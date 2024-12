30. Halbzeitfazit:

Der SC Magdeburg spielt eine grandiose erste Halbzeit und führt zur Pause verdient mit 21:15 gegen den VfL Gummersbach. Dabei galt es früh eine bittere Hiobsbotschaft zu verkraften, den Oscar Bergendahl verletzte sich schwer am linken Fuß. Doch unbeeindruckt der längeren Verletzungspause spielten die Bördestädter wie aus einem Guss, liefen Gegenstoß um Gegenstoß, jeder technische Fehler der Gäste wurde gnadenlos bestraft. Auch die Gummersbacher machten ihre Sache in Summe ordentlich, doch der Unterschied lag bei den Ballverlusten. Denn die Bördestädter liefen Angriff um Angriff, so kommen auch 21 Tore bei neun Paraden von Keeper Dominik Kuzmanović zustande. Zum Ende des ersten Durchgangs erwischten die Nordrhein-Westfalen eine unglückliche Phase mit zwei Zeitstrafen, hier setzten sich die Gastgeber noch weiter ab. In Summe ist die Führung auch in der Höhe verdient, das macht die Wiegert-Truppe bis dato sehr stark. Doch auch Trainer Guðjón Valur Sigurðsson wird seinen Mannen noch etwas mit auf den Weg geben, um in der zweiten Hälfte nochmal anzugreifen. Bis gleich!

30. Ende 1. Halbzeit

30. Den Schlusspunkt der ersten Hälfte setzt der starke Dominik Kuzmanović mit seiner neunten Parade, die 30% Fangquote sind ein wichtiger Rückhalt, dass der Rückstand hier nicht noch größer ausfällt.

30. Miloš Vujović Gummersbach Tor für VfL Gummersbach, 21:15 durch Miloš Vujović



30. Albin Lagergren Magdeburg Tor für SC Magdeburg, 21:14 durch Albin Lagergren

Was für eine Einzelleistung! Auf dem Bierdeckel wackelt der Schwede seinen Gegenspieler aus und zieht ihn die Lücke zwischen Halb und Außen. Ein überlegter Abschluss als Aufsetzer krönt dieses grandiose Eins gegen Eins.

29. Doppelschlag Köster! Eine Rakete, ein abgefälschter Ping-Pong-Ball, doch am Ende stehen zwei Treffer zu Buche. In Summe sind es bereits schon fünf für den VfL-Kapitän.

29. Julian Köster Gummersbach Tor für VfL Gummersbach, 20:14 durch Julian Köster



28. Julian Köster Gummersbach Tor für VfL Gummersbach, 20:13 durch Julian Köster



28. Knappe drei Minuten vor dem Ende drückt Übungsleiter Guðjón Valur Sigurðsson zum zweiten Mal auf den Buzzer! Seine Mannen sollen sich auf sich fokussieren und die zuletzt zum Teil unglücklichen Pfiffe der Schiedsrichter ausblenden. Dazu gilt es den Rückstand noch etwas zu verkürzen vor dem Kabinengang.

27. Manuel Zehnder Magdeburg Tor für SC Magdeburg, 20:12 durch Manuel Zehnder



27. Nachdem nun wieder etwas Ruhe ins Geschehen kommt, ist den Magdeburgern hier eine bärenstarke Vorstellung zu attestieren. Der Vorsprung kommt nicht von ungefähr, das ist Handball am Rande der Perfektion. Gut ausgespielte Chancen sorgen hier kurz vor der Pause, dass der Zug hier fast abgefahren ist.

27. Miloš Vujović Gummersbach Tor für VfL Gummersbach, 19:12 durch Miloš Vujović



26. Manuel Zehnder Magdeburg Tor für SC Magdeburg, 19:11 durch Manuel Zehnder



26. Guðjón Valur Sigurðsson Gummersbach Gelbe Karte für Guðjón Valur Sigurðsson (VfL Gummersbach)



25. Das ist Handball aus dem obersten Regal! Beide Seiten nutzen die jeweilige Überzahl bestens aus, doch gerade der Kempa von Hornke auf Musche ist wirklich zum Zunge schnalzen.

25. Matthias Musche Magdeburg Tor für SC Magdeburg, 18:11 durch Matthias Musche



25. Štěpán Zeman Gummersbach 2 Minuten für Štěpán Zeman (VfL Gummersbach)



25. Mathis Häseler Gummersbach Tor für VfL Gummersbach, 17:11 durch Mathis Häseler



24. Manuel Zehnder Magdeburg Tor für SC Magdeburg, 17:10 durch Manuel Zehnder



24. Viel Verwirrung auf der Platte: Am Kreis bekommt Horzen den Pass, wirft unter Kontakt, trifft dabei aber Sergey Hernández im Gesicht. Die Schiedsrichter zeigen zunächst nur Einwurf an, korrigieren aber auf eine Hinausstellung. Dazu hat sich Gisli Kristjánsson dermaßen lautstark beschwert, dass er ebenfalls auf die Bank muss.

24. Gisli Kristjánsson Magdeburg 2 Minuten für Gisli Kristjánsson (SC Magdeburg)



24. Kristjan Horžen Gummersbach 2 Minuten für Kristjan Horžen (VfL Gummersbach)



23. Manuel Zehnder Magdeburg Tor für SC Magdeburg, 16:10 durch Manuel Zehnder

Nachdem Musche den ersten Strafwurf noch vergeben hatte, übernimmt nun Zehnder die Verantwortung. Schwungvoll drischt er die Kugel oben links in die Maschen, da ist Dominik Kuzmanović im Kasten chancenlos.

22. Miloš Vujović Gummersbach Tor für VfL Gummersbach, 15:10 durch Miloš Vujović

Ist das abgezockt! Die Magdeburger wechseln für den nächsten Siebenmeter zwischen den Pfosten, es kommt der Schweizer Nikola Portner. Mit einem Gegendreher verlädt Miloš Vujović den Schlussmann, starke Aktion!

22. Tim Zechel Magdeburg Tor für SC Magdeburg, 15:9 durch Tim Zechel

Die präzise Vorgabe vom Trainer perfekt umgesetzt, ein einfacher Steckpass von Lagergren an den Kreis zu Zechel baut die Führung weiter aus.

22. Durch eine gute Abwehr, die sehr ballorientiert arbeitet, ergibt sich hier eine komfortable Führung für die Gastgeber. Da nutzt Coach Bennet Wiegert die Gunst der Stunde und ruft zu seinem ersten Team-Timeout! Mit drei verbleibenden Pässen soll nun noch ein Treffer oben drauf gesetzt werden.

21. Das geht viel zu einfach! Zwei Mal lassen sich die Gummersbacher das Leder klauen, zwei Mal klingelt es nach einfachem Gegenstoß hinten. Da ist der SCM eiskalt, der VfL scheint hier den Faden zu verlieren. So reagiert Trainer Guðjón Valur Sigurðsson mit seiner ersten Auszeit! Denn statt Zwei-Tore-Rückstand beträgt die Differenz nun fünf Hütten - zu viel in zu kurzer Zeit!

21. Magnus Saugstrup Jensen Magdeburg Tor für SC Magdeburg, 14:9 durch Magnus Saugstrup Jensen



20. Antonio Serradilla Cuenca Magdeburg Tor für SC Magdeburg, 13:9 durch Antonio Serradilla Cuenca



19. Matthias Musche Magdeburg 7-Meter verworfen von Matthias Musche (SC Magdeburg) Monsterparade von Dominik Kuzmanović! Der VfL-Schlussmann zeigt eine bockstarke Leistung, fischt nun auch den ersten Strafwurf raus. Einmal angetäuscht, versucht es Linksaußen Musche oben links in der Ecke, doch da ist der Arm von Kuzmanović.

18. Doch offensiv vertändeln auch die Nordrhein-Westfalen nun die Kugel, der Abstand von drei Toren will einfach nicht zusammenschmelzen. Kreisläufer Zeman bewegt sich durch den Raum, ein vermeidbarer Fehler.

17. Sobald die Gäste den SCM ins Positionsspiel zwingen können, haben sie das Geschehen unter Kontrolle. Bis ins Zeitspiel reichen die Magdeburger Bemühungen, doch der Abschluss von Lagergren ist zu harmlos. Dominik Kuzmanović ist weiterhin der wichtige Rückhalt, so lässt sich der VfL hier nicht abschütteln.

16. Miloš Vujović Gummersbach Tor für VfL Gummersbach, 12:9 durch Miloš Vujović

Auch der zweite Strafwurf fällt zuverlässig, dieses Mal entscheidet sich Miloš Vujović nach dem Antäuschen für die Ecke unten rechts. Auch hier verspekuliert sich Torhüter Hernández und muss wiederholt hinter sich greifen.

16. Gisli Kristjánsson Magdeburg Tor für SC Magdeburg, 12:8 durch Gisli Kristjánsson

Was ist der Mann für ein Athletikmonster! Mit drei ganz langen Schritten zieht der isländische Spielmacher in die Nahtstelle zwischen Halb und Außen und legt Dominik Kuzmanović das Leder rotzfrech über den Schädel.

15. Nach einer guten Viertelstunde haben sich beide Abwehrreihen etwas stabilisiert, kriegen vor allem den eigenen Rückzug besser organisiert. Das nimmt dem Spiel etwas den Rhythmus und zwingt beide Seiten zu längeren Positionsangriffen.

14. Miloš Vujović Gummersbach Tor für VfL Gummersbach, 11:8 durch Miloš Vujović

Kalt von der Bank gekommen, eiskalt abgeschlossen. Den ersten Strafwurf setzt der Linksaußen oben links in den Winkel, da ist Keeper Sergey Hernández chancenlos.

13. Auf der anderen Seite mischt auf Torhüter Sergey Hernández das Geschehen auf, mit dem zweiten gehaltenen Ball beißt er Julian Köster die nächste Rückraumfackel ab. Dabei passt das Zusammenspiel mit dem Mittelblock, hier herrscht eine klare Rollenverteilung.

12. Albin Lagergren Magdeburg Tor für SC Magdeburg, 11:7 durch Albin Lagergren



12. Teitur Örn Einarsson Gummersbach Tor für VfL Gummersbach, 10:7 durch Teitur Örn Einarsson



12. Magnus Saugstrup Jensen Magdeburg Tor für SC Magdeburg, 10:6 durch Magnus Saugstrup Jensen



11. Dabei kann sich der VfL in der Anfangsphase noch auf seinen Keeper Dominik Kuzmanović verlassen. Der Schlussmann kommt bereits auf starke vier Paraden, doch das spiegelt sich noch nicht im Ergebnis wieder, zeigt aber auch mit welchem brutalen Tempo die Magdeburger hier zugange sind.

10. Mit Müh und Not können die Gäste den 4:0-Lauf der Gastgeber stoppen, Schluroff donnert den Ball aus der zweiten Reihe unter die Latte. Doch in Summe sind das zu viele Fehler der Mannen von Trainer Sigurðsson.

10. Miro Schluroff Gummersbach Tor für VfL Gummersbach, 9:6 durch Miro Schluroff



10. Antonio Serradilla Cuenca Magdeburg Tor für SC Magdeburg, 9:5 durch Antonio Serradilla Cuenca



9. Doppelschlag SCM! Zwei Mal treffen Comebackspieler nach ihren Verletzungen. Rückraumspieler Weber geht direkt ins Eins gegen Eins und wackelt sich gegen die Hand durch zum freien Wurf. Danach bestrafen die Hausherren den nächsten technischen Fehler von Ole Pregler, Hornke ist da eiskalt im Konter.

9. Tim Hornke Magdeburg Tor für SC Magdeburg, 8:5 durch Tim Hornke



9. Philipp Weber Magdeburg Tor für SC Magdeburg, 7:5 durch Philipp Weber



8. Gisli Kristjánsson Magdeburg Tor für SC Magdeburg, 6:5 durch Gisli Kristjánsson



7. Es geht weiter Schlag auf Schlag, das Gaspedal bleibt durchgedrückt. Routinier Weber übernimmt die Verantwortung auf der Mitte und drückt aus dem Lauf ab. Der satte Schlagwurf geht unten rechts in die Ecke. Doch sofort schalten die Gäste, gehen ihrerseits ins Tempospiel und räumen über Rechtsaußen Häseler ab.

7. Mathis Häseler Gummersbach Tor für VfL Gummersbach, 5:5 durch Mathis Häseler



7. Philipp Weber Magdeburg Tor für SC Magdeburg, 5:4 durch Philipp Weber



6. Julian Köster Gummersbach Tor für VfL Gummersbach, 4:4 durch Julian Köster

So einfach kann Handball sein! Der Kapitän des VfL kommt aus der zweiten Welle mit Schwung, kann unbedrängt bei neun Metern hochsteigen und feuert das Spielgerät oben links in den Winkel.

5. Magnus Saugstrup Jensen Magdeburg Tor für SC Magdeburg, 4:3 durch Magnus Saugstrup Jensen

Eine Willensleistung des dänischen Kreisläufers! Gegen Köster stellt er den Körper rein, verschafft sich mit der Sperre Freiraum und drückt die Kugel im Fallen über die Linie.

4. Mathis Häseler Gummersbach Tor für VfL Gummersbach, 3:3 durch Mathis Häseler



3. Das Tempo lässt einfach nicht nach. Eine tolle Einzelleistung von Julian Köster wird mit dem Ausgleich belohnt, doch sofort rollt die zweite Welle über Musche, der erneut freie Bahn hat.

3. Matthias Musche Magdeburg Tor für SC Magdeburg, 3:2 durch Matthias Musche



3. Julian Köster Gummersbach Tor für VfL Gummersbach, 2:2 durch Julian Köster



3. Was für eine Antwort von Sergey Hernández. Der SCM-Schlussmann zeigt früh seine erste Parade, kauft Tilen Kodrin einen guten Winkel von Linksaußen ab. Dieser Rückhalt fehlte am Sonntag, auf ihn wird es heute auch ankommen.

2. Schock in Magdeburg! Die Verletzungssorgen reißen nicht ab bei den Bördestädtern. Nach dem Zweikampf mit Köster bleibt der schwedische Innenblocker Oscar Bergendahl liegen, scheint böse mit dem linken Fuß umgeknickt zu sein. Die Behandlung dauert weiter an, die Trage ist schon in der Halle. Damit dürfte der Abend früh beendet sein für den Kreisläufer. An dieser Stelle gute Besserung!

2. Tim Hornke Magdeburg Tor für SC Magdeburg, 2:1 durch Tim Hornke

Was für ein Kracher aus der zweiten Reihe! Köster steigt bei neun Metern hoch, hämmert das Leder aber nur an den Pfosten. Den schnellen Gegenstoß netzt Hornke mit seinem ersten Saisontor nach langer Verletzungspause.

1. Blitzstart beider Seiten! Erst tankt sich Isländer Teitur Örn Einarsson auf der rechten Seite zwischen Halb und Außen durch. Mit einem feinen Abschluss setzt der Halbrechte die Kugel ins lange Eck. Doch sofort kontert der SCM, Spielmacher Kristjánsson kommt über die Mitte und hat direkt freie Bahn.

1. Gisli Kristjánsson Magdeburg Tor für SC Magdeburg, 1:1 durch Gisli Kristjánsson



1. Teitur Örn Einarsson Gummersbach Tor für VfL Gummersbach, 0:1 durch Teitur Örn Einarsson



1. Los geht’s, das Duell zwischen dem SC Magdeburg und dem VfL Gummersbach ist eröffnet.

1. Spielbeginn

Die Schiedsrichter der Partie heißen Nils Blümel und Jörg Loppaschewski , die Spielleitung hat Jörg Mahlich inne. Die Halle ist bestens besucht, die Mannschaften laufen ein – gleich gibt’s den Anpfiff!

Hier steht nicht nur Spitzenspiel drauf, hier ist auch definitv Spitzenspiel drin! Die Liga ist so ausgeglichen wie schon lange nicht mehr. Gerade einmal vier Punkte trennen den ersten vom siebten Platz, da kommt es auf jeden Zähler an. Verlieren ist also verboten, sofern der Anschluss an die Tabellenspitze gehalten werden soll. Dass sich beide Teams nichts schenken, haben sie eindrucksvoll in der Vergangenheit unter Beweis gestellt: Vier der letzten sechs Aufeinandertreffen endeten mit lediglich zwei oder weniger Treffern Differenz. Jedoch alle zugunsten des SC Magdeburg. Doch gerade auswärts konnten die Gummersbacher oft lange mithalten und erwiesen sich als hartes Brett. Vor knapp einem Jahr endete das Ligapsiel mit 32:30 für die Hausherren, doch ob der angeschlagenen Personalsituation dürfte das heute ein völlig offenes Rennen werden. Behält das Team aus Sachsen-Anhalt die Punkte an der Elbe oder wandern die Zähler nach Nordrhein-Westfalen?

Mit fast weißer Weste kämpften sich die Gummersbacher in den letzten Wochen durch die Gruppenphase der European League, lediglich eine Niederlage galt es auf den Weg bis zur Winterpause zu verkraften. Auch für die Nordrhein-Westfalen geht es jetzt auf die Zielgeraden des Jahres, dabei warten hier allerdings noch zahlreiche Bewährungsproben. In der Liga lösten die Mannen von Trainer Gudjon Valur Sigurdsson ihre Hausaufgaben, jedoch zumeist ohne Glanz. Die Ergebnisse stimmen soweit, der siebte Platz spricht bisher eindeutig für die Gäste. Im Duell gegen den Sechstplatzierten aus Magdeburg könnte daher ein spannender Fight erwartet werden. Denn trotz überstandener Lebensmittelvergiftung holten sich die VfLer zuletzt vier Siege aus fünf Spielen, zuletzt gab es am Sonntag den 28:24-Heimsieg gegen den HC Erlangen. Mit von der Partie ist nun auch endlich wieder Kapitän Julian Köster, der sich jüngst noch mit Verletzungssorgen rumgeplagt hatte.

In welchem Leistungssegment der SC Magdeburg einzuordnen ist, das vermag wohl kaum jemand zu beantworten. Mit zwei verschiedenen Gesichtern laufen die Bördestädter gerade durch ihren Jahresendspurt. In der Champions League haben sich die Mannen von Trainer Bennet Wiegert noch mit einem blauen Auge in die Winterpause retten können, vor allem ob der überragenden Willensleistung gegen den FC Barcelona. Doch es setzte auch immer wieder Rückschläge, zum Beispiel die knappe Niederlage gegen Nantes in der Königsklasse, auch die auch die zwei Bundesliga-Pleiten gegen Melsungen (23:31) oder gegen Hannover (27:28). Insgesamt lief es in den eigenen vier Wänden besser, da musste man sich im Kampf um die Titelverteidigung erst dem THW Kiel geschlagen geben. Dazu setzte der Rumpfkader aus Sachsen-Anhalt am Sonntag noch ein echtes Ausrufezeichen: Denn nach einem 17:23-Pausenrückstand drehten die SCM-Schützlinge das Topspiel gegen die Füchse Berlin und nahmen aus dem Prestige-Duell zumindest ein 31:31-Unentschieden mit nach Hause. Dabei galt es – und gilt es heute auch wieder – zahlreiche Ausfälle zu kompensieren, so beispielsweise Felix Claar und Omar Ingi Magnusson.