46. Weiter geht's im Maksimir! Der angeschlagene Brandt bleibt beim BVB in der Kabine und wird von Ryerson ersetzt. Der Norweger übernimmt die rechte Abwehrseite, Groß rückt vor ins Zentrum. Zagreb spielt unverändert weiter.

46. Julian Ryerson Dortmund Einwechslung bei Borussia Dortmund: Julian Ryerson

46. Julian Brandt Dortmund Auswechslung bei Borussia Dortmund: Julian Brandt

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +1 Halbzeitfazit:

Borussia Dortmund führt zur Pause bei Dinamo Zagreb hochverdient mit 1:0! Der BVB war von der ersten Sekunde an am Drücker, vergab zunächst aber auch beste Möglichkeiten. Bensebaïnis Kopfball landete nur an der Latte, Malen zielte einmal Zentimeter zu hoch und scheiterte einmal aus kurzer Distanz an Keeper Zagorac. Erst kurz vor der Pause erlöste der starke Gittens sein Team mit einem sehenswerten Distanzschuss. Zagreb konzentriert sich mit einer sehr unerfahrenen und jungen Truppe fast ausschließlich auf die Defensive und war nur zweimal dem Dortmunder Tor nahe. Dank Gittens' viertem Treffer in dieser Königsklassenspielzeit müssen die Kroaten ihre Herangehensweise nach dem Wechsel wohl etwas anpaasen. Bis gleich!

45. +1 Ende 1. Halbzeit

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

44. Julian Brandt sitzt auf dem Rasen und muss behandelt werden. Der Dortmunder Kapitän hat seine Binde bereits abgenommen und kann anscheinend nicht weitermachen.

42. Jamie Gittens Dortmund Tooor für Borussia Dortmund, 0:1 durch Jamie Gittens

Jetzt ist der Bann gebrochen! Und natürlich ist es der auffällige Gittens, der die Führung für den BVB besorgt. Der Engländer bekommt das Leder links im Mittelfeld, geht mit Tempo auf die Box zu und lässt drei Gegenspieler stehen. 16 Meter vor der Kiste drückt Gittens mit dem rechten Fuß ab und schickt den Ball platziert ins rechte Eck. Diesmal fliegt Zagorac vergebens!

41. Malen verpasst die Führung erneut! Gittens flankt vom linken Strafraumeck fein hinter die Kette und Malen ist am zweiten Pfosten direkt vor Zagorac ganz frei. Der Niederländer köpft den Ball aufs kurze Eck, doch Zagrebs Keeper liegt quer in der Luft und pariert spektakulär.

40. Gittens wird diesmal links im Strafraum von Schlotterbeck gefunden und versucht es aus spitzem Winkel einfach mal selbst. Sein Schlenzer verfehlt das lange Eck allerdings deutlich.

38. Der BVB hat jetzt wieder ein klares Übergewicht und deutlich mehr Ballbesitz, wird aber kaum gefährlich. Im letzten Drittel fehlt es an Ideen und an einem klaren Plan, wie das kroatische Abwehrbollwerk geknackt werden soll.

36. Ohne viel Tempo lassen die Borussen den Ball jetzt mal um den Zagreber Strafraum zirkulieren bis Bensebaïni vom linken Strafraumeck flankt. Am Elfer setzt Sabitzer recht frei zum Volley an, trifft die Kugel aber kaum.

33. Stets gefährlich wird es weiterhin, sobald Jamie Gittens links eingebunden wird. Diesmal lässt der Engländer seinen Gegenspieler einfach stehen, marschiert durch an die Grundlinie und holt den nächsten Eckball heraus. Brandt schickt das Leder diesmal aber genau auf Keeper Zagorac.

30. Nuri Şahin gestikuliert draußen immer wieder wild und fordert von seinem Team mehr Ruhe und Struktur im Aufbau. Nach einer sehr dominanten Anfangsviertelstunde haben die Borussen das Heft ein bisschen aus der Hand gegeben.

28. Malen verpasst die Führung knapp! Der Niederländer setzt sich auf der rechten Seite dank eines feinen Doppelpasses mit Sabitzer durch, hat rechts im Sechzehner Platz und geht noch an Bernauer vorbei. Aus spitzem Winkel chippt er die Kugel über Keeper Zagorac hinweg, findet aber nur auf und nicht in das Tor.

26. Brandts Ecken sind auf Dortmunder Seite ebenfalls noch ausbaufähig. Diesmal kontern die Gastgeber nach schneller Klärung sogar gefährlich, doch Nmecha arbeitet stark mit zurück und stellt Kačavenda kurz vor der Box.

23. Der nächste Konter der Hausherren führt zu einem weiteren Eckball, den Nmecha diesmal aber gleich am ersten Pfosten klären kann.

21. In der ersten Viertelstunde machte Dinamo Zagreb hier den Eindruck als würden sie diese Partie mehr oder weniger abschenken und ausschließlich mauern. Mittlerweile ist der BVB gewarnt, dass die Kroaten durchaus schnell und gefährlich umschalten können.

19. Raúl Torrente Din. Zagreb Gelbe Karte für Raúl Torrente (Dinamo Zagreb)

Torrente unterbindet einen Dortmunder Konter mit einem rüden taktischen Foul an Gittens.

18. Angetrieben vom lautstarken Zagreber Publikum werden die Hausherren langsam mutiger. Luka Stojković erzwingt mit einem Abschluss vom linken Strafraumeck den ersten Eckball, der von Baturina scharf aufs Tor gezogen wird und kurz für Chaos vor Kobel sorgt. Letztlich kommt aber niemand zum Abschluss.

16. Die erste Chance der Gastgeber hat es gleich in sich! Ronael Pierre-Gabriel zieht nach einem Doppelass von links nach innen, hängt zwei Borussen ab und jagt das Leder aus guten 20 Metern knapp über den Querbalken. Womöglich wäre Kobel im Fall der Fälle aber auch zur Stelle gewesen.e

14. Gittens zieht immer wieder von seiner linken Bahn nach innen, bindet mehrere Gegenspieler und findet dann den Mitspieler. Nmecha kann den Ball diesmal aber nicht kontrollieren und die Borussia muss nochmal neu aufbauen.

11. Dortmund ist bisher klar die bessere Mannschaft und lässt Dinamo gar nicht ins Spiel kommen. Brandts zweiter Eckstoß, diesmal von rechts, landet erneut bei Bensebaïni, der am ersten Pfosten viel Platz hat, seinen wuchtigen Kopfball aber klar neben das Tor setzt.

8. Zentimeter fehlen zur BVB-Führung! Bensebaïni macht auf der linken Seite einen guten Laufweg in die Box und kriegt Antons Halbfeldflanke von rechts perfekt auf den Kopf. Über Keeper Zagorac hinweg will der Dortmunder ins lange Eck einköpfen und setzt das Ding an die Latte!

6. Die Borussia ist in den ersten Minuten sehr um Spielkontrolle bemüht und lässt den Ball laufen ohne große Risiken einzugehen. Den ersten Eckball bringt Brandt von links nach innen und findet am zweiten Pfosten Schlotterbeck, dessen Einsatz in der Luft aber als regelwidrig eingestuft wird.

4. Sabitzer kommt im Gewusel im Strafraum der Gäste irgendwie an den Ball und drückt aus elf Metern zentraler Position ab. Der erste Abschluss der Partie wird aber umgehend geblockt.

3. Zagreb empfängt den BVB in dieser Anfangsphase mit einer Fünferkette, vor der noch vier weitere Akteure mit absichern. Einzig Lukas Kačavenda bleibt etwas weiter vorne. Dortmund agiert im gewohnten 4-3-3.

2. Während die Gäste hier alles auf bieten, was Rang und Namen hat, schickt Nenad Bjelica eine sehr junge und unerfahrene Truppe aufs Feld. Womöglich liegt der Fokus da schon auf dem Topspiel in der kroatischen Liga bei Tabellenführer Hajduk Split am Wochenende.

1. Auf geht's! Die Hausherren spielen wie üblich in Dunkelblau, Dortmund ebenso klassisch in Schwarz-Gelb.

1. Spielbeginn

Geleitet wird dieses erste Aufeinandertreffen überhaupt von Dinamo Zagreb und Borussia Dortmund von einem französischen Gespann um FIFA-Schiedsrichter Clément Turpin.

Noch ein Blick auf die Aufstellungen: Beim BVB nimmt Nuri Şahin im Vergleich zum Wochenende nur einen Wechsel vor und bringt auf der rechten Seite Pascal Groß für Julian Ryerson (Bank). Emre Can und Serhou Guirassy sind zurück im Kader, nehmen aber vorerst nur auf der Bank Platz. Nenad Bjelica rotiert auf der anderen Seite mächtig durch und bringt gleich sechs Neue. Der ehemalige Mainzer Ronael Pierre-Gabriel rutscht ebenso in die Startformation wie Maxime Bernauer, Lukas Kačavenda, Branko Pavić, Marko Rog und Luka Stojković.

Gegenüber Nenad Bjelica hat von seinen ersten neun Pflichtspielen als Dinamo-Coach nur ein einziges verloren und hat dem Team neues Selbstvertrauen gegeben. Wichtig sind dem 53-Jährigen vor allem die kämpferischen Aspekte, auf die es ihm auch heute ankommt. "Ich erwarte großen Einsatz, Kampfgeist und Aggressivität", forderte Bjelica und ließ durchblicken, dass er beim BVB durchaus Schwachstellen ausgemacht hat: "Wir haben alle ihre Spiele analysiert und nach Schwächen gesucht. Was wir gefunden haben, werden wir für uns behalten und hoffen, dass wir sie überraschen können."

Für den BVB wird es unter anderem darum gehen, sich von der hitzigen Atmosphäre im Hexenkessel von Zagreb nicht beeindruckenden zu lassen. "Ich glaube nicht, dass das die Jungs schocken wird. Ich mache mir keine Sorgen, wir haben Spieler, die auf allerhöchsten Niveau spielen, die kennen das", hoffte Nuri Şahin im Vorfeld der Partie. Taktisch will der BVB-Coach sich nicht nach dem Gegner richten und seinem Stil treu bleiben. "Wir wollen nicht von unserer Idee abrücken. Wir wollen Ballbesitz haben", so Şahin.

Dinamo Zagreb steht mit sieben Punkten aus vier Spielen auch ordentlich da und rangiert aktuell im Mittelfeld. Mit einem Dreier könnten die Kroaten heute sogar am BVB vorbeiziehen und sich den Top Acht nähern. Nach der herben 2:9-Auftaktpleite bei den Bayern sah es danach nicht wirklich aus, doch mit einem Remis gegen Monaco und zwei beeindruckenden Auswärtssiegen bei RB Salzburg und Slovan Bratislava hat hat die Mannschaft von Ex-Union-Coach Nenad Bjelica sich eine gute Ausgangsposition für die zweite Hälfte der Gruppenphase geschaffen. In der Liga musste Dinamo sich am Samstag im Topspiel gegen HBK Rijeka mit einem 0:0 begnügen.

Mit neun Punkten aus vier Spielen steht der BVB in Europas Eliteliga bisher gut da. Zur Halbzeit lagen die Borussen auf dem siebten Platz, Rang acht würde für den direkten Einzug ins Achtelfinale reichen. Um dieses Ziel weiter im Visier zu behalten soll nun endlich mal wieder ein Auswärtssieg auf internationalem Parkett gelingen. Zuletzt brachte Dortmund im September 2023 drei Punkte von Spiel beim Club Brügge mit nach Hause. Mit dem Rückenwind des klaren 4:0-Erfolgs gegen Freiburg in der Liga am Wochenende will Schwarz-Gelb die Auswärtsmisere nun endlich beenden.