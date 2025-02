90. +5 Spielende

90. +3 Niklas Süle darf jetzt auch noch sein Comeback nach Verletzung feiern und auch Leihrückkehrer Salih Özcan bekommt noch ein paar Sekunden.

90. +3 Niklas Süle Dortmund Einwechslung bei Borussia Dortmund: Niklas Süle

90. +3 Daniel Svensson Dortmund Auswechslung bei Borussia Dortmund: Daniel Svensson

90. +3 Salih Özcan Dortmund Einwechslung bei Borussia Dortmund: Salih Özcan

90. +3 Pascal Groß Dortmund Auswechslung bei Borussia Dortmund: Pascal Groß

90. +1 Nur noch vier Minuten trennen Borussia Dortmund vom so wichtigen Erfolg im Hinspiel.

90. +1 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

90. Trincão kommt noch einmal aus 18 Metern im Fallen zum Abschluss. Sein Versuch ist aber viel zu locker und stellt Kobel vor überhaupt keine Probleme.

90. Dortmund überlässt Sporting jetzt nochmal vermehrt den Ball und lauert aus einer kompakten Defensive heraus auf Konter. Dadurch ist der Schwung hier mittlerweile aber ziemlich raus und die Begegnung plätschert dem Ende entgegen.

88. Seit dem Abgang von Rúben Amorim, dem Erfolgscoach der Lissabonner, hat Sporting in der Champions League kein Spiel mehr gewinnen können und das obwohl zum Abschied des Trainers noch Manchester City mit 4:1 vom Platz gefegt wurde. Dieser negativ Lauf wird sich angesichts des klaren Rückstandes auch heute fortsetzen.

86. Niko Kovač gönnt Julian Brandt und Karim Adeyemi nach starken Leistungen im zweiten Abschnitt den vorzeitigen Feierabend. Dafür sind Julien Duranville und Carney Chukwuemeka neu dabei. Letzterer feiert damit sein Debüt für den BVB.

86. Carney Chukwuemeka Dortmund Einwechslung bei Borussia Dortmund: Carney Chukwuemeka

86. Karim Adeyemi Dortmund Auswechslung bei Borussia Dortmund: Karim Adeyemi

86. Julien Duranville Dortmund Einwechslung bei Borussia Dortmund: Julien Duranville

86. Julian Brandt Dortmund Auswechslung bei Borussia Dortmund: Julian Brandt

85. Wenn es dem BVB jetzt auch noch gelingt hinten die Null zu halten, ist der heutige Sieg der so lange ersehnte Hoffnungsschimmer für die Schwarz-Gelben.

82. Karim Adeyemi Dortmund Tooor für Borussia Dortmund, 0:3 durch Karim Adeyemi

Damit ist mindestens das Hinspiel entschieden! Mit einem blitzsauberen Konter machen die Dortmunder den Deckel drauf. Schlotterbeck schlägt den Ball mit Übersicht vom eigenen Strafraum zu Adeyemi, der dadurch auf Höhe der Mittellinie in ein Eins-gegen-Eins startet. Brandt kommt im Vollsprint mit und wird genau im richtigen Moment bedient. Der Zehner bringt den Ball anschließend von rechts im Strafraum punktgenau wieder in den Lauf des durchgestarteten 23-Jährigen, der den Ball aus kurzer Distanz im Rutschen mit dem langen Bein hoch im kurzen Eck versenkt.

80. Die junge Sporting-Truppe ist gegen jetzt abgezockte Dortmunder völlig abgemeldet. Es ist kaum noch Bewegung in den Aktionen der Gastgeber. Da scheint die Luft angesichts des Rückstandes tatsächlich raus zu sein.

78. Trincão Sporting CP Gelbe Karte für Trincão (Sporting CP)

Trincão kommt vor den Trainerbänken zu spät gegen Nico Schlotterbeck und räumt den deutschen Nationalspieler rüde ab. Dafür sieht der 25-Jährige als erster Akteur der Heimelf die Gelbe Karte.

77. Es läuft bereits die Schlussviertelstunde des Play-Off-Hinspiels. Dortmund befindet sich mit der 2:0-Führung aktuell natürlich in einer ausgezeichneten Lage.

74. Nach einem Eckstoß landet der Ball im Zuge der zweiten Welle an der Strafraumgrenze beim aufgerückten Ousmane Diomande. Der Innenverteidiger kontrolliert den Ball stark und schließt in einer fließenden Bewegung ab. Dabei zielt der 21-Jährige jedoch minimal zu hoch. Trotzdem ist es zumindest mal wieder ein Lebenszeichen der Löwen.

73. Dortmund ist mittlerweile ganz klar am Drücker. Deshalb zieht Rui Borges frühzeitig seine letzten zwei Optionen und versucht mit Biel und Eduardo Quaresma nochmal für frischen Wind zu sorgen.

73. Biel Sporting CP Einwechslung bei Sporting CP: Biel

70. Für Pascal Groß ist es nicht nur das erste Tor in der Königsklasse, sondern auch der erste Treffer im schwarz-gelben Trikot. Das dürfte natürlich nochmal einen ordentlichen Schub geben.

68. Pascal Groß Dortmund Tooor für Borussia Dortmund, 0:2 durch Pascal Groß

Der BVB verbessert die Ausgangslage immer weiter! Nach gutem Kombinationsspiel lässt Adeyemi den Ball auf der rechten Seite für den nach Außen ausweichenden Guirassy liegen. Der Neuner schlägt den Ball scharf vor das Tor und serviert damit perfekt. Zwar verpasst Beier noch haarscharf, doch direkt hinter dem Joker steht noch Groß parat und drückt den Ball aus rund sechs Metern mit dem rechten Oberschenkel über die Linie.

66. Serhou Guirassy Dortmund Gelbe Karte für Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)

Serhou Guirassy setzt nach einer Flanke von der linken Seite zum Fallrückzieher an und erwischt Maximiliano Araújo dabei am Kopf. Von daher geht die erste Verwarnung der Partie absolut in Ordnung.

65. Jetzt tauscht auch Niko Kovač zum ersten Mal das Personal. Jamie Gittens konnte heute nicht sehr viele Akzente setzen und macht deshalb Platz für Maximilian Beier.

65. Maximilian Beier Dortmund Einwechslung bei Borussia Dortmund: Maximilian Beier

65. Jamie Gittens Dortmund Auswechslung bei Borussia Dortmund: Jamie Gittens

62. Mit der Einwechselung von Viktor Gyökeres kam gerade eigentlich wieder Hoffnung bei Sporting auf. Die konnte der jetzt alleinige beste Torschütze der diesjährigen Champions League mit seinem zehnten Treffer im neunten Spiel jedoch prompt wieder eindämpfen. Deshalb tauscht Rui Borges direkt nochmal doppelt und bringt auch noch Hidemasa Morita und Daniel Bragança.

60. Serhou Guirassy Dortmund Tooor für Borussia Dortmund, 0:1 durch Serhou Guirassy

Dortmund belohnt sich für die deutlich verbesserte Leistung! Der BVB erobert den Ball im Gegenpressing und Schlotterbeck bringt den Ball sofort rechts raus zu Brandt. Der Zehner beweist ein ganz feines Füßchen und flankt den Ball butterweich und punktgenau an den langen Pfosten. Dorthin setzt sich Guirassy ab und köpft den Ball mustergültig über Rui Silva hinweg gegen die Laufrichtung des Keepers in das rechte Eck.

57. Die deutlich aktiveren Gäste tun dem Spiel extrem gut. Jetzt ist hier wirklich Tempo drin, wobei Dortmund gerade klare Vorteile hat.

55. Beinahe das 1:0 für den BVB! Sporting kommt gerade kaum noch aus der eigenen Hälfte und gerät in der Phase auch fast in Rückstand. Sabitzer chippt den Ball von der rechten Halbspur einfach mal hoch in den Strafraum in Richtung Guirassy. Der kommt zwar nicht richtig an den Ball, aber der Abpraller landet etwa elf Meter vor dem Tor genau bei Adeyemi, der direkt abzieht und Rui Silva mit seinem Volley zu einer Glanzparade zwingt. Ansonsten wäre der Ball links unten in den Maschen eingeschlagen.

54. Den fälligen Freistoß können die Portugiesen zur Ecke klären und auch bei der sind sie wieder hellwach. Conrad Harder köpft den Ball aus dem eigenen Fünfer weit aus der Gefahrenzone.

53. Jetzt zeigt Dortmund endlich mehr Mut und stellt einen Sporting-Abstoß auch mal ganz vorne zu. Dadurch erzwingen sie einen Fehler im Aufbau und bekommen nach einem Foul an Schlotterbeck sogar einen Freistoß im linken Halbfeld.

52. Im Anschluss an die BVB-Chance können sich die Dortmunder auch endlich mal über einen längeren Zeitraum am gegnerischen Strafraum festsetzen. Daraus resultiert aber nur ein ungefährlicher Eckstoß.

51. Gittens zirkelt den Ball aus dem linken Halbfeld mit dem rechten Innenrist mit Schnitt zum Tor in Richtung des zweiten Pfostens. Dort lauert Guirassy, der nur knapp nicht zum Kopfball kommt, weil Rui Silva den Ball direkt vor ihm wegfaustet.

49. Die ersten Szenen nach dem Seitenwechsel zeigen ein unverändertes Bild. Sporting ist energischer in den Zweikämpfen und deutlich gewillter nach vorne zu spielen.

46. Weiter geht's! Beide Trainer verzichten zum Wiederanpfiff zunächst auf personelle Veränderungen.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +2 Halbzeitfazit:

Mit einem torlosen Remis geht es im Play-Off-Hinspiel zwischen Sporting CP und Borussia Dortmund in die Kabinen. Beide Mannschaften verzichteten im ersten Abschnitt auf das große Risiko und lauerten eher auf Fehler und Lücken beim Gegner. Davon bot ein passiver BVB mehr, wodurch Lissabon gleich zu mehreren aussichtsreichen Aktionen kam. Die gefährlichsten Abschlüsse der Löwen, von denen einer sogar an die Latte krachte, kamen jedoch alle aus der Distanz. Für die zweite Hälfte haben beide Vereine noch deutliches Steigerungspotenzial. Dabei ist jedoch natürlich auch die Frage, was das jeweilige Ziel ist. Die Borussia könnte mit einem Unentschieden sicherlich bereits ganz gut leben.

45. +2 Ende 1. Halbzeit

45. +2 Eine Eckvariante sorgt doch noch kurz für Aufregung im Sporting-Strafraum! Ryerson spielt den Ball von der linken Fahne flach zum entgegenkommenden Sabitzer, der direkt wieder für den Norweger klatschen lässt. Daraufhin bringt der 27-Jährige den Ball in die Mitte, wo das Leder nochmal abgefälscht wird, ehe es beim komplett freien Guirassy landet. Aus sieben Metern verfehlt der Stürmer zwar das rechte Eck, aber das ist letztendlich egal, da er sowieso glasklar im Abseits stand.

45. +1 60 Sekunden kommen nach einem nahezu reibungslosen ersten Durchgang oben drauf.

45. +1 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

43. Dortmund kombiniert sich mit dem Trio Brandt, Adeyemi und Guirassy mal sehenswert und vielversprechend nach vorne. Schlussendlich setzt Brandt dann Guirassy in der Box in Szene. Der neunfache Torschütze in der Königsklasse bleibt dort aber am aufmerksamen Diomande hängen.

41. Trincão nimmt eine zu kurze BVB-Abwehr nach einer Sporting-Ecke mit vollem Risiko direkt. Der Volley misslingt ihm allerdings völlig und der Ball landet unter dem Stadiondach.

38. Jamie Gittens kommt nach einer super Einzelleistung jetzt auch mal aus der zweiten Reihe zum Abschluss. Sein Schlenzer mit dem rechten Innenrist rauscht aus knapp über 20 Metern aber knapp am rechten Eck vorbei.

35. Conrad Harder lässt Julian Brandt knapp 25 Meter vor dem BVB-Tor mit einem einfachen Haken viel zu leicht stehen und zieht im Anschluss fast aus dem Stand einfach ab. Mit dem linken Spann lässt der Däne einen absoluten Strahl los und zwingt Gregor Kobel zu einer klasse Reaktion. Der Keeper reißt auf der Linie stehend den linken Arm hoch und wehrt den Ball, der völlig ohne Rotation auf ihn zugerauscht kommt, einfach mit dem stabilen Unterarm ab.

33. Serhou Guirassy ist im gegnerischen Strafraum noch gar nicht aktiv aufgetaucht. Der Neuner ist heute vor allem wichtig, um lange Bälle zu sichern und dem restlichen Team die Zeit zu verschaffen nachzurücken.

31. Geovany Quenda hat auf dem rechten Flügel zu viel Platz und bringt den Ball hoch an den zweiten Pfosten. Dort legt Matheus Reis nochmal per Kopf in die Mitte ab, wo Ryerson in höchster Not dazwischen ist.

28. Dortmund kommt nun innerhalb von kürzester Zeit zweimal über die rechte Seite aussichtsreich nach vorne und sogar bis in das letzte Drittel. Dort ist beim ersten Mal ein Adeyemi-Steilpass zu Sabitzer ein Stück zu weit und beim zweiten Anlauf ist ein Sabitzer-Chip zu Gittens zu ungenau.

26. St. Juste beschleunigt das Spiel mit einem perfekten Diagonalpass zu Geovany Quenda und der 17-Jährige nimmt auf der rechten Seite sofort Fahrt auf. Nach einem kurzen Tänzchen gegen Svensson rutscht ihm der Ball bei der Flanke jedoch über den Schlappen. Dadurch ist die aussichtsreiche Chance dahin.

23. Dortmund ist es gelungen das Geschehen nach der kurzen Druckphase der Portugiesen wieder ein bisschen zu beruhigen. Derzeit läuft der Ball noch knapp innerhalb der eigenen Hälfte immer wieder zwischen Can, Ryerson und Schlotterbeck hin und her. Raumgewinn erzielen sie damit jedoch nicht. Die Offensivspieler bieten aber auch wirklich kaum vielversprechende Laufwege an.

20. Distanzschüsse sind im Moment das Mittel der Wahl bei der Heimelf. Dieses Mal probiert es João Simões von halblinks vor dem Strafraum mit einem Flachschuss, den Gregor Kobel sicher festhalten kann.

17. Die Anfangsviertelstunde ist bereits vorbei. Beide Mannschaften scheuen noch das große Risiko und lauern eher auf Fehler des Gegners. Dabei macht Sporting aber den deutlich selbstbewussteren und in den letzten Momenten auch zielstrebigeren Eindruck.

15. Lattenkracher von Araújo! Der 24-Jährige treibt den Ball nahezu ungestört bis etwa 20 Meter vor das Tor und zieht von dort wuchtig ab. Mit links visiert Maximiliano Araújo das obere rechte Eck an und verpasst das 1:0 nur um wenige Zentimeter. Der Ball knallt nur an den Querbalken. Gregor Kobel hätte nicht den Hauch einer Abwehrchance gehabt.

15. Die Dortmunder verlieren im Spielaufbau den Ball und sofort sucht Trincão aus der zweiten Reihe den Abschluss. Sein Versuch ist aber zu zentral und stellt Kobel vor keinerlei Probleme.

13. Zum wiederholten Mal geht es bei den Gastgebern über links nach vorne und sogar bis zu Conrad Harder. Der Youngster schließt von halblinks in der Box mit einem ganz strammen Schuss nur knapp über das kurze Eck ab. Im Anschluss geht die Fahne des Linienrichters aber ohnehin hoch. Ein möglicher Treffer hätte also nicht gezählt.

11. Daniel Svensson tritt bei seinem Debüt in der Startelf sogar direkt die erste Ecke der Borussen. Mit seiner Flanke von der rechten Seite findet der Schwede am ersten Pfosten sogar Emre Can. Dessen Kopfball landet im hohen Bogen aber nur auf dem Tordach.

9. Erneut geht es bei Sporting über den linken Flügel und Matheus Reis, der dieses Mal jedoch Araújo in Szene setzten will. Links im Strafraum scheint der Uruguayer den Ball gegen den besser postierten Can allerdings nicht mehr erreichen zu können. Der BVB-Kapitän ist jedoch nicht energisch genug bei der Sache und schafft es nicht den Ball bis in das Toraus abzuschirmen. Stattdessen kommt Araújo doch noch an den Ball und bringt ihn sofort scharf vor das Tor. Im Fünfer ist Schlotterbeck per Grätsche aber aufmerksam gegen Harder dazwischen.

6. Eine Freistoßflanke von Geovany Quenda aus dem linken Halbfeld können die Dortmunder zunächst nicht weit genug klären. Gegen die Nachschussversuche der Heimelf sind sie jedoch im Kollektiv zur Stelle und können sogar selbst einen Konter starten. Dabei probiert Adeyemi den startenden Gittens auf die Reise zu schicken. Der Steilpass gerät dem 23-Jährige aber etws zu weit und so ist Rui Silva dazwischen.

4. Matheus Reis schaltet sich auf seiner linken Seite mit in die Offensive ein und wird sofort in die Tiefe geschickt. Seine flache Hereingabe findet allerdings keinen Abnehmer im kaum besetzten BVB-Strafraum.

1. Los geht's! Bei bester Stimmung stoßen die Gäste an und spielen in den gewohnten gelben Trikots mit schwarzen Streifen. Sporting hält in Schwarz-Weiß-Grün dagegen.

1. Spielbeginn

Es ist erst das fünfte Aufeinandertreffen zwischen den beiden Teams. 2016/17 und 2021/22 trafen Sporting und Dortmund jeweils bereits in der Gruppenphase aufeinander. Die Borussia konnte sich dabei dreimal knapp mit einem Treffer Vorsprung durchsetzen. Im November 2021 kassierte der BVB durch eine 3:1-Pleite allerdings eine extrem bittere Pleite. Durch die Niederlage schieden die Westfalen vorzeitig aus und landeten als dritter Platz nur in der Europa League.

In der Liga kriselt der BVB gewaltig und belegt derzeit nur den elften Platz. Auf internationaler Ebene konnte die Borussia bislang aber immer ein anderes Gesicht zeigen. Dadurch schlossen sie die Ligaphase unter anderem vor Real Madrid, dem FC Bayern und Manchester City ab und kratzte bis zur letzten Sekunde an der direkten Qualifikation für das Achtelfinale. Die ist schlussendlich zwar knapp nicht gelungen, aber nach der überraschenden Finalteilnahme im Vorjahr ist den Dortmundern auch in diesem Jahr in der K.o.-Phase wieder alles zuzutrauen. Die Auswärts-Bilanz von Niko Kovač ist in der Champions League zudem auch noch makellos und die weiße Weste möchte der Kroate natürlich auch behalten.

Sporting konnte sich am letzten Spieltag der Ligaphase durch einen Punktgewinn gegen Bologna doch noch den Einzug in die Play-Offs sichern. Dass die Portugiesen dort keinesfalls zu unterschätzen sind, zeigt gerade der Blick auf die Heim-Bilanz des Vereins. In der Königsklasse konnten sie in der Stadt des Lichts unter anderem Manchester City mit 4:1 bezwingen. Wettbewerbsübergreifend haben die Löwen ohnehin nur zwei Partien im Estádio José Alvalade verloren. Mit Arsenal ist ein absoluter Top-Klub dabei und in der Liga gab es noch einen Ausritscher gegen CD Santa Clara. Dementsprechend wollen die Grün-Weißen bereits im heutigen Hinspiel die Weichen für das Weiterkommen in das Achtelfinale stellen.

Das Debüt von Niko Kovač als neuer BVB-Trainer ging am Wochenende mit 2:1 gegen den VfB Stuttgart verloren. Der 53-Jährige tauscht im Gegensatz dazu zweimal das Personal. Nico Schlotterbeck, der in der Liga mit einer Rotsperre zum Zuschauen gezwungen war, beginnt für Waldemar Anton in der Anfangsformation. Zudem feiert Daniel Svensson sein Startelf-Debüt für den angeschlagenen Ramy Bensebaïni.

Rui Borges nimmt im Vergleich zum 1:1 im Prestige-Duell gegen den FC Porto drei Veränderungen vor. Matheus Reis, Zeno Debast und mit Jerry St. Juste sogar ein ehemaliger Mainzer beginnen für Gonçalo Inácio, Daniel Bragança und Morten Hjulmand, der gesperrt fehlt. Mit Viktor Gyökeres sitzt der absolute Star und Toptorschütze der Portugiesen nach überstandenen Oberschenkelproblemen zunächst wieder nur auf der Bank. Doch selbst als Joker könnte der Schwede mit seiner Klasse natürlich im Spielverlauf eine entscheidende Rolle einnehmen.