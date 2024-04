64. Pablo Barrios Atlético Einwechslung bei Atlético Madrid: Pablo Barrios

64. Álvaro Morata Atlético Auswechslung bei Atlético Madrid: Álvaro Morata

61. Edin Terzić zieht die nächste Wechseloption und bringt Haller für Füllkrug. Der deutsche Nationalspieler hat sich zwar aufgerieben, hing aber die meiste Zeit dieser Partie ziemlich in der Luft. Die Einwechslung eines weiteren Stürmers zeigt den Willen der Borussia.

60. Sébastien Haller Dortmund Einwechslung bei Borussia Dortmund: Sébastien Haller

60. Niclas Füllkrug Dortmund Auswechslung bei Borussia Dortmund: Niclas Füllkrug

59. Kurzer Schockmoment beim BVB! Nach einem Zweikampf mit Rodrigo De Paul bleibt Kapitän Emre Can auf dem Rasen liegen. Atletico weigert sich, den Ball ins Aus zu spielen und fährt stattdessen einen Gegenangriff. So wie es scheint, wird Can aber weitermachen können.

56. Sabitzer leitet ein Zuspiel von Can in den Strafraum herrlich mit der Hacke für Füllkrug weiter. Der BVB-Stürmer legt mit dem Rücken zum Tor für Brandt ab, dessen Abschluss aber noch im letzten Moment von De Paul zur Ecke geklärt werden kann. Die bleibt im Anschluss aber ohne Ertrag.

54. Auch die Hausherren wagen sich aber wieder nach vorne! Der auffällige Antoine Griezmann bedient Nahuel Molina mit einem tollen Zuspiel auf der rechten Seite. Der Außenverteidiger zieht nach innen und visiert die kurze Ecke an - doch Gregor Kobel ist hellwach und kann den Abschluss parieren.

53. Ian Maatsen Dortmund Gelbe Karte für Ian Maatsen (Borussia Dortmund)

Ian Maatsen hält im Duell mit Marcos Llorente den Fuß drüber. Zunächst wird in der Szene noch auf Vorteil entschieden, die Gelbe Karte reicht Schiedsrichter Guida aber folgerichtig noch nach.

53. Terzić scheint in der Kabine wohl die richtigen Wort gefunden zu haben. Dortmund tritt mit einem ganz anderen Zweikampfverhalten auf. Nach einem Ballgewinn in der gegnerischen Hälfte probiert es Füllkrug aus halblinker Position vor dem Strafraum, scheitert aber erneut an Oblak.

51. Bleibt abzuwarten, wieviel Edin Terzić in Halbzeit zwei riskieren will. Klar ist eine gute Ausgangslage für das Rückspiel kommende Woche wichtig, allerdings birgt ein kopfloses Anrennen natürlich gegen die spielstarken Rojiblancos auch so manche Gefahr. Die Kunst wird es sein, den berühmten Mittelweg zu finden...

48. Dortmund kommt gut aus der Pause! Jadon Sancho bindet auf der linken Seite gleich zwei Gegenspieler und legt zentral vor den Strafraum quer. Dort nimmt Marcel Sabitzer die Kugel an und hält mit dem rechten Fuß drauf. Der etwas zu lasche Abschluss auf die linke Ecke ist aber kein Problem für Jan Oblak, der sicher zupackt.

46. Weiter gehts! Atletico kommt unverändert aus der Pause, beim BVB ist Brandt nun für Nmecha im Spiel.

46. Julian Brandt Dortmund Einwechslung bei Borussia Dortmund: Julian Brandt

46. Felix Nmecha Dortmund Auswechslung bei Borussia Dortmund: Felix Nmecha

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +2 Halbzeitfazit:

Pause im Wanda Metropolitano, nach 45 Minuten sieht sich der BVB einem 0:2-Rückstand bei Atlético Madrid gegenüber! Ein extrem druckvoller Beginn der Hausherren wurde bereits nach vier Minuten durch einen schweren individuellen Fehler von Ian Maatsen mit dem Führungstreffer belohnt. Auch im Anschluss blieben die Rojiblancos das deutlich aktivere Team und drängten die verunsicherte Borussia immer weiter in die Defensive. Nach etwa einer halben Stunde fand das Team von Edin Terzić ein erstes Mal richtig in die Partie. Doch mitten in die beste Phase des BVB fiel der zweite Treffer für Atletico, auch hier nach einem Missverständnis in der Dortmunder Defenisve. Zwar steckte die Borussia diesen zweiten Gegentreffer gut weg, kam in der Offensive aber weiterhin nicht zu wirklichen Hochkarätern. In Halbzeit zwei steht den Dortmundern mit dieser Hypothek eine waschechte Herkules-Aufgabe bevor.

45. +2 Ende 1. Halbzeit

45. +1 Dortmund wird mit dem Pausenpfiff wieder gefährlich! Sancho wird rechts im Strafraum bedient und probiert es mit dem rechten Vollspann. Allerdings verfehlt der Abschluss des Engländers die kurze Ecke relativ deutlich.

45. +1 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

43. Jan Oblak muss ein erstes Mal retten! Marcel Sabitzer legt mit dem Rücken zum Tor vor den Strafraum ab. Aus halblinker Position kommt Ian Maatsen herangerauscht und zieht direkt mit dem linken Vollspann ab. Allerdings ist der Schlussmann der Hausherren hellwach und kann den Flachschuss auf die rechte Ecke zur Seite abwehren!

41. Kann Dortmund hier vor der Pause noch zurückschlagen? Der BVB ist aktuell zwar besser im Spiel, kommt in der Offensive aus dem Spiel heraus aber noch immer nicht zu echten Torchancen. Außerdem bleiben die Umschaltbewegungen von Atletico weiterhin brandgefährlich.

38. Aktuell ziehen sich die Rojiblancos etwas weiter in die eigene Hälfte zurück. Folglich schiebt der BVB weiter nach vorne, findet aber noch immer keine Mittel gegen das Bollwerk der Gastgeber. Trotzdem eine Phase, mit der Edin Terzić sicherlich etwas anzufangen weiß.

35. Aber auch die Gastgeber können Fehler machen! Ein völlig verunglückter Flankenwechsel von Rodrigo De Paul landet in zentraler Position vor dem Sechzehner bei Karim Adeyemi. Der Flügelflitzer legt sich die Kugel auf den linken Fuß, allerdings rettet Axel Witsel mit einer starken Grätsche und klärt zur Ecke, die jedoch nichts einbringt.

32. Samuel Lino Atlético Tooor für Atlético Madrid, 2:0 durch Samuel Lino

Eiskalt erhöhen die Rojiblancos auf 2:0! Nach einem Einwurf von der rechen Seite kommen sich Hummels und Schlotterbeck in die Quere. Morata spritzt gedankenschnell dazwischen und bedient Griezmann zentral vor dem Sechzehner. Der Franzose behält die Übersicht und hebt die Kugel wunderbar über Ryerson links in den Strafraum. Dort ist Außenverteidiger Lino mit aufgerückt und schiebt die Kugel überlegt mit dem rechten Fuß in die lange Ecke - der nächste Bock der BVB-Abwehr, der umgehend bestraft wird!

31. Auch Dortmund kommt ein erstes Mal zum Abschluss! Jadon Sancho hebt den ersten Eckball des BVB von der rechten Seite an den zweiten Pfosten. Dort kann sich Felix Nmecha im Luftduell mit José Giménez durchsetzen, befördert die Kugel aber etwa einen Meter über den Kasten der Hausherren.

30. Nach einer halben Stunde gilt es bei aller Kritik am BVB festzuhalten, dass Atletico eine bislang wirklich blitzsaubere Leistung abruft. Das Team von Diego Simeone lässt aktuell noch überhaupt nichts zu und beweist auch immer wieder ein gutes Gespür, die Dortmunder Verunsicherung auszunutzen. Vor allem beim Führungstreffer hat sich das hohe Pressing der Rojiblancos bezahlt gemacht.

28. Marcos Llorente Atlético Gelbe Karte für Marcos Llorente (Atlético Madrid)

Die Partie lädt sich emotional weiter auf. Marcos Llorente bekommt nach einem Zweikampf mit Emre Can einen Freistoß gegen sich gepfiffen und beschwert sich heftig bei Linienrichter. Marco Guida lässt sich das nicht gefallen und zückt die nächste Gelbe Karte.

27. Samuel Lino Atlético Gelbe Karte für Samuel Lino (Atlético Madrid)

Auch auf der Gegenseite gibt es die erste Verwarnung. Lino kommt am Mittelkreis etwas zu spät und tritt Schlotterbeck im Anschluss mit der offenen Sohle auf den Fuß - klare Gelbe Karte. Bitter für den Brasilianer, der damit im Rückspiel in Dortmund fehlen wird.

24. Emre Can Dortmund Gelbe Karte für Emre Can (Borussia Dortmund)

Emre Can weiß sich im Duell mit dem davonstürmenden Rodrigo De Paul nur mit einem taktischen Foul zu helfen. Folgerichtig sieht der BVB-Kapitän die erste Gelbe Karte der Partie.

21. Mittlerweile segelt auch schon der fünfte Eckball in den Strafraum der Borussia. Antoine Griezmann schlägt die Kugel von der rechten Seite an den zweiten Pfosten, wo José Giménez noch einmal querlegt. Allerdings fehlen seinem Teamkollegen Álvaro Morata ein paar Zentimeter, um die Kugel mit dem Kopf über die Linie drücken zu können.

18. Dortmund lebt gefährlich! Maatsen und Sabitzer bekommen den Ball im eigenen Sechzehner nicht ordentlich geklärt. Lino setzt stark nach und legt am Ende für Griezmann ab. Aus halblinker Position im Strafraum zieht der Franzose ab, wird aber noch rechtzeitig von Schlotterbeck geblockt!

17. In den letzten Minuten kann der BVB erstmals längere eigene Ballbesitzphasen verzeichnen. Der Borussia gelingt es, das Spielgeschehen etwas mehr in die gegnerische Hälfte zu verlagern. In Sachen Torgefahr sieht es da aber trotzdem noch recht mau aus.

14. Lino probiert es artistisch! Llorente macht einen hohen Ball im Dortmunder Strafraum gut fest und legt auf den aufgerückten Außenverteidiger ab. Aus zentraler Position setzt Lino zum Fallrückzieher an, kann diesen allerdings nicht vernünftig platzieren - die Kugel landet am Ende in den Armen von Kobel.

13. Die Borussia wirkt ehrlicherweise recht übermannt von der Power der Gastgeber. Das Team von Edin Terzić bekommt aktuell noch keinen Fuß auf den Platz und weiß sich in eigenem Ballbesitz auch oft nur mit Befreiungsschlägen zu helfen. Das kann dem BVB-Coach bislang nicht gefallen.

10. In den Anfangsminuten spielt hier nur eine Mannschaft. Die Hausherren spüren die Verunsicherung des BVB und laufen die Gäste enorm hoch an. Dortmund weiß mit dem Ball noch nicht viel anzufangen und gibt das Spielgerät meist schnell wieder ab.

7. Dortmund befindet sich weiterhin im Tiefschlaf! Im Anschluss an einen Eckball von der linken Seite schlägt Griezmann eine Flanke an den kurzen Pfosten. Dort kommt Ex-Dortmunder Axel Witsel zum Abschluss und verlängert die Kugel gefährlich auf die lange Ecke. Allerdings reagiert Gregor Kobel stark und lenkt die Kugel noch rechtzeitig um den Pfosten. Die anschließende Ecke bleibt ungefährlich.

4. Rodrigo De Paul Atlético Tooor für Atlético Madrid, 1:0 durch Rodrigo De Paul

Ein Riesen-Bock von Ian Maatsen bringt Atletico in Führung! Die Rojiblancos laufen die Borussia relativ hoch in der gegnerischen Hälfte an. Gregor Kobel spielt Ian Maatsen aus dem eigenen Sechzehner an, obwohl dieser einen Gegenspieler im Rücken hat. Der Außenverteidiger probiert es, warum auch immer, mit einem Querpass mit dem linken Außenrist, der allerdings völlig verhungert und vor den Füßen von Rodrigo De Paul landet. Der argentinische Weltmeister nimmt dieses Gastgeschenk gerne an und vollendet cool in die untere rechte Ecke - ein Start zum Vergessen für den BVB!

2. Nach zwei Minuten wird es ein erstes Mal gefährlich! Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld schalten die Hausherren blitzschnell um. Griezmann spielt an der Mittellinie mit dem ersten Kontakt einen klasse Pass rechts in den Strafraum auf Morata. Dort zögert der Spanier etwas zu lange mit dem Abschluss und wird im letzten Moment von Maatsen abgegrätscht - wichtige Aktion des Außenverteidigers!

1. Der Ball rollt in der spanischen Hauptstadt! Die Zuschauer im restlos ausverkauften Wanda Metropolitano sind heiß auf das Viertelfinale zwischen Atlético Madrid und Borussia Dortmund!

1. Spielbeginn

Geleitet wird die heutige Partie von einem Schiedsrichtergespann aus Italien. Haupt-Referee Marco Guida wird an den Seitenlinien von Ciro Carbone und Giorgio Peretti assistiert.

Vor der heutigen Partie einen Favoriten auszumachen, gestaltet sich enorm schwierig. Sowohl die Hausherren als auch der BVB haben in dieser Spielzeit im Liga-Alltag ihre Probleme und haben mit dem Titelrennen herzlich wenig am Hut. Für beide Teams wäre eine erfolgreiche Champions-League-Saison daher sicherlich von enormer Bedeutung. Die Rojiblancos erreichten zum letzten Mal vor sieben Jahren die Runde der letzten vier. Beim BVB liegt der letzte Halbinaleinzug sogar schon ganze elf Jahre zurück. Damals, noch unter Jürgen Klopp, scheiterte man erst im Finale gegen die Bayern. Um von ähnlichen Szenarien überhaupt träumen zu dürfen, muss allerdings heute im Hinspiel zunächst der Grundstein gelegt werden.

Die Gastgeber werden die heutige Partie im gewohnt defensiven 3-5-2-System angehen. Die Rojiblancos hatten aufgrund des spanischen Pokalfinales am vergangenen Wochenende eine etwas längere Pause. Im Vergleich zum letzten Pflichtspiel, einem Auswärtssieg bei Villarreal, wechselt Trainer Simeone insgesamt viermal. In der Abwehr kommen Molina und Azpilicueta für Riquelme und Reinildo in die Partie. Im Mittelfeld sitzt Barrios zunächst auf der Bank und macht Platz für De Paul. Außerdem fehlt mit Depay der Held aus dem Achtelfinal-Rückspiel gegen Inter aufgrund einer Muskelverletzung und wird folgerichtig von Morata in der Doppelspitze vertreten. Wie üblich bei Diego Simeone eine recht defensive Grundformation, die es für die Dortmunder zu knacken gilt.

Der BVB wird heute aller Voraussicht nach in einem 4-3-3-System antreten. Im Vergleich zur Heimpleite gegen den VfB Stuttgart am vergangenen Wochenende nimmt Trainer Edin Terzić auch lediglich eine einzige Änderung vor. Julian Brandt sitzt heute zunächst auf der Bank und wird von Felix Nmecha vertreten. Der BVB-Coach entscheidet sich auch gegen einen Startelfeinsatz von Marco Reus, der im Achtelfinale noch mit dem zweiten Treffer den Deckel drauf gemacht hatte. Womöglich wird er den Routinier aber im Laufe der Partie einsetzen. Ob die Borussia in einer bislang recht durchwachsenen Saison zumindest auf internationalem Parkett glänzen kann?

Die Jagd nach dem Henkelpott geht in die nächste Runde! Nachdem die Bayern am gestrigen Abend in London bereits im Viertelfinale vorgelegt haben, geht mit Borussia Dortmund heute die nächste deutsche Mannschaft an den Start. Der BVB konnte sich nach dem durchaus respektablen Gruppensieg in der "Todesgruppe F" im Achtelfinale im Rückspiel gegen PSV Eindhoven mit einem Heimsieg den Einzug in die nächste Runde sichern. Dort trifft das Team von Edin Terzić allerdings auf ein waschechtes internationales Schwergewicht. Atlético Madrid konnte sich nach einem souveränen Gruppensieg im Achtelfinale zwar mit Mühen, aber am Ende dennoch verdient gegen Inter Mailand, den Vorjahres-Finalisten durchsetzen. Das hätte dem Team von Diego Simeone, das in der Liga momentan ein wenig schwächelt, sicherlich nicht jeder zugetraut.