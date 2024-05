29. Die Partie ist nach der rasanten Anfangsphase mit vielen Torraumszenen verflacht. Das dürfte dem BVB aber recht sein.

27. Vitinha zieht bedrängt von Can aus 18 Metern halblinker Position ab, der Schlenzer misslingt jedoch vollkommen und fliegt in den Pariser Nachthimmel.

25. Auch das Pariser Publikum ist nicht mehr so frenetisch dabei, der solide Beginn des BVB zeigt Wirkung bei den PSG-Anhängern zu zeigen.

22. Dortmund hat sich nun etwas weiter zurückgezogen, geht ab der Mittellinie aber konsequent auf den Ballführenden. Dagegen findet Paris derzeit keine Mittel, ein Pass hinter die Kette auf Dembélé gerät zu lang.

20. Auf der Gegenseite misslingt eine Dembélé-Flanke von rechts nach einem Konter und segelt quer durch den Strafraum.

19. Auch der zweite Borussia-Abschluss entsteht aus einem weiten Ryerson-Einwurf. Wieder findet der Rechtsverteidiger Füllkrug im Strafraum, der den Ball gut festmacht und zum einlaufenden Ryerson wieder zurücklegt. Aus zehn Metern und spitzem Winkel von halbrechts rauscht der Rechtsschuss des Norwegers ans Außennetz.

18. Der Anfangsdruck von Paris ist verflogen, Dortmund hat sich befreit und ist nun gut im Spiel.

15. Ryerson setzt sich nahe der rechten Eckfahne stark gegen drei Mann durch und dringt in den Strafraum ein, dort wird der Dortmunder Rechtsverteidiger dann aber von Lucas Beraldo gestoppt.

13. Gonçalo Ramos kommt zentral an der Strafraumkante nach gutem Zuspiel von Vitinha frei zum Abschluss, der Rechtsschuss geht jedoch gute zwei Meter am linken Pfosten vorbei.

12. Erster Abschluss der Borussia: Ryerson wirft von der rechten Seite lang in den Strafraum ein, wo Füllkrug mit der Brust perfekt zu Adeyemi zurücklegt. Der nimmt die Kugel direkt, der stramme Abschluss wird jedoch von Marquinhos zur Ecke abgefälscht. Die bringt keine Gefahr ein.

10. Jeder Pariser Ballgewinn wird äußerst lautstark vom Publikum begleitet. Aktuell sind das viele, Dortmund kommt noch gar nicht zu längeren Ballbesitzphasen.

9. PSG beginnt dominant, ohne dabei ganz vorne zu pressen und extremen Druck zu entwickeln. Den Borussen ist etwas Nervosität anzumerken, die BVB-Akteure bauten bereits einige Unsauberkeiten im Passspiel ein.

7. Im Anschluss an den Eckball kommt die Kugel halblinks zu Mbappé, der direkt abzieht, der Aufsetzer aus 15 Metern ist jedoch nicht platziert genug und sichere Beute für Kobel.

6. Dembélé holt gegen Adeyemi auf dem rechten Flügel die erste Ecke der Partie raus. Die schlägt Dembélé an den ersten Pfosten, Hummels köpft diese sicher raus.

5. Aus spitzem Winkel hält Hakimi von der rechten Strafraumkante direkt drauf, Kobel packt wieder sicher zu.

4. Eine erste Flanke von Hakimi an den ersten Pfosten findet Gonçalo Ramos kurz vor Hummels, der jedoch nur mit der Fußspitze an die Kugel kommt. So bleibt der Abschluss harmlos, Kobel hat den Ball sicher.

3. Den schlägt Maatsen auf den Kopf von Füllkrug, der nicht richtig zum Ball kommt, Donnarumma fängt das Leder sicher ab. Dabei hatte der Dortmunder sowieso im Abseits gestanden.

2. Die erwartete PSG-Sturmflut in der Anfangsphase bleibt zunächst aus, der BVB bekommt einen Freistoß im rechten Halbfeld.

1. Los geht's, der Ball rollt! Kann das Pariser Star-Ensemble sich für die Hinspielniederlage revanchieren?

1. Spielbeginn

Das Schiedsrichtergespann kommt aus Italien. Der Unparteiische ist Daniele Orsato und wird von Ciro Carbone und Alessandro Giallatini an den Seitenlinien begleitet. Als VAR-Assistent fungiert Massimiliano Irrati. Beide Fanlager stimmen sich mit eindrucksvollen Choregraphien ein, die Spieler sind bereits auf dem Rasen. In wenigen Momenten geht's los, viel Spaß!

Luis Enrique geht mit Respekt aber durchaus optimistisch in die Begegnung: "Es wird ein hochklassiges und enges Spiel, in dem wir als Sieger gegen dieses starke Borussia Dortmund herausgehen möchten". Dabei hob der Spanier auch den Heimvorteil hervor: "Die Fans werden eine zentrale Rolle spielen. Ich hoffe, dass wir am Ende mit ihnen zusammen den Finaleinzug feiern können."

Im Gruppenspiel habe Edin Terzić besonders der Mut seiner Mannschaft gefehlt, sodass er im Vorfeld dieser Partie immer wieder eine immense "Widerstandsfähigkeit" seiner Elf thematisierte. Diese Intensität will der BVB-Trainer heute auf jeden Fall auf dem Platz sehen: "Wenn es notwendig ist, rennen wir nochmal 20 Kilometer mehr".

Die Borussen gastieren bereits zum zweiten Mal in dieser Champions-League-Saison im Parc des Princes, am 1. Spieltag der Gruppenphase setzte es eine deutliche 0:2-Niederlage. Insgesamt ist es bereits das vierte Aufeinandertreffen in dieser Saison, das Gruppenphasen-Spiel in Dortmund endete 1:1.

Auf der Gegenseite war PSG wie schon zwischen den Viertelfinalbegegnungen am Wochenende spielfrei. Im Vergleich zum Hinspiel nimmt Luis Enrique zwei Änderungen vor: Auf Lucas Hernández, der sich in Dortmund einen Kreuzbandriss zuzog, muss der PSG-Coach gezwungenermaßen verzichten und ersetzt den Innenverteidiger durch Lucas Beraldo. Außerdem sorgt der spanische Trainer für eine Überraschung ganz vorne: Anstelle von Flügelflitzer Barcola beginnt Gonçalo Ramos im Sturmzentrum, sodass Mbappé auf seine favorisierte linke Seite rückt.

BVB-Coach Edin Terzić vertraut demselben Personal wie im Hinspiel. Nach der 10-Mann-Rotation am vergangenen Samstag gegen Ausgburg (5:1) kehren demnach alle zehn Feldspieler, die auch im Hinspiel in der Startelf standen, in die Anfangsformation zurück. Das Abwehrzentrum bilden Hummels und Schlotterbeck, die Flügel bearbeiten erneut die im Hinspiel starken Adeyemi und Sancho, in der Sturmspitze beginnt Torschütze Füllkrug. Der 18-jährige Wätjen, der gegen den FCA sein Bundesligadebüt feierte, reiste nach seiner Abiturprüfung heute Morgen nach Paris nach und steht im Kader.

Im Hinspiel zeigte der BVB eine überzeugende Leistung und siegte durch einen Treffer von Niclas Füllkrug mit 1:0. PSG war jedoch insbesondere offensiv gewohnt gefährlich, Dortmund hatte unter anderem bei zwei Aluminiumtreffern der Pariser auch das nötige Spielglück. Der französische Meister kennt sich außerdem mit Hinspielniederlagen aus, bereits im Viertelfinale gegen den FC Barcelona drehte das Team von Luis Enrique eine 2:3-Pleite aus dem Hinspiel und zog durch einen 4:1-Erfolg in Barcelona im Rückspiel ins Halbfinale ein.

Borussia Dortmund könnte heute zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte (nach 1997 und 2013) ins Champions-League-Finale einziehen. Elf Jahre nach dem deutschen Finale in Wembley gegen den FC Bayern bringt die Konstellation besondere Brisanz - auch in diesem Jahr wird das Endspiel um den Henkelpott in London ausgetragen und auch die Bayern könnten morgen bei Real Madrid ins Finale nachziehen.