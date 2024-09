9. Bryan Hein Regensburg Gelbe Karte für Bryan Hein (Jahn Regensburg)



8. Den Standard schiebt Wekesser mit seinem Linken allerdings direkt in die Mauer.

7. Ache erkämpft sich die nächste Kugel im Regensburger Mittelfeld und gibt weiter zu Ritter. Der wird in der Folge von Geipl zu Boden gebracht. Es folgt der Freistoß aus 23 zentralen Metern.

5. Tachie erobert gegen Hein den Ball auf der rechten Außenseite. Mit Tempo geht der FCK-Flügelspieler nach vorne, versemmelt dann jedoch den Flankenball vor das Tor.

4. Die Gäste aus der Pfalz machen von Beginn an viel Druck auf die verunsicherten Regensburger und drücken diese tief in die eigene Hälfte. Der Jahn rennt bislang nur hinterher.

2. Der FCK ist gleich hellwach! Gyamerah hat auf halbrechts zu viel Platz und schickt von der Strafraumkante Ache in die Box. Der spitzelt die Kugel aus acht Metern leicht auf das lange Eck, doch Gebhardt ist zur Stelle und pariert.

1. Der Ball rollt in Regensburg! Die Stimmung hier ist bereits jetzt überragend. Vor allem die knapp 2.700 Fans aus Kaiserslautern sind stimmgewaltig und sehenswert mit einer Choreo vertreten. Insgesamt sollen rund 14.000 Zuschauende vor Ort sein.

1. Spielbeginn

Geleitet wird die Partie im Jahnstadion von Schiedsrichter Max Burda. Der 35-jährige Berliner pfeift gleich sein 30. Spiel im Unterhaus.

Trotz des 2:2 gegen den HSV nimmt Anfang eine Änderung bei seinem Anfangspersonal vor. Dickson Abiama startet anstelle von Aaron Opoku, welcher überraschend kurzfristig nicht im Kader steht.

Auf dem Betzenberg konnte man zuletzt nach zwei Niederlagen gegen Hertha BSC und Hannover wieder etwas Durchatmen. Beim Heimspiel gegen den HSV führten die Roten Teufel lange mit 2:0, ehe Davie Selke in der fünften Minute der Nachspielzeit doch noch den Ausgleichstreffer zum 2:2 erzielte. Dennoch machte FCK-Coach Markus Anfang seinem Team ein "Riesenkompliment" nach der Partie. Aktuell bedeutet der Saisonverlauf mit Platz zehn Mittelmaß. Mit zwei Siegen, zwei Remis und zwei Niederlagen stehen acht Punkte auf der Lautrer Habenseite. Für Anfang geht es heute darum, an die Leistung aus dem letzten Spiel gegen den HSV anzuknüpfen. Denn unterschätzen wird sein Team das Schlusslicht nicht. "Wenn man in der 2. Bundesliga eine Mannschaft unterschätzt, weil man sie mit Ergebnissen behaftet, dann wird man zwangsläufig nicht als Sieger vom Platz gehen.".

Nach dem 0:3 gegen Münster sieht Enochs genug Bedarf für Wechsel in seiner heutigen Startelf. Mit Hein, Wurm, Bulić und Ganaus bringt er vier neue Akteure. Dafür sitzen Ballas und Ernst erstmal auf der Bank, während Ochojski und Schönfelder nicht im Kader stehen.

0:3, 0:5, 0:4 und 0:2 - so lauteten die Ergebnisse der vorangegangenen Jahn-Spiele. Macht 0:14 Tore und null Punkte, darunter teilweise gegen Mannschaften, die auf ähnlichem Niveau wie die Bayern zu sein schienen. Wie zuletzt bei Mitaufsteiger Münster. Bei den Westfalen setzte es eine klare 0:3-Pleite. Dazu verletzte sich auch noch Oscar Schönfelder schwer am linken Knie (Kreuzband und Meniskus). So wird das also nichts mit dem Klassenerhalt im Unterhaus. Bislang gelang lediglich ein Sieg aus den sechs Partien. Dennoch stärkte Sport-Geschäftsführer Achim Beierlorzer zuletzt seinem Coach Joe Enochs den Rücken. Den Ernst der Lage scheinen die Regensburger zwar erkannt zu haben, aber wie soll die Kehrtwende klappen? Mit einem Sieg heute könnte vorübergehend immerhin der Sprung auf Platz 14 gelingen.

Dass es beim Jahn aus Regensburg in dieser Saison schwer werden würde, war von Anfang an klar. Dass es jedoch bislang so überhaupt nicht läuft, war nicht geplant. So muss Trainer Joe Enochs bereits jetzt um seinen Job bangen. Denn nicht nur die Ergebnisse geben zu bedenken, sondern auch die Art und Weise der Niederlagen. Auf der Gegenseite steht heute mit den Roten Teufel ein Team, welches selbst noch gar nicht so richtig weiß, wo die Reise hingehen soll. Zwar machten die bisherigen Auftritte der Anfang-Mannen durchaus Spaß, aber zu mehr als das Tabellenmittelfeld reichte es bis dato noch nicht. Dementsprechend sind die anstehenden 90 Minuten durchaus richtungsweisend.