1. FC Phönix Dortmund 82. Phönix zieht nochmal an! Ajala-Alexis ist wieder im Blickpunkt, als er halblinks Yan Couto abschüttelt und dann wuchtig mit rechts abzieht. Da fehlen aber dann rechts doch ein paar Meter.

Bielefeld Hannover 81. Gelbe Karte für Julian Kania (Arminia Bielefeld)



Bielefeld Hannover 81. Neumann verteidigt stark und rettet damit! Beim Konter über die rechte Seite ist der eingewechselte Kania die letzte Station bei den Bielefeldern, doch Neumann luchst ihm die Kugel ab.

1. FC Phönix Dortmund 81. ...denn Torschütze Iloka steigt am Elfmeterpunkt am höchsten und nagelt das Leder an den linken Pfosten. Meyer wäre chancenlos gewesen, danach können seine Vorderleute klären.

Aachen Kiel 76. Einwechslung bei Holstein Kiel: Magnus Knudsen

Aachen Kiel 76. Auswechslung bei Holstein Kiel: Nicolai Remberg

Aachen Kiel 76. Einwechslung bei Holstein Kiel: Andu Kelati

Aachen Kiel 76. Auswechslung bei Holstein Kiel: Finn Porath

1. FC Phönix Dortmund 80. Applaus brandet auf, als der eingewechselte Ajala-Alexis rechts im Sechzehner eine erste Ecke für Lübeck herausholt und so für etwas Entlastung sorgt. Und die wird gefährlich...

Bielefeld Hannover 80. Einwechslung bei Arminia Bielefeld: Leon Schneider

Aachen Kiel 76. Einwechslung bei Holstein Kiel: Marco Komenda

Bielefeld Hannover 80. Auswechslung bei Arminia Bielefeld: Marius Wörl

Aachen Kiel 76. Auswechslung bei Holstein Kiel: Marko Ivezić

Bielefeld Hannover 80. Während Stefan Leitl bereits seinen fünften Wechsel vorgenommen hat, ist bei Wörl der Muskel wohl komplett zu - er kann nur noch humpeln. Auch sein Wechsel wird vorbereitet.

Aachen Kiel 73. Mit Charlison Benschop verlässt der Schütze des womöglich entscheidenden 2:1 das Feld und macht Platz für Thilo Töpken. Zudem ist Kevin Goden neu für Lukas Scepanik dabei. Heiner Backhaus wechselt also komplett positionsgetreu und verzichtet auf eine Stärkung der Defensive.

Bielefeld Hannover 79. Einwechslung bei Hannover 96: Jessic Ngankam

Bielefeld Hannover 79. Auswechslung bei Hannover 96: Andreas Voglsammer

Bielefeld Hannover 79. Der sehr aktive Wörl rollt sich mit einem Krampf auf dem Boden.

1. FC Phönix Dortmund 78. Der BVB kommt über die linke Seite! Duranville kommt dort an Sadrifar vorbei, findet aber mit dem Zuspiel in die Mitte keinen Abnehmer.

Aachen Kiel 73. Einwechslung bei Alemannia Aachen: Kevin Goden

Bielefeld Hannover 77. Einwechslung bei Arminia Bielefeld: Nassim Boujellab

Aachen Kiel 73. Auswechslung bei Alemannia Aachen: Lukas Scepanik

Bielefeld Hannover 77. Auswechslung bei Arminia Bielefeld: Kaito Mizuta

Aachen Kiel 73. Einwechslung bei Alemannia Aachen: Thilo Töpken

Bielefeld Hannover 77. Einwechslung bei Arminia Bielefeld: Julian Kania

Aachen Kiel 73. Auswechslung bei Alemannia Aachen: Charlison Benschop

Bielefeld Hannover 77. Auswechslung bei Arminia Bielefeld: André Becker

Bielefeld Hannover 76. Neumann verpasst den Anschlusstreffer! Beim Eckstoß köpft Voglsammer einen Gegenspieler an, abgefälscht rollt der Ball vor die Füße von Neumann. Aus enorm spitzem Winkel und kurzer Distanz schießt der Keeper Kersken an.

1. FC Phönix Dortmund 75. Einwechslung bei 1. FC Phönix Lübeck: Anton Ihde

1. FC Phönix Dortmund 75. Auswechslung bei 1. FC Phönix Lübeck: Jonathan Stöver

1. FC Phönix Dortmund 75. Einwechslung bei 1. FC Phönix Lübeck: Linus Henry Kurtz

Bielefeld Hannover 75. Ezeh schlägt den Freistoß auf den kurzen Pfosten, dort klärt Mizuta mit dem Kopf ins eigene Toraus.

1. FC Phönix Dortmund 75. Auswechslung bei 1. FC Phönix Lübeck: Emanuel Adou

Aachen Kiel 71. Gelbe Karte für Nicolai Remberg (Holstein Kiel)

Nicolai Remberg kommt rechts in der gegnerischen Hälfte zu spät mit seiner Grätsche gegen Bentley Bahn und räumt den Routinier rüde ab. Dafür gibt es zu Recht die Gelbe Karte für den 24-Jährigen.

1. FC Phönix Dortmund 73. Die Beine werden langsam schwer beim Regionalligisten. Sie pressen kaum noch und stehen stattdessen hinten mit Fünferkette.

Bielefeld Hannover 75. Gelbe Karte für Louis Oppie (Arminia Bielefeld)

Doch Hannover ist jetzt am Drücker! Der Traumtorschütze Oppie kann sich hinten links nur mit einem Foul retten.

Bielefeld Hannover 74. Der folgende Eckstoß sorgt nicht für Gefahr.

Aachen Kiel 70. Heiner Backhaus kann wirklich sehr zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft sein, die den vermeintlichen Klassenunterschied nicht zur Geltung kommen lässt.

Bielefeld Hannover 73. Bis zur Ausführung dauert es ein wenig. Leopold läuft dann an, legt den Ball mit der Sohle aber ein wenig nach links heraus. So hat Ezeh die Mauer nicht vor sich, sein vielversprechender Innenspannschuss wird dennoch von einem Bielefelder abgefälscht.

Aachen Kiel 67. Marcel Rapp wechselt mit der Hereinnahme von Jann-Fiete Arp offensiv und möchte damit die aufkommende Drangphase seines Teams unterstützen. Die erste richtig gute Möglichkeit danach hatten nun aber die Aachener, die weiter gefährliche Nadelstiche setzen.

Aachen Kiel 66. Weiner verhindert das 3:1! Strujić hebt den Ball aus dem linken Halbfeld butterweich vorne rein. Scepanik steigt zentral in der Box hoch und köpft den Ball unwiderstehlich auf das Tor. Weiner regiert glänzend. Mit einer Hand lenkt der 25-Jährige den Ball noch gerade eben über seinen Kasten und hält sein Team damit im Spiel.

1. FC Phönix Dortmund 71. Dortmund lässt den Ball mit feinem Direktspiel laufen und sucht die Lücke im kompakten Abwehrblock von Lübeck. Dann wird tatsächlich Beier links gefunden, er wird aber aus spitzem Winkel beim Schussversuch geblockt!

Bielefeld Hannover 72. Gelbe Karte für Maximilian Großer (Arminia Bielefeld)

Nahezu perfekte Freistoßposition für die Niedersachsen! Tresoldi ist im Luftduell zuerst mit dem Kopf am Ball, Großer räumt ihn danach mit etwas zu viel Körpereinsatz ab. Etwa 17 Meter ruht der Ball vor dem Tor, viel besser geht's nicht.

Bielefeld Hannover 72. Sowohl Ezehs Eckstoß als auch die folgende Flanke sind nicht gefährlich.

Bielefeld Hannover 71. Muroyas Flankenlauf auf der rechten Seite wird vom DSC verteidigt, immerhin gibt es den nächsten Eckstoß für Hannover.

Aachen Kiel 65. Einwechslung bei Holstein Kiel: Jann-Fiete Arp

Bielefeld Hannover 69. Mizutas Eckballflanke wird am ersten Pfosten von Hannover aus der Gefahrenzone geköpft.

Aachen Kiel 65. Auswechslung bei Holstein Kiel: Tymoteusz Puchacz

Aachen Kiel 62. Kiel ist um die ganz schnelle Antwort bemüht! Lewis Holtby behauptet den Ball fast zentral an der Strafraumgrenze sehr gut und schlenzt den Ball dann sehenswert in Richtung des linken Ecks. Johnen reagiert überragend und lenkt den Ball noch irgendwie um den Pfosten.

Bielefeld Hannover 69. Wörl entwischt links im Strafraum und möchte mit seinem Querpass im Zentrum Becker finden. Neumann klärt ins eigene Toraus.

1. FC Phönix Dortmund 69. Es wird laut im Volkspark, als Karim Adeyemi runtergeht und Maximilian Beier ins Spiel kommt. Die Fans freuen sich hörbar auf den Neuzugang von der TSG Hoffenheim.

1. FC Phönix Dortmund 69. Einwechslung bei Borussia Dortmund: Maximilian Beier

1. FC Phönix Dortmund 69. Auswechslung bei Borussia Dortmund: Karim Adeyemi

Bielefeld Hannover 68. Gelbe Karte für Jannik Rochelt (Hannover 96)

Rochelt zieht seinen Gegenspieler zu Boden und unterbindet mit dem taktischen Foul die Bielefelder Kontermöglichkeit.

Bielefeld Hannover 67. Nielsen spielt links in den Lauf von Ezeh, der aus guter Position vor das Tor flanken kann. Doch ein Bielefelder Verteidiger steht der Flanke im Wege.

1. FC Phönix Dortmund 67. ...aber Leonhard ist aufmerksam. Er lenkt das hohe Zuspiel von Groß auf den zweiten Pfosten in Richtung Anton mit der Faust zur Ecke. Die kommt auch von Groß, ist aber eine für den Keeper.

Bielefeld Hannover 65. Nur Sekunden später zielt Mizuta einen Volleyschuss aus der Drehung klar rechts neben das Tor, die Schusstechnik des Japaners war bei dieser Aktion dennoch fein.

1. FC Phönix Dortmund 66. Stöver foult den eingewechselten Malen an der rechten Strafraumkante. Das könnte gefährlich werden...

Bielefeld Hannover 65. Eine Freistoßflanke der Arminen ist in erster Instanz nicht gefährlich. Kunze kommt zum Nachschuss, der wird aber von Neumann geblockt.

Bielefeld Hannover 64. Einwechslung bei Hannover 96: Brooklyn Ezeh

Bielefeld Hannover 64. Auswechslung bei Hannover 96: Jannik Dehm

Bielefeld Hannover 64. Einwechslung bei Hannover 96: Håvard Nielsen

Bielefeld Hannover 64. Auswechslung bei Hannover 96: Lars Gindorf

Aachen Kiel 60. Tooor für Alemannia Aachen, 2:1 durch Charlison Benschop

Das Tivoli bebt! Johnen schlägt den anschließenden Freistoß fast links vom eigenen Sechzehner diagonal auf die rechte Offensivseite. Dort leitet Benschop den Ball ein wenig glücklich auf Winter weiter. Der 30-Jährige setzt sich anschließend gegen Puchacz durch, zieht noch ein Stück nach innen und behält neben dem Fünfer die Übersicht. Überlegt legt er ab für Benschop, der direkt abschließt. Mit dem rechten Innenrist schießt er sich selbst gegen das Standbein. Von dort fliegt der Ball aus halbrechten sechs Metern aber unhaltbar über Weiner hinweg in das kurze Eck.

Bielefeld Hannover 64. Lannert kann auf der rechten Außenbahn kontern und sprintet die Seite entlang. Seine Flanke wird von Hannover mühelos geklärt.

Aachen Kiel 59. Gelbe Karte für Finn Porath (Holstein Kiel)

Nachdem die Kieler nach einem eigenen Freistoß mehrfach hängen bleiben, droht der schnelle Gegenangriff. Finn Porath unterbindet den umgehend mit einem taktischen Foul. Die Gelbe Karte ist als Konsequenz dabei völlig in Ordnung.

Bielefeld Hannover 62. Tresoldi holt an der rechten Seitenlinie einen Freistoß heraus. Die Hereingabe kann der Stürmer im Zentrum aber nicht auf das Tor köpfen, bekommt abermals keinen Druck hinter seinen Kopfball.

1. FC Phönix Dortmund 62. Tooor für Borussia Dortmund, 1:4 durch Julien Duranville

Zwei BVB-Joker stechen direkt! Wenige Minuten nach seiner Einwechslung erobert Neuzugang Yan Couto in der eigenen Hälfte den Ball, setzt sich dann mit feinem Dribbling gegen seine Gegnern durch und spielt einen Sahnepass links in den Lauf von Duranville. Der ist nicht mehr zu stoppen, läuft in den Sechzehner und tunnelt Leonhard mit einem Flachschuss. Anschließend jubelt er mit den Ersatzspielern.

Bielefeld Hannover 61. Offensiv ist das meist zu harmlos von den 96ern, der Zug zum Tor fehlt den Gästen. Und Bielefeld steht hinten kompakt und verteidigt diszipliniert.

1. FC Phönix Dortmund 61. Einwechslung bei 1. FC Phönix Lübeck: Tony Lesueur

1. FC Phönix Dortmund 61. Auswechslung bei 1. FC Phönix Lübeck: Julius Kliti

1. FC Phönix Dortmund 60. Latte! Lübeck riecht Lunte! Adou wird rechts am Sechzehner angespielt, dribbelt sich an zwei Gegnern vorbei und donnert das Leder im Strafraum an den Querbalken, von da aus geht er ins Toraus.

Aachen Kiel 56. Gelbe Karte für Anton Heinz (Alemannia Aachen)

Anton Heinz verliert den Ball rechts im Mittelfeld, blickt zu Michael Bacher und wartet auf den Pfiff. Der bleibt aber aus. Darüber beschwert sich der Vorlagengeber des 1:1 lautstark und wird mit der Gelben Karte bestraft.

1. FC Phönix Dortmund 59. Einwechslung bei Borussia Dortmund: Donyell Malen

Bielefeld Hannover 58. Kurz darauf gibt es die Chance für die 96er! Gindorfs Flankenlauf auf der rechten Seite ist zunächst erfolglos, auf der anderen Seite darf Christiansen aber nochmal flanken. Die Hereingabe aus dem Halbfeld senkt sich, Tresoldi berührt die Kugel nicht mit dem Kopf. Kersken muss zügig reagieren, das gelingt aber und der Bielefeld-Keeper lenkt die Kugel um den Pfosten.

1. FC Phönix Dortmund 59. Auswechslung bei Borussia Dortmund: Jamie Gittens

1. FC Phönix Dortmund 59. Einwechslung bei Borussia Dortmund: Julien Duranville

Aachen Kiel 55. Charlison Benschop wird mittig in der KSV-Hälfte robust von Tymoteusz Puchacz gestoppt. Der Schiedsrichter lässt zu Recht weiterlaufen. Aus Sicht der Aachener ist es aber zum wiederholten Mal eine knifflige Entscheidung, die nicht zu ihren Gunsten entschieden wurde.

1. FC Phönix Dortmund 59. Auswechslung bei Borussia Dortmund: Emre Can

1. FC Phönix Dortmund 59. Einwechslung bei Borussia Dortmund: Yan Couto

1. FC Phönix Dortmund 59. Auswechslung bei Borussia Dortmund: Julian Ryerson

Aachen Kiel 52. Der zweite Abschnitt ist bislang ziemlich zerfahren. Immer wieder kommt es zu kleinen Unterbrechungen oder es wird sich sehr viel Zeit gelassen beim Ausführen von Einwürfen oder Freistößen.

1. FC Phönix Dortmund 57. Der Gegentreffer sollte den Borussen klarmachen, dass man es hier keinesfalls zu locker angehen sollte. Zunächst mal ist es der Ehrentreffer für den Underdog, doch er bestraft das zu lässige Passspiel der letzten Minuten.

Bielefeld Hannover 57. Aus Hannoveraner Sicht ist das aktuell nicht ganz befriedigend, das Spiel plätschert etwas vor sich hin - angesichts des Rückstandes keine gute Nachricht für die Rothemden.

1. FC Phönix Dortmund 55. Tooor für 1. FC Phönix Lübeck, 1:3 durch Obinna Iloka

Aus dem Nichts fällt das Tor für den Regionalligisten! Dortmund bekommt die Kugel hinten nicht weg und Brandt ist dann einen Moment unaufmerksam gegen Iloka. Der aufgerückte Innenverteidiger klaut dem Regisseur im halbrechten Mittelfeld die Kugel und läuft dann leichtfüßig an Groß vorbei an den Sechzehner, wo er unhaltbar für Meyer ins linke Ecke schlenzt. Toll gemacht!

Aachen Kiel 49. Auf der Gegenseite landet eine Flanke von der rechten Seite am langen Pfosten bei Scepanik. Der 30-Jährige kann sich im Luftduell mit Porath durchsetzen, aber nickt den Ball über den Kasten.

Bielefeld Hannover 54. Nun aber! Halbrechts im Strafraum wird Wörl in Szene gesetzt, dreht sich um die eigene Achse und den Gegenspieler, kann den Ball aus der Drehung aber nicht hart auf das gegnerische Tor bringen. Den flachen, mittig platzierten Schuss nimmt Weinkauf auf.

1. FC Phönix Dortmund 54. Mangels Anspielstationen vorne probiert es Schlotterbeck einfach mal aus halblinker Position und gut 25 Metern Torentfernung. Der Aufsetzer stellt Leonhard aber vor wenig Probleme. Er geht auf Nummmer sicher und faustet ihn weg.

Aachen Kiel 48. Timo Becker bekommt den Ball rechts in der gegnerischen Hälfte, hat viel Grün vor sich und macht einfach mal ein paar Meter. Aus enormer Distanz fasst sich der ehemalige Schalker dann ein Herz und zieht wuchtig ab. Sein Distanzschuss rauscht aber ein gutes Stück über das Tor.

Bielefeld Hannover 53. Sportlich ist es ein recht ruhiger Beginn des zweiten Durchgangs. In Strafraumnähe ist noch nicht viel passiert.

1. FC Phönix Dortmund 53. Das Aufholen von drei Toren ist für Lübeck eine Mammutaufgabe. Es ist auch weiterhin nicht das erklärte Ziel, stattdessen versucht sich der Underdog weiterhin im kompakten Defensivspiel und macht es den Dortmundern schwer, sich durchzukombinieren.

Aachen Kiel 47. Es gibt direkt die erste Unterbrechung, da Bentley Bahn wohl einen Schlag gegen das Kinn bekommen hat und behandelt werden muss.

1. FC Phönix Dortmund 51. Gittens bekommt halblinks am Sechzehner den Ball und geht ins Dribbling. Er trennt sich dann aber zu spät von der Kugel und läuft sich am Strafraum an einem Gegenspieler fest.

Bielefeld Hannover 51. Nach mehr als vier Minuten Unterbrechung kann es weitergehen auf der Alm.

Bielefeld Hannover 49. Noch immer steht der Rauch in der Schüco-Arena. Und die Hannoverfans sind noch nicht fertig, immer wieder knallen einzelne Feuerwerkskörper.

Aachen Kiel 46. Weiter geht's! Beide Teams kehren personell unverändert auf das Feld zurück.

1. FC Phönix Dortmund 48. Der eingewechselte Ajala-Alexis ist als robuster Angreifer in die Sturmspitze gegangen und soll dabei mithelfen, mehr Bälle vorne festzumachen. Das ist Phönix im ersten Durchgang nur unzureichend gelungen.

Aachen Kiel 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Bielefeld Hannover 47. Der Unparteiische Robert Hartmann unterbricht die Partie. Die 96-Fans zünden enorm viel Pyrotechnik - nicht nur Rauchtöpfe und dergleichen, auch zahlreiche Feuerwerkskörper sind dabei.

1. FC Phönix Dortmund 47. Gelbe Karte für Johann Berger (1. FC Phönix Lübeck)



Bielefeld Hannover 46. Gelbe Karte für Maël Corboz (Arminia Bielefeld)

Corboz sieht für ein langes Trikotziehen die Gelbe Karte.

1. FC Phönix Dortmund 46. Es geht weiter in Hamburg! Beide Teams haben jeweils einmal gewechselt: Bei Lübeck kommt Jean Ajala-Alexis für Yevhenii Obushnyi und bei den Gästen wird im Tor getauscht, dort kommt Alexander Meyer für Gregor Kobel. Der BVB-Keeper laboriert offenbar an leichten Rückenproblemen und daher nimmt Nuri Şahin diese Vorsichtsmaßnahme vor.

Bielefeld Hannover 46. Weiter geht's auf der Alm! Bielefeld stößt an und möchte den 2:0-Vorsprung in den nächsten 45 Minuten ins Ziel retten.

1. FC Phönix Dortmund 46. Einwechslung bei Borussia Dortmund: Alexander Meyer

1. FC Phönix Dortmund 46. Auswechslung bei Borussia Dortmund: Gregor Kobel

1. FC Phönix Dortmund 46. Einwechslung bei 1. FC Phönix Lübeck: Jean Ajala-Alexis

1. FC Phönix Dortmund 46. Auswechslung bei 1. FC Phönix Lübeck: Yevhenii Obushnyi

Bielefeld Hannover 46. Anpfiff 2. Halbzeit

1. FC Phönix Dortmund 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Aachen Kiel 45. +6 Halbzeitfazit:

Mit einem leistungsgerechten 1:1-Unentschieden geht es im Duell zwischen Aachen und Kiel in die Kabinen. Die Heimelf war von Beginn an ordentlich im Spiel und bot dem Favoriten Paroli. Trotzdem gingen die Störche durch Machino in Führung und waren vor allem in der Phase danach auch ein wenig am Drücker. Die Alemannen kämpften sich aber zurück in die Partie, kamen nach einer Ecke zum Ausgleich und hatten hinten heraus sogar die besseren Chancen auf das 2:1. Marcel Rapp und sein KSV haben für die zweite Hälfte also noch eine ordentliche Aufgabe vor der Brust, wenn es mit dem Einzug in die zweite Runde klappen soll.

Aachen Kiel 45. +6 Ende 1. Halbzeit

Bielefeld Hannover 45. +5 Halbzeitfazit:

Auf der Bielefelder Alm bahnt sich eine kleine Pokal-Überraschung an, Drittligist Arminia führt nach 45 Minuten gegen das zweitklassige Hannover 96 mit 2:0. Die Hausherren erwischten den klar besseren Start und hatten das Spielgeschehen zu Beginn im Griff. Hannover hingegen wirkte unsicherer und patzte in der 13. Minute im Spielaufbau. Wörl reagierte stark und legte zu Becker heraus, der den Hannoveraner Schnitzer mit dem 1:0 bestrafte. Knapp zehn Minuten später wurde Oppie kurz vor dem Strafraum von Hannover nicht attackiert, ließ sich nicht zweimal bitten und erzielte per Traumtor in den rechten Winkel den 2:0-Pausenstand (22.). Hannover hatte im Anschluss mehr Spielanteile, doch bis auf Tresoldis Schuss aus kurzer Distanz (31.) keine hochkarätige Chance. Mit einem Doppelwechsel reagierte Leitl noch deutlich vor der Pause auf den Auftritt seines Teams.

Aachen Kiel 45. +5 Gelbe Karte für Mika Hanraths (Alemannia Aachen)

Puchacz schirmt den Ball auf der linken Offensivseite vor Hanraths ab, bekommt einen Schubser und fällt. Da der Kapitän der Heimelf sich im Anschluss auch noch beschwert, sieht der 25-Jährige die Gelbe Karte.

Aachen Kiel 45. +4 Jetzt wird es noch einmal hitzig! Benschop geht links im Strafraum im Duell mit Erras und Remberg zu Fall und direkt fordern alle Aachener Elfmeter. Der Unparteiische hat die Situation aber genau richtig eingeschätzt und lässt laufen.

Bielefeld Hannover 45. +5 Ende 1. Halbzeit

1. FC Phönix Dortmund 45. +3 Halbzeitfazit:

Mit einer 3:0-Führung geht Borussia Dortmund in die Pause gegen Phönix Lübeck. Dortmund war die klar bessere Mannschaft, ging durch die erste Chance nach Ecke durch Anton in Führung und hatte danach alles im Griff. Can per Elfmeter und Brandt in der Nachspielzeit bauten die Führung aus. Lübeck steht dennoch defensiv nach seinen Möglichkeiten sicher und hatte durch Berger immerhin eine Torannäherung per Freistoß. Gleich geht es weiter!

Bielefeld Hannover 45. +4 Leopold sucht nochmal mit einer Hereingabe einen Mitspieler, findet aber keinen, sondern nur den gegnerischen Keeper Kersken.

Aachen Kiel 45. +1 Fünf Minuten kommen im ersten Durchgang oben drauf. Da es einige Behandlungspausen und auch ansonsten viele Unterbrechungen gab, ist das nicht völlig überraschend.

1. FC Phönix Dortmund 45. +3 Ende 1. Halbzeit

Bielefeld Hannover 45. +2 Bei Leopolds Halbfeldfreistoß haben die Arminen Lufthoheit.

1. FC Phönix Dortmund 45. +1 Tooor für Borussia Dortmund, 0:3 durch Julian Brandt

In der Nachspielzeit erhöht Dortmund durch brandt! Vorausgegangen ist ein langer Ball von Groß aus der eigenen Hälfte in den Lauf des links startenden Brandt. Der pflückt das Leder sehenswert mit rechts herunter und schiebt es dann mit links rein. Leonhard ist machtlos.

1. FC Phönix Dortmund 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Aachen Kiel 45. +1 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

Bielefeld Hannover 45. +1 Gelbe Karte für Kaito Mizuta (Arminia Bielefeld)

Mizuta zieht am Trikot von Landsmann Muroya und sieht für das taktische Foul Gelb.

1. FC Phönix Dortmund 44. Nuri Şahin ist an der Seitenlinie voll dabei. Er wirkt nicht immer zufrieden mit dem Spiel seiner Schützlinge.

Aachen Kiel 45. Gelbe Karte für Lukas Scepanik (Alemannia Aachen)

Lukas Scepanik verliert den Ball auf der rechten Offensivseite und stoppt den drohenden Konter mit einem taktischen Foul. Die erste Gelbe Karte der Partie ist dementsprechend das logische Resultat.

Aachen Kiel 44. Anton Heinz kommt halbrechts vor dem KSV-Strafraum aus der Drehung zum Schuss. Der Aufsetzer würde wohl perfekt in das linke Eck passen. Weiner ist aber schnell unten und wehrt sicher zur Ecke ab. Die bleibt im Anschluss ungefährlich.

Aachen Kiel 42. Am Ende ist alle Aufregung um den Freistoß völlig umsonst, da die Schwarz-Gelben die Hereingabe von Holtby problemlos klären können.

Bielefeld Hannover 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

Bielefeld Hannover 45. Mizutas Halbfeldfreistoß ist zu lang getreten, da kann kein Mitspieler an die Kugel kommen.

Aachen Kiel 41. Bernhardsson wird zentral in der gegnerischen Hälfte zu Fall gebracht und holt damit einen Freistoß für die Kieler heraus. Die Ausführung verzögert sich aber, da die Aachener den Ball nicht abgeben wollen.

Bielefeld Hannover 44. Rochelt flankt aus dem Halbfeld scharf vor das Tor. Dort klärt Felix mit einem hohen Querschlag ins eigene Toraus. Beim folgenden Eckball ist Felix ebenfalls zur Stelle und klärt die Kugel.

1. FC Phönix Dortmund 42. Die Partie trudelt der Halbzeit entgegen. Die Borussia kontrolliert den Ball in der eigenen Hälfte, dann wird das Spiel schnell gemacht. Aber Phönix steht hinten stabil und der Angriff muss ein ums andere Mal abgebrochen werden.

Bielefeld Hannover 43. Aktuell spielt sich das Geschehen im Mittelfeld ab. Fährt Hannover vor dem Pausenpfiff noch einen gefährlichen Angriff?

Aachen Kiel 39. Charlison Benschop sucht nach einem Ballgewinn im Mittelfeld aus der zweiten Reihe den Abschluss. Der Schuss wird noch leicht abgefälscht und rauscht nur ganz knapp rechts am Kasten vorbei. Nach der anschließenden Ecke landet der Ball erneut bei dem Stürmer. Dieses Mal fasst sich der 34-Jährige von knapp links im Sechzehner ein Herz. Allerdings jagt er den Ball dieses Mal recht deutlich über das Tor.

Bielefeld Hannover 40. Mizuta chippt einen mittigen Freistoß aus etwa 30 Metern in den Strafraum. Großer läuft als einziger Bielefelder in Richtung der Kugel, verpasst diese aber knapp.

Aachen Kiel 37. Die Gäste sammeln gerade viel Ballbesitz. Allerdings gelingt es ihnen dabei aktuell nicht wirklich den Weg vor das gegnerische Tor zu finden, da die Hausherren in der Defensive gut verteidigen.

Bielefeld Hannover 39. Neumann flankt aus dem Halbfeld, Tresoldi bekommt bei seinem Kopfball aus einer nicht ganz einfachen Bewegung kaum Druck auf das Spielgerät.

1. FC Phönix Dortmund 39. Brandt hat die nächste Möglichkeit! Ein zentraler Pass von Can landet am Sechzehner bei Adeyemi, der zurücklegt auf den Regisseur, der seit dieser Spielzeit die Nummer zehn auf dem Rücken hat. Dessen Schlenzer mit Links ist aber keine Prüfung für Leonhard, da er zu mittig kommt.

Aachen Kiel 35. Der Bundesligist hat den Ausgleich richtig gut weggesteckt und probiert noch vor der Pause auf die erneute Führung zu spielen. Die Aachener halten aber weiter gut dagegen und sind der erwartet komplizierte Gegner.

Bielefeld Hannover 38. Eine Flanke ist ganz knapp zu hoch für Becker, der recht frei vor dem Tor in der Luft stand.

Bielefeld Hannover 37. Leopold zieht aus der Entfernung vielversprechend ab, beide Schüsse werden jedoch geblockt.

Bielefeld Hannover 37. Unüblich: Doppelwechsel vor der Halbzeitpause! Bei Fabian Kunze könnten mögliche Beschwerden eine Rolle spielen, für Knight ist es aber wohl die Höchststrafe, leistungsbedingt vor der Pause ausgewechselt zu werden.

1. FC Phönix Dortmund 37. Die Dortmunder lassen den Ball in der gegnerischen Hälfte laufen. Lübeck greift jetzt nicht mehr ganz so hoch an, sondern versucht, den eigenen Strafraum dicht zu machen.

Bielefeld Hannover 37. Einwechslung bei Hannover 96: Jannik Rochelt

Bielefeld Hannover 37. Auswechslung bei Hannover 96: Josh Knight

Bielefeld Hannover 37. Einwechslung bei Hannover 96: Max Christiansen

Bielefeld Hannover 37. Auswechslung bei Hannover 96: Fabian Kunze

Bielefeld Hannover 35. Knight will aus der zweiten Reihe abschließen, trifft die Kugel aber nicht annähernd richtig, sodass der Schuss verkümmert.

1. FC Phönix Dortmund 34. Groß hat die Abschlusschance! Er kommt nach einem feinen Chip von Brandt zentral am Elfmeterpunkt zum Kopfball, dem aber etwas das Tempo und die Präzision fehlt. Leonhard packt sicher zu.

Aachen Kiel 33. Shuto Machino ist der absolute Aktivposten bei den Kielern. Dieses Mal visiert der 24-Jhrige von knapp außerhalb des Strafraums das obere rechte Eck an. Johnen muss sich da ganz lang machen, um den Ball noch gerade eben um den Pfosten zu lenken.

Bielefeld Hannover 34. Die Hannoveraner sind inzwischen aktiver geworden, Bielefeld hat den Gästen aktuell die Initiative überlassen.

Aachen Kiel 30. Mit dem 1:1 ist die Stimmung im Tivoli noch einmal besser geworden als sie ohnehin schon war. Für Mika Hanraths, den Kapitän der Alemannen, ist das Tor sicherlich eines der absoluten Highlights seiner Karriere.

Bielefeld Hannover 31. Tresoldi vergibt die erste dicke 96-Chance! Voglsammer spielt die Kugel nach links, dort ist kurz nicht klar, wer die Kugel aufnimmt. Gindorf ist es, Tresoldi zieht währenddessen etwas nach innen und bekommt die Kugel in den Lauf gelegt. Aus kurzer Distanz zieht er ab, Bielefelds Torwart Kersken macht sich auf der Linie breit und pariert mit der Brust.

1. FC Phönix Dortmund 32. Dortmund will direkt nachlegen! Brandt ist links am Sechzehner am Ball, bremst geschickt ab und legt ins Zentrum zu Sabitzer. Dessen Rechtschuss aus gut 20 Metern zentraler Position wird aber geblockt, danach klären die Gastgeber.

1. FC Phönix Dortmund 31. Tooor für Borussia Dortmund, 0:2 durch Emre Can

...und Can baut den Vorsprung aus! Der Kapitän macht das mit rechts ganz sicher und knallt die Kugel in den linken oberen Knick. Leonhard ahnt die Ecke, kommt an den platzierten Schuss aber nicht mehr heran.

Bielefeld Hannover 30. Gindorf probiert es aus mehr als zwanzig Metern halblinker Position. Er zirkelt den Schuss zwar gut einen Meter am rechten, langen Eck vorbei - immerhin aber mal ein ordentlicher Abschluss der Gäste.

1. FC Phönix Dortmund 30. Gelbe Karte für Kevin Ntika (1. FC Phönix Lübeck)

Ntika sieht Gelb für das Foulspiel...

1. FC Phönix Dortmund 30. Elfmeter für den BVB! Adeyemi wird von Brandt auf die Reise geschickt und dann im Sechzehner links von Ntika gestellt.

Bielefeld Hannover 29. Ein Sieg der Arminia würde eine kleine Überraschung sein, schließlich ist Arminia als Drittligist der Außenseiter. Als Riesen-Sensation würde ein Sieg aber nicht in die Geschichtsbücher eingehen, Leitl bezeichnete die Bielefelder im Vorfeld der Partie noch als "gefühlten Zweitligist". Aktuell stehen die Karten für die Arminia jedenfalls sehr gut!

1. FC Phönix Dortmund 29. Guter Ansatz von Lübeck! Bock ist mit aufgerückt und spielt links einen Doppelpass mit Maiolo! Dann flankt er links am Strafraum, wo aber Ryerson direkt blockt.

Aachen Kiel 28. Tooor für Alemannia Aachen, 1:1 durch Mika Hanraths

Der zweite Eckball in Folge sorgt für den Ausgleich! Wieder ist es Heinz, der den Ball von der rechten Fahne hereinbringt. Dieses Mal zirkelt er den Ball mit Schnitt zum Tor in den Fünfer. Dort hält Hanraths einfach das linke Bein rein und befördert den Ball mit einer Mischung aus Schienbein und Knie über die Linie.

Bielefeld Hannover 27. Kunze kann nach der kurzen Behandlung weiterspielen. Bielefeld bleibt jedoch auch beim nächsten Hannover-Angriff schwer zu knacken.

Aachen Kiel 27. Heinz bringt eine Ecke von der rechten Seite hoch in den Rückraum zum lauernden Scepanik. Der Offensivmann zieht direkt per Volley ab und zwingt Weiner damit einzugreifen, um den Ball noch irgendwie über die Latte zu lenken.

1. FC Phönix Dortmund 27. Glück für Leonhard! Der Torhüter kommt bei einem langen Ball auf Adeyemi raus und senst am Ball vorbei! Doch auch der Angreifer kann die Kugel nicht kontrollieren und Lübecks Torhüter rappelt sich auf. Gut 20 Meter rechts vor dem eigenen Gehäuse klärt er per Befreiungsschlag ins Seitenaus.

Aachen Kiel 24. Mit der Führung im Rücken haben die Störche mittlerweile die Kontrolle übernommen. Die Gäste stehen in der Defensive gut und werden jetzt auch mit dem Ball am Fuß aktiver.

Bielefeld Hannover 26. Wörl tritt Fabian Kunze im Mittelfeld-Zweikampf auf den Schlappen, der Hannoveraner muss behandelt werden.

1. FC Phönix Dortmund 25. Ryerson will es nicht wahrhaben. Er will am rechten Strafraumrand an Bock vorbei und schiebt ihn rustikal weg. Das pfeift Schiedsrichter Burda ab, aber der Dortmunder Rechtsverteidiger hätte gerne weitergespielt. Das kann man aber so entscheiden.

Bielefeld Hannover 24. Eine Flanke der 96er landet schließlich bei Kersken, zuvor gab es jedoch bereits eine Abseitsstellung, die abgepfiffen wird.

1. FC Phönix Dortmund 24. Frech von Berger! Den Freistoß aus dem rechten Halbfeld erwarten alle als Flanke, aber der Kapitän schlenzt ihn in Richtung rechtes unteres Eck. Der Ball dreht sich ans Außennetz, Kobel wäre wohl zur Stelle gewesen. Dennoch ein erster Torschuss von Phönix!

1. FC Phönix Dortmund 23. Gelbe Karte für Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)

Die erste Gelbe Karte geht an Nico Schlotterbeck, der im Fallen am Trikot von Adou zupft und ihn so zu Fall bringt.

1. FC Phönix Dortmund 21. Nach vorne geht bis auf einzelne Nadelstiche noch nicht viel beim offiziellen Heimteam, was aber zu erwarten war. Defensiv macht das Team von Trainer Adigo weiterhin einen guten Job.

Aachen Kiel 21. Lukas Scepanik kriegt halblinks an der Strafraumkante den Ball und probiert es mit einer Direktabnahme. Der 30-Jährige tritt allerdings komplett am Ball vorbei und vergibt die durchaus aussichtsreiche Möglichkeit leichtfertig.

Bielefeld Hannover 22. Tooor für Arminia Bielefeld, 2:0 durch Louis Oppie

Oppie erhöht per Traumtor! Eine Flanke von der rechten Seite verlängert Becker mit dem Kopf zu Mizuta. Der verpasst es, den ersten Kontakt Richtung Tor tropfen zu lassen, dreht sich also nach hinten und legt für Oppie ab. Der wird von den Hannoveranern halblinke 18 Meter vor dem Tor nicht angegangen und darf sich die Kugel gemütlich zurechtlegen. Mit dem Innenrist hebt er die Kugel mit toller Flugbahn dann in den rechten Winkel. Das Leder küsst den Innenpfosten und springt ins Netz!

Aachen Kiel 18. Der Treffer für den Bundesligisten hatte sich wahrlich nicht angedeutet. Dementsprechend ist der Rückstand ein absoluter Schock für Aachen. Die Schwarz-Gelben versuchen aber direkt den Weg nach vorne zu suchen.

Bielefeld Hannover 20. Nun überspielen die 96er aber mal die erste Bielefelder Welle. Gindorf steckt zu Tresoldi durch, der halbrechts mit starkem Timing hinter die Kette startet. Aus etwas spitzem Winkel zielt Tresolide aber links neben das Tor.

Bielefeld Hannover 19. Im Spielaufbau wirkt das bei den Rothemden einfach noch ziemlich unsicher. Bielefeld baut das Spiel deutlich fehlerfreier auf, wird von Hannover aber auch nicht hoch angelaufen.

1. FC Phönix Dortmund 18. Mit der Führung im Rücken lässt es Dortmund etwas ruhiger angehen. Die Borussen sind bemüht, weitere Chancen herauszuspielen, gehen aber nicht das ganz hohe Tempo und sehen sich zudem einer kompakten Defensive des Gegners gegenüber, der mit aller Kraft verteidigt und ein zweites Gegentor verhindern will.

Bielefeld Hannover 17. Beckers Schuss war zwar die erste wirkliche Großchance für Bielefeld, dennoch ist die frühe Führung verdient. Denn spielerisch machen die Hausherren das bis dato deutlich besser als Hannover.

Bielefeld Hannover 15. Voglsammer bekommt hinter einen Kopfball kaum Druck, der erste notierte Abschluss der 96er ist somit von harmloser Natur. Arminia-Keeper Kersken kann den Ball locker aufnehmen.

Aachen Kiel 16. Tooor für Holstein Kiel, 0:1 durch Shuto Machino

Der erste vielversprechende Angriff sitzt! Spielerisch geht es bei den Kielern aus der eigenen Hälfte bis rechts in den Strafraum zu Porath. Der 27-Jährige wird nicht richtig angegriffen und nutzt das direkt für eine punktgenaue Flanke zu Machino. Der Japaner kommt aus acht Metern zentraler Position zum Kopfball und nickt den Ball unhaltbar in das rechte Eck.

Aachen Kiel 13. Taktisch ist der KSV durchaus flexibel. Heute scheint sich Rapp in der Defensive primär für die Fünferkette entschieden zu haben. Becker, Erras und Ivezić bilden dabei den zentralen Part. Puchacz macht über die linke Bahn Dampf und Porath über die rechte Schiene.

1. FC Phönix Dortmund 15. Interessante Eckvariante des BVB! Groß tritt sie dieses Mal von rechts flach an den Elfmeterpunkt. Dort lauert Sabitzer, dessen Rechtschuss aber abgeblockt wird. Danach wird die Szene wegen eines Offensivfouls unterbrochen.

1. FC Phönix Dortmund 13. Da ging fast etwas! Kliti klaut Anton an der Mittellinie den Ball und läuft in Richtung Sechzehner. Er sieht sich dann aber drei Dortmundern im Weg und spielt einen Flachpass in Richtung Adou, der aber zu ungenau gerät und in Kobels Arme trudelt.

Bielefeld Hannover 13. Tooor für Arminia Bielefeld, 1:0 durch André Becker

Hannovers schwacher Fehlaufbau wird von Becker bestraft! Weinkauf rollt den Ball zu Halstenberg, der direkt angelaufen wird. Wörl antizipiert Halstenbergs Pass in die Mitte und nimmt die Kugel auf. Im Strafraum will er im Zweikampf mit Halstenberg erst scheinbar einen Elfmeter herausholen, legt den Ball mit dem letzten Kontakt aber noch zu Becker nach rechts heraus. Und der zeigt sich eiskalt, schiebt die Kugel an Weinkauf vorbei ins kurze Eck.

Bielefeld Hannover 11. Der erste Schuss aufs Tor geht auf das Konto der Hausherren. Oppie spielt tief zu Wörl, der mittige 25 Meter vor dem Tor aufdrehen kann, sich den Ball vorlegt und abzieht. Zu mittig ist der Schuss jedoch und daher kein Problem für Weinkauf.

Aachen Kiel 10. Die Alemannen zeigen sich hier absolut auf Augenhöhe und machen in der Anfangsphase den aktiveren Eindruck. Kiel konzentriert sich zunächst auf eine gute Defensivarbeit und lauert auf Umschaltsituationen.

1. FC Phönix Dortmund 10. Der eigentlich links hinten aufgestellte Adou hat die Seite gewechselt und wird mit einem Flügelwechsel hoch angespielt. Beim Versuch der Ballannahme rempelt er Schlotterbeck regelwidrig um und die Aktion wird unterbunden. Adou ärgert sich, er hatte da eine Chance gewittert.

Bielefeld Hannover 10. In den ersten zehn Minuten ist Gastgeber Bielefeld leicht tonangebend, große Chancen gab es auf beiden Seiten allerdings noch nicht.

1. FC Phönix Dortmund 8. Wieder kommt Gittens über den linken Flügel, er macht viel Betrieb in den ersten Minuten. Sein Einsatz gegen Innenverteidiger Ntika ist dann aber zu ungestüm und der Dortmunder wird zurückgepfiffen. Er hat seit dieser Saison nur noch "Gittens" auf dem Trikot stehen, weil ihm und seinem Vater sein voller Name Bynoe-Gittens zu lang geworden ist.

Bielefeld Hannover 9. Fabian Kunze klärt einen weiten Einwurf der Bielefelder, den hinter ihm sein Zwillingsbruder hätte verwerten können.

Aachen Kiel 7. Anton Heinz bringt den ersten Eckstoß von der linken Fahne hoch nach innen. Bevor es gefährlich werden kann, pfeift der Unparteiische die Situation aber bereits ab, da die Flanke wohl bereits im Aus war.

Aachen Kiel 5. Der Start ist durchaus verhalten. Aachen hält zwar von Beginn an gut dagegen, aber spielerisch ist hier noch nichts besonders zu sehen.

1. FC Phönix Dortmund 7. Phönix lässt sich trotzdem nicht von der Herangehensweise abbringen, die Borussia früh im Aufbau zu stören. Sie agieren dabei in einer 4-3-3-Formation.

Bielefeld Hannover 6. Neumann gibt den Ball mit einem Fehlpass im Spielaufbau leichtfertig her. Bielefeld bestraft das nicht, Becker verstolpert die Kugel bei der Konterchance.

1. FC Phönix Dortmund 5. Der Eckball zum Tor wurde übrigens von Pascal Groß getreten, dem zweiten Neuen in der Startelf. Da hat Nuri Şahin gleich mal ein gutes Händchen bewiesen, ihn und Anton direkt von Beginn auflaufen zu lassen.

Bielefeld Hannover 4. Kunzes Hereingabe springt Becker auf den Fuß, der unfreiwillig für Mizuta auflegt. Der Japaner ist beim Abschluss zu weit in Rückenlage und jagt den Ball über das Tor.

Bielefeld Hannover 3. Auch die räumliche Distanz ist ja nicht wirklich groß, keine 100 Kilometer Luftlinie liegen zwischen den beiden Städten. Dieses Nachbarschaftsduell beginnt ohne frühe Chancen, Bielefeld hat in den ersten Momenten mehr Ballbesitz.

Aachen Kiel 2. Johnen kommt bei einem Ball hinter die Abwehrreihe weit raus und befördert den Ball links in das Seitenaus. Bei der Aktion räumt er mit Jan-Luca Rumpf allerdings einen Mitspieler um, der jetzt erst einmal behandelt werden muss.

1. FC Phönix Dortmund 3. Tooor für Borussia Dortmund, 0:1 durch Waldemar Anton

...und die bringt die Dortmunder Führung! Die Ecke kommt von links mit viel Schnitt an den zweiten Pfosten. Lübeck-Keeper Leonhard zögert und bleibt auf der Linie. Dadurch ist Anton hinter ihm blank und drückt das Leder aus kürzester Distanz über die Linie. Was für ein Debüt für den Innenverteidiger, direkt ein Tor!

1. FC Phönix Dortmund 2. Die Marschrichtung der Heimmannschaft ist schnell erkennbar: Hohes Pressing im Mittelfeld soll verhindern, dass das Kombinationsspiel des BVB in Gang kommt. Das klappt zunächst ganz gut, dann aber bricht Gittens links draußen durch und holt die erste Ecke heraus...

Bielefeld Hannover 2. Im Mittelfeld kommt es übrigens zum Duell zweier Zwillingsbruder! Lukas Kunze spielt auf Seiten der Hausherren, Bruder Fabian trägt das Hannover-Trikot.

1. FC Phönix Dortmund 1. Der Ball rollt in Hamburg! Dortmund spielt im gewohnten Schwarz-Gelb, Lübeck agiert in Dunkelblau mit weißen Hosen.

Aachen Kiel 1. Los geht's! Die komplett in Schwarz spielende Heimelf stößt an. Kiel hält in Weiß dagegen.

Bielefeld Hannover 1. Los geht's! Hannover spielt in roten Trikots und stößt an, Arminia agiert in Dunkelblau.

1. FC Phönix Dortmund 1. Spielbeginn

Bielefeld Hannover 1. Spielbeginn

Aachen Kiel 1. Spielbeginn

Bielefeld Hannover Die Mannschaften sind eingelaufen, die Bielefelerder Alm ist bereit für den Pokalfight! Der Unparteiische ist Robert Hartmann.

Aachen Kiel Michael Bacher führt die Akteure in das prall gefüllte Stadion. Die Fans von Alemannia Aachen sorgen dabei für einen Gänsehautempfang mit einer Choreo über die gesamte Arena und lautstarkem Gesang.

1. FC Phönix Dortmund Die Teams laufen im Volksparkstadion ein! Angeführt werden sie vom Schiedsrichtergespann: Der Unparteiische Max Burda wird assistiert von Felix Bickel und Eric Müller.

Bielefeld Hannover Auch Stefan Leitl wechselt bei den Hannoveranern dreimal. Offensiv sollen Voglsammer und Gindorf statt Rochelt und Nielsen für Gefahr sorgen. Das Tor hütet Pokalkeeper Leo Weinkauf, Zieler weicht wie abgesprochen im Pokalbetrieb.

Bielefeld Hannover Drei Änderungen nimmt Arminia-Trainer Mitch Kniat im Vergleich zum 1:0-Heimsieg gegen Dortmunds Reserve vor. Wörl, Schreck und Mizuta laufen anstelle von Russo, Biankadi und Schroers auf.

Aachen Kiel In der Zeit zwischen 1978 bis 1981 trafen die beiden Vereine sechsmal in der 2. Bundesliga aufeinander. Dabei konnte Aachen dreimal gewinnen, einmal gab es eine Punkteteilung und zweimal ging Kiel als Sieger vom Platz. Im Pokal wird es das allererste Duell der beiden Klubs.

Aachen Kiel Die Generalprobe gegen As St. Etienne verlor der KSV mit 3:2. Es war bereits die vierte Pleite in Folge. Damit sich dieser Negativlauf jetzt nicht auch in den Pflichtspielen fortsetzt, tauscht Marcel Rapp zweimal das Personal. Marko Ivezić und Benedikt Pichler beginnen für Carl Johansson und Magnus Knudsen.

Bielefeld Hannover Auch bei den Bielefeldern liegen die sensationellen Pokalläufe ins Halbfinale (2014/15 als Drittligist) und ins Viertelfinale (2016/17 als Zweitligist) schon länger zurück. In den letzten sieben Pokalsaisons war für die Arminen stets in den ersten beiden Runden Schluss.

Aachen Kiel Heiner Backhaus sieht nach dem 1:1-Unentschieden gegen den SC Verl keinen Grund für Veränderungen. Der 42-Jährige schickt dieselbe Startelf auf den Rasen und setzt damit auf ein eingespieltes Team.

Bielefeld Hannover In den letzten Jahren konnten beide Vereine kaum für Pokal-Furore sorgen. Hannover feierte 2021/22 eine starke Pokalsaison und schied im Viertelfinale gegen den späteren Pokalsieger Leipzig aus. Bei den letzten sieben Pokalteilnahmen war es für die 96er jedoch das einzige Mal, das es über die ersten beiden Runden hinausging.

1. FC Phönix Dortmund Während der Sieg gegen Oldenburg im heimischen Buniamshof über die Bühne ging, muss im Pokal zum großen Nachbar ausgewichen werden. Der Hamburger SV stellt sein Stadion für die Partie gegen Dortmund zur Verfügung und kassiert dafür eine Miete. Es wird mit einer Rekordkulisse gerechnet. Das eigene Stadion mit einer Zuschauer-Kapazität von 3000 erfüllt die Sicherheitsanforderungen des DFB nicht und ein Ausweichen ins Stadion des VfB Lübeck wurde aufgrund der Rivalität beider Vereine abgelehnt.

Aachen Kiel Holstein Kiel hat mit der ersten Bundesliga-Saison ein absolutes Highlight vor der Brust. Durch ihre starken Leistungen in der 2. Liga haben sich die Störche den Aufstieg aber absolut verdient. Bevor es am kommenden Wochenende dort los geht, steht heute im Pokal jedoch bereits der Pflichtspielauftakt bevor. Nach einer sehr durchwachsenen Vorbereitung mit vier Niederlagen und nur einem Sieg aus sechs Testspielen, ist gegen einen Drittligisten im Wettkampfmodus aber natürlich ein gewisses Risiko für einen Fehlstart vorhanden. Den gilt es für Lewis Holtby und Co. aber natürlich mit allen Mitteln zu verhindern.

Bielefeld Hannover Das bisher einzige Pokalduell zwischen den beiden Vereinen fand kurz vor der Jahrtausendwende statt. Im Oktober 1999 setzte sich Bielefeld – damals als Bundesligist gegen den Zweitligisten aus Hannover - in der dritten Runde durch, scheiterte aber im Achtelfinale an den Stuttgarter Kickers.

Bielefeld Hannover Die letzten beiden Aufeinandertreffen gab es in der Zweitligasaison 2022/23. Hannover gewann beide Duelle (2:0 heim, 3:1 auswärts), die Arminia stieg am Ende jener Saison ab.

1. FC Phönix Dortmund Für den Regionalligisten aus Lübeck ist die Erstrunden-Partie gegen den BVB ein frühes Saisonhighlight. Im Gegensatz zum Gegner läuft der Spielbetrieb bereits bei Phoenix. In der Regionalliga Nord läuft bereits Spieltag vier, aber Lübeck hatte schon zu Saisonbeginn eine Spielverschiebung und auch die eigentlich für angesetzte Partie bei Werder Bremens Zweitvertretung wurde pokalbedingt verschoben. In den zwei bisherigen Spielen setzte es eine 0:2-Niederlage in Lohne, ehe man gegen den VfB Oldenburg mit 3:1 gewann.

Bielefeld Hannover Auch Hannover reist nach den ersten beiden Ligaspielen ungeschlagen an. Nach dem 2:0-Auftaktsieg zu Hause gegen Jahn Regensburg hatten die 96er sich beim Aufsteiger Preußen Münster jedoch etwas mehr als ein torloses Remis erwartet. Mit vier Punkten nach zwei Spieltagen sortieren sich die Niedersachsen in der starken zweiten Liga dennoch vorerst oben ein und sind immerhin ordentlich in die neue Saison gestartet.

1. FC Phönix Dortmund So reist der BVB also ins Hamburger Volksparkstation, dass aus früheren Bundesliga-Duellen mit dem HSV noch in Erinnerung sein dürfte. Heute ist der Gegner einige Ligen tiefer angesiedelt, dennoch geht Dortmund die Partie mit der nötigen Seriosität an. „Wir haben sie auch vor Ort gesehen, haben Videomaterial. Wir wissen genau, was sie spielen. Das Problem ist nur: Man weiß nicht, wie sie in einem DFB-Pokalspiel gegen Borussia Dortmund agieren werden. Wir unterschätzen den Gegner auf keinen Fall“, sagte der neue Coach Nuri Sahin vor seinem Pflichtspieldebüt.

Bielefeld Hannover Nach der schwierigen letzten Drittligasaison, in der Bielefeld als Zweitliga-Absteiger beinahe bis zum Saisonende Sorgen hatte, direkt in die Regionalliga durchgereicht zu werden, starteten die Arminen deutlich besser in die zweite Drittligaspielzeit. Mit zwei knappen Siegen bei Energie Cottbus (2:1) und gegen die BVB-Reserve (1:0) gelang der Auftakt nach Maß und lässt die Fans der Arminia auf eine erfolgreichere Saison hoffen.

1. FC Phönix Dortmund In Dortmund hat sich das Personalkarrussel ordentlich gedreht im Sommer. Mit Mats Hummels (vereinslos) und Marco Reus (LA Galaxy) haben zwei Vereinsikonen den Klub verlassen, Nationalspieler Niklas Füllkrug wechselte zu West Ham. Mit Waldemar Anton kam dafür ein weiterer Nationalspieler vom VfB Stuttgart, er brachte seinen Teamkollegen Serhou Guirassy gleich mit. Der Stürmer kam jedoch bereits verletzt an und wird heute noch fehlen. Gleiches gilt für den wechselwilligen Youssoufa Moukoko, der nicht im Kader steht. Pascal Groß steht hingegen als Neuzugang direkt in der Startelf, gleiches gilt für Anton. Stürmer Maximilian Beier sitzt zunächst draußen.

Aachen Kiel Aachen ist wieder voll dabei im Profifußball! In der 3. Liga haben sich die Schwarz-Gelben bereits eindrucksvoll mit vier Punkten aus den ersten beiden Begegnungen zurückgemeldet. Heute folgt der seit fünf Jahren herbeigesehnte nächste Auftritt im DFB-Pokal, in dem sie in der Vergangenheit durchaus auf sich aufmerksam machen konnten. Immerhin schafften sie es unter anderem 2003/04 bis in das Finale und verpassten den ganz großen Triumph bei der 3:2-Pleite gegen Werder Bremen nur denkbar knapp. So groß geträumt wird aktuell natürlich nicht. Auf dem heimischen Tivoli ist dennoch immer alles möglich.

1. FC Phönix Dortmund Hallo und willkommen zur 1. Runde im DFB-Pokal 2024/2025! Der 1. FC Phoenix Lübeck hat mit Borussia Dortmund ein Hammerlos erwischt. Los geht es um 18:00 Uhr!

Bielefeld Hannover Hallo und herzlich willkommen zur ersten DFB-Pokal-Runde auf der Bielefelder Alm! Das drittklassige Arminia Bielefeld empfängt den Zweitligisten Hannover 96, um 18 Uhr beginnt die Partie.