Fazit: Der Hamburger SV und der SC Paderborn trennen sich 2:2 voneinander und verlieren etwas den Anschluss an die Tabellenspitze. Die Ostwestfalen bleiben damit auch im siebten Ligaspiel ungeschlagen und mausern sich im Volksparkstadion zu einem kleinen Angstgegner, zum vierten Mal kann der HSV zu Hause nicht gegen Paderborn gewinnen. In der ersten Halbzeit hatten die Rothosen das Geschehen meist im Griff, konnten aus vielen Spielanteilen aber zu selten konkrete Torgefahr erzeugen. In den zweiten 45 Minuten ging es dann deutlich unterhaltsamer zu. Bilbija schob nur wenige Sekunden nach Wiederanpfiff flach zum 1:0 ein (46.), Glatzel glich mit einem Tunnelschuss gegen Boevink aus (54.). Von Raabs Patzer profitierte kurz später Doppelpacker Bilbija, der in hohem Bogen ins leere Tor zum 2:1 einschoss (60.). Doch wieder konterte der HSV zügig, nun traf Selke mit einem Flugkopfball (67.). In der Nachspielzeit jubelte Hamburg erneut, doch Glatzels vermeintlicher Lucky Punch zählte aufgrund eines Handspiels nicht (90.+1).

Burda beendet diesen Kick! Mit einem 0:0 endet die Partie zwischen Jahn Regensburg und dem 1. FC Kaiserslautern. Um es positiv auszudrücken: das Spiel lebte von der Spannung. Ansonsten war sehr viel Leerlauf in der Begegnung, auch wenn diese in Durchgang zwei teilweise besser wurde. Regensburg nahm auch am Spiel teil und zeigte, dass sie nicht nur den Bus parken können. Beide Mannschaften trafen je einmal den Pfosten. Der FCK muss sich vorwerfen, die Feldüberlegenheit, vor allem in der ersten Halbzeit, nicht ausgenutzt zu haben. Zu wenig Risiko gingen die Roten Teufel und müssen sich weiter mit dem Mittelmaß im Unterhaus zufriedengeben. Der Jahn hingegen bleibt Tabellenletzter, steht jetzt aber immerhin bei vier Punkten. Weiter geht es für den Jahn am kommenden Spieltag in Paderborn, während der FCK in Elversberg ranmuss. Vielen Dank für’s Mitlesen und einen schönen Nachmittag!