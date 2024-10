Halbzeitfazit: Zur Pause führt der VfL Gummersbach mit 15:13 gegen die SG Flensburg Handewitt. Die Gastgeber kamen besser ins Spiel und führten schnell mit zwei Treffern. Die Norddeutschen taten sich vor allem in den ersten zehn Minuten schwer und kamen erst kurz vor der Pause wieder heran. Kassieren die Flensburger heute ihre erste Saisonniederlage in der Bundesliga?

13.

Pytlick leitet den Ball auf Gottfridsson weiter und der will die Kugel rechts an Kuzmanović vorbeilegen, scheitert aber an seinem linken Bein. Doch auch VFl scheitert durch Schluroff an Møller.