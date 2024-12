60. Spielende

60. Manuel Štrlek Berlin Tor für Füchse Berlin, 33:21 durch Manuel Štrlek

Den Schlusspunkt setzt der nachverpflichtete Routinier mit einem Konter, der ganze Kader konnte sich zeigen. So fahren die Berliner einen ganz ungefährdeten Sieg ein.

60. Niels Versteijnen Lemgo Tor für TBV Lemgo Lippe, 32:21 durch Niels Versteijnen



59. Hákun West av Teigum Berlin Tor für Füchse Berlin, 32:20 durch Hákun West av Teigum

Die Füchse musste heute nicht ins oberste Regal greifen, doch insgesamt keinen sie hier keinen Schritt runter vom Gaspedal. Die Abwehr steht weiter kompakt, über schnelle Gegenstöße fallen die Tore wie am Fließband.

58. Max Beneke Berlin Tor für Füchse Berlin, 31:20 durch Max Beneke



57. Leoš Petrovský Lemgo Tor für TBV Lemgo Lippe, 30:20 durch Leoš Petrovský

Die Ansätze sind gut, die Gäste spielen weiter nach ihren eigenen Möglichkeiten. In Summe zwar chancenlos, doch zu keinem Zeitpunkt hat der TBV sich hier aufgegeben, erarbeitet sich einen guten Wurf über den Kreis.

57. Max Beneke Berlin Tor für Füchse Berlin, 30:19 durch Max Beneke



56. Ben Conner Battermann Lemgo Tor für TBV Lemgo Lippe, 29:19 durch Ben Conner Battermann



55. Nach zuletzt zwei Spielen, wo die Lemgoer nicht über 22 Tore hinaus kamen, droht ein heute sogar ein Ergebnis unter 20 Treffern. Offensiv fehlt es an Durchschlagskraft, vor allem Lukas Hutecek wird hier schmerzlich vermisst.

55. Nils Lichtlein Berlin Tor für Füchse Berlin, 29:18 durch Nils Lichtlein

Jetzt kriegen die Gäste aus Ostwestfalen hier aber eine ganz dicke Rutsche! Auch Spielmacher Lichtlein darf nochmal durchmarschieren, wieder scheppert es an der Latte, doch heute gehen alle knappen Würfe in die Maschen.

53. Lukas Herburger Berlin Tor für Füchse Berlin, 28:18 durch Lukas Herburger



53. Wieder ist es Linkshand Gidsel, der sich mit schnellen Beinen am Gegenspieler vorbei winden kann. Auch Wagner hinterlässt in der Defensive keinen guten Eindruck, hängt am Hals des Dänen. Den fälligen Siebenmeter netzt Linksaußen Freihöfer, trocken knüppelt er Urh Kastelic die Murmel unten links in die Ecke.

53. Tim Freihöfer Berlin Tor für Füchse Berlin, 27:18 durch Tim Freihöfer



53. Hendrik Wagner Lemgo 2 Minuten für Hendrik Wagner (TBV Lemgo Lippe)



52. Leve Carstensen Lemgo Tor für TBV Lemgo Lippe, 26:18 durch Leve Carstensen

Endlich mal wieder eine gute Lösung im Angriff der Gäste! Suton kommt mit Tempo ins Eins gegen Eins auf der linken Seite und bedient Carstensen mustergültig.

51. Mathias Gidsel Berlin Tor für Füchse Berlin, 26:17 durch Mathias Gidsel

Mit sechs Angreifern gegen vier Abwehrspieler lässt sich der Welthandballer nicht zwei Mal bitten und zieht nach einer Passfinte direkt in die Lücke zum Tor. Sein sechster Tagestreffer, das war Chefsache!

50. Ben Conner Battermann Lemgo 2 Minuten für Ben Conner Battermann (TBV Lemgo Lippe)

Eben noch gescort, jetzt kann der junge Rückraumspieler nur noch gegen Gidsel hinterhergerufen, hängt im Wurfarm. Die Entschuldigung kommt sofort, damit wird es jetzt aber ganz luftig auf Seiten der Lipperstädter.

50. Mathias Gidsel Berlin Tor für Füchse Berlin, 25:17 durch Mathias Gidsel



49. Jarnes Faust Lemgo 2 Minuten für Jarnes Faust (TBV Lemgo Lippe)

Nun auch noch ein Wechselfehler, jetzt kommt es aber ganz Dicke für die Gäste.

49. Ben Conner Battermann Lemgo Tor für TBV Lemgo Lippe, 24:17 durch Ben Conner Battermann

Starke Einzelaktion! Der Youngster setzt genau die Vorgaben des Trainers um, attackiert Herburger im Abwehrzentrum und tankt sich mit einem Überzieher durch.

49. Gute zehn Minuten vor dem Ende nimmt Coach Florian Kehrmann bereits seine dritte Auszeit! Das dürfte die letzte Ausfahrt sein, um hier eine höhere Schlappe in der Hauptstadt noch zu verhindern.

49. Max Beneke Berlin Tor für Füchse Berlin, 24:16 durch Max Beneke

Die Tore mit Spektakel liefert der Youngster im rechten Rückraum! Aus halbrechter Position schweißt der Linkshänder das Spielgerät ganz humorlos oben links in den Winkel, ein perfekter Abschluss.

48. Im Prinzip lässt sich die zweite Hälfte auf TBV-Außen gegen Dejan Milosavljev zusammenkürzen. Auf der anderen Seite gibt es Berliner Minimal-Handball, das ist weiter kontrolliert, aber ohne das ganz große Feuerwerk.

47. Jarnes Faust Lemgo Tor für TBV Lemgo Lippe, 23:16 durch Jarnes Faust

Immer wieder provozieren die Gastgeber die Abschlüsse von den noch jungen Flügelspielern des TBV, mal mit Erfolg wie bei Carstensen. Mal geht die Kugel aber auch in die Maschen, so wie beim Abschluss von Faust, der Dejan Milosavljev das Leder unten links in die Ecke reinsetzt.

46. Matthes Langhoff Berlin 2 Minuten für Matthes Langhoff (Füchse Berlin)

Da gibts keine zwei Meinungen! Im Sechs gegen Sieben ist mehr Raum zu verteidigen, Langhoff kommt zu spät von der Seite und pflückt Suton aus der Luft. Die Landung ist denkbar unsanft, so geht die Entscheidung wohl auch in Ordnung.

44. Tim Freihöfer Berlin 7-Meter verworfen von Tim Freihöfer (Füchse Berlin) Die Strafwürfe sind heute nicht das Mittel der Wahl. Nachdem Zehnder auf der Gegenseite schon zwei vergeben hat, scheitert nun auch das Berliner Eigengewächs an Torhüter Urh Kastelic. Linksaußen Freihöfer zieht einmal an, trifft dann aber nur das hochschnellende Bein des Schlussmanns.

43. Sehr routiniert, aber ohne Glanz spielen die Berliner die Partie von oben herunter, kontrollieren das Geschehen. Frühzeitig drängen die Hauptstädter hier auf eine vorzeitige Entscheidung der Partie...

42. Mathias Gidsel Berlin Tor für Füchse Berlin, 23:15 durch Mathias Gidsel

Jeder technische Fehler wird eiskalt bestraft, vor allem wenn das eigene Tor leer ist. Gidsel läuft auf der rechten Seite in einen Querpass rein, netzt dann von der Mittellinie ins verwaiste Lemgoer Tor.

42. Tim Freihöfer Berlin Tor für Füchse Berlin, 22:15 durch Tim Freihöfer



41. Tim Suton Lemgo Tor für TBV Lemgo Lippe, 21:15 durch Tim Suton

Seit langem mal wieder ein eigener Abschluss des TBV-Regisseurs! Der Schlagwurf fliegt mitten durch den Innenblock und schlägt oben mittig unter der Latte ein.

40. Mathias Gidsel Berlin Tor für Füchse Berlin, 21:14 durch Mathias Gidsel

Der TBV macht aber auch weiterhin zu viele einfache Fehler. Brosch läuft ungezwungen durch den Kreis, dann rollt der Berliner Express-Versand. Welthandballer Gidsel ist der dankbare Abnehmer auf der rechten Seite, kann einfach zum Sechser durchspazieren.

39. Das Spiel plätschert so dahin, Berlin zeiht nicht weiter davon, Lemgo verpasst es aufzuschließen. Unter anderem auch, weil Dejan Milosavljev sich zwischen den Pfosten etwas steigern konnte. Mit acht Paraden wird der Keeper zunehmend zum Faktor.

38. Nils Lichtlein Berlin Tor für Füchse Berlin, 20:14 durch Nils Lichtlein



38. Jarnes Faust Lemgo Tor für TBV Lemgo Lippe, 19:14 durch Jarnes Faust



37. Nach der Auszeit geht es schleppend weiter. Die Gäste kommen auch mit dem Überzahlspiel nicht zu klaren Abschlüssen, doch auch die Hausherren haben offensiv einen Gang runtergeschaltet.

35. Nach nicht mal fünf Minuten drückt Übungsleiter Florian Kehrmann zum zweiten Mal auf den Buzzer! Mit einfachen Ballverlusten und Unkonzentriertheiten bei den Abschlüssen liefern sie den Füchsen Steilvorlagen zum Ausbauen der Führung. Dem soll nun mit dem Sieben gegen Sechs Einhalt geboten werden.

35. Lasse Andersson Berlin Tor für Füchse Berlin, 19:13 durch Lasse Andersson



35. Tim Freihöfer Berlin Tor für Füchse Berlin, 18:13 durch Tim Freihöfer



34. Samuel Zehnder Lemgo 7-Meter verworfen von Samuel Zehnder (TBV Lemgo Lippe) Doch erneut macht Dejan Milosavljev dem Zehnder hier einen Strich durch die Rechnung! Mit dem linken Bein fischt er zum zweiten Mal beim dritten Versuch den Siebenmeter raus - Monsterparade!

34. Bei den Berlinern hingegen läuft es etwas schleppend an. Gidsel will es mit dem Eins gegen Eins gegen Eins auf dem Bierdeckel erzwingen, steht der Welthandballer heute erst bei zwei Toren. Doch sein Wurf geht knapp übers Tor, eine gute Gelegenheit zum Verkürzen...

33. Die Gäste kommen mit Schwung aus der Kabine, scheinen sich hier die Mission Aufholjagd groß auf die Fahne geschrieben zu haben. Allen voran Trainer Kehrmann, der lautstark eine Zeitstrafe fordert. Zur Beruhigung gibt es aber erstmal den gelben Karton...

33. Florian Kehrmann Lemgo Gelbe Karte für Florian Kehrmann (TBV Lemgo Lippe)



33. Jan Brosch Lemgo Tor für TBV Lemgo Lippe, 17:13 durch Jan Brosch



32. Nils Lichtlein Berlin Tor für Füchse Berlin, 17:12 durch Nils Lichtlein



31. Leve Carstensen Lemgo Tor für TBV Lemgo Lippe, 16:12 durch Leve Carstensen



31. Rein in die zweite Hälfte! Kann Berlin den Vorsprung bis ins Ziel bringen oder macht Lemgo das Spiel hier nochmal spannend?

31. Beginn 2. Halbzeit

30. Halbzeitfazit:

Die Füchse Berlin spielen eine solide erste Hälfte und führen verdient mit 16:11 zur Pause gegen den TBV Lemgo. Von Beginn an gaben die Hauptstädter den Ton an, überrollten die Gäste vor allem mit ihrem strukturierten Tempospiel. In Summe unterliefen den Ostwestfalen hier zu viele einfache technische Fehler, das bestraften die Füchse konsequent. Im Positionsspiel mühten sich die Mannen von Trainer Siewert allerdings, die kompakte 6:0-Abwehr mit einem gut aufgelegten Urh Kastelic erarbeitete sich viele Bälle. Daraus konnte aber zu wenig Kapital geschlagen werden. Beim TBV fehlten in vielen Belangen einige Prozente: Tempospiel, Chancenverwertung und vor allem eben die Verantwortung für den Ball. Beide Teams brannten hier kein Feuerwerk ab, die Berliner kontrollierten, Lemgo versuchte mit aller Kraft den Anschluss zu halten. Fünf Tore war die größte Führung der Füchse, weiter als auf drei Tore konnten die Lemgoer aber auch nicht verkürzen. Das Momentum dürfte allerdings auf Seiten der Hausherren liegen, der direkt verwandelte Freiwurf von Andersson sollte für ordentlich Schwung sorgen. Bis gleich zur zweiten Hälfte!

30. Ende 1. Halbzeit

30. Lasse Andersson Berlin Tor für Füchse Berlin, 16:11 durch Lasse Andersson

Mit einem Paukenschlag geht's in die Kabine! Andersson feuert einen direkten Freiwurf durch den Block unter die Latte. Der Schiedsrichter stand gut, sieht die Kugel vollends hinter der Linie. Kein Vorwurf an Urh Kastelic, der gegen den leicht abgefälschten Ball wenig ausrichten kann. Was für ein Abschluss des ersten Durchgangs!

30. Samuel Zehnder Lemgo 7-Meter verworfen von Samuel Zehnder (TBV Lemgo Lippe) Der Schweizer lässt sich lange Zeit mit seinem Wurf, die zweite Runde geht an Dejan Milosavljev. Krachend hämmert Zehnder die Murmel an die Latte. Vogelwild springen mehrere Leute nach dem Ball, am Ende hat Gidsel den Abpraller.

28. Max Beneke Berlin Tor für Füchse Berlin, 15:11 durch Max Beneke

Maßarbeit! Bei acht Metern greift kein Innenblocker den Linkshänder an. Um den Abwehrspieler herum zieht Beneke den Ball gnadenlos unter die Latte, ein Tor mit Musik.

28. Nahezu jede sich bietenden Chance nutzen die Lemgoer hier gnadenlos aus. Das ist kein Feuerwerk, aber abgesehen von den Fehlwürfen in Überzahl schon sehr effektiver Handball, den die Kehrmann-Truppe hier abliefert.

28. Frederik Simak Lemgo Tor für TBV Lemgo Lippe, 14:11 durch Frederik Simak



27. Leve Carstensen Lemgo Tor für TBV Lemgo Lippe, 14:10 durch Leve Carstensen



26. Lasse Andersson Berlin Tor für Füchse Berlin, 14:9 durch Lasse Andersson



26. Samuel Zehnder Lemgo Tor für TBV Lemgo Lippe, 13:9 durch Samuel Zehnder

Nach fünfminütiger Torflaute versenkt Zehner kalt von der Bank den ersten Siebenmeter. Ein spektakuläres Tänzchen mit Dejan Milosavljev, doch der Linksaußen donnert das Leder in die linke Ecke.

25. Gute fünf Minuten vor dem Ende nimmt nun auch Füchse-Coach Jaron Siewert sein erstes Team-Timeout! Insbesondere das Angriffsspiel seiner Mannen ist zuletzt etwas ins Stocken gekommen, mit zwei vorgegebenen Spielzügen soll nun Rückraumshooter Max Beneke in Wurfposition gebracht werden.

24. In vielen Situationen sind die Lemgoer zu hektisch. Petrovský kommt in Überzahl frei am kreis zum Wurf, doch mit dem ersten Tempo ist der Wurf leichte Beute für Milosavljev. Ähnlich ergeht es Faust auf Rechtsaußen, der Linkshänder scheitert übereilig am Pfosten. So verpassen die Ostwestfalen sich hier ihre Belohnung abzuholen...

23. Lukas Herburger Berlin 2 Minuten für Lukas Herburger (Füchse Berlin)

Klare Angelegenheit! Abwehrspezialist Herburger kommt gegen Suton zu spät, greift nach dem Zweikampf in den Wurfarm rein. Diese Überzahl gilt es jetzt für die Gäste zu nutzen und sich wieder heranzuarbeiten.

22. Bei den Gästen soll es nun der spielstarke Rückraum mit Versteijnen und Houtepen richten, doch in der Kooperation geht der nächste Ball verloren. Lobenswert ist der Rückzug, der TBV fängt sich zumindest kein einfaches Gegenstoßtor.

21. Mathias Gidsel Berlin Tor für Füchse Berlin, 13:8 durch Mathias Gidsel

Das ist grob fahrlässig! So frei darfst du einen Welthandballer nicht auf dein Tor zu spazieren lassen. Den Freiraum weiß Mathias Gidsel natürlich zu nutzen und wackelt sich zum Sechser durch, der Aufsetzer in die rechte Ecke ist dann nur noch Formsache.

21. Leve Carstensen Lemgo Tor für TBV Lemgo Lippe, 12:8 durch Leve Carstensen

Nach dem ersten Fehlwurf macht der Youngster das richtig gut auf der linken Flügelposition! Aus dem rechten Rückraum zieht Versteijnen den Druck an und spielt einen perfekten Expresspass in die Ecke.

20. Nach 20 Minuten bittet TBV-Trainer Florian Kehrmann zu seiner ersten Auszeit! Erstmals ist der Abstand auf fünf Tore angewachsen, das Sieben gegen Sechs bringt noch nicht den gewünschten Effekt. Jetzt gilt es erstmal den Rhythmus zu brechen und vorne wieder in die tiefen Zweikämpfe zu kommen.

20. Lasse Andersson Berlin Tor für Füchse Berlin, 12:7 durch Lasse Andersson

Wieder rollt der Füchse-Express in der zweiten Welle auf das Gäste-Tor. Bevor sich die TBV-Abwehr sortieren kann, feuert Andersson das Leder ganz humorlos unter die Latte.

19. Hákun West av Teigum Berlin Tor für Füchse Berlin, 11:7 durch Hákun West av Teigum



19. Niels Versteijnen Lemgo Tor für TBV Lemgo Lippe, 10:7 durch Niels Versteijnen



18. Lasse Andersson Berlin Tor für Füchse Berlin, 10:6 durch Lasse Andersson

Etwas umständlich gut Rückraumshooter Lasse Andersson über die Mitte zum Wurf. Doch das sind die Positionen, die der Däne braucht. Ein-Mann-Block, daran vorbei gezogen in die linke Ecke, der Abschluss sitzt.

18. Jan Brosch Lemgo 2 Minuten für Jan Brosch (TBV Lemgo Lippe)

Abschuss für Dejan Milosavljev! Der wuchtige Kreisläufer löst sich von Beneke, kommt weitestgehend frei zum Wurf. Der landet genau im Gesicht des Torhüters, somit sind die Gäste erneut dezimiert auf der Platte.

17. Nils Lichtlein Berlin Tor für Füchse Berlin, 9:6 durch Nils Lichtlein



16. Niels Versteijnen Lemgo Tor für TBV Lemgo Lippe, 8:6 durch Niels Versteijnen

Auch die Gäste kommen mal über den Tempogegenstoß, der TBV lässt sich hier nicht abschütteln. Linkshänder Niels Versteijnen bügelt sein Stürmerfoul offensiv mit einem Steal defensiv wieder aus, der Abschluss oben rechts in den Knick lässt keine Abwehrmöglichkeit für Dejan Milosavljev, der bisher kein Faktor ist.

15. Tim Freihöfer Berlin Tor für Füchse Berlin, 8:5 durch Tim Freihöfer



15. Frederik Simak Lemgo Tor für TBV Lemgo Lippe, 7:5 durch Frederik Simak

Der ehemalige Berliner staubt den Abpraller am Kreis ab und klinkt das Spielgerät wuchtig unterm Querbalken ein.

14. Wenn die Ostwestfalen es schaffen die Berliner im Angriff zu beschäftigen und das Tempo rauszunehmen, dann mühen sich die Hauptstädter. Wieder geht die Sequenz bis ins Zeitspiel, den Abschluss von Andersson lenkt Kastelic über die Latte.

13. Frederik Simak Lemgo Tor für TBV Lemgo Lippe, 7:4 durch Frederik Simak



12. Tim Freihöfer Berlin Tor für Füchse Berlin, 7:3 durch Tim Freihöfer

Auf den Punkt gespielt! Wieder ist es Gidsel, der in der Rückwärtsbewegung einen Ballverlust provoziert. Vom Einwurf aus, leitet der Däne das Spiel bis in die letzte Stufe ein, Freihöfer schließt mustergültig mit einem Dreher ab.

11. Lasse Andersson Berlin Tor für Füchse Berlin, 6:3 durch Lasse Andersson



10. Leve Carstensen Lemgo Tor für TBV Lemgo Lippe, 5:3 durch Leve Carstensen



10. Leve Carstensen Lemgo Tor für TBV Lemgo Lippe, 5:2 durch Leve Carstensen

Wieder einmal ein Berliner auf dem Weg zum Lemgoer Tor, doch den Wurfversuch von Gidsel werten die Schiedsrichter als abgestanden. Postwendend gibt es die schnelle Antwort, der TBV räumt über Linksaußen ab. Dieses Mal macht es Carstensen deutlich besser und bringt die Kugel oben rechts in der Ecke unter.

9. Mathias Gidsel Berlin Tor für Füchse Berlin, 5:1 durch Mathias Gidsel



8. Ohne zu glänzen spielen die Gastgeber die Überzahl aus. Eine kompakte Abwehr stellt sorgt für einen schwierigen Abschluss, in der zweiten Welle sind die Füchse brandgefährlich.

7. Hákun West av Teigum Berlin Tor für Füchse Berlin, 4:1 durch Hákun West av Teigum

Auch wenn Torhüter Urh Kastelic gut ins Spiel gekommen ist: Gegen den nächsten schnellen Gegenstoß kann er nichts ausrichten. Erst verwirft Carstensen auf Linksaußen, fehlt dann in der Abwehr, dieses Mismatch nutzen die Hausherren sofort aus.

6. Jarnes Faust Lemgo 2 Minuten für Jarnes Faust (TBV Lemgo Lippe)

Der bisher einzige Torschütze der Gäste muss auf die Bank. Für ein absichtliches Fußspiel sprechen die beiden Unparteiischen die erste Zeitstrafe aus, das in der Rückwärtsbewegung jedoch sehr unglücklich.

6. Mijajlo Marsenić Berlin Tor für Füchse Berlin, 3:1 durch Mijajlo Marsenić

Mit Tempo nach vorne, so einfach kann Handball sein. Erst vergibt Wagner aus der zweiten Reihe deutlich. Dann spielt Milosavljev einen weiten Ball auf den schnell gestarteten Kreisläufer Marsenić, der den Konter sicher versenken kann.

5. Sobald Lemgo es schafft, die Gäste in den Positionsangriff zu zwingen, stehen sie in der Abwehr sehr kompakt. Dagegen mühen sich die Hauptstädter, finden keinen freien Abschluss. Doch gleiches gilt auch für die Gegenseite, der Rückraum des TBV reibt sich früh in den Zweikämpfen auf.

4. Zwei Mal geht es über Rechtsaußen, sowohl West av Teigum, als auch Faust ziehen die Kugel in die lange Ecke. Das sind gut herausgespielte Abschlüsse, gut ausgesprungene Winkel.

4. Jarnes Faust Lemgo Tor für TBV Lemgo Lippe, 2:1 durch Jarnes Faust



3. Hákun West av Teigum Berlin Tor für Füchse Berlin, 2:0 durch Hákun West av Teigum



2. Tim Freihöfer Berlin Tor für Füchse Berlin, 1:0 durch Tim Freihöfer

Der Torreigen beginnt. Denn auch die Ostwestfalen lassen den ersten Angriff aus. Mit viel Druck in der zweiten Welle wird nach Linksaußen abgeräumt, die Automatismen greifen. Freihöfer versenkt die Kugel trocken in der kurzen Ecke.

1. Die Füchse eröffnen das Geschehen mit dem Anwurf, doch gegen die kompakte 6:0-Defensive ist im ersten Anlauf kein Kraut gewachsen. Im Zeitspiel muss sich Andersson einen Notwurf nehmen, das ist sichere Beute für Urh Kastelic, der zwischen den Pfosten beginnt.

1. Los geht’s, das Duell zwischen den Füchsen Berlin und dem TBV Lemgo ist eröffnet.

1. Spielbeginn

Die Schiedsrichter der Partie heißen Julian Köppl und Denis Regner , die Spielleitung hat Jörg Mahlich inne. Die Halle ist bestens besucht, die Mannschaften laufen ein – gleich gibt’s den Anpfiff!

Lange liegt der letzte Erfolg der Lemgoer in Berlin zurück, 15 Jahre lang gab es nichts Zählbares zu holen in der Hauptstadt. Auch so sieht die Bilanz des TBV gegen die Füchse nicht besonders rosig aus: Nur ein Heimsieg aus den letzten neun Spielen spricht für sich, da hatten die Berliner zumeist die Nase vorne. Mut machen dürfte den Ostwestfalen allerdings, dass es oftmals knapp zuging. Es fehlte zumeist nicht viel, um den Bock umzustoßen, warum also nicht heute. Dabei könnte eine Schlüsselposition der Torwart werden: Während bei den Berlinern Dejan Milosavljev noch seine Spitzenform sucht und auch Eigengewächs Lasse Ludwig Mühe hat mit der hohen Taktzahl Schritt zu halten, ist dem TBV Lemgo ein echter Transfercoup gelungen: Mit Constantin Möstl haben die Lipperstädter den Shootingstar der EM zwischen den Pfosten in ihren Reihen. Und der Österreicher hat schon mehrfach beweisen können, wozu er imstande ist. Der Druck liegt klar auf Seiten der Berliner, doch die Lemgoer brauchen ebenfalls Zählbares, um sich in der oberen Tabellenhälfte festzusetzen.

Auch beim TBV Lemgo gestaltet sich eine Standortbestimmung derzeit schwierig. Dass die Ostwestfalen groß aufspielen können und auch gegen die Topteams der Liga bestehen können, haben die Mannen von Trainer Florian Kehrmann in der Vergangenheit bereits eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Doch in dieser Saison ist vor allem auswärts der Wurm drin: Aus der Fremde konnten die Lipperstädter erst vier Punkte mit nach Hause bringen. Nichtsdestotrotz stehen die Lemgoer mit einem positiven Punktekonto auf einem guten neunten Rang. Dass es zuletzt drei Niederlagen in Folge in der Liga gab, dürfte die Stimmung etwas trüben und macht es definitiv nicht leichter in den Fuchsbau zu reisen. Dabei konnte der TBV in dieser Saison bereits die Rhein-Neckar-Löwen bezwingen, hielt auch den SC Magdeburg lange am Rande einer Niederlage. Am Sonntag noch 22:29 in Göppingen verloren, soll die Kehrmann-Truppe heute ihr anderes Gesicht zeigen. Angesichts der Tabellenkonstellation dürften die Rollen klar verteilt sein, sodass die Gäste hier befreit aufspielen können.

Nachdem die Berliner um die Länderspielpause eine sportlich schwierige Phase hatten, haben sich die Hauptstädter mit Bravour wieder zu ihren Spitzenleistungen gekämpft. Immens wichtigen Anteil haben daran natürlich das dänische Power-Duo um Lasse Andersson und Mathias Gidsel, doch auch der Rest der Füchse übernimmt immer mehr Verantwortung in schweren Phasen. So beeindruckten die Mannen von Trainer Jaron Siewert zuletzt in der Königsklasse mit drei Siegen in Folge, unter anderem der sensationelle 37:34-Auswärtssieg bei Paris St. Germain oder der knappe 33:32-Heimsieg gegen Sporting Lissabon. Auch in der Liga ist die Spree-Truppe seit sechs Spielen ungeschlagen, musste allerdings zwei Unentschieden gegen Hamburg und den SC Magdeburg verkraften. Gerade das Topspiel am vergangenen Sonntag verlief unglücklich aus Sicht der Hausherren: Denn die 23:17-Halbzeitführung hatte keinen bestand, nur acht eigene Tore in der zweiten Hälfte waren zu wenig gegen den amtierenden deutschen Meister. Dabei zählt jeder Punkt in einer unglaublich ausgeglichenen Liga, mit einem Sieg könnten die Berliner heute auf den zweiten Platz vorrücken.