17. Fast das schnelle 1:1! Guirassy leitet nach einem Ballgewinn in der Gefahrenzone der Franzosen schnell zu Groß weiter, der aus acht Meter von links abzieht. Torhüter Chevalier pariert, kann den Ball aber nicht festhalten. Auf der Torlinie rettet daraufhin Alexsandro Ribeiro!

16. Kobel traut sich trotz seines Patzers von eben hoch aus seinem Strafraum und köpft den Ball rund 30 Meter vor dem Tor souverän vor David in Seitenaus.

15. Auf der anderen Seite schnuppert Lille am 2:0! Nach einem Ballverlust von Sabitzer vor dem eigenen Sechzehner schaltet Lille schnell und direkt um. Cabella haut den Ball nach einem Lupfer-Pass volley über Kobel hinweg.

13. Der erste Abschluss! Jetzt setzt der BVB bei einem zweiten Ball am gegnerischen Strafraum energisch und visiert erstmals das Tor an. Ryerson zieht aus 20 Metern ab und schiebt den Ball von halbrechts etwas zu hoch über die Querlatte.

11. Der BVB ist überhaupt noch nicht im Spiel. Im Aufbau verschenken die Borussen den Ball viel zu schnell mit weiten und ungenauen Schlägen.

10. Lille ist obenauf und die Fans auf den Rängen feiern. Dortmund holt erstmal Luft. Aktuell steht das Spiel wegen vielen kleinen Fouls und Unterbrechungen.

8. Puh, kann der BVB sich von diesem frühen Schock erholen? Der erste Angriff der Franzosen führt direkt durch ein komplett unnötiges Gegentor zum 1:0.

5. Jonathan David Lille Tooor für Lille OSC, 1:0 durch Jonathan David

Katastrophen-Start von Dortmund! Ismaily geht auf der linken Seite bis zur Eckfahne durch und passt quer ins Zentrum. Dort schließt David ab und macht dank eines krassen Torwartsfehlers von Kobel das frühe 1:0. Der Schweizer lässt den eigentlich harmlosen Schuss einfach durch seine Hände und Beine gleiten.

2. Die Dortmunder haben ihre Süd, aber hier in Lille ist auch richtig was los! Fast das ganze Stadion steht und überall wehen die roten Schals der Franzosen. In dieser Atmosphäre müssen sich die Schwarz-Gelben erstmal behaupten.

1. Bleibt der BVB in der Königsklasse? Die kommenden 90, 120 Minuten oder mehr werden es uns sagen. Der Ball rollt!

1. Spielbeginn

Die Lille-Fans verwandeln ihr Stadion in einen Hexenkessel! Eine riesige Choreo in Rot und Weiß begleitet die Spieler auf den Rasen. Die "Doggen" sind heiß und wollen Geschichte schreiben!

Der Sieger darf sich im Viertelfinale auf einen Knaller freuen: Der FC Barcelona steht als kommender Gegner bereits fest. Schafft der BVB nach den Bayern gestern als zweites deutschs Team den Sprung unter die letzten Acht?

BVB-Trainer Niko Kovač tauscht ebenfalls auf dem Flügel und entscheidet sich auf der linken Seite für Maximilian Beier anstelle von Jamie Gittens. Außerdem rücken Julian Ryerson und Waldemar Anton in die Abwehrkette. Im DAZN-Interview vor dem Spiel erhofft sich Kovač davon "einen guten Spielaufbau mit passstarken Verteidigern."

Für den Traum vom Viertelfinale stellt Lille-Trainer Bruno Génésio heute etwas offensiver auf und beginnt mit einem 4-3-3. Toptorjäger Jonathan David stürmt dabei im Zentrum, auf den Flügeln laufen Hákon Haraldsson und etwas überraschend der 35-jährige Routinier Rémy Cabella auf. Ethan Mbappé, der kleine Bruder von Superstar Kylian, sitzt dagegen erstmal auf der Bank.

Für den Lille OSC, ganz im Norden Frankreichs, winkt heute hingegen der ganz große Coup. In der Ligaphase überraschte Lille bereits als Favoritenschreck und feierte Siege über die beiden Madrider Stadtvereine Real und Altetico und dazu einen furiosen 6:1-Heimsieg gegen Feyenoord. Heute könnte der LOSC nun sogar zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte ins Viertelfinal einziehen.

Damit die Krise nicht noch schlimmer wird, brauchen die Schwarzen-Gelben heute einen Galaabend vergangener Tage, so wie in der letzten Saison, als der BVB trotz ähnlicher Probleme sogar bis ins Finale einzog. Die aktuelle Formkurve zeigt allerdings nach unten: Nach dem unnötigen 1:1 in Hinspiel gegen Lille verloren die Dortmunder in der Liga am vergangenen Spieltag auch noch ihr Heimspiel gegen den FC Augsburg mit 0:1.

Borussia Dortmund und Trainer Niko Kovač stehen in der Champions League heute unter Druck: Verliert der Bundesligist sein Achtelfinal-Rückspiel in Lille, wäre der BVB raus und könnte sich aufgrund der sportlichen Talfahrt in der Bundesliga auch für die kommenden Jahre erstmal aus der Champions League verabschieden.