45. +2 Halbzeitfazit:

Torlos geht es in der Partie zwischen Qarabag und Leverkusen in die Pause! Bayer begann etwas besser und kam immer wieder in aussichtsreiche Abschlusspositionen. Mit dem Spielverlauf stellte sich Qarabag dann auf das Spiel der Werkself ein, hielt sie weiter vom eigenen Tor weg und setzte immer wieder Nadelstiche. Ein Unentschieden ist bislang verdient, leichte Vorteile hat sogar die Heimmannschaft!

45. +2 Ende 1. Halbzeit

45. +1 Wirtz sucht Boniface in der Tiefe, für Mustafazada ist es aber kein Problem den Ball für Lunev abzuschirmen. In den letzten Minuten kommt Bayer kaum noch zu Offensivaktionen.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

43. Rechts nahe der Grundlinie schickt Vešović Álex Grimaldo ins Kino seine Flanke legt Benzia auf Zoubir ab. Sein Schuss aus acht Metern wird umgehend von Tah geblockt.

41. Nach einem Luftzweikampf ist Cafarquliyev liegen geblieben, weil er einen Arm von Stanišić kassiert hat. Er brauch eine kurze Behandlungspause, dann kann der Linksverteidiger weitermachen.

38. Qarabag verpasst die Führung! Im linken Halbraum erobert Juninho den Ball gegen Tah, der Angreifer ist schnell und kann deshalb nicht mehr von Tah entscheidend gestört werden. Sein Schuss aus 16 Metern in Richtung kurzes Eck kann Kovář dann sogar festhalten. Die beste Chance des aserbaidschanischen Teams bislang!

37. Andrich lässt im eigenen Strafraum einen Ball in Richtung Hincapié klatschen, der den Ball abschirmen will. Ehe Kovář an den Ball kommen kann, spritzen zwei Spieler der Heimmannschaft dazwischen, können das Leder im Pressschlag mit dem tschechischen Keeper nicht kontrollieren. Das war knapp für Bayer!

36. Marko Vešović Qarabağ FK Gelbe Karte für Marko Vešović (Qarabağ FK)

Der Rechtsverteidiger hat Probleme mit Tellas Tempo und streckt den Engländer deshalb zu Boden. Der anschließende Freistoß von der linken Seite bleibt ungefährlich und wird im Zentrum per Kopf geklärt.

34. Nach einer längeren Ballbesitzphase schafft es Wirtz nicht, sich im Eins-gegen-Eins durchzusetzen. Akutell fehlt Leverkusen die Wucht, um gefährlich vor das gegnerische Tor zu kommen.

31. Qarabag überlädt mit drei Mann die linke Seite, weshalb Cafarquliyev auf der Außenbahn Zeit hat, um zu flanken. Die Hereingabe auf den zweiten Pfosten kann Hincapié am zweiten Pfosten klären. Die Aserbaidschaner machen hier eine starke Partie und strahlen ständige Gefahr aus.

29. Juninho macht in einer Umschaltsituation den Ball klasse fest und bedient im Anschluss auf der rechten Seite Leandro Andrade. Nahe des Strafraumecks zieht er ins Zentrum und will abschließen. Sein Schuss wird von Stanišić nahe des Tores geblockt.

27. Auf der linken Seite sucht Álex Grimaldo die Tiefe und wird mit einem langen Ball bedient. Dann gibt er auf Adli weiter, der im linken Halbraum seinen Mittelstürmer sucht. Im Sechzehner steht Mustafazada richtig, der per Befreiungsschlag klärt.

25. Kevin Medina Qarabağ FK Gelbe Karte für Kevin Medina (Qarabağ FK)

Der Innenverteidiger kommt gegen Wirtz zu spät und tritt dem deutschen Nationalspieler im Mitteldrittel auf den Fuß. Zurecht gibt es dafür die Gelbe Karte.

23. Ein Standard sorgt für die beste Chance des Spiels! Álex Grimaldo bringt eine Ecke von links auf den ersten Pfosten, wo Hincapié angerauscht kommt und aus sieben Metern das lange Eck anvisiert. Lunev muss sich zwar strecken, kann das Leder aber mit beiden Fäusten zur Seite abwehren.

21. Leandro Andrade stößt auf der Gegenseite wieder zur Grundlinie durch, weil ein langer Ball das Angriffspressing der Werkself aushebelt. Seine Flanke von der rechten Seite pflückt Kovář problemlos runter.

20. Von der halbrechten Seite bringt Wirtz eine Flanke in Richtung Boniface links in den Straufraum. Die Hereingabe ist aber klar zu hoch angesetzt, sodass das Leder ins Toraus trudelt.

17. Über links macht einmal mehr Benzia in den Strafraum, wo Tah vor Zoubir zur Eck blockt. Die kann vom Auswärtsteam aus der Gefahrenzone befördert werden. Die Anfangsphase ist klar ausgeglichener als so mancher Bayer-Fan gedacht hätte!

15. Die anschließende Ecke hat es in sich! Lunev kann die Hereingabe nicht festhalten, weil er von seinem Mitspieler irritiert wird. Anschließend kommt Medina im Luftzweikampf mit Andrich mit der Hand an den Ball, nach kurzer VAR-Überprüfung gibt es aber keinen Strafstoß.

14. Über Boniface kommt das Leder in die Tiefe zu Tella, der sich rechts im Strafraum gegen zwei Gegenspieler durchsetzt. An der Grundlinie angelangt will er ins Zentrum zurücklegen, sein Pass wird aber zur Ecke geblockt.

12. Nun hat auch Qarabag den ersten Abschluss: Leandro Andrade treibt auf der rechten Seite das Leder nach vorne und legt anschließend den Ball auf Benzia quer. Der fackelt nicht lange und schließt mit dem zweiten Kontakt aus 22 Metern ab. Sein Schuss aus halbrechter Position zischt aber gute zwei Meter links vorbei.

11. Álex Grimaldo spielt einen tollen Schnittstellenpass in die Tiefe hinter die letzte Kette. 15 Meter vor dem Tor kommt Lunev vor einem Leverkusener ans Leder, Adli war einschussbereit.

9. Leverkusen hat mittlerweile die Kontrolle übernommen und baut viel über das Zentrum auf. Wirtz lässt sich ins Zentrum fallen, holt sich dort den Ball ab und will halblinks Adli bedienen. Dem Offensivspieler misslingt die Annahme leicht, sodass Medina zupacken kann.

7. Der erste Abschluss gehört dem Auswärtsteam. Über links kann Álex Grimaldo etwas Tempo aufnehmen, dann findet der Spanier Wirtz halblinks im Zwischenraum. Aus 23 Metern kullert sein Flachschuss in Richtung kurzes Eck genau in die Arme von Lunev.

4. Qarabag hat starke Anfangsminuten! Auf der linken Seite setzt sich Zoubir gegen Stanišić durch und kommt zur Grundlinie. Tah kann die anschließende Flanke per Kopf klären, dann bekommt Leverkusen nach mehreren Versuchen die Situation mit Mühe geklärt. Die Aserbaidschaner setzen hier giftig nach.

2. Wirtz nimmt einen Ball zwischen den Ketten klasse an und dreht sich in zentraler Position auf. Sein Steckpass in die Spitze kommt nicht bei Boniface an. Sofort schaltet Qarabag um, doch Xhaka trennt Zoubir knapp hinter der Mittellinie per fairem Tackling vom Ball.

1. Schiedsrichter Craig Pawson an die Partie um 21:45 Uhr Ortszeit im Tofik-Bakhramov-Stadion in Baku freigegeben - der Ball rollt! Leverkusen hat angestoßen und den ersten Ballbesitz.

1. Spielbeginn

Im Vergleich zum 7:1-Sieg am vergangenen Wochenende wechselt Qarabağ-Coach Qurbanov auf zwei Positionen durch: Im Tor steht Lunev, der in der vergangenen Saison bei Bayer unter Vertrag stand, neben ihm rückt Linksverteidiger Vešović für Bayramov neu in die Partie. Leverkusens Trainer Xabi Alonso tauscht im Vergleich zum Sieg gegen die TSG gleich auf sechs Positionen. Kovář, Hincapié, Stanišić, Andrich, Tella und Adli sind neu mit dabei. Für sie muss das Sextett bestehend aus Hrádecký, Tapsoba, Kossounou, Palacios, Frimpong und Hofmann weichen.

Bislang hat die Werkself jedes ihrer 15 Spiele gewonnen - mit Ausnahme eines 2:2 in München. Leverkusen schwebt also aktuell auf Wolke sieben und hat es verlernt, zu verlieren. Zu locker darf es die heutige Hürde aber nicht nehmen: Im Pokal konnte man die Partie gegen Drittligist Sandhausen erst in der 85. Minute für sich entscheiden, auch am Wochenende war der 3:2-Sieg gegen Hoffenheim kein Selbstläufer. Bayer hatte klar weniger erwartete Tore, die TSG kam also in Summe in bessere Abschlusspositionen. Einmal mehr entschied der aktuell überragende Álex Grimaldo mit einem Doppelpack die Partie.

Die beiden Auftaktspiele in der Europa League gegen Molde und Häcken gewann Qarabağ jeweils knapp mit 1:0 und steuert somit auf Kurs Zwischenrunde. In der heimischen Liga hat der amtierende Meister zwar mit klarem Abstand mit +17 das beste Torverhältnis, trotzdem befindet sich das Team nur auf Platz zwei. Immerhin fehlt ihm nur ein Pünktchen auf Tabellenführer Zira FK. Aufpassen muss Leverkusen auf Angreifer Juninho, der in zwölf Ligaspielen bereits neunmal treffen konnte. Zudem macht der durchsetzungsstarke Leandro Andrade über seine Seite in dieser Saison viel Betrieb.

Während Leverkusen nicht nur in der Bundesliga, sondern auch seine Gruppe in der Europa League dominiert, ist in der Gruppe H Qarabağ dem aktuellen Tabellenführer auf den Fersen. Mit einem Heimsieg heute könnte der aserbaidschanische Meister in Punkten mit Bayer gleichziehen. Wenig Hoffnung macht in der Hinsicht das Hinspiel, das die Werkself klar mit 5:1 gewann. Zwar sorgte Flügelspieler Bayramov für den zwischenzeitlichen Augleich, die überragenden Wirtz und Álex Grimaldo führten Leverkusen dann auf die Siegerstraße.