Die Gastgeber haben in der Anfangsphase alles im Griff. Sporting steht hinten drin und lauert auf bis hierhin nicht vorhandene Patzer im Spielaufbau des BVB. Ein Fernschuss von Sabitzer saust weit am Tor vorbei.

Schwarz-Gelb besinnt sich in den ersten Minuten auf die Basics im Aufbauspiel. Ruhe und Konzentration lauten die Stichworte für ein ungefährdetes Weiterkommen am heutigen Abend.

Das hatte man sich bei den Leões (dt.: Löwen) aus Lissabon sicherlich anders vorgestellt. Bereits nach dem Hinspiel vor eigenem Publikum scheinen alle Chancen auf die Runde der letzten 16 dahin, zudem verlor man am Wochenende beim 2:2 gegen den FC Arouca wichtige Punkte im Kampf um den Meistertitel in der heimischen Liga. Sporting-Cheftrainer Rui Borges zeigte sich dennoch kämpferisch: "Das Ergebnis ist hart, aber angesichts der Größe des Klubs werden wir niemals aufgeben und werden unser Bestes geben, um zu gewinnen."

Niko Kovač erlebt bei seiner neuen Trainerstation eine echte Achterbahn der Gefühle. So eindrücklich die Leistung am vergangenen Dienstag in der Hauptstadt Portugals auch war, die peinliche Leistung in Bochum brachte den ganzen Verein erneut in extrem unruhiges Fahrwasser. Der Coach richtete vor dem Rückspiel warme Worte an seine Mannschaft: "Das Entscheidende ist, wieder aufzustehen. Das ist die Schwierigkeit. Manchmal braucht man etwas länger, manchmal geht es schneller."