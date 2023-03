14. Bitter für Ferencváros: Wingo kann wegen einer Verletzung am hinteren Oberschenkel tatsächlich nicht mehr weiterspielen und muss nach nicht mal einer Viertelstunde das Feld verlassen. Marquinhos nimmt seinen Platz auf dem Rasen ein.

11. Bakker setzt sich auf der linken Seite durch, weil Wingo im Laufduell plötzlich muskuläre Probleme hat und er den Leverkusener laufen lassen muss. Bakkers flache Hereingabe wird am ersten Pfosten noch abgefangen - im Zentrum hatte Azmoun auf das flache Zuspiel gewartet.

8. Ferencváros wird erstmals offensiv aktiv und das hätte direkt gefährlich werden können! Diaby muss im eigenen Strafraum aushelfen und klärt Čivić den Ball vor die Füße. Der Außenverteidiger nimmt die Kugel aus der zweiten Reihe direkt und verfehlt mit seinem strammen Abschluss den Kasten nur um einen knappen Meter.

6. Besser hätte es für Leverkusen nicht losgehen können! Nach dem Rückstand sind die Fans der Gastgeber direkt mal verstummt und Bayer übernimmt sofort das Zepter im Hexenkessel.

3. Moussa Diaby Leverkusen Tooor für Bayer Leverkusen, 0:1 durch Moussa Diaby

Das ist der Blitzstart der Werkself! Ferencvaros läuft vorne an und Leverkusen hebelt die gesamte Defensive mit einem hohen Ball aus - Diaby nimmt den Ball auf Höhe der Mittellinie auf seiner rechten Seite an, nimmt Tempo auf und hat gegen Knoester deutliche Geschwindigkeitsvorteile. Der Franzose zieht bis in den Strafraum, schaut noch in die Mitte, ob jemand mitgelaufen ist und entscheidet sich dann für einen flachen Abschluss, der zum 1:0 im Kasten einschlägt.

1. Die Kugel rollt! Leverkusen spielt in rot-schwarz, Ferencvaros tritt in weißen Trikots mit schwarzen Streifen an.

Die Atmosphäre in Budapest hält schon mal, was sie verspricht: Während die Teams einlaufen, wird im ganzen Stadion eine Choreo umgesetzt - die Fans sind heiß auf dieses Rückspiel und in wenigen Augenblicken werden wir sehen, wie es bei den Spielern auf dem Feld aussieht.

Mit dem Einzug in das Viertelfinale würde Leverkusen einem Wiedersehen mit der Puskas-Arena im Übrigen einen großen Schritt näher kommen. Das diesjährige Finale der Europa League findet nämlich hier in Budapest statt. Am 31. Mai 2023 wird der Sieger in diesem Stadion gekürt und Bayer wird heute sicher alles reinhauen, um weiter im Rennen um ein Ticket für dieses Finale zu bleiben.

Ferencváros setzt heute Abend voll auf die Unterstützung der Fans! Rund 50.000 Fans werden erwartet, darunter knapp 400 Anhänger aus Leverkusen. Zur Einordnung: Das Team spielt im Ligabetrieb im eigenen Stadion, das deutlich kleiner ist - normalerweise wird also vor 7.000 Zuschauern gespielt. Werfen wir nun einen Blick auf das Personal der Gastgeber: Budapests Coach Stanislav Cherchesov nimmt im Vergleich zum Hinspiel ebenfalls Veränderungen vor indem er Botka und Marquinhos auf die Bank setzt und dafür Wingo und Gojak in die Startelf beruft. Mit Traoré I und Mmaee ist das gefährlichste Offensiv-Duo der Gastgeber auch heute Abend mit dabei. In der Liga fallen 22 der 46 Budapester Treffer auf diese beiden Spieler zurück. Am vergangenen Spieltag musste Ungarns amtierender Meister und Tabellenführer allerdings einen Dämpfer verkraften, denn gegen Puskas Akademia setzte es eine 1:2-Niederlage. Dass Ferencvaros dabei sogar eine halbe Stunde in Überzahl spielte und die Partie dennoch nicht drehen konnte, macht nicht unbedingt Mut für das Aufeinandertreffen mit Bayer Leverkusen. Aber wer weiß - international ist immer alles möglich!

Bayer setzte sich am letzten Wochenende etwas glücklich mit 3:2 gegen Bremen durch und blieb damit wettbewerbsübergreifend im fünften Spiel ungeschlagen. Auch heute gibt es wieder drei Veränderungen in der Startelf: Adli, Hložek und Kossounou durften an der Weser noch von Beginn an ran, machen auf internationalem Parkett heute Platz für Azmoun, Wirtz und Tapsoba. Demirbay, der sein Team vor einer Woche noch in Führung brachte, sitzt heute zu Beginn auf der Bank. Auch Amiri, der im Hinspiel an der Seite von Demirbay im Zentrum spielte, gehört nicht der Startelf an - er fällt mit muskulären Probleme aus. Nach ihren Gelbsperren sind Andrich und Palacios wieder am Start und bilden damit das Duo im zentralen Mittelfeld der Werkself.

Die Werkself hat vor genau einer Woche das Hinspiel in Leverkusen mit 2:0 gewonnen und sich damit eine gute Ausgangslage für dieses Rückspiel geschaffen. Für Bayer waren Demirbay (10. Spielminute) und Tapsoba (86. Spielminute) erfolgreich - insgesamt war es aber ein mühsames Spiel, bei dem beide Mannschaften sich kaum Torgelegenheiten herausspielen konnten. Der Bundesligist geht aufgrund des Heimsiegs als Favorit in dieses Spiel, muss sich aber auf den Hexenkessel namens Puskas-Arena gefasst machen. Den Gästen ist bewusst, dass sie dafür bereit sein müssen, wie Xabi Alonso auf der Pressekonferenz nochmals unterstrich.