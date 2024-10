45. +1 Halbzeitfazit:

Der VfB Stuttgart spielt bei Juventus Turin stark auf, belohnt eine klasse erste Halbzeit aber nicht mit dem Führungstreffer. Da die Alte Dame offensiv weitestgehend blass blieb, geht es torlos in die Pause. 12:2 Torschüsse und 57% Ballbesitz belegen die Stuttgarter Dominanz in Zahlen. Einige ordentliche Chancen spielten sich die Schwaben heraus, zwei Gelegenheiten stachen heraus: Demirović jagte den Ball an den Innenpfosten (29.) und Undav scheiterte per Kopf nach traumhafter Außenrist-Flanke von Stiller an Juve-Keeper Perin (41.). Spielt der VfB im zweiten Durchgang weiter so, wäre nichts anderes als ein Sieg das verdiente Resultat.

45. +1 Ende 1. Halbzeit

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45. Nun kommen die Italiener erstmals nach langer Zeit mal wieder vor den Stuttgarter Strafraum, haben bei ihren Aktionen aber deutlich zu wenig Zug zum Tor. Schließlich chippt Fagioli einen Pass zu hoch für seinen Mitspieler ins Seitenaus.

43. Von links kombinieren sich die Schwaben nach rechts, dort legt sich Vagnoman den Ball nach innen auf den linken Fuß. Etwas zu hoch schließt der Rechtsverteidiger ab.

41. Wieder eine lange Ballbesitzphase des VfB, nun will Stiller diese mit einer Traumvorlage krönen. Aus dem rechten Halbfeld flankt er mit dem linken Außenrist enorm gefühlvoll in den Lauf von Undav, der aus spitzem Winkel und kurzer Distanz auf das Tor köpft. Den hohen Kopfball lenkt Perin mit einem starken Reflex über den Querbalken.

39. Über Millot und Leweling gelangt der Ball zu Mittelstädt, der offensiv enorm aktiv ist bisher. Nun senkt sich seine Flanke jedoch auf den Kopf eines Turiners.

37. Mittelstädt flankt von der linken Außenbahn scharf vor das Tor. Dort klärt Kalulu vor dem einlaufenden Undav.

36. In den Zweikämpfen sind die VfB-Akteure stellenweise zu spät und foulen so immer wieder. Das ist aber auch schon einer der größten Kritikpunkte, die man bei dem starken Stuttgarter Auftritt finden könnte.

35. Der VfB presst erneut hoch. Vagnoman erobert gegen Cabal im gegnerischen Strafraum den Ball. Demirović will abschließen, doch wird vom Schiedsrichter mit einem Pfiff unterbrochen, denn Vagnoman hat seinem Gegenspieler einem Schubser mitgegeben.

33. Yıldız hat mal etwas Platz auf der linken Seite, doch Rouault stochert im genau richtigen Moment nach dem Ball und trennt den Türken damit von diesem.

32. Die Alte Dame findet kaum Lösungen gegen das starke Anlaufen der Stuttgarter, die in den entscheidenden Momenten defensiv zustellen und auch immer wieder hohe Balleroberungen verzeichnen können. Bislang ist das ein glanzvoller Auftakt der Schwaben.

30. Undav nimmt sich nach einer weiteren Stuttgarter Balleroberung einen Schuss aus etwas größerer Distanz, der zwar leicht unangenehm vor dem Tor aufprallt, aber zu mittig daherkommt, um Perin wirklich vor Probleme zu stellen.

29. Toller Spielzug: Millot zieht halbrechts nach innen und spielt klasse in den Lauf von Demirović. Der hält aus spitzem Winkel drauf, überwindet den Turiner Keeper Perin und lässt den Innenpfosten zittern. Vom Aluminium aus springt das Leder zurück in das Spielfeld.

28. Stiller und Millot führen die Ecke per Doppelpass kurz aus, bei der Hereingabe kommt Chabot nicht richtig hinter den Ball und köpft diesen zurück hinter den Strafraum. Dort nimmt Leweling die Kugel auf, dreht nochmal eine Runde und schießt dann aus der zweiten Reihe flach links daneben.

27. Leweling spielt stark in Mittelstädts Lauf, dessen flache Flanke wird von Juventus ins Toraus verteidigt.

25. Mittelstädt kommt zu spät gegen Conceição, der sich den Ball am VfB-Linksverteidiger vorbeilegt. Leicht streift Mittelstädt seinen Gegenspieler am Knie, der abhebt und einen Pfiff hören möchte - dieser bleibt jedoch aus.

24. Das Timing bei einem gedachten Steilpass von Mittelstädt für Demirović ist nicht ganz richtig. Perin rückt heraus und begräbt den Ball unter sich, ansonsten hätte Kalulu das wohl abgelaufen.

23. Ein weiter Einwurf von Vagnoman rutscht aus Juve-Sicht unangenehm durch. Perin wischt den Ball aber knapp vor Leweling aus der Gefahrenzone.

20. Fagioli probiert es bei einem Halbfeldfreistoß auf der linken Seite frech direkt. Der wuchtige, halbhohe Schuss rauscht einen guten Meter am linken Pfosten vorbei.

19. Der VfB hat das Geschehen bisher weitestgehend im Griff, defensiv wenig zugelassen und offensiv bisher klarere Akzente setzen können.

17. Beim fälligen Eckstoß kommt Kalulu zum Kopfball, drückt die Kugel aber nicht genug. Anschließend wird ein Offensivfoul der Turiner abgepfiffen.

16. Erstmals wird Yıldız in Szene gesetzt. Sein Dribbling auf der linken Seite wird von den Stuttgartern aber gemeinschaftlich verteidigt.

15. Karazor will den Ball etwas zu hektisch hoch nach rechts geben und chippt die Kugel damit direkt ins Toraus.

12. Wieder geht es schnell beim VfB. Stiller legt den Ball in den Lauf von Millot, dem der Ball etwas zu weit wegspringt. Der weiter innen laufende Undav springt also ein, schießt den hoppelnden Ball aus vollem Lauf aber über den Kasten. Obwohl der Ball 14 Meter vor dem Tor nicht ganz einfach zu verwerten war: Da wäre mehr drin gewesen!

10. Chabot hält den Kopf bei Cabals Flanke herein und klärt Sekunden später Conceiçãos tiefen Pass in den Strafraum. Der Ex-Kölner startet sehr wach in diese Partie.

8. Den ersten Vorstoß der Hausherren fängt Chabot stark ab, der Innenverteidiger hat im Duell mit Vlahović die Oberhand. Auch Conceiçãos Halbfeldflanke ist harmlos.

7. Der VfB legt einen ordentlichen Start in diesen dritten Champions-League-Abend hin! Mit einer guten Kombination wird Mittelstädt links freigespielt, der Nationalspieler chippt den Ball hoch auf den zweiten Pfosten. Aus aussichtsreicher Position köpft Vagnoman nur knapp rechts am Tor vorbei.

4. Karazor erobert den Ball und steckt mit dem ersten Kontakt zu Undav durch. Dessen Schuss aus knapp zwanzig Metern wird von einem Turiner abgefälscht. Stuttgart erwischt einen guten Start in diese Partie.

3. Vagnoman legt den Ball von rechts in den Strafraum, mittig läuft Mittelstädt ein und schließt mit dem schwachen, rechten Fuß zu lasch und unplatziert ab.

1. Los geht's! Der VfB läuft in den roten Trikots mit weißem Brustring auf, Juventus spielt in den weiß-schwarz-gestreiften Heimtrikots.

1. Spielbeginn

Die Champions-League-Hymne ertönt, Turin ist bereit für den nächsten Königsklassen-Abend!

Thiago Motta rotiert deutlich mehr, er nimmt gleich fünf Wechsel an der Juve-Startelf vor. Bei den Feldspielern laufen Danilo, Fagioli, Conceição und der Ex-Schalker McKennie für Gatti, Locatelli, Douglas Luiz sowie Cambiaso auf. Im Tor ist Di Gregorio nach seiner Roten Karte in Leipzig gesperrt, Perin hütet für ihn die Pfosten.

Zwei Änderungen nimmt Hoeneß an seiner Startelf im Vergleich zum 0:4 in München vor: Hinten links kehrt Mittelstädt für Hendriks in die Startformation zurück, offensiv darf Millot an Rieders Stelle wieder mitmischen.

Dennoch wird es im Juventus Stadium heute wohl keine Stuttgarter Faninvasion geben – zumindest nicht im Stadion. Denn Juventus möchte „Fans mit einem deutschen Ausweisdokument“ außerhalb des Gästeblocks den Zutritt verwehren, wie Stuttgart auf der Vereinswebseite mitteilte. Das Gästekontingent beträgt nur etwas mehr als 2.000 Karten.

Allzu weit ist die Anreise aus dem Südwesten Deutschlands übrigens nicht. Mit einer Entfernung von etwa 430 Kilometer Luftlinie müssen die Fans etwa so weit reisen wie bei einem Auswärtsspiel in Wolfsburg und deutlich kürzer als bei Gastspielen in Bremen, Kiel oder Berlin-Köpenick.

Beim 1:1 gegen Cagliari Calcio kassierte Turin das bisher einzige Gegentor in der Liga und stellt damit europaweit in den Top-Ligen die beste Defensive. Am Wochenende steht für Juve dann übrigens das Topspiel gegen den amtierenden Meister Inter Mailand an.

In der Champions League gewannen die Turiner zu Hause mit 3:1 gegen PSV Eindhoven und auswärts bei RB Leipzig mit 3:2. In der Liga zeigte sich die Truppe von Neu-Coach Thiago Motta bisher äußerst minimalistisch und legte großen Wert auf eine stabile Defensive. Bei acht gespielten Partien spielte Juventus neben vier Siegen auch viermal remis – daher steht trotz der Ungeschlagen-Serie bislang „nur“ der dritte Platz zu Buche.

Mit Juventus Turin wartet direkt nach den Bayern die nächste ganz harte Aufgabe. Mit Manchester City und der AS Monaco gehört Juventus zum erlauchten Kreis der noch ungeschlagenen Teams aus den europäischen Top-Ligen.

Auch in der Liga lief es für den VfB trotz stellenweise ordentlicher Leistungen zuletzt nicht gut. Der 5:1-Kantersieg gegen den BVB vor einem Monat war das letzte Highlight, im Anschluss teilte Stuttgart sich mit dem VfL Wolfsburg (2:2) und der TSG Hoffenheim (1:1) die Punkte. Am Samstag hielt der VfB im Topspiel bei den Bayern vorerst lange die Null, brach nach dem 0:1 (57.) jedoch ein und verlor unter anderem durch Kanes Hattrick schließlich 0:4.

Zu Hause gegen Sparta Prag machte Stuttgart insbesondere in Halbzeit zwei das Spiel, kam aber nicht entscheidend durch und behielt durch das 1:1 immerhin den ersten Punkt im Schwabenland. Durch das schwierige Auftaktprogramm könnte der VfB in der neuen Ligaphase früh unter Druck stehen – falls er heute nicht drei Punkte aus Turin entführen sollte. An den folgenden Spieltagen wird das Programm für die Schwaben aber deutlich machbarer.

Schon die erste Auswärtsfahrt in der Königsklasse hatte es für die Stuttgarter Reisegruppe in sich, am ersten Spieltag ging es nach Madrid. Beim Titelverteidiger zeigte der VfB eine beachtliche Leistung und verlor dennoch mit 1:3 gegen die Königlichen. Nun steht die zweite Auswärtsreise der Stuttgarter Champions-League-Rückkehr an, erheblich einfacher wird es in Turin dabei jedoch nicht.