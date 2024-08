Hertha BSC Regensburg 21. Kother mit der Großchance zum 0:1!

Fürth Paderborn 20. Fürth hat mehr Ballbesitz, aber die Großchancen verzeichnet bisher nur der SCP. Eigentlich hätten die Ostwestfalen schon mindestens ein Tor erzielen müssen - rächen sich die vergebenen Chancen am Ende?

Pr. Münster K'lautern 17. Die Stimmung im kleinen Preußenstadion ist wirklich absolut überragend! Das liegt auch daran, dass die mitgereisten FCK-Fans sich lautstark bemerkbar machen.

Pr. Münster K'lautern 15. Bei einem SCP-Freistoß aus halbrechter Position und über 25 Metern Entfernung rechnen alle mit einer Flanke. Mees legt aber kurz für Lorenz ab, der einfach mal wuchtig abzieht. Sein Spannschuss fliegt schwungvoll in Richtung des oberen rechten Ecks. Krahl ist zur Stelle. Allerdings hat der 24-Jährige ein paar Probleme und kriegt die Situation nicht richtig bereinigt. Stattdessen prallt der Ball nach vorne weg und Amenyido bietet sich die Chance auf den Abstauber. Der Ball tickt aber noch einmal auf und der Kopfball des Angreifers ist komplett harmlos. Da dann ohnehin die Fahne hochgeht, kann der 26-Jährige beruhigt sein. Ansonsten hätte er da eindeutig mehr raus machen müssen.

Fürth Paderborn 17. Wieder Michel! Paderborn kontert im fremden Stadion, weil Klaas den gestarteten Michel in die Tiefe schickt. Der Routinier ist schneller als sein Verfolger und zieht halblinks aus 16 Metern ab - sein Flachschuss rauscht denkbar knapp am langen Pfosten vorbei.

Hertha BSC Regensburg 18. Kennys Eckstoßausführung von der rechten Fahne rutscht in das Sechzehnerzentrum zu Maza durch, der sich mit einer Volleyabnahme mit dem rechten Spann versucht. Ernst bewacht den Berliner mit der zehn auf dem Rücken eng und blockt den Schuss.

Fürth Paderborn 14. Michel scheitert an Noll! Fürth agiert im eigenen Strafraum zu passiv, Michel kann sich auf Höhe des Elfmeterpunkts aufdrehen und abschließen. Noll ist beim Flachschuss per Fußabwehr zur Stelle - die zweitbeste Offensivaktion der Gäste!

Hertha BSC Regensburg 16. Geipl zirkelt die Premierenecke der Oberpfälzer von der linken Fahne mit viel Effet an das nahe Fünfereck. Dort steht Demme, der den Ball mit der Stirn aus der Gefahrenzone befördert, bevor es auch nur ansatzweise brenzlig werden kann.

Pr. Münster K'lautern 13. Die Anfangsphase hat wirklich einiges zu bieten. Es gibt keine Abtastphase. Stattdessen suchen beide Teams immer wieder zielstrebig den Weg nach vorne.

Pr. Münster K'lautern 11. Tomiak verspringt der Ball auf der rechten Defensivseite. Sofort ist Lorenz dazwischen und sucht den Weg in den Sechzehner. Seine scharfe Hereingabe in die Mitte kann sich Krahl dann aber schnappen.

Fürth Paderborn 12. Das Pressing der Kleeblätter bereitet Paderborn enorme Schwierigkeiten! Erneut wird die Innenverteidigung angelaufen und am Ende muss SC-Keeper Boevink die Kugel weit nach vorne schlagen.

Hertha BSC Regensburg 13. Der Aufsteiger präsentiert sich nach einer knappen Viertelstunde mutiger als in den Anfangsmomenten, steigert auch seine Ballsicherheit. Die erste Offensivwelle Herthas hat er schadlos überstanden.

Pr. Münster K'lautern 10. Zum ersten Mal kommt Kaiserslautern vielversprechend nach vorne und direkt wird es gefährlich. Schenk wehrt aber erst einen Mause-Schuss von links im Strafraum sicher ab und hält anschließend den Distanzschuss von Raschl sogar fest.

Fürth Paderborn 9. Die Anfangsphase ist sehr unterhaltsam, beide Teams wollen mit dem Ball am Fuß nach vorne spielen. Der SCP tut sich mit dem 1-gegen-1 der Gastgeber über den kompletten Platz jedoch noch schwer.

Hertha BSC Regensburg 10. Die erste Annäherung der Gäste! Pröger gelangt über den rechten Flügel in die Tiefe. Er passt halbhoch an die halbrechte Fünferkante. Kühlwetter kommt dort zwar grätschend vor Bewacher Kempf an den Ball, befördert ihn aber klar rechts am Ziel vorbei.

Pr. Münster K'lautern 8. Gelbe Karte für Daniel Hanslik (1. FC Kaiserslautern)

Direkt vor der FCK-Bank kommt Hanslik einen Schritt zu spät gegen Kirkeskov und tritt dem Linksverteidiger mit der offenen Sohle auf den Fuß. Dafür sieht er zu Recht die erste Gelbe Karte der Partie.

Fürth Paderborn 7. Götze verschuldet fast das 0:1! Wenige Meter vor dem eigenen Strafraum leistet sich der Innenverteidiger unter Druck einen fatalen Fehlpass und plötzlich stehen drei Angreifer in Grün-Weiß vor dem Tor. Hrgota baut letztlich einen Schlenker zu viel ein und Götze kann seinen Fehler per Block wieder gut machen.

Pr. Münster K'lautern 6. Lorenz wirft den Ball von der linken Offensivseite hoch und weit in den Sechzehner. Der aufgerückte Frenkert kommt im Gedränge auch zum Kopfball. Jedoch bekommt er den nicht wirklich platziert und der Ball landet genau in den Armen von Krahl.

Hertha BSC Regensburg 8. Die Blau-Weißen finden einen sehr guten Einstieg in die Partie. Sie bringen viele schnelle Kombinationen auf den Rasen und schaffen es fast mit jedem Vorstoß mindestens in die Nähe des Sechzehners der Oberpfälzer.

Fürth Paderborn 5. Gute Freistoßposition für Fürth! Srbeny wird von Castaneda leicht am Fuß getroffen, nimmt den Kontakt halblinks am gegnerischen Strafraum dankend an. Green übernimmt den Standard, sein direkter Versuch wird auf dem Weg ins lange Eck aber zur Ecke geblockt.

Hertha BSC Regensburg 6. Schuler vergibt aus bester Lage! Kennys halbhohe Hereingabe von der rechten Grundlinie macht Scherhant an der zentralen Sechzehnerkante fest und steckt auf Schulter durch. Der lässt Breunig mit einer schnellen Drehung aussteigen und hat aus zehn Metern freie Schussbahn. Der wuchtige Abschluss rauscht knapp mittig über die Latte.

Fürth Paderborn 4. Fürth muss die erste gegnerische Torchance kurz verdauen, war wohl noch nicht richtig wach. Nun lassen die Kleeblätter das Spielgerät erstmal ruhig in den eigenen Reihen laufen.

Pr. Münster K'lautern 3. Münster geht von Beginn an vorne drauf und erzwingt dadurch einen ersten frühen FCK-Ballverlust. Marc Lorenz fängt den Ball halblinks vor dem gegnerischen Strafraum ab und sucht schnell den Abschluss. Der Routinier verzieht allerdings deutlich und haut den Ball weit links neben das Tor.

Hertha BSC Regensburg 4. Nach einem präzisen Steilpass Kempfs nimmt Zeefuik auf der linken Außenbahn an Fahrt auf und gibt halbhoch in den Sechzehner. Ballas klärt auf Kosten der ersten Ecke; die bringt Berlin nichts ein.

Fürth Paderborn 1. Riesenchance nach 30 Sekunden! Paderborns Michel spielt den Ball von der linken Außenlinie flach in die Mitte und die Kugel rutscht tatsächlich durch bis auf die Höhe des zweiten Pfostens. Obermair hat mitgemacht und kommt aus 14 Metern frei zum Schuss - er setzt die Kugel über die Latte!

Pr. Münster K'lautern 1. Los geht's! Die Gäste stoßen an und spielen komplett in Rot. Münster hält in den gewohnten grün-weiß gestreiften Trikots dagegen.

Fürth Paderborn 1. Spielbeginn

Hertha BSC Regensburg 1. Hertha gegen den Jahn – auf geht's im Olympiastadion!

Hertha BSC Regensburg 1. Spielbeginn

Pr. Münster K'lautern 1. Spielbeginn

Hertha BSC Regensburg Soeben haben die beiden Teams den Rasen betreten.

Pr. Münster K'lautern Münster gegen Kaiserslautern ist ein Duell mit ganz viel Tradition! Zwar standen sich die Vereine erst siebenmal gegenüber und in der 2. Bundesliga ist es sogar die Premiere, aber alleine der einzige FCK-Sieg gegen die Preußen zeigt wie viel Historie in der Begegnung steckt. Im Juni 1951 konnten die Roten Teufel die Adler im Finale der Deutschen Meisterschaft mit 2:1 bezwingen und sich den Titel sichern.

Pr. Münster K'lautern Für den 1. FC Kaiserslautern läuft es seit der Übernahme von Markus Anfang richtig gut. Die Pfälzer konnten alle Tests gewinnen und sind auch nach den ersten drei Pflichtspielen noch ungeschlagen. Am vergangenen Wochenende zeigte der Pokalfinalist in Ingolstadt eine blitzsaubere erste Hälfte und führte zur Pause hochverdient mit 2:0. Erst die Gelb-Rote Karte gegen Jan Gyamerah brachte in der zweiten Hälfte noch einmal Spannung rein. Am Ende überstand der FCK jedoch auch die Unterzahl und zog in die nächste Runde ein. Gegen den Aufsteiger wollen Ritter und Co. heute natürlich an die Leistung aus dem ersten Durchgang anknüpfen. Mit einem klaren Sieg könnten sie dann womöglich sogar die Tabellenführung übernehmen.

Pr. Münster K'lautern Nach einer 3:1-Pleite zum Auftakt in Fürth gelang es Preußen Münster am vergangenen Spieltag mit einem torlosen Remis gegen den Aufstiegsaspiranten aus Hannover einen ersten Achtungserfolg und Punkt einzufahren. Darauf wollen sie heute natürlich aufbauen und unter Beweis stellen, dass sie ihre Heimstärke aus der 3. Liga auch eine Klasse höher weiter aufrechterhalten können. Die war schließlich ausschlaggebend dafür, dass dem SCP der Aufstieg überhaupt gelungen ist. Mit 41 Punkten stellten die Münsterländer am Ende nämlich das beste Heimteam der Liga und verloren nur zwei Partien vor eigenem Publikum.

Fürth Paderborn Nicht nur Hrgota, sondern allen Kleeblättern scheint der heutige Gegner zu liegen: In der vergangenen Saison entschied Fürth beide Duelle für sich, am ersten Spieltag gab es sogar eine deftige 0:5-Klatsche für Paderborn. Auch beim Rückrundenauftakt feierten die Mittelfranken mit 1:0 einen Sieg. Früh in der Saison geht es zwischen dem Tabellendritten und -vierten um die Spitze der 2. Bundesliga.

Hertha BSC Regensburg Bei den Oberpfälzern, die in der Finalspielstätte der EM 2024 von 1200 Regensburger Anhängern unterstützt werden und die in der 3. Liga 31 ihrer 63 Punkte in der Fremde holten, stellt Coach Joe Enochs nach dem 1:0-Heimsieg im DFB-Pokal gegen den VfL Bochum einmal um. Saller bekommt wieder den Vorzug vor Ziegele (Bank).

Pr. Münster K'lautern Markus Anfang tauscht nach dem Weiterkommen im Pokal dreimal das Personal. Gegenüber dem 2:1-Erfolg in Ingolstadt verteidigt Jean Zimmer wieder hinten rechts für den in der Liga weiterhin gesperrten Almamy Touré. In der Offensive bekommen darüber hinaus Dickson Abiama und Daniel Hanslik ihre Chance für Aaron Opoku und Philipp Klement. Ganz vorne drin darf wieder Jannik Mause ran, der gegen seinen Ex-Klub mit einem Doppelpack zu überzeugen wusste.

Hertha BSC Regensburg Auf Seiten der Hauptstädter, die gestern Zweitligatorschützenkönig Tabakovic (22 Ligatreffer) an die TSG 1899 Hoffenheim verkauften und die die beiden einzigen bisherigen Ligavergleiche mit dem SSV in der Saison 2012/2013 gewannen (2:1 und 5:1), hat Trainer Cristian Fiél im Vergleich zum 5:1-Auswärtserfolg im DFB-Pokal beim FC Hansa Rostock zwei personelle Änderungen vorgenommen. Ligatorhüter Ernst und Schuler ersetzen Gersbeck (Bank) und den abgewanderten Tabakovic.

Fürth Paderborn Deutlich mehr Rotation gibt es bei den Gästen, die im DFB-Pokal aber auch vielen Spielern aus der zweiten Reihe Spielpraxis bescherten. Zwischen den Pfosten steht Boevnik statt Schubert, in der Dreierreihe davor bleibt nur Götze in der ersten Elf - Curda und Scheller ersetzen Brackelmann und Hoffmeier. In den vorderen Mannschaftsteilen rücken Bilbija und Kostons für Herrmann und Grimaldi (zwei Tore im Pokal) ins Startpersonal.

Pr. Münster K'lautern Für Münster es es eine absolute Highlight-Woche. Der Aufsteiger bekommt es in der Liga mit den Traditionsmannschaften aus Kaiserslautern und Hamburg zu tun und dazwischen steht am Dienstag noch das große Pokalspiel gegen den Vizemeister aus Stuttgart an. Zu Beginn dieser englischen Woche verzichtet Sascha Hildmann aber noch auf große Personalrochaden. Im Vergleich zum 0:0 gegen Hannover gibt es nur eine erzwungene Änderung. Etienne Amenyido feiert sein Startelf-Debüt für die Adlerträger und stürmt anstelle von Malik Batmaz, der mit einem Kreuzbandriss fehlt. Zudem steht mit András Németh ein weiterer Neuzugang erstmal im Kader.

Fürth Paderborn Die Kleeblätter verändern ihre Startelf im Vergleich zum Pokalspiel auf zwei Positionen: Dietz macht im Defensivbereich Platz für Asta, hinter den Spitzen rotiert Consbruch trotz guter Leistung auf die Bank, Hrogta rückt eine Position nach hinten und neben Srbeny stürmt Futkeu, der im Pokal noch gesperrt war. Auf den Fürther Kapitän sollte Paderborn besonders aufpassen, denn Hrgota erzielte in sechs Partien gegen die Ostwestfalen fünf Tore und damit ist der SCP in gewisser Weise der Lieblingsgegner des Schweden. Gegen keinen anderen Zweitligakonkurrenten traf er öfter!

Hertha BSC Regensburg Nachdem der SSV Jahn Regensburg mit einer 0:2-Auswärtspleite bei Hannover 96 in der 2. Bundesliga zurückgemeldet hatte, rang er seinen Mitaufsteiger SSV Ulm 1846 durch einen Treffer Kothers (34.) mit 1:0 nieder – es werden im Saisonverlauf diese Heimspiele gegen Klubs auf Augenhöhe sein, die der Jahn regelmäßig für sich entscheiden muss, um den Klassenerhalt zu schaffen. Auch die 1. Runde des DFB-Pokals gestaltete er erfolgreich: Durch Ballas’ Tor in Minute 70 schlug er den VfL Bochum.

Fürth Paderborn Beide Teams haben einen sauberen Saisonstart hingelegt: Fürth und Paderborn sind in ihren ersten beiden Pflichtspielen in der Liga ungeschlagen geblieben, setzten sich zudem gegen unterklassige Gegner in der ersten Runde des DFB-Pokals durch. Fürth behielt beim 2:0 gegen den Oberligisten TSV Schott-Mainz die Oberhand, Paderborn zog gegen den Regionalligisten Bremer SV dank eines souveränen 4:0 in die nächsten Runde ein.

Hertha BSC Regensburg Hertha BSC hat nach zwei Spieltagen im nationalen Fußball-Unterhaus lediglich einen Zähler vorzuweisen. Infolge der 1:2-Auftaktniederlage vor eigenem Publikum gegen den SC Paderborn 07 zeigten die Blau-Weißen beim Hamburger SV allerdings eine ansprechende Leistung und verdienten sich das 1:1-Unentschieden nach Rückstand redlich; Kenny sorgte für den späten Ausgleich (86.). Im DFB-Pokal setzte sich Hertha dank einer starken letzten halben Stunde souverän mit 5:1 beim drittklassigen FC Hansa Rostock durch.

Fürth Paderborn Hallo und willkommen zum 3. Spieltag der 2. Bundesliga und dem Duell zwischen Greuther Fürth und dem SC Paderborn. Die Partie wird um 13 Uhr angepfiffen.

Pr. Münster K'lautern Hallo und herzlich willkommen zum dritten Spieltag der 2. Bundesliga. Der SC Preußen Münster empfängt den 1. FC Kaiserslautern. Anstoß der Begegnung ist um 13 Uhr im Preußenstadion.