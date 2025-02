13. Simon Pytlick Flensburg-H Tor für SG Flensburg-Handewitt, 8:7 durch Simon Pytlick



13. Simon Pytlick Flensburg-H Tor für SG Flensburg-Handewitt, 7:7 durch Simon Pytlick



12. Was für eine Arbeit im Innenblock des VfL! Zeman und Viðarsson kämpfen zusammen gegen Golla und schieben den Kreisläufer mit vereinten Kräften aus der gefährlichen Zone.

11. Beide Seiten rücken weiter mächtig aufs Gaspedal. Im Positionsangriff wirken beide Seiten nahezu kopflos, gerade die Hausherren agieren ungewöhnlich nervös und hektisch. So wird viel Entlastung über die erste und zweite Welle gesucht.

11. Emil Jakobsen Flensburg-H Tor für SG Flensburg-Handewitt, 6:7 durch Emil Jakobsen



11. Julian Köster Gummersbach Tor für VfL Gummersbach, 5:7 durch Julian Köster



11. Simon Pytlick Flensburg-H Tor für SG Flensburg-Handewitt, 5:6 durch Simon Pytlick



10. Lukas Blohme Gummersbach Tor für VfL Gummersbach, 4:6 durch Lukas Blohme



9. Emil Jakobsen Flensburg-H Tor für SG Flensburg-Handewitt, 4:5 durch Emil Jakobsen

Den ersten Siebenmeter des Abends übernimmt Jakobsen, einmal angetäuscht fliegt Keeper Kuzmanović in die falsche Ecke. Sicher platziert der Außen die Kugel unten rechts in der Ecke.

9. Giorgi Tskhovrebadze Gummersbach Tor für VfL Gummersbach, 3:5 durch Giorgi Tskhovrebadze



8. Tilen Kodrin Gummersbach Tor für VfL Gummersbach, 3:4 durch Tilen Kodrin



8. Johannes Golla Flensburg-H Tor für SG Flensburg-Handewitt, 3:3 durch Johannes Golla



7. Während die SG am Dienstag in Gummersbach Tempohandball par excellence aufgezogen hat, fehlt heute noch der Rhythmus in der Offensive. Pytlick und Kirkeløkke lassen gute Chancen aus sechs Metern aus, scheitern am gut aufgelegten Dominik Kuzmanović.

7. Elliði Snær Viðarsson Gummersbach Gelbe Karte für Elliði Snær Viðarsson (VfL Gummersbach)

Für ein leichtes Ziehen am Trikot sieht der Abwehrchef der Gäste früh den gelben Karton.

6. Lukas Blohme Gummersbach Tor für VfL Gummersbach, 2:3 durch Lukas Blohme

Bockstarker Abschluss! Aus kleinem Winkel versenkt der Flügelspieler die Pille mit einem Kopfroller über Benjamin Burić hinweg.

4. Beide Teams schmeißen hier zahlreiche Bälle weg, es ist eine fehlerbehaftete Anfangsphase. Noch kann keine Seite hier die Spielkontrolle übernehmen, viel geht nach einfachen Ballgewinnen über die erste und zweite Welle.

3. Tilen Kodrin Gummersbach Tor für VfL Gummersbach, 2:2 durch Elliði Snær Viðarsson

Es ist eine Anfangsphase mit viel Sand im Getriebe. Beiden Teams unterlaufen immer wieder technische Fehler, hier rollt der Gegenstoß dann postwendend über die linke Seite. Nach seinem ersten Fehlwurf versenkt Kodrin mit etwas Fortune oben rechts im Winkel.

3. Elliði Snær Viðarsson Gummersbach Tor für VfL Gummersbach, 2:1 durch Tilen Kodrin



2. Niclas Kirkeløkke Flensburg-H Tor für SG Flensburg-Handewitt, 2:0 durch Niclas Kirkeløkke

Starker Wurf aus der zweiten Reihe! Mit großen Schritten geht der Linkshänder in die Kreuzung, kommt aus mittigen neun Metern zum Wurf und versenkt die Pille unten rechts in der Ecke.

2. Jóhan Hansen Flensburg-H Tor für SG Flensburg-Handewitt, 1:0 durch Jóhan Hansen

Der Torreigen ist eröffnet. Tempospiel liegt beiden Teams, die SG zeigt das von Beginn an in Reinkultur und räumt über die rechte Seite ab. Hansen netzt aus guten Winkel in die lange Ecke, überwindet Schlussmann Dominik Kuzmanović sicher.

1. Zwar eröffnet Pytlick das Geschehen vorne mit einem Fehlpass, doch die Gäste können aus dem abgefangenen Ball kein Kapital schlagen. Über Köster läuft die zweite Welle, doch Tilen Kodrin scheitert an der linken Hand von Keeper Benjamin Burić.

1. Los geht’s, das Duell zwischen Flensburg und Gummersbach ist eröffnet.

1. Spielbeginn

Eine hochklassige Partie mit zwei starken Teams.: Das verdient auch starke Schiedsrichter, das Geschick an der Pfeife übernehmen Julian Fedtke und Niels Wienrich, die Spielaufsicht hat Kay Holm. Beide Teams sind eingelaufen, gleich fliegt hier der Ball.

Über die Bedeutung dieses Spiels für die Flensburger kann man gar nicht oft genug hinweisen: Groß sind die Ambitionen bei den Nordlichtern, nach vielen Jahren der Abstinenz soll es mit diesem exzellenten Kader wieder in die Champions League gehen. Doch mit zehn Minuspunkten steht die SG auf wackligen Beinen. Angesichts des knackigen Programms und der stets aufmerksamen Konkurrenz müssen zuhause die Spiele gewonnen werden. Die weiteren Liga-Duelle lauten in den kommenden Wochen dann Berlin auswärts, Tabellenführer Melsungen zuhause, Göppingen auswärts, ehe dann der THW Kiel zum Nordderby kommt. Es sind die Wochen der Wahrheit für die Fördestädter, da ist Gummersbach nicht der angenehmste Gegner. Denn der Altmeister kommt nicht als Punktelieferant in den hohen Norden: Im Hinspiel gab es ein umkämpftes 29:29-Unentschieden, in der letzten Saison konnten die Gummersbacher sogar beide Punkte mit einem 34:28-Auswärtserfolg entführen. Die Hausherren stehen unter Druck und müssen liefern, die Gäste könnten sich zwei wichtige Zähler sichern, die vielleicht nicht unbedingt in der Jahresplanung stehen.

Das war vielleicht der größte Paukenschlag der Hinrunde in der HBL: Kurz vor Weihnachten durfte SG-Trainer Nikolej Krickau seine Sachen packen. In der WM-Pause wurde dann im ehemaligen Nationaltrainer Österreichs Aleš Pajović der neue Mann für die Seitenlinie gefunden. Ob der kurzen Eingewöhnungszeit verlief das Debüt auswärts in Erlangen auch eher stolperhaft, doch am Ende setzte sich der Favorit von der dänischen Grenze souverän mit 32:26 bei den Franken durch. Beim European-League-Duell vor wenigen Tagen war dann schon eher die neue Handschrift des Coaches zu erkennen, das war durchaus ein Statement. Das gilt es heute in der Hölle Nord erneut zu beweisen. Doch auch die Mannen von Übungsleiter Gudjon Valur Sigurdsson dürften heiß auf die Revanche sein. In überzeugender Manier nahmen die VfLer mit dem 36:29-Sieg gegen Stuttgart Schwung für die Rückrunde auf, angeführt von Nationalspieler Julian Köster sollen Fördestädter heute in ihrem Wohnzimmer in die Schranken gewiesen werden. Dazu ist das schon der Vorgeschmack auf das Rückspiel in der EL, Anfang März reisen die Gummersbacher dann

Knapp zwei Wochen ist der große Triumph Dänemarks bei der Handball-Weltmeisterschaft erst her, da sind die Topstars jeder Nation wieder in der heimischen Bundesliga gefordert. Eine enorme Belastung für Physis und Psyche, doch der enge Terminkalender lässt nicht mehr Raum für Regeneration. Stattdessen wartet die HBL wieder mit zahlreichen spannenden Partien auf. Die ambitionierten Nordlichter, derzeit auf dem fünften Rang, wollen den Anschluss an die Tabellenspitze nicht verlieren. Der Altmeister aus Gummersbach möchte auch in der nächsten Saison wieder am internationalen Geschäft teilnehmen, doch mit dem aktuellen neunten Rang sind die Nordrhein-Westfalen schon durchaus arg ins Hintertreffen geraten. Dass beide Seiten dringend Punkte in der Liga brauchen, ist unumstritten. Doch die besondere Brisanz des Duells liegt in der Hauptrunde der European League: Denn auch hier treffen Förde und Rheinländer aufeinander, so gab es bereits am Donnerstag den ersten Vergleich in Gummersbach – Mit dem besseren 36:31-Ende für die SG.