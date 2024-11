36. Konzentrieren wir uns erstmal auf dieses Spiel. Rechts im Strafraum bekommt Frimpong freistehend den Ball, schießt flach ab, doch scheitert an der Beinarbeit von Schlager. Der Schlussmann macht hier noch einen richtig guten Job.

35. Inter führt gegen Leipzig und übernimmt für den Moment die Tabellenführung der Champions League. Warum ist das spannend? Inter ist der nächste Gegner vom deutschen Meister.

33. Eine Ecke von Grimaldo findet Schick, der unter starker Bedrängnis deutlich vorbeiköpft.

31. Die Fans der Werkself hängen den Namensrufen von Wirtz bereits das "Fußballgott" an. Da kann man kaum widersprechen.

30. Florian Wirtz Leverkusen Tooor für Bayer Leverkusen, 3:0 durch Florian Wirtz

Hör doch auf! Fünftes Spiel in der Champions League, fünftes Tor für Wirtz. Der muss erst noch das scharfe Anspiel von Grimaldo verarbeiten, ehe er an Gourna-Douath vorbeidribbelt und sich zwischen Piątkowski und Baidoo im Fünfer positioniert. Platziert schiebt er plötzlich ins lange rechte Eck ein. Keine Chance für Schlager!

30. Ganz offensichtlich haben die Hausherren nur kurz Luft geholt, um jetzt aufs nächste Tor zu drücken. Wirtz dribbelt schon wieder an...

29. Ganz wichtig von Dedić! Der Außenverteidiger rutscht gegen den anderen Außenverteidiger, Grimaldo, im letzten Moment rein, um dessen Schuss zur Ecke zur blocken.

27. Jetzt beißt sich Leverkusen wieder fest. Zunächst schießt Xhaka aus 17 Metern, bleibt am gut reagierenden Schlager hängen. Wenig später kann Schick aus der Drehung schießen, doch trifft den Ball falsch.

26. Gute Chance für Bayer! Mit wenigen Direktpässen in die Spitze bringt die Werkself Frimpong vorne rechts in Position. Der Niederländer schlägt noch einen Haken, als ihm der Ball weggetreten wird - allerdings direkt in die Mitte zu Schick. Der Muss die Kugel auch erstmal unter Kontrolle bringen, schlägt selbst zwei Haken, ehe er links für Grimaldo ablegt. Wuchtig zieht er ab, doch scheitert an Schlager!

24. Jetzt geht es doch wieder in die andere Richtung, zumindest bis Piątkowski eine kurze Flanke von Exequiel Palacios in die weit hochgestreckten Arme von Schlager köpft.

22. Terzić schlägt von links eine letztlich ungefährliche Flanke in den Sechzehner. Trotzdem ist Leverkusen ein bisschen anfälliger geworden, während RB öfter in die Offensive geht.

21. Über Amar Dedić läuft Salzburg erneut an. Der Außenverteidiger sucht den Abschluss, wird jedoch von Andrich zur Ecke abgefälscht. Eben jener Andrich köpft wenig später auch die Ecke aus den Strafraum.

20. Vorne rechts kommen die roten Bullen erstmals in die gefährlichen Bereiche, ehe sie den Ball auf dem Weg in den Strafraum verlieren.

18. Ein Freistoßvariante im rechten Halbfeld misslingt der Werkself komplett, weshalb plötzlich Nene übers Feld marschieren kann. Mit Tempo zieht er am vermeintlich letzten Mann vorbei, doch gleich sieben Spieler von Leverkusen jagen dem Stürmer nach und holen ihn letztlich ein. Umkreist von Rot-Schwarzen verliert Nene den Ball.

16. Mit warmen Applaus versucht das Publikum, den weinenden Konaté aufzumuntern. Ein rabenschwarzer Mittwochabend für RB, die womöglich nicht nur dieses Spiel, sondern auch einen ihrer besten Spieler langfristig verlieren.

14. An der Seitenlinie wärmt sich Dorgeles Nene eilig auf. Für Karim Konaté wird's nicht weitergehen.

13. Plötzlich geht Karim Konaté ohne Fremdeinwirkung zu Boden. Das Knie sackt ihm ein bisschen weg. Leider sieht das gar nicht gut aus.

12. Die Führung basiert auf einem fälschlich gegebenen Elfmeter, dennoch verdient sich Leverkusen dieses 2:0 bereits nach 12 Minuten. Salzburg kann praktisch nichts entgegensetzen.

11. Álex Grimaldo Leverkusen Tooor für Bayer Leverkusen, 2:0 durch Álex Grimaldo

Was für ein Start der Werkself! Grimaldo zirkelt die Kugel mit Vorwärtsspin perfekt in den linken Winkel. Auf so einen Freistoß hat er jetzt schon ein paar Monate warten müssen, doch heute ist es wieder so weit!

11. In halblinker Position legt sich Grimaldo den Ball zurecht...

10. Wieder ist Wirtz im Angriff, dribbelt am Sechzehner an und holt einen Freistoß 18 Meter vor dem Tor heraus.

9. Direkt die Chance zu erhöhen! Hinten passen die Österreicher nicht richtig auf, weshalb Schick den Ball am gegnerischen Fünfer ablaufen und querlegen kann! Mit dem Pass rechnet Schlager und wirft sich auf die Kugel, bevor Wirtz einschieben kann!

8. Florian Wirtz Leverkusen Tooor für Bayer Leverkusen, 1:0 durch Florian Wirtz

Der Doublesieger nimmt das Geschenk an! Wirtz schnappt sich die Kugel, atmet kurz aus und setzt das Leder dann ansatzlos in den rechten Winkel. Keine Chance für Schlager, der ohnehin die falsche Ecke anspringt.

7. Es bleibt beim Elfmeter für die Werkself! Das ist eine brutale Entscheidung für Salzburg, die auch keinesfalls im Sinne des Sports ist. Klare Fehlentscheidung von Mikola Balakin und dem VAR-Team.

6. Die Wiederholung zeigt klar, dass der Ball von Baidoos Bein an den Arm vom Verteidiger springt. Da kann Baidoo rein gar nichts machen, entsprechend sollte das nicht geahndet werden. Der VAR meldet sich bereits.

5. Auf einmal gibt es Elfmeter! Eben wurde noch ein Schuss von Tah geblockt, wenig später rollt schon der nächste Angriff. Wirtz legt quer auf Schick, der wuchtig abzieht und Baidoo letztlich am Arm trifft. Der Schiedsrichter zeigt auf den Punkt!

4. Keine vier Minuten sind gespielt, aber Leverkusen hat schon jetzt alles im Griff. Salzburg kommt mit Ball noch gar nicht in die gegnerische Hälfte.

3. Mit der anschließenden Ecke kann Bayer 04 keine Gefahr entwickeln. Stattdessen darf Schlager abstoßen.

2. Erster Torschuss von Wirtz! Links im Strafraum hat der Youngster seinen Spaß mit Kamil Piątkowski, ehe er aus spitzem Winkel abzieht. Das lange Eck kann Alexander Schlager mit gutem Reflex zumachen!

1. Die Kugel rollt im Rheinland. RB stößt an, spielt den Ball nach hinten und verliert auf der linken Seite direkt die Kugel. Eine Torschussmöglichkeit ergibt sich noch nicht, weshalb die Werkself erstmal neu aufbaut.

1. Spielbeginn

Trotz regnerischen Wetters sieht die BayArena ziemlich voll aus, während beide Teams der Champions-League-Hymne lauschen. Es dauert nicht mehr lange!

Der Ukrainer Mikola Balakin darf die heutige Partie leiten. Dem 35-jährigen Offiziellen assistieren die Linienrichter Oleksandr Berkut und Viktor Matyash.

Ein historischer Blick auf dieses Duell verbietet sich gewissermaßen, denn heute treffen Bayer Leverkusen und RB Salzburg tatsächlich zum ersten Mal in einem Pflichtspiel aufeinander. Immerhin hat die Werkself noch nie gegen ein österreichisches Team verloren. Auf der anderen Seite hat Salzburg nur sechs seiner 18 Duelle mit deutschen Teams gewinnen können.

Ganz so schlimm sieht es für das Team von Pepijn Lijnders nicht aus, obwohl mit Jannis Blaswich und Maurits Kjaergaard ebenfalls zwei große Namen fehlen. Auf die heutige Aufstellung hat das aber keinen großen Einfluss. Im Vergleich zur jüngsten Niederlage gegen den Linzer ASK sitzen Mads Bidstrub und Dorgeles Nene erstmal auf der Bank. Dafür dürfen Bobby Clark und Mamady Diambou starten.

Obwohl die Startelf nur im Detail darauf hindeutet, ist Leverkusen aktuell schwer von Verletzungen gebeutelt. Nur acht von zwölf möglichen Spielern sitzen auf der Bank. Darunter auch der 16-jährige Kaderdebütant Ben Hawighorst. Fast schon zwangsläufig wechselt Xabi Alonso deshalb nur auf zwei Positionen. Matěj Kovář darf im Tor wieder für Lukáš Hrádecký starten. Außerdem besetzt Robert Andrich das Mittelfeld neben Granit Xhaka, weshalb Aleix Garcia zunächst nur zuschaut.

Die Saison als durchwachsen zu bezeichnen, wäre für RB Salzburg eine klare Untertreibung. Das Konzept der vielen jungen Talente fruchtete zuletzt nicht mehr so wie gewünscht. Ausgerechnet die Offensive der Bullen leidet unter Ladehemmung. Sollte der 3:1-Erfolg über Feyenoord am letzten Spieltag als Befreiungsschlag herhalten, ist seitdem wieder Ernüchterung eingekehrt. Nach Niederlagen gegen Blau Weiß Linz und dem LASK ist Salzburg in der Liga nur Sechster, während in der Champions League das Ausscheiden droht.

Die bisherige Saison von Bayer Leverkusen lässt sich wohl am besten als durchwachsen bezeichnen. Obwohl die Werkself erst zwei Niederlagen kassierte, sind sie nur Vierter in der Liga und stehen im Mittelfeld der Champions League. Grund dafür sind viele Unentschieden und eine überraschend schwache Defensive. Entsprechend schwer ist der jüngste vermeintliche Befreiungsschlag gegen Heidenheim einzuschätzen. Das fulminante 5:2 liest sich erstmal gut, aber Zweifler werden vor allem auf die schwachen ersten 20 Minuten mit zwei Gegentoren verweisen. Das Spiel gegen Salzburg dürfte mehr Klarheit bringen.