30. Edmond Tapsoba Leverkusen Gelbe Karte für Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen)



29. Nach den zwei schnellen Toren schaltet Bayer für den Moment einen Gang runter. Die Werkself lässt sich mehr Zeit im Aufbauspiel und sammelt Pässe.

26. Häckens Flügelspieler Chilufya ist erstmals in der Bayer-Hälfte am Leder und will auf der linken Seite durchstarten. Stanišić nimmt die Verfolgungsjagd auf und lässt den Ball ganz locker zum Torabstoß auslaufen.

24. Doppelchance für Boniface! Bayers neuer Star-Stürmer holt zunächst aus 20 Metern aus und prüft Abrahamsson mit einem Fernschuss. Nach dessen Abpraller springt der Ball zurück zu Boniface, der daraufhin nochmal von halbrechts nachschießen darf. Abrahamsson macht sich groß und verhindert den dritten Einschlag mit seiner Brust.

23. Das Spiel findet weiter nur in der Hälfte der Schweden statt. Auch Xabi Alonso gefällt der Auftritt seiner Elf. Der Spanier applaudiert, als Tella auf der linken Seite eine Ecke herausholt.

21. Bleibt Bayer so gierig, droht Häcken zum Spieball der Werkself zu werden. Die Bayer-Elf von Xabi Alonso hat sichtbar Bock auf Fußball und noch mehr Tore.

18. Häcken muss jetzt aufpassen, dass Bayer sich nicht in einen Rausch spielt. Dazu passt: Boniface nimmt den Ball zügig im Mittelfeld auf und will nun sogar Torhüter Abrahamsson aus 50 Metern überlupfen. Sein Heber vom Mittelkreis landet knapp neben dem linken Alu.

16. Amine Adli Leverkusen Tooor für Bayer Leverkusen, 2:0 durch Amine Adli

Die Tormusik geht schon wieder an und Adli tanzt! Bayer erhöht direkt auf 2:0. Xhaka darf von links in alle Ruhe flankeh und findeta am Fünfer den einstartenden Adli. Der Marokkaner wuchet den Ball aus kurzer Distanz volley ins Tor und zeigt danach ein paar seiner besten Dancemoves.

15. Häcken-Kapitän Gustafson setzt jetzt mal ein Zeichen und grätscht Tella im Mittelkreis hart, aber fair ab. Danach kann sich Häcken kurz etwas entspannen und ist auch mal länge am Ball.

12. Bayer 04 ist der klare Favorit und lässt in der Anfangsphase auch keine Zweifel aufkommen, wer hier heute die drei Punkte einsacken will. Häcken ist erstmal überfordert und hat vor allem Probleme mit der schnellen Gangart der Bayer-Offensive.

10. Florian Wirtz Leverkusen Tooor für Bayer Leverkusen, 1:0 durch Florian Wirtz

Bayer macht das schnelle 1:0! Boniface klaut Xhaka den Ball kurz vor dem Strafraum, lässt dafür aber einen perfekten Pass in den Lauf für Wirtz folgen. Der Bayer-Youngster ist frei durch und chippt den Ball mit ganz viel Gefühl über den Torhüter ins Netz!

8. Florian Wirtz übernimmt den Premieren-Eckstoß und zieht seine Hereingabe lediglich in die Deckung der Wespen - so lautet der Spitzname der Schweden.

6. Hier folgt die erste Torchance für Bayer 04: Tella holt einen Diagonalball vom Himmel und ballert die Kugel gegen die Brust von Abrahamsson. Der Torhüter der Schweden kann den Schuss nur abprallen lassen und Bayer erhält die erste Ecke.

4. Die Werkself will keine Zeit verlieren und zuhause schnell für klare Verhältnisse sorgen. Häcken steht jetzt schon tief in der eigenen Gefahrenzone.

2. Bayer ist sofort da! Nach einem Ballklau im Aufbau der Schweden ziehten Adli und Wirtz mit einem Doppelpass in den Strafraum. Erstgenannter vollendet und prüft Gäste-Keeper Abrahamsson mit einem ersten Warnschuss in die Mitte des Tores.

1. Der Schiedsrichter der Partie heißt Manfredas Lukjancukas und kommt aus Litauen.

1. Jetzt beginnt die neue Europapokal-Saison für Bayer 04! Die Werkself spielt in zuhause in schwarz-roten Trikots, der Gast aus Schweden trägt weiß.

1. Spielbeginn

Gleicht geht's los! Rollt der Bayer-Express auch in der Europa League los oder können die Schweden aus Göteburg überraschen?

Der starke Offensive von Bayer 04 dürfte diese Statistik gefallen. Trainer Xabi Alonso schickt daher auch heute wieder seinen neuen Star-Stürmer Boniface ins Rennen, rotiert ansonsten aber ordentlich durch: Mit Torhüter Kovář, Stanišić, Palacios, Tella und Adli gibt es im Vergleich zum 2:2 beim FC Bayern gleich fünf Neue in der Bayer-Startelf.

In der Liga ist Häcken als Tabellendritter auch in dieser Saison wieder im Meisterschaftskampf vertreten und darf mit zwei Punkten Rückstand auf Malmö noch auf die Titelverteidigung hoffen. Zuletzt machte dem BK aber vor allem seine Defensive zu schaffen: Häcken verlor zwei der letzten drei Ligaspiele und kassierte zudem neun Gegentore bei den letzten fünf Spielen.

Die neue Europapokal-Kampagne beginnt für die Werkself heute mit einer Pflichtaufgabe. Zu Gast unter dem Bayer-Kreuz ist der schwedische Überraschungsmeister BK Häcken. Die Göteburger traten auf internationaler Ebene bisher kaum in Erscheinung und stehen in dieser Saison zum ersten Mal überhaupt in einer Gruppenphase im Europapokal. Bei der Quali für die Champions League nahm Häcken als Meister ebenfalls teil und scheiterte dabei sensationell an Klaksvik, dem mittlerweile bekannten Kult-Klub von den Färöer-Inseln.

In der Bundesliga gehört Bayer 04 momentan zu den aufregendsten Teams der gesamten Liga. Nun will die Werkself auch in der Europa League wieder angreifen und vielleicht sogar um den Titel mitspielen. Schon im vergangenen Jahr spielte Bayer 04 unter Trainer Xabi Alonso eine starke Europokalsaison und erreichte in der EL sogar das Halbfinale.