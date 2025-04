41. Im direkten Gegenzug kommt Gittens immerhin mal wieder zum Abschluss, nachdem Cubarsí zunächst gegen Chukwuemeka blockt. Der Ball von Gittens landet dann aber in den erfahrenen Händen von Szczęsny, der sicher pariert.

40. Lewandowski wird mit dem Rücken zum Tor angespielt und kann sich nicht am eng an ihm dran befindlichen Ryerson vorbei drehen, weshalb er sich den Ball kurzerhand hochlegt und zum Fallrückzieher ansetzt. Perfekt trifft er den Ball aber nicht. Kobel kann sicher aufnehmen.

38. Ärgerlich für die Westfalen: Nachdem Ryerson Lewandowski vom Ball trennt, rollt eine Umschaltsituation. Im Vier-gegen-Vier unterbindet dann aber der Unparteiische den Konter, der direkt in den Passweg hinein läuft.

36. Über Can und Gittens landet der Ball auf einmal beim völlig freien Guirassy, der sich aus elf Metern die Ecke aussuchen kann, jedoch beim Volley den Ball nicht richtig trifft, der genau bei Szczęsny landet. Was für ein Fehlschuss!

34. Die Schwarzgelben kombinieren sich mal schnell nach vorne, aber Adeyemi scheitert mit seinem wuchtigen Linksschuss an Koundé, der sich erfolgreich dazwischen wirft und blockt.

31. Raphinha legt einen hohen Ball in die Tiefe per Hinterkopf für Lewandowski ab, dessen Hammer mit rechts aus 18 Metern aber über das Dortmunder Tor hinweg rauscht. Abstoß BVB.

28. Adeyemi langt nun gegen Fermín zu, was vom Ansatz her durchaus gelbwürdig ist. Der Unparteiische belässt es dieses Mal aber bei einer Ermahnung. Viel kann Adeyemi sich jetzt wirklich nicht mehr erlauben.

27. Nein, keine VAR-Hilfe für die Borussia. Es ist sehr knapp, aber der Treffer zählt.

26. Rettet der VAR den BVB? Es läuft jedenfalls ein Check. Raphinha, der den Ball unnötigerweise noch berührt hat, könnte aus dem Abseits heraus gestartet sein. Sieht sehr eng aus.

25. Raphinha Barcelona Tooor für FC Barcelona, 1:0 durch Raphinha

Ist das bitter! Der Freistoß, der vermutlich keiner hätte sein dürfen, führt zum 1:0 der Blaugrana. Fermín flankt hoch in Richtung zweiter Pfosten und bedient Pedri, der den Ball per Kopf ins Zentrum zu Pau Cubarsí bringt. Dessen Rechtsschuss aus fünf Metern würde wahrscheinlich schon den Weg ins Tor finden, aber Raphinha kommt per Grätsche noch reingerauscht und verpasst dem Leder den finalen Touch.

24. Karim Adeyemi Dortmund Gelbe Karte für Karim Adeyemi (Borussia Dortmund)

Adeyemi legt sich nach einem tiefen Ballgewinn den Ball an Koundé vorbei und will kontern. Ohne nennenswerten Kontakt geht Koundé dabei zu Boden, woraufhin der Unparteiische Foul pfeift und Gelb zeigt. Absolut unverständlich.

22. Die Schwarzgelben stehen jetzt wieder deutlich tiefer und lauern auf Möglichkeiten, ins Umschaltspiel zu kommen. Den Westfalen gelingen allerdings zu selten Ballgewinne in gefährlichen Räumen. Der FC Barcelona gibt minutenlang den Ball nicht her, kommt aber auch nicht zu weiteren Abschlüssen.

19. Bensebaïni klärt zur Ecke, bei der die Blaugrana etwas Besonderes vorbereitet haben. Nach langem Laufweg bekommt Raphinha den Ball flach an den ersten Pfosten serviert, der aus sehr spitzem Winkel sofort abdrückt, allerdings nur einen gegnerischen Spieler trifft.

17. Alejandro Balde kommt gegen Carney Chukwuemeka deutlich zu spät und trifft den Dortmunder Spieler hart am Knöchel, womit er einen Konter unterbindet. Eigentlich ein taktisches Foul und eine glasklare Gelbe Karte, zumal der BVB-Spieler sogar einen Schuh verliert. Der Schiedsrichter Espen Eskås hat es aber nicht gesehen.

15. Brandt nimmt Fahrt auf und flankt sehr scharf in den Lauf des startenden Guirassy, der zur Grätsche runter geht, die Hereingabe aber nicht mehr erreicht. Wäre allerdings wohl auch Abseits gewesen.

14. Gittens und Ryerson schwärmen über rechts aus und Letzterer ist es dann, der mit seiner Hereingabe Adeyemi findet. Dessen Kopfball aus zwölf Metern wird jedoch von Bewacher Pau Cubarsí erfolgreich geblockt.

13. Nach fulminanter Anfangsphase lässt Barça dem BVB inzwischen etwas mehr Luft zum Atmen. Die Partie verlagert sich zunehmend ins Zentrum.

10. Der BVB erarbeitet sich mal einen entlastenden Eckball, den jedoch Bensebaïni hinter dem zweiten Pfosten im Aus versenkt. Keine Gefahr.

8. Beim kurz ausgeführten Eckstoß ist es erneut Yamal, der dieses Mal aus der zweiten Reihe den Abschluss sucht. Der Linksschuss aus 18 Metern geht aber deutlich drüber.

7. Die Katalanen legen los wie die Feuerwehr und erneut muss Kobel eingreifen. Raphinha tankt sich über links nach vorne und hat dann das Auge für den im Rückraum lauernden Lewandowski, dessen Direktabnahme aus 15 Metern Kobel zur Ecke wischt.

6. Direkt noch einmal Lamine Yamal, der nun von rechts nach innen zieht und gegen Ramy Bensebaïni glücklich im Dribbling in Ballbesitz bleibt. Aus spitzem Winkel jagt er den Ball dann aber deutlich übers Tor der Borussia hinweg.

5. Lewandowski bedient Yamal, der am rechten Strafraumeck mit einer Körpertäuschung an Anton vorbei geht und dann aus 14 Metern mit links abschließt. Kobel ist bei diesem scharfen, aber etwas zu zentralen Abschluss aber zur Stelle und faustet den Ball frontal weg.

4. Barça startet druckvoll, aber Bensebaïni kann eine scharfe Raphinha-Hereingabe zur Ecke blocken. Fermín bringt den ruhenden Ball jedoch viel zu weit rein, der sich hinter dem zweiten Pfosten sogar ins Toraus dreht. Keine Gefahr. Abstoß Dortmund.

1. Anstoß im Olímpic Lluís Companys. Die Katalanen treten in ihren blau-karminroten Heimfarben an. Der BVB spielt in Gelb. Der Ball rollt.

1. Spielbeginn

Allerdings gehen die Blaugrana extrem formstark in dieses Match. Seit inzwischen neun Champions-League-Spielen in Folge haben die Katalanen nicht mehr verloren (acht Siege, ein Remis), die im Kalenderjahr 2025 in bislang 22 Pflichtspielen noch gänzlich ungeschlagen geblieben sind (18 Siege, vier Remis). Behält der FCB diese Form bei, ist in diesem Sommer sogar das Triple möglich. In der LaLiga sind es aktuell schließlich vier Punkte Vorsprung und in der Copa del Rey wurde vor einer Woche durch ein 1:0 bei Atlético ebenfalls der Finaleinzug perfekt gemacht.

Ein Hoffnungsschimmer für die Schwarzgelben könnte darin begründet sein, dass die Katalanen einmal mehr nicht in Camp Nou antreten können. Im Olímpic Lluís Companys wurden nämlich zwei der letzten vier K.-o.-Spiele in der Champions League verloren (zwei Siege). Das entspricht genauso vielen Niederlagen wie in den 38 K.-o.-Spielen vor heimischer Kulisse zuvor insgesamt (27 Siege, neun Remis). Auch in der LaLiga hat Barça in 2024/25 in der Ausweichspielstätte bereits drei Mal zu Hause verloren.

In Spanien hat der BVB jedoch traditionell keinen allzu guten Stand. Im Europapokal haben die Dortmunder nur drei ihrer bisherigen 20 Gastspiele bei Vertretern der LaLiga gewonnen (fünf Remis, zwölf Niederlagen). In K.-o.-Runden gab es sogar in zehn Anläufen erst einen einzigen Auswärtssieg (zwei Remis, sieben Niederlagen) – ein 3:2 beim Sevilla FC, das aufs Champions-League-Achtelfinale 2021 zurückgeht.

Bei den Schwarzgelben ist die Hoffnung auf einen weiteren starken Lauf in der Königsklasse nach dem enttäuschenden Abschneiden in der Bundesliga natürlich groß. Tatsächlich ist das mit 0:2 gegen Real Madrid verlorene Finale 2024 auch das einzige der letzten acht K.-o.-Spiele, das die Westfalen verloren haben (fünf Siege, zwei Remis). Zuletzt gab es dabei auch im Viertelfinale gegen den OSC Lille einen entscheidenden 2:1-Auswärtssieg im Rückspiel, mit dem das Ticket für die Runde der letzten Acht gelöst wurde.

Niko Kovač nimmt ebenfalls drei Veränderungen an seiner Startelf vor. Nach dem wichtigen 4:1-Auswärtssieg beim SC Freiburg erhalten heute Felix Nmecha, Serhou Guirassy und Jamie Gittens den Vorzug vor Maximilian Beier, Daniel Svensson (beide Bank) und Pascal Groß (Gelbsperre).

Schauen wir uns direkt an, wie beide Trainer es heute personell angehen. Bei Barça gibt es im Vergleich zum 1:1-Remis gegen Real Betis vom Samstag drei Wechsel: Hansi Flick lässt Gavi, Ronald Araujo und Ferran Torres zunächst auf der Bank. Es starten Raphinha, Iñigo Martínez und Fermín.

Der Spitzenreiter der LaLiga empfängt den Achten der Bundesliga. Rein vom Papier her ist es damit ein ungleiches Duell, wenn mit Hansi Flick und Niko Kovač zwei Trainer aufeinanderprallen, die eine gemeinsame Zeit beim FC Bayern verbindet. Die Bilanz spricht dabei klar für Barça: In fünf europäischen Pflichtspielen haben die Blaugrana noch nie zuvor gegen den BVB verloren (drei Siege, zwei Remis).