werder beim Energie Cottbus nah dran an der 1:0-Führung. Bislang fehlt den klar besseren Bremern dafür aber noch die nötige Chancenverwertung.

Offenbach Magdeburg 31. Tooor für Kickers Offenbach, 1:0 durch Alexander Sorge

Der Außenseiter geht in Führung! Wachs bringt einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld vor den rechten Pfosten. Dort steht Sorge frei und köpft den Ball aus kurzer Distanz über die Linie.

TuS Koblenz Wolfsburg 30. Möglichkeit für Wolfsburg! Baku gibt von rechts flach an den ersten Pfosten. Dort rauschen Majer und Zadach zusammen, ehe Wimmer zum vermeintlichen 0:2 abstaubt. Allerdings wird auf Offensivfoul entschieden.

Offenbach Magdeburg 28. Gelbe Karte für Marc Wachs (Kickers Offenbach)

Wachs bekommt für ein taktisches Foul die Gelbe Karte.

Offenbach Magdeburg 28. Kaars wird zentral vor dem Strafraum mit einem hohen Pass aus dem Mittelfeld bedient, den er gut mitnimmt. Abschließen kann er allerdings nicht, weil zu viele Gegner um ihn herum stehen und gestört wird.

Cottbus Werder 26. Bremen nimmt einen neuen Anlauf über die rechte Seite. Diesmal schiebt Ducksch den Ball im Fallen irgendwie noch in die Mitte weiter. Agu will den Abpraller darafhin verwerten, ist gegen die aufopferungsvolle Energie-Abwehr aber einen Schritt zu spät.

TuS Koblenz Wolfsburg 28. ...Koblenz klärt die Angelegenheit jedoch sicher.

TuS Koblenz Wolfsburg 27. Blagojević rennt links hinten Svanberg über den Haufen. Das könnte eine spannende Freistoßposition sein...

Cottbus Werder 23. Chancenwucher bei Werder! Ducksch leitet einen schön eingeleiteten Angriff über rechts auf die linke Seite weiter, wo Stage trotz freier Bahn kläglich scheitert. Der Däne trifft den Ball unsauber und kickt das Leder klar drüber.

Cottbus Werder 21. Nach der langen Druckphase der Bremer kann Energie zumindest kurz mal durchatmen. Ein Vorstoß von Rorig und Freistoß von Ciğerci verlagern die Partie auch mal in die Werder-Hälfte.

Offenbach Magdeburg 25. Das Spiel wird etwas hitziger und ist derzeit geprägt von vielen kleineren Fouls. Magdeburg ist weiterhin die spielbestimmende Mannschaft, Torabschlüsse sind aber eher eine Seltenheit.

TuS Koblenz Wolfsburg 25. Gelbe Karte für Sebastiaan Bornauw (VfL Wolfsburg)

Bornauw zupft in der eigenen Hälfte an Esmels Trikot. Dafür sieht er Gelb.

Cottbus Werder 19. So langsam spielt Werder nicht mehr gegen Cottbus, sondern gegen Elis Bethke. Bei einem Kurzpass vors rechte Alu will nun Topp den Ball ins lange Eck schieben. Bethke hat wieder etwas dagagen und verhindert den Einschlag mit seinem Oberkörper.

TuS Koblenz Wolfsburg 23. Seit dem 0:1 herrscht wieder Leerlauf. Grün-Weiß scheint nicht daran interessiert zu sein, frühzeitig für klare Verhältnisse zu sorgen.

Offenbach Magdeburg 24. Gelbe Karte für Dimitrij Nazarov (Kickers Offenbach)

Nazarov grätscht an der Mittellinie Hugonet um und sieht dafür die Gelbe Karte.

Offenbach Magdeburg 22. El-Zein bringt eine Ecke von rechts flach vor den Fünfer. Burcu nimmt den Ball per Direktabnahme, doch die Kugel segelt weit über den Kasten der Offenbacher.

TuS Koblenz Wolfsburg 20. Das ist natürlich bitter für die Oberligisten. Bisher war das ein mutiger und ansehnlicher Auftritt. Nun laufen sie einem Rückstand hinterher.

Cottbus Werder 16. Ducksch lauert auf der rechten Seite auf der Höhe der Energie-Abwehr und ist nach einem Steilpass frei durch. Cottbus-Torwart Bethke passt erneut auf, rennt schnell aus seinem Tor und pariert mit im Eins-gegen-Eins-Duell im hohen Strafraum. Tolle Parade!

Offenbach Magdeburg 19. Knapp 20 Minuten sind gespielt und der FCM hat die Partie bisher in der Hand. Bis auf den Torschuss von Kaars ist aber noch nicht viel passiert.

Cottbus Werder 15. Die Werder-Dominanz in Zahlen: 81 Prozent Ballbesitz und 5:0-Torschüsse haben die Bremer auf ihrem Konto. Belohnt sich die Elf von Ole Werner auch dafür?

Offenbach Magdeburg 17. Gelbe Karte für Silas Gnaka (1. FC Magdeburg)

Gnaka beschwert sich beim Schiedsrichter über die Gelbe Karte für Burcu und wird prompt auch bestraft.

TuS Koblenz Wolfsburg 17. Gelbe Karte für Karim Zeghli (TuS Koblenz)

Zeghli schießt den Ball vor Lacroix weg. Der Wolfsburger geht zu Boden, dennoch gibt es Gelb. Eine Fehlentscheidung.

Cottbus Werder 13. Grün-Weißes Powerplay! Nach einer weiteren Ducksch-Ecke schieben Weiser und Co. den Ball auf engem Raum durch den gegnerischen Strafraum. Energie wirft sich mit gleich mehreren Spielern immer wieder dazwischen und macht so die Schussbahnen zu.

Offenbach Magdeburg 17. Gelbe Karte für Livan Burcu (1. FC Magdeburg)

Burcu sieht gelb für ein Foul im Mittelfeld an Dejanović.

TuS Koblenz Wolfsburg 15. Tooor für VfL Wolfsburg, 0:1 durch Patrick Wimmer

Und plötzlich führen die Gäste! Zum zweiten Mal nacheinander tritt Kamiński eine Ecke von links direkt aufs Tor. Keeper Zadach faustet am Ball vorbei, sodass Wimmer aus einem Meter Entfernung einnickt.

Offenbach Magdeburg 14. Nun kommen auch die Hausherren mal nach vorne. Nazarov versucht es mit einem Schuss aus der Distanz. Sein Abschluss aus rund 25 Metern ist aber zu harmlos um für Gefahr zu sorgen.

Cottbus Werder 10. Nächster Abschluss! Cottbus kann sich gegen die pressenden Bremer nicht befreien und muss den Ball immer wieder wegschlagen. Weiser fängt einen solchen Befreiungsschlag und haut den Ball aus 20 Meter hoch auf die Kiste. Wieder kratzt Bethke den Ball mit den Fingern über die Latte.

TuS Koblenz Wolfsburg 12. Die Hasenhüttl-Elf hat zwar viel Ballbesitz, kann damit aber noch nichts anfangen. Das Offensivspiel ist noch sehr behäbig.

Cottbus Werder 7. Die Ecke danach von Ducksch bringt Werder nicht ein, aber Grün-Weiß bleibt stürmisch. Die Gäste üben hohen Druck auf die Cottbusser Abwehr aus und sind fast nur im gegnerischen Drittel unterwegs.

Offenbach Magdeburg 11. Aktuell wird nicht gespielt, weil Rauch aus dem Gästeblock empor steigt und die Sicht versperrt. In wenigen Augenblicken dürfte es aber weitergehen.

Cottbus Werder 5. Guter Beginn von Werder! Die Norddeutschen finden sofort in die Partie und schnuppern bereits an der Führung. Agu bringt den Ball mitten im Strafraum auch im Fallen noch aufs Tor und zwingt Cottbus-Keeeper Bethke zu ersten Glanztat. Der Keeper der Hausherren boxt den Ball mit einer Hand über die Latte.

TuS Koblenz Wolfsburg 9. Die Wölfe haben noch einige Schwierigkeiten in ihren Offensivaktionen. Bisher finden sie im letzten Drittel noch gar nicht statt.

Offenbach Magdeburg 9. Kaars hat die erste Chance des Spiels. Zentral vor dem Sechzehner legt sich der Neuzugang den Ball zurecht und zieht ab. Sein Flachschuss geht nur knapp am linken Pfosten vorbei.

Cottbus Werder 4. Wieder Topp! Der neue Werder-Youngster zeigt sich kurz danach auch auf der rechten Seite und schafft es dank einer engen Ballführung sogar bis in den Fünfer. Vor dem Energie-Tor ist es dann aber doch ein Haken zu viel und Cottbus kann klären.

Offenbach Magdeburg 6. Wie zu erwarten übernimmt der FCM die Initiative und baut in Ruhe auf. Offenbach konzentriert sich momentan aufs Verteidigen.

TuS Koblenz Wolfsburg 6. Und dann hat die TuS die erste gute Aktion! Nach Einwurf von rechts wird die Kugel nach halbrechts in den Sechzehnmeterraum verlängert. Dort bleibt Blagojević an Lacroixs Abwehraktion hängen.

Cottbus Werder 2. Während die Energie-Fans eine riesige rot-weiße Choreo in ihrer Fankurve enthüllen, nimmt Werder erstmals Kurs auf der Gehäuse der Cottbusser. Topp will auf der linken Seite mit einem Solo durchbrechen, bleibt aber an Rorig hängen.

TuS Koblenz Wolfsburg 4. Ruhiger Beginn in Koblenz. Beide Teams tasten sich anfangs etwas ab.

Offenbach Magdeburg 3. Der erste Vorstoß der Gäste. El Hankouri hat Platz auf der rechten Seite und flankt ins Zentrum. Seine Hereingabe ist aber zu ungenau und landet in den Armen von Brinkies.

Cottbus Werder 1. Der Pokalabend in der Lausitz beginnt! Gelingt Energie die Überraschung oder setzt sich der Bundesligist durch?

Cottbus Werder 1. Spielbeginn

Cottbus Werder In Andenken an den kürzlich vertorbenen Willi Lemke gibt es vor dem Anpfiff eine Schweigeminute. Beide Vereine ehren die Werder-Legende außerdem mit einem Trauerflor.

Offenbach Magdeburg 1. Der Ball rollt! Magdeburg stößt an.

Offenbach Magdeburg 1. Spielbeginn

TuS Koblenz Wolfsburg 1. Spielbeginn

Cottbus Werder In seiner ersten Startaufstellung der neuen Saison bietet SVW-Coach Ole Werner mit Stürmer Keke Topp einen Neuzugang auf. Der vom FC Schalke verpflichtete Youngster läuft neben Marvin Ducksch in einer Doppelspitze auf.

TuS Koblenz Wolfsburg Noch nie standen sich die beiden Vereine bislang gegenüber, sie treffen also zum ersten Mal überhaupt aufeinander. Geleitet wird die Begegnung von Sören Storks, dem Thorben Siewer und Mark Borsch sowie Mario Hildenbrand assistieren. Einen VAR gibt es – wie üblich – in der ersten Pokalrunde nicht.

Offenbach Magdeburg Das letzte Wiedersehen der beiden Clubs liegt schon eine Weile zurück. Im Jahr 2015 trafen sie in den Aufstiegsspielen zur dritten Liga aufeinander. Die Blau-Weißen waren damals Meister der Regionalliga Nordost und der OFC der Meister der Regionalliga Südwest. Das Hinspiel entschied der FCM mit 1:0 für sich und auch im Rückspiel setzte sich der heutige Zweitligist durch und kehrte in den Profifußball zurück, wo er sich heute etabliert hat. Offenbach ist weiterhin viertklassig und schaffte es seitdem nicht mehr Meister zu werden.

Cottbus Werder Auch heute will Werder wieder den Pflichtsieg aus der Lausitz mitnehmen und damit zugleich eine zusätzliche Einnahme sorgen: „Der Pokal ist für einen Verein wie Werder auch finanziell wichtig“, erklärte SVD-Trainer Ole Werner. Allzu oft kam Werder zuletzt aber nicht in den Genuss der Finanzspritze: In den vergangenen 13 Jahren schied Werder in der 1. Runde insgesamt sechsmal aus. Wie schlägt sich der SVW heute?

TuS Koblenz Wolfsburg Auf der anderen Seite haben die Wölfe nur ein Ziel im Kopf: den Einzug in die nächste Runde. Die Vorbereitung lief dabei nicht unbedingt überragend, je zwei Siege, Unentschieden und Niederlagen stehen auf der Habenseite. Spannend: Die zurückliegenden beiden Tests endeten zwar beide remis, könnten dafür aber unterschiedlicher nicht sein. Gegen Como 1907 aus der Serie A spielten die Autostädter 0:0, gegen den FC Brentford aus der Premier League 4:4.

Offenbach Magdeburg Offenbach nimmt im vergleich zur letzten Partie Veränderungen vor. Anstelle von Mustafa und Ünlücifci starten Moreno und Nazaros. Auch die Magdeburger wechseln zweimal. El Hankouri und Teixeira ersetzen Bockhorn (Kreuzbandriss) und Atik (Oberschenkelverletzung).

Cottbus Werder Dabei mithelfen soll bei Energie auch das Stadion der Freundschaft, das vielen Fußballfans noch aus der erfolgreichsten Zeit der Cottbuser um die 2000er bekannt sein dürfte. Mittlerweile heißt es "Leag Energie Stadion" und ist mit 20.000 Fans komplett ausverkauft – genauso wie letztmals vor zwei Jahren, als Energie schon mal in der 1. Runde auf den SV Werder traf. Damals konnten sich die Norddeutschen knapp mit 2:1 durchsetzen.

Offenbach Magdeburg Der 1. FC Magdeburg spielte beim Zweitligaauftakt gegen die SV Elversberg 0:0 und am zweiten Spieltag schlug der FCM Eintracht Braunschweig mit 3:1. Cheftrainer Christian Titz weiß, dass die heutige Partie ein schweres Spiel für seine Mannschaft wird. „Offenbach ist eine Mannschaft, die ihren Kader noch einmal verändert hat und mit dem Ball agieren will. Ich kenne die Atmosphäre noch von früher, das wird ein richtiges Pokalspiel. Wir freuen uns auf die Partie“, so der 53-Jährige.

Cottbus Werder Für den SV Werder Bremen lauert in der Lausitz heute Stolpergefahr. Die Bremer flogen in den letzten 13 Jahren gleich sechsmal in der 1. Runde raus und sind heute bei Drittliga-Aufsteiger Energie Cottbus gefordert. Die Cottbuser sind nach fünf Jahren in der Regionalliga zurück im Profifussball und wollen nun auch im Pokal wieder von sich reden machen.

TuS Koblenz Wolfsburg Für die Koblenzer hat die Pflichtspielsaison bereits angefangen – allerdings durchwachsen. Nachdem sie in der vergangenen Spielzeit sang- und klanglos aus der Regionalliga Südwest abgestiegen waren (18 Zähler aus 34 Partien, 24 Punkte Rückstand aufs rettende Ufer), gab es an den ersten zwei Spieltagen je einen Sieg (3:0 beim 1. FC Kaiserslautern II) und eine Pleite (0:1 gegen den FV Engers 07). Angesichts des eher bescheidenen Jahres ist die Chance auf eine Pokalsensation heute wohl eher gering, wenngleich das Match natürlich das Highlight in 2024 sein dürfte.

Offenbach Magdeburg Die Kickers Offenbach starteten gut in die neue Saison der Regionalliga Südwest. Gegen die Zweitvertretung des SC Freiburg gab es zum Auftakt ein 2:2. Am zweiten Spieltag lief es für das Team von Cheftrainer Christian Neidhart schon deutlich besser. Die Kickers schossen den FSV Frankfurt mit 5:0 ab. Im dritten Ligaspiel trennte man sich gegen den SGV Freiberg Fußball torlos.

Cottbus Werder Guten Abend und herzlich willkommen zum DFB-Pokal! Um 18 Uhr gastiert der SV Werder Bremen bei Energie Cottbus. Zieht der SVW in die 2. Runde ein?

TuS Koblenz Wolfsburg Hallo und herzlich willkommen zur 1. Rundes des DFB-Pokals! Heute bekommt es der ehemalige Zweitligist TuS Koblenz mit dem VfL Wolfsburg zu tun. Anstoß im Stadion Oberwerth ist um 18:00 Uhr.