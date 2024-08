VfR Aalen Schalke 11. Aydın mit dem ersten Abschluss! Am Ende einer langen Kombination gelangt der Ball auf der rechten Strafraumseite zu Bulut. Der legt flach ab für den Rückkehrer, der aus halbrechten 18 Metern mit rechts abzieht. Der wuchtige Schuss fliegt knapp über den linken Winkel.

RW Essen Leipzig 12. Tooor für RB Leipzig, 1:1 durch Benjamin Šeško



Greifswald Union Berlin 8. Eine Ecke der Gäste sorgt für Gefahr. Von der linken Seite tritt Bénes den Eckball in den Sechzehner und findet am kurzen Pfosten Vogt, der die Kugel mit dem Kopf verlängert. Am zweiten Pfosten rauscht Doekhi an der Kugel vorbei und im Schussversuch von Jordan foult der Angreifer seinen Gegenspieler. Benen pfeift die Situation ab und gibt Freistoß für den Greifswalder FC.

Villingen Heidenheim 12. Ein erster zarter Versuch von 08: Alihoxha zimmert das Rund aus mittigen 30 Metern aber ins vierte Stockwerk.

Osnabrück Freiburg 7. Der erste große Aufreger! Als rechter Innenverteidiger braucht Rosenfelder viel zu lange, sodass Engelhardt dazwischen kommt und den Ball abluchst. Er läuft frei auf Müller zu, doch bevor er im kurzen Eck verwandelt, ertönt der Foul-Pfiff. Die Entscheidung ist auch unstrittig, weil der dazwischen gestellte Fuß des Angreifers verhinderte, dass das Bein des Freiburgers den Ball treffen konnte.

RW Essen Leipzig 10. Mit einem halbhohen Ball in die Spitze schickt Kevin Kampl den startenden Amadou Haïdara auf die Reise - doch der Malier steht deutlich im Abseits, da braucht es auch keinen Videoassistenten.

Ingolstadt K'lautern 6. Erik Wekesser übernimmt den fälligen Freistoß und probiert es ganz frech direkt. Sein Versuch auf das untere rechte Eck landet aber nur am Außennetz.

Villingen Heidenheim 9. Nun wagen sich auch die Gastgeber mal bis an den gegnerischen Sechzehnmeterraum. Gefahr entsteht hieraus jedoch nicht.

RW Essen Leipzig 9. Im Spiel der Leipziger ist bislang deutlich zu wenig Dynamik vorhanden. Gerade wird ein einfacher Pass auf die rechte Flanke problemlos von Lucas Brumme abgefangen.

Greifswald Union Berlin 5. Immer wieder suchen die Greifswalder die langen Bälle hinter die Dreierkette. Meist geht es über die linke Seite und somit über Querfeld, der in seinem ersten Pflichtspiel für die Eisernen noch etwas unsortiert wirkt.

Osnabrück Freiburg 6. Zweimal in Folge spielen die Freiburger am rechten Flügel den pass in die Tiefe in Richtung Doan so, dass die Kugel über die Auslinie rollt. Die Präzision muss besser werden.

VfR Aalen Schalke 8. Die Anfangsphase verläuft bisher sehr zerfahren, ist von vielen ungenauen Anspielen und daraus resultierenden Ballbesitzwechseln geprägt. Schalke ist noch nicht in der Lage, die spielerischen Vorteile unter Beweis zu stellen.

Greifswald Union Berlin 3. Was macht denn Rønnow? Nach einem weiten Ball kommt der Keeper der Unioner weit aus dem Kasten geeilt und Manske kann sich die Kugel per Kopf am Schlussmann vorbeilegen. 16 Meter vor dem Kasten geht Doekhi noch entscheidend dazwischen und verhindert, dass Manske ordentlich abschließen kann. Das Tor wäre leer gewesen und somit verhindert Doekhi den Rückstand der Gäste und bügelt den Fehler seines Schlussmanns aus.

Villingen Heidenheim 7. Zum zweiten Mal muss Hoxha eingreifen. Der Albaner entschärft einen Beck-Schuss aus 18 Metern halbrechter Position im kurzen Eck.

RW Essen Leipzig 6. Der nächste Umschaltmoment für die Essener! Ahmet Arslan spielt einen Heber auf die rechte Außenbahn, wo Eric Voufack das Laufduell wohl gewonnen hätte. Allerdings kommt das Zuspiel zu ungenau.

Osnabrück Freiburg 4. Die nächsten Minuten gehören dann aber den Favoriten. Sie lassen den Ball in ihren Reihen zirkulieren und laufen den gegnerischen Aufbau gleich an, sodass die Kugel fast nur bei den rot gekleideten Freiburgern ist.

VfR Aalen Schalke 5. Der Rasen befindet sich in einem ziemlich schlechten Zustand, weist einige große braune Stellen auf. Gut 11000 Zuschauer sind vor Ort; die Hälfte der Karten gingen offiziell an S04.

Ingolstadt K'lautern 5. Gelbe Karte für Simon Lorenz (FC Ingolstadt 04)

Jannik Mause legt sich den Ball rechts am Strafraumeck am Innenverteidiger vorbei. Simon Lorenz stellt den Körper rein und sieht dafür früh die erste Gelbe der Partie.

Greifswald Union Berlin 1. Nun rollt der Ball im Ostduell zwischen dem Greifswalder FC und dem 1. FC Union Berlin und sofort haben die Gastgeber eine gute Möglichkeit. Brandt treibt die Kugel in die gegnerische Hälfte und wird kaum attackiert. Er bringt den Ball auf die rechte Seite zu Manske, der ebenfalls viel Raum hat und in Ruhe flanken kann. Seine Hereingabe findet Benyamina am zweiten Pfosten, der aus sieben Metern die Kugel per Kopf nur knapp über den Kasten bringt. Da sind die Berliner in den ersten Sekunden sehr schläfrig.

RW Essen Leipzig 4. RB lässt sich vom frühen Rückstand nicht entmutigen und greift sofort wieder hoch an. Allerdings sollte man bei der Konterabsicherung nun mehr Vorsicht walten lassen.

Villingen Heidenheim 5. Wie zu erwarten war, übernimmt die Schmidt-Truppe die Initiative. Villingen steht tief und wartet auf Umschaltmomente.

Ingolstadt K'lautern 4. Jannik Mause war in der Vorsaison noch für den FC Ingolstadt aktiv und wurde mit 18 Toren sogar Torschützenkönig der 3. Liga. Markus Anfang gibt ihm heute erstmals von Anfang an das Vertrauen und ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub zahlt der Angreifer es auch direkt zurück.

Ingolstadt K'lautern 3. Tooor für 1. FC Kaiserslautern, 0:1 durch Jannik Mause

Der FCK nutzt direkt die erste Möglichkeit! Opoku wird auf der linken Seite bedient, nimmt Tempo auf und zieht kurz vor dem Sechzehner nach innen. Dabei behält er die Übersicht und steckt perfekt für den durchstartenden Mause durch. Der Ex-Ingolstädter lässt sich die Chance im Anschluss nicht mehr nehmen. Links in der Box nimmt der 26-Jährige den Ball erst gut mit dem rechten Fuß mit und vollstreckt anschließend gekonnt ebenfalls mit rechts in das lange Eck.

Greifswald Union Berlin 1. Spielbeginn

Greifswald Union Berlin Es kommt noch zu einer kleinen Verzögerung, da das Netz hinter Jakubov Löcher aufweist. Die müssen erstmal geflickt werden, ehe der Ball rollen darf.

Ingolstadt K'lautern 1. Ingolstadt glückt beinahe der Blitzstart! Die Schanzer gehen sofort ganz vorne drauf und erobern den Ball auf dem linken Flügel. Von dort aus wird Pascal Testroet zentral im Strafraum in Szene gesetzt. Der Routinier muss eigentlich nur noch einschieben. Allerdings erwischt der Stürmer den Ball mit dem rechten Innenrist nicht optimal und lässt die Großchance auf den frühen Treffer liegen.

Osnabrück Freiburg 1. 15 Sekunden sind gespeilt und Niklas Niehoff wird flach auf den rechten Flügel geschickt. Er ist außen im Strafraum hinter der Abwehr, schließt mit rechts dann aber nur ans kurze Außennetz ab.

VfR Aalen Schalke 2. Weit vor dem Sechzehner der Gäste kommt es zu einem Missverständnis zwischen Torhüter Hoffmann und Abwehrmann Kamiński. VfR-Angreifer Kienle kommt aber zu spät, um daraus Kapital zu schlagen.

Villingen Heidenheim 2. Pieringer verzeichnet den ersten Abschluss des Matches. Nach Flanke von links nickt der Angreifer die Kugel direkt in die Arme von Schlussmann Hoxha.

Ingolstadt K'lautern 1. Los geht's! Ingolstadt spielt in den gewohnten schwarz-roten Trikots. Kaiserslautern hält in Hellgrau dagegen.

RW Essen Leipzig 2. Tooor für Rot-Weiss Essen, 1:0 durch Ramien Safi

Wahnsinn an der Hafenstraße! Leipzig lässt sich schon in der zweiten Minute gnadenlos auskontern. Ramien Safi startet an der Mittellinie, hätte in der Theorie also noch eingeholt werden können. Doch die Gäste bleiben viel zu passiv, Safi schiebt die Kugel freistehend aus halblinker Position an den rechten Innenpfosten und von dort ins Tor!

Osnabrück Freiburg 1. Spielbeginn

Villingen Heidenheim 1. Auf geht's.

Villingen Heidenheim 1. Spielbeginn

RW Essen Leipzig 1. Mit Anstoß für die hell gekleideten Gäste aus Sachsen geht es los!

VfR Aalen Schalke 1. Aalen gegen Schalke – Durchgang eins in der Centus-Arena ist eröffnet!

VfR Aalen Schalke 1. Spielbeginn

Ingolstadt K'lautern 1. Spielbeginn

RW Essen Leipzig 1. Spielbeginn

Osnabrück Freiburg Die Mannschaften kommen aufs Feld und die Osnabrücker Fans zeigen gleich mal was sie von ihrer Mannschaft entfernen: Ein spektakuläres Feuerwerk in lila.

Greifswald Union Berlin Der Unparteiische der Partie heißt Lukas Benen und führt die Protagonisten nun auf den Rasen im, natürlich ausverkauftem, Volksstadion in Greifswald. In wenigen Minuten geht es los mit dieser Begegnung im DFB-Pokal zwischen dem großen Favoriten Union Berlin gegen die Gastgeber, den Greifswalder FC.

VfR Aalen Schalke Schiedsrichter der Partie ist Felix Brych. Es ist sein erster Einsatz nach seinem Kreuzbandriss im November.

VfR Aalen Schalke Soeben haben die 22 Akteure den Rasen betreten.

Villingen Heidenheim Spannend wird zu sehen sein, wie der FCH die Abgänge einiger Leistungsträger verkraften wird. Topspieler wie Beste, Dinkci oder Kleindienst haben den Vorjahresaufsteiger im Sommer verlassen. Mal schauen, ob sich schon heute jemand ins Schaufenster spielen kann.

RW Essen Leipzig Die Essener Anhänger haben um die Mittagszeit einen Fanmarsch gegen die Kommerzialisierung des Fußballs gestartet. Als Risikospiel wird die Partie dennoch nicht eingestuft - was wohl auch daran liegt, dass im Gästeblock rund 1.000 Plätze frei bleiben.

Ingolstadt K'lautern Es ist das erste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften im DFB-Pokal. Zuletzt standen sich der FCI und der FCK in der 3. Liga gegenüber. Im Zeitraum von 2019 bis 2021 blieb Kaiserslautern dabei in allen vier Duellen sieglos und konnte nur zwei Zähler einfahren.

Greifswald Union Berlin Beim Greifswalder FC nimmt Lars Fuchs im Vergleich zur 1:3-Niederlage gegen Jena fünf Veränderungen in der Startelf vor. Eglseder startet in der Innenverteidigung anstatt Strietzel, der nicht im Kader steht. Für Griebsch, der auf der Bank sitzt, beginnt heute Nachmittag Engel. Im Mittelfeld nimmt Fuchs drei Veränderungen vor. Koçer steht heute nicht im Kader. Zudem sitzen Abu-Alfa und Kratzer auf der Bank. Dafür starten Heil, Hollenbach und Manske. Mit Hollenbach könnten die Gastgeber somit auch mit einer Fünferkette agieren.

Osnabrück Freiburg Osnabrück geht dagegen mit Uwe Koschinat in die neue Spielzeit, der seit November des vergangenen Jahres an Bord ist. Er übernahm das Trainer-Amt von Tobias Schweinsteiger, konnte trotz gestärkter Rückrunde den Abstieg aus der Zweitklassigkeit aber nicht mehr verhindern. In der 3. Liga verpatzten die Lila-Weißen in den verganenen zwei Wochen aber den Start und stehen mit zwei Pleiten gegen Sandhausen (0:1) und Aue (0:2) noch ohne Punkt und Tor da.

Villingen Heidenheim Auf der Gegenseite startet die Spielzeit der Heidenheimer mit dem heutigen Match. Diese wird eine ganz besondere für die Rot-Blauen: Dank des achten Platzes in der Vorsaison haben sie erstmals in der Vereinsgeschichte die Möglichkeit, europäisch zu spielen. Dafür müssen sie in den kommenden zwei Wochen in zwei Duellen mit dem schwedischen Klub BK Häcken die Oberhand behalten. Bevor das Abenteuer Europa ansteht, muss heute aber die Pflichtaufgabe in Villingen gelöst werden.

RW Essen Leipzig In Leipzig misst man dem DFB-Pokal eine große Bedeutung zu: 2022 und 2023 krönten sich die Roten Bullen zum Sieger. Umso enttäuschter war man, als in der Vorsaison schon in der zweiten Runde gegen Wolfsburg Schluss war. RWE lieferte sich im letzten Jahr einen rassigen Erstrundenfight gegen den HSV, hatte erst in der Verlängerung das Nachsehen.

Ingolstadt K'lautern Nach dem 2:2-Remis gegen Greuther Fürth tauscht Markus Anfang ordentlich durch und bringt gleich fünf Neue. Jan Gyamerah gibt als Rechtsverteidiger sein FCK-Startelfdebüt und verdrängt Jean Zimmer. Darüber hinaus dürfen sich Almamy Touré, Tobias Raschl, Philipp Klement und Jannik Mause von Anfang an beweisen. Dafür bleiben Jan Elvedi, Filip Kaloč, Richmond Tachie und Daniel Hanslik zunächst draußen.

Osnabrück Freiburg Vor dem heutigen Pflichtspiel fühlt sich der Debütant nach eigener Aussage überraschend entspannt. Das liege an der positiven Grundstimmung: „"Die Mannschaft arbeitet super, unser neues Trainerteam hat sich gut gefunden. Alle Beteiligten haben die Veränderungen angenommen. Wenn ich es mir vorher ausgemalt hätte, hätte ich es mir so auch gemalt." Das wird auch nicht dadurch getrübt, dass er nach Blinddarm-OP auf seinen Stammtorhüter Noah Atubolu verzichten muss, der heute durch Florian Müller vertreten wird. Zudem fehlen mit Sallai, Dinkçi, Ginter, Röhl, Sildillia und Gulde eine Menge weiterer Spieler.

Ingolstadt K'lautern Zum Auftakt konnte der FCI noch mit 2:1 gegen Waldhof Mannheim gewinnen. Vor einer Woche kassierten sie im Derby gegen Unterhaching jedoch eine 2:1-Niederlage. Im Vergleich dazu wechselt Sabrina Wittmann dreimal das Personal. Simon Simoni rückt im Pokal zwischen die Pfosten. Zudem beginnen Ryan Malone und Deniz Zeitler. Marius Funk, Mladen Cvjetinovic und Benjamin Kanurić nehmen dafür alle zunächst auf der Bank Platz.

Greifswald Union Berlin Die Aufstellung der Unioner ist da. Dabei setzt Svensson wohl auf eine Dreierkette bestehend aus Doekhi, Vogt und dem Neuzugang Querfeld. Verkaufskandidat Diogo Leite befindet sich nicht im Kader der Eisernen. Auch im Mittelfeld startet ein Neuzugang der Berliner. László Bénes ist im Sommer vom HSV nach Köpenick gewechselt und will sich bei den Eisernen in der Bundesliga durchsetzen. Heute bekommt er von Svensson die Chance sich im ersten Pflichtspiel zu beweisen. In der Spitze setzt der neue Cheftrainer auf Hollerbach und auf Siebatcheu.

Osnabrück Freiburg Damit aber von der Historie ins Hier und Jetzt: Denn seit den angesprochenen Duellen hat sich entsprechend viel verändert und eine Personalie ist dabei besonders interessant: Zum ersten Mal seit über 12 Jahren ist Christian Streich nicht mehr der Trainer an der Seitenlinie des Sportclubs aus Freiburg. Heute steht stattdessen sein Nachfolger und Ex-Spieler Julian Schuster in Hauptverantwortung an der Seitenlinie.

VfR Aalen Schalke Bei den Gelsenkirchenern, die letztmals vor zehn Jahren in der 1. Runde des DFB-Pokals scheiterten und die in der Vorsaison in der 2. Runde dem FC St. Pauli nach Verlängerung den Vortritt lassen mussten, stellt Coach Karel Geraerts nach der 1:3-Auswärtsniederlage beim 1. FC Nürnberg fünfmal um. Heekeren, Cissé, Kamiński (allesamt auf der Bank), Gantenbein (angeschlagen) und Højlund (Oberschenkelprobleme) werden durch Pokaltorhüter Hoffmann, Sánchez, Wasinski, Aydin und Bulut ersetzt.

Osnabrück Freiburg In einer anderen Spielzeit, 2021/2022, als es für die Breisgauer bis ins Pokalfinale ging, gab es dieses Aufeinandertreffen schon einmal: Erst im Elfmeterschießen setzt sich der Bundesligist dabei durch und zog ins Achtelfinale ein. Das zeigt mal wieder, wie schnell große Pokal-Läufe schon beendet sein können, bevor sie überhaupt ins Rollen gekommen sind, auch wenn es in diesem Falle für die Favoriten dann doch knapp gereicht hat und der Grundstein für spätere Erfolge gelegt werden konnte.

RW Essen Leipzig Für die beiden Trainer Christoph Dabrowski und Marco Rose ist es ein Wiedersehen - beide absolvierten zusammen den Trainerlehrgang des DFB. RWE und RBL sind jedoch noch nie in einem Pflichtspiel aufeinandergetroffen. 2011/2012 spielten beide Teams noch viertklassig, allerdings in verschiedenen Staffeln.

VfR Aalen Schalke Auf Seiten der Württemberger, die sich das Ticket für den nationalen Cup-Wettbewerb durch einen 4:1-Sieg gegen die SG Sonnenhof Großaspach im Falle des Württemberg-Pokals und deren größter DFB-Pokal-Erfolg der Achtelfinaleinzug 2014/2015 war, hat Trainer Petar Kosturkov im Vergleich zum 1:1-Heimremis gegen den SSV Reutlingen eine personelle Änderung vorgenommen. Rapp ersetzt den fehlenden Wächter.

Ingolstadt K'lautern Für den 1. FC Kaiserslautern war die vergangene DFB-Pokal-Saison ein absoluter Traum. Während die Roten Teufel in der Liga von der Abstiegsangst gehemmt waren blühten sie im Pokal voll auf. Von der Euphorie getragen schafften sie es so tatsächlich bis in das Finale nach Berlin und mussten sich dort erst den Doublesiegern aus Leverkusen geschlagen geben. Dementsprechend groß ist die Vorfreude aller Pfälzer auf die für sie heute startende Pokalsaison. Dabei wird bei allen FCK-Anhängern logischerweise wieder von magischen Pokalabenden geträumt. Damit es jedoch überhaupt soweit kommen kann, muss zunächst die Auftakthürde in Ingolstadt gemeistert werden.

Osnabrück Freiburg Für den SCF ging es nur eine Runde weiter: Zunächst setzte sich der Sportclub mit 2:0 beim SV Oberachern durch, dann folgte vor heimischem Publikum schon das 1:3 gegen Zweitligist SC Paderborn.

RW Essen Leipzig In Leipzig ist man vor allem froh, dass man Xavi Simons trotz seiner tollen Europameisterschaft mindestens noch ein weiteres Jahr halten kann. Für Dani Olmo, der für 55 Millionen Euro den Weg nach Barcelona angetreten hat, musste man jedoch Ersatz finden. Der erst 19-jährige Norweger Antonio Nusa soll in seine Fußstapfen treten, sitzt heute nach seinem kurzfristigen Wechsel aus Brügge aber erst einmal auf der Bank.

Villingen Heidenheim Für den Regionalliga-Aufsteiger aus Baden-Württemberg ist die Saison bereits in vollem Gange. Drei Partien haben die Süddeutschen in der vierthöchsten Spielklasse bereits absolviert – allerdings mehr schlecht als recht. Gab es zu Beginn noch ein Remis gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz (1:1), setzte es gegen Eintracht Trier (0:2) und die Stuttgarter Kickers (0:1) zwei Pleiten. Gemeinsam mit der Zweitvertretung der Frankfurter Eintracht belegen sie damit den letzten Rang im Klassement.

Greifswald Union Berlin Zu einem Top-Team zählen die Greifswalder wohl erstmal nicht. Mit drei Ligen Unterschied zwischen den beiden Mannschaften sind die heutigen Gastgeber die großen Außenseiter. Zu unterschätzen sind sie aber trotzdem nicht. Vor allem in der vergangenen Saison zeigte der GFC seine Qualitäten, verpasste den Aufstieg in die dritte Liga nur knapp und konnte sich mit dem ersten Gewinn des Landespokal Mecklenburg-Vorpommern für den DFB-Pokal qualifizieren. Der Start in diese Spielzeit ist allerdings etwas misslungen. Nach drei Partien haben die Greifswalder zwei Niederlagen und nur einen Sieg auf dem Konto und stehen in der Regionalliga Nordost auf dem 13. Platz. Das ist natürlich nicht die Ambition des Clubs und auch nicht die des Trainers Lars Fuchs, der von seiner Mannschaft mehr erwartet. Dass die Außenseiter nicht chancenlos sind, haben schon die gestrigen Spiele im Pokal gezeigt und auch die Greifswalder, die durch den Ligabetrieb eingespielt sind, könnten die Eisernen und ihren neuen Cheftrainer zum Saisonstart mächtig ärgern.

Osnabrück Freiburg Zum Start der abgelaufenen Saison empfing Osnabrück am gleichen Ort als Zweitliga-Aufsteiger den 1. FC Köln. Nach 90 Minuten stand es 1:1, doch dann musste man sich den Kölnern in der Verlängerung doch geschlagen geben (1:3). In diesem Jahr trifft man wieder auf einen Bundesligisten.

Ingolstadt K'lautern Unter der Leitung von Sabrina Wittmann gelang es dem FC Ingolstadt erstmalig den bayrischen Landespokal für sich zu entscheiden. Dadurch haben sie sich nach einem Jahr Pause wieder für den DFB-Pokal qualifiziert. Als Drittligist mit Aufstiegsambitionen ist nun sicherlich das Selbstverständnis vorhanden das Duell gegen einen Zweitligisten, der sich in der Vorsaison nur haarscharf vor dem Abstieg retten konnte, mindestens spannend zu gestalten. Im besten Fall soll aber natürlich zum siebten Mal in der Vereinsgeschichte der Einzug in die nächste Runde gelingen.

Osnabrück Freiburg Der VfL Osnabrück ist als Zweitligist der vergangenen Saison für den DFB-Pokal qualifiziert, als Absteiger aber als eines der stärksten Teams in den ungesetzten Top gerutscht. Somit empfangen die Lila-Weißen den SC Freiburg im Stadion an der Bremer Brücke.

RW Essen Leipzig Während RB Leipzig noch kein Pflichtspiel bestritten hat und die Kaderplanung vor allem in der Defensive noch nicht abgeschlossen ist, steht Rot-Weiss Essen bereits voll im Saft. In der 3. Liga sind bereits zwei Spieltage absolviert, RWE holte am vergangenen Wochenende mit einem 3:1 bei Hannover II den ersten Sieg. Der 21-Jährige Leonardo Vonić traf sowohl gegen Aachen als auch in Hannover und könnte sich heute noch mehr ins Rampenlicht spielen.

VfR Aalen Schalke Der FC Schalke 04, dessen letzter DFB-Pokalsieg 2011 gelang, war mit dem 5:1-Heimerfolg gegen Eintracht Braunschweig vielversprechend in seine zweite aufeinanderfolgende Saison im nationalen Fußball-Unterhaus gestartet, wurde mit der jüngsten 1:3-Auswärtsniederlage beim 1. FC Nürnberg aber am letzten Samstag aber auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, wobei die in Führung liegend zu Unrecht erteilte Gelb-Rote Karte gegen Schallenberg die Partie in die aus Sicht der Königsblauen falsche Richtung drehte.

Greifswald Union Berlin Das erste Pflichtspiel für Union Berlin steht an und es ist zudem das erste Pflichtspiel für den neuen Cheftrainer. Bo Svensson ist seit dem 01.07.2024 offiziell im Amt als Trainingsleiter der Eisernen und konnte mit seinem neuen Team die erste Vorbereitung meistern. Vor allem mit dem 1:1-Unentschieden gegen Real Sociedad zeigte sich Svensson sehr zufrieden und betonte, dass die Eisernen auch mit Top-Teams mithalten können. Mit dem neuen Trainer setzen die Hauptstädter auf deutlich höhere Verteidigung als noch unter den beiden Vorgängern Bjelica und Fischer und wollen etwas druckvoller agieren. Diesen Fußball lies Svensson schon unter seinem Ex-Klub Mainz spielen und möchte ihn nun auch bei den Berlinern etablieren. Heute Nachmittag wird es in der ersten Pokalrunde die erste Kostprobe des neuen Svensson-Stils bei den Eisernen geben, die als großer Favorit in dieses DFB-Pokal Spiel gegen den Greifswalder FC gehen werden.

RW Essen Leipzig Schönen Nachmittag und herzlich willkommen zu einer weiteren Partie an diesem DFB-Pokal-Wochenende! Drittligist Rot-Weiss Essen empfängt an der Hafenstraße Champions League-Teilnehmer RB Leipzig. Um 15:30 Uhr geht es los!

VfR Aalen Schalke Drei Spielzeiten verbrachte der VfR Aalen zwischen 2012 und 2015 in der 2. Bundesliga; seit dem Ausstieg des langjährigen Hauptsponsors geht es mit den Schwarz-Weißen aus dem Ostalbkreis bergab: Nach Aufenthalten in der 3. Liga (2015 bis 2019) und der Regionalliga Südwest (2019 bis 2024) ist der VfR im Sommer als 15. erneut abgestiegen und spielt nun in der Oberliga Baden-Württemberg – fünftklassig war er letztmals in der Saison 1978/1979 gewesen. Sorgt Aalen bei der ersten DFB-Pokal-Teilnahme seit neun Jahren für Furore?

Osnabrück Freiburg Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Begegnung zwischen dem VfL Osnabrück und dem SC Freiburg. Angestoßen wird die Partie in der 1. Runde des DFB-Pokals 2024/2025 um 15:30 Uhr.

Villingen Heidenheim Hallo und herzlich willkommen zur 1. Runde des DFB-Pokals! Im Duell Underdog gegen Bundesligist empfängt der FC Villingen 08 den 1. FC Heidenheim. Anstoß ist um 15:30 Uhr.

Ingolstadt K'lautern Hallo und herzlich willkommen zur ersten Runde des DFB-Pokals. Der FC Ingolstadt 04 empfängt mit dem 1. FC Kaiserslautern den Sensations-Finalisten des Vorjahres. Anstoß der Begegnung ist um 15:30 Uhr im Audi Sportpark.

VfR Aalen Schalke Ein herzliches Willkommen zu den Nachmittagspartien des DFB-Pokal-Samstags! Der VfR Aalen hat ein attraktives Los gezogen, empfängt der württembergische Pokalsieger doch den FC Schalke 04. Der Oberligist und der fünfmalige nationale Cup-Gewinner stehen sich ab 15:30 Uhr auf dem Rasen der Centus-Arena gegenüber.