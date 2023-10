Die Gastgeber sind heute natürlich der klare Außenseiter, denn auch in der heimischen Eliteserien will es nicht so richtig laufen. Nur 5. der Tabelle ist Molde nach 20 Partien, immerhin schlug man am vergangenen Wochenende Tabellenführer Viking Stavanger klar und deutlich mit 4:0. Zum Auftakt in diese Europa League setzte es eine 0:1-Niederlage gegen Qarabag Agdam, etwas Druck ist demnach also bereits vorhanden. Vielleicht hilft der für Leverkusen ungewohnte Kunstrasen in Norwegen.