57. Wie jetzt durch Malen! Der Torschütze vom 0:1 haut den Ball nach einem Steilpass von halbrechts hoch aufs Tor. Courtois reißt seine Arme ebenfalls hoch und wehrt den harten Schuss nach links ins Toraus ab.

56. Real ist jetzt permanent vor der BVB-Gefahrenzone und will den Druck hochhalten. Die Borussia schafft es aber trotzdem, auch immer wieder eigene Ballbesitzphasen einzubauen und Konter zu setzen.

55. Şahin richtet seinen Fokus auf die Abwehr und wechselt Anton für Gittens ein.

53. Bleibt es beim Überraschungs-Coup der Dortmunder, droht Real eine kleine Krise. Es wäre die zweite Niederlage nacheinander in Gruppenphase der Champions League. In der Livetabelle ist Real derzeit sogar nur auf dem 19. Platz. Der BVB grüßt derweil von Rang eins!

52. Chance für Real! Schlotterbeck grätscht eine scharfe Flanke zunächst noch rechtzeitig vor Mbappé zur Seite. Am rechten Pfosten kommt danach aber Lucas Vázquez noch dran und drückt den Ball aus kurzer Distanz aufs Tor. Kobel passt auf und pariert mit seinen Händen zur Ecke.

50. Der BVB findet ist weiter hellwach! Nmecha läuft Real im eigenen Sechzehner aufmerksam an und holt für Schwarz-Gelb so eine Ecke heraus, obwohl Real den vorherigen Angriff bereits geklärt hatte. Genau diese Präsenz und Aufmerksamkeit braucht der BVB jetzt im zweiten Durchgang.

47. Real beginnt gleich mit deutlich mehr Offensiv-Power. Die Madrilnen finden beim ersten Angriff nach Wiederbeginn keine Lücke in der BVB-Abwehr und bemühen daher die Distanz. Eder Militão schiebt einen Flachschuss zu weit links am Tor vorbei.

46. Durchgang zwei läuft! Gewinnt der BVB tatsächlich bei Real? Rund 45 Minuten trennen Schwarz-Gelb noch!

45. +2 Halbzeitfazit:

Im Bernabéu ist Pause und der BVB führt bei Real Madrid mit 2:0! Die Dortmunder fanden im ersten Durchgang von Beginn an gut ins Spiel und ließen die zunächst spielbestimmenden, aber ideenlosen Madrilenen auch nicht zu Torchancen kommen. In der 30. Minute folgte daraufhin die erste Gelegenheit für den BVB, die Malen eiskalt zum überraschenden 0:1 verwerte. Danach strauchelte Real weiter und kassierte nur vier Minuten später sogar das 0:2 durch Gittens. Erst nach dem Doppelschlag der Dortmunder wachte dann auch das Star-Ensemble von Carlo Ancelotti auf und vergab mehrere Großchancen für den Anschlusstreffer. Bei der besten Gelegenheit verzweifelten Rodrygo und Bellingham in einer Szene zweimal an der Latte (37.).

43. Kann der BVB die 2:0-Führung erstmal in die Pause retten? Die wilden Minuten der Königlichen von eben sind erstmal beendet. Dortmund steht tief und erwartet Real im zugestellten Strafraum.

41. Es geht weiter hin und her! Der BVB spielt eine Konter-Chance geradlinig aus und prüft Courtois mit einem Flachschuss von Gittens. Der Real-Keeper boxt den Ball erneut souverän zur Ecke.

39. Spektakel! Real will das Anschlusstor und Dortmund macht sogar fast das 0:3! Brandt schaut aus der Distanz kurz hoch aufs Tor und wuchtet den Ball danach mit einem Hammer aufs lange Eck. Courtois kratzt die Kugel mit einer Flugparade stark von der Linie.

37. Doppeltes Latten-Pech für Real! Jetzt sind die Madrilenen wach und angestachelt. Rodrygo trifft im Fünfer zunächst mit einem artistischen Schuss im Fallen die Latte. Kurz danach kann Bellingham den Nachschuss ebenfalls nicht verwerten und lässt auch nur das Alu erklingen. Glück für Dortmund!

Der BVB legt gleich nach! Wow! Real ist zu schläfrig in der Abwehrarbeit und lässt Malen von rechts ungestört in den Fünfer flanken. Gittens ist der einzige Dortmunder vor dem Tor, setzt sich trotzdem gegen die Real-Abwehr durch und drückt den Ball von links ins Netz.

33. Wie reagieren die Königlichen? Während im Auswärtsblock mit bekannten Europapokal-Gesängen gefeiert wird, muss von Real jetzt mehr kommen.

Der BVB führt im Bernabéu! Ausgangspunkt ist ein Fehler von Lucas Vázquez im eigenen Sechzehner, woraufhin Guirassy den Ball auf engstem Raum perfekt hinter die Kette zu Malen durchschiebt. Der Niederländer läuft durch und haut den Ball rechts neben Courtois ins kurze Eck.

28. Lucas Vázquez taucht im rechten Fünfer-Eck der Dortmundr auf und will Mbappé mit einem Querpass bedienen. Schlotterbeck macht die Tür zu und blockt den Ball mit der Seite ab.

27. Momentan bietet der BVB den Königlichen nichts an. Die Dortmunder sind im eigenen Passspiel sicher und setzen auch nach Ballverlusten sofort energisch mit zwei Spielen nach.

24. Und so läuft das Heimspiel von Real bislang wie schon so oft gesehen: Die Madrilenen überzeugen nicht und warten auf ihren Moment. Ähnliche Erfahrungen haben im Bernabéu auch schon Union Berlin und zuletzt der VfB Stuttgart gemacht. Kann der BVB heute aus deutscher Sicht auch mal einen Punkt oder mehr entführen?

21. Bislang ist das Passspiel von Real aber noch zu unsauber, um bei Ballgewinnen direkt durchzustarten. Nach einem Stockfehler von Sabitzer schenkt Vinícius Junior die Kugel direkt wieder mit einem Fehlpass ab.

19. Die eigenen Ballbesitzphasen sind für den BVB heute besonders wichtig. So wird auch das Bernabéu nicht laut, sondern ungeduldig. Noch wichtiger ist nur die Abwehrarbeit danach. Legt Real bei Kontern mit Mbappé und Co. erstmal los, wirds sofort brenzlig...

16. Eder Militão will die Borussia mit einem ganz langen Schlag überraschend und knallt den Ball vom eigenen Strafraum bis in die gegnerische Hälfte und in Richtung Vinícius Junior. Der Ball landet schlussendlich unerreichbar im Seitenaus.

14. ...landet auch mal wieder im gegnerischen Strafraum! Gittens will auf der linken Seite für Torgefahr sorgen, rutscht aber bei der Ballmitnahme leicht weg. Der Steilpass danach verunglückt daher etwas und landet nicht bei Brandt, sondern Courtois.

13. Mit mehr Ballbesitz im Mittelfeld pusten die Dortmunder durch und nehmen Real wieder den Schwung der letzten Minuten. Der Ball läuft sicher durch die eigenen Reihen und...

10. Die Hausherren machen erstmals Druck! Die vielen Standards vor dem BVB-Kasten gehen weiter durch zwei Ecken von Modrić. Real setzt sich jetzt vorne fest.

8. Real wird durch Standards gefährlich! Einen Freistoß von Modrić kann der BVB noch klären, danach haut allerdings Mbappé von links aus dem Rückraum drauf. Bensebaïni streckt seinen Po raus und fälscht den Schuss so zur Ecke ab.

6. Der BVB mit der ersten Annäherung! Malen reist auf der rechten Außenbahn ein kleines Loch in der Real-Abwehr und schiebt den Ball quer hinter die Kette. Guirassy steht frei und schießt die Kugel aus schwieriger Position etwas zu unplatziert in die Arme von Courtois.

5. Reals erster Angriff endet zugleich mit der ersten Ecke. Die Hereingabe von Altmeister Modrić landet aber nur in der BVB-Abwehr. Schlotterbeck köpft den Ball aus der Gefahrenzone.

3. Nach einer Balleroberung von Bensebaïni nimtm Gittens auf dem linken Flügel erstmals Tempo auf. Lucas Vázquez und Eder Militão halten den Dortmunder gemeinsam auf.

2. Von den Rängen bekommt der BVB heute Unterstützung von rund 4.000 Fans im Gästeblock. Der BVB-Anhang ist direkt lautstark zu hören.

1. Der Ball rollt! Beide Teams tragen ihre bekannten Farben: Real spielt in weiß, der BVB in gelb.

Die Seitenwahl mit Schiri István Kovács aus Rumänien geht an den BVB und Julian Brandt. Die Dortmunder werden gleich anstoßen.

Im Bernabéu steigt die Spannung. Die Real-Fans singen sich schon mal warm und zücken ihre Schals für die bekannte Hymne "Hala Madrid". Weiter geht's gleich mit der Champions-League-Hymne.

BVB-Trainer Nuri Şahin rotiert nach dem 2:1-Sieg in der in der Bundesliga gegen St. Pauli dreimal: In der Abwehr soll Niklas Süle die Real-Stars stoppen, der ebenso neu ins Team kommt wie Felix Nmecha und Jamie Gittensk. Waldemar Anton, Pascal Groß und Emre Can müssen dafür auf die Bank.

Personell setzt Real-Trainer Carlo Ancelotti heute im Mittelfeld wieder auf Routinier Luka Modrić. Offensiv stehen beim amtierenden Champions alle Stars auf dem Feld: Kylian Mbappé, Vinícius Junior, Jude Bellingham und Rodrygo spielen alle von Anfang an.

Die Generalprobe für die Neuauflage des Endspiels verlief für Real dagegen positiv: Die Königlichen gewannen auswärts bei Celta Vigo mit 2:1 und blieben damit auch im zehnten Ligaspiel unbesiegt. Nach dem BVB-Duell steigt für Real am kommenden Spieltag direkt der El Clásico gegen den FC Barcelona. Die Katalanen sind in La Liga aktuell Spitzenreiter mit drei Punkten Vorsprung vor Real.

Während der BVB auch in dieser Saison wieder mit altbekannten Leistungsschwankungen zu kämpfen hat, wird ein Mann im Bernabéu derweil schmerzlich vermisst: Toni Kroos. Ohne den deutschen Taktgeber im Mittelfeld präsentieren sich die Königlichen in der neuen Spielzeit bislang vor allem spielerisch noch zu harmlos. Auch mit Superstar Kylian Mbappé auf dem Platz ist Real nur selten dominant und verlor zuletzt sogar in Lille überraschend mit 0:1.

143 Tage nach der 0:2-Niederlage im Champions-League-Finale von Wembley hat Borussia Dortmund heute Abend die Chance zur Revanche bei Real Madrid. Favorit ist der BVB auch bei der Neuauflage nicht. Hoffnung auf eine Überraschung im Bernabéu macht bei Schwarz-Gelb aber die bislang tadellose Bilanz in der Königsklasse: Dortmund reist mit zwei Siegen, 10:1-Toren und sogar als Tabellenführer nach Madrid.