62. Ramy Bensebaïni Dortmund Einwechslung bei Borussia Dortmund: Ramy Bensebaïni

62. Yan Couto Dortmund Auswechslung bei Borussia Dortmund: Yan Couto

62. Maximilian Beier Dortmund Einwechslung bei Borussia Dortmund: Maximilian Beier

62. Julian Brandt Dortmund Auswechslung bei Borussia Dortmund: Julian Brandt

61. Felix Nmecha Dortmund Einwechslung bei Borussia Dortmund: Felix Nmecha

61. Pascal Groß Dortmund Auswechslung bei Borussia Dortmund: Pascal Groß

59. Die richtig forsche Gangart schlägt der BVB nicht mehr an. Man versucht, den Ball zu halten. Das gelingt aber in dieser Phase nicht ganz so gut.

57. Erstmals im zweiten Durchgang zeigen die Gäste Offensivbemühungen. Jetzt tritt auch mal der Deutsche in den Reihen von Celtic in Erscheinung. Nicolas Kühn kommt zum Rechtsschuss, der aber gerät zu harmlos und lockt Gregor Kobel nicht aus der Reserve.

55. Jetzt taucht Julien Duranville bei seinem Champions-League-Debüt rechts im Sechzehner auf. Den flachen Rechtsschuss lenkt Kasper Schmeichel am langen Eck vorbei.

54. Julien Duranville setzt sich auf der rechten Seite durch, bringt den Ball flach zu8r Mitte. And er Strafraumgrenze schießt Julian Ryerson sofort mit dem rechten Fuß. Kasper Schmeichel ist gefordert und pariert.

53. Dortmund hat weiterhin alles im Griff. Nach Belieben wird dort in der gegnerischen Hälfte kombiniert. Im Moment sucht man nicht konsequent nach den Lücken.

51. Mit einem Doppelpass gelangt der BVB links in die Box. Julian Brandt sucht dann noch einmal Pascal Groß. Der mag einfach nicht aufs Tor schießen und sucht eine weitere Anspielstation, findet die aber nicht.

48. Julien Duranville Dortmund Einwechslung bei Borussia Dortmund: Julien Duranville

48. Karim Adeyemi Dortmund Auswechslung bei Borussia Dortmund: Karim Adeyemi

47. Adeyemi verletzt! Karim Adeyemi greift sich hinten an den rechten Oberschenkel. Kurz darauf setzt sich der Dreierpacker auf den Rasen. Das Schaut nicht gut aus. Es wird schnell klar, dass die Partie für ihn an dieser Stelle zu Ende geht.

46. Ohne personelle Veränderungen schickt Nuri Şahin seine Mannschaft in den zweiten Spielabschnitt.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +1 Halbzeitfazit:

Welch ein furioser Auftritt von Borussia Dortmund! Der BVB führt zur Pause gegen Celtic Glasgow auch in der Höhe verdient mit 5:1. Gleich der erste zielgerichtete Angriff der Hausherren führte zu einem Elfmeter, den Emre Can zur Führung nutzte. Zwar kamen die Gäste umgehend recht glücklich zum Ausgleich, das aber beeindruckte die Schwarz-Gelben in keinster Weise. Die Westfalen waren um eine sofortige Antwort nicht verlegen und avancierten nun zur klar besseren Mannschaft. Und es stellte sich bei den Borussen einfach kein Gefühl der Sättigung ein. Die Männer Nuri Şahin blieben gierig, marschierten immer weiter. Und insbesondere der dreifache Torschütze Karim Adeyemi war überhaupt nicht zu halten. Für den schottischen Double-Gewinner kann es fortan nur noch um Schadensbegrenzung gehen, die Bhoys müssen fast schon hoffen, dass der BVB den einen oder anderen Gang zurückschaltet.

45. +1 Ende 1. Halbzeit

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

42. Karim Adeyemi Dortmund Tooor für Borussia Dortmund, 5:1 durch Karim Adeyemi

Noch immer hat der BVB nicht genug. Die Borussen gehen weiter drauf, zwingen den Gegner zu Fehlern. So versäumt es Celtic, die Angelegenheit am eigenen Sechzehner zu klären. Daizen Maeda verliert den Ball und Karim Adeyemi bedankt sich, schießt aus halbrechter Position mit dem linken Fuß flach ins kurze Eck und schnürt den Dreierpack.

40. Serhou Guirassy Dortmund Tooor für Borussia Dortmund, 4:1 durch Serhou Guirassy

Diesmal darf Serhou Guirassy den Foulelfmeter ausführen, schießt mit dem rechten Fuß aufs linke Eck. Zwar riecht Kasper Schmeichel, doch der Ball ist zu scharf und platziert getreten. Der Stürmer netzt zum zweiten Mal in dieser Champions-League-Saison ein.

39. Elfmeter für Borussia Dortmund! Yan Couto flankt von der rechten Strafraumkante. In der Box versucht Karim Adeyemi, den Ball unter Kontrolle zu bringen. Arne Engels tritt ihm plump gegen den Fuß und verursacht einen glasklaren Strafstoß.

37. Von links sucht Julian Ryerson den Weg in den Sechzehner, hat den Blick für Pascal Groß und bedient diesen mit einem kurzen Pass. Dessen Rechtsschuss wird von Kasper Schmeichel unten aus dem langen Eck gefischt.

34. Durchs Zentrum nimmt Karim Adeyemi Fahrt auf, zieht jetzt von außerhalb des Sechzehners ab. Der Linksschuss fliegt rechts am Kasten von Kasper Schmeichel vorbei.

32. Pascal Groß Dortmund Gelbe Karte für Pascal Groß (Borussia Dortmund)

Pascal Groß kommt gegen Arne Engels zu spät, steigt diesem auf den Fuß und fängt sich seine erste Gelbe Karte der laufenden Spielzeit ein.

29. Karim Adeyemi Dortmund Tooor für Borussia Dortmund, 3:1 durch Karim Adeyemi

Auch die nächste Ecke von Pascal Groß führt nicht direkt zu einem Torabschluss, doch dann holt sich Karim Adeyemi den Ball. An der linken Strafraumgrenze schaut der Angreifer kurz hoch und packt dann mit dem linken Fuß ein gewaltiges Geschoss aus. Der Ball rauscht fulminant oben ins kurze Eck. Kasper Schmeichel hat abermals das Nachsehen.

26. Pascal Groß tritt die nächste Dortmunder Ecke. Die gerät etwas zu hoch für Nico Schlotterbeck, der nicht so richtig hinter die Kugel kommt und seinem Kopfball nicht genug Druck geben kann. Für Kasper Schmeichel wird das so zu einer leichten Fangübung.

24. Eine Flanke von der linken Seite findet auf Höhe des zweiten Pfostens zu Nico Schlotterbeck. Der hohe Ball ist schwer zu verarbeiten, der Innenverteidiger bekommt das volley auch nicht so richtig hin.

23. Julian Brandt glänzt links in der Box mit der Hacke, legt so für Serhou Guirassy auf. Dieser kommt zum Abschluss, findet aber keinen Weg vorbei an Kasper Schmeichel.

20. Sporadisch spielen die Gäste mit, doch insgesamt hat die Borussia einfach mehr zu bieten. Da ist deutlich mehr Qualität unterwegs. Das möchte der BVB auch weiterhin zeigen und umsetzen. Ans Verwalten der Führung denkt in Dortmund derzeit niemand.

18. Dortmund bleibt am Drücker. Julian Brandt spielt in den Lauf von Pascal Groß. Halbrechts in der Box scheut dieser den Torabschluss, entscheidet sich für den Pass in die Mitte. Der gelingt nicht genau genug und Celtic kann klären.

16. Abermals glänzt Julian Brandt mit einem feinen Pass. Jamie Gittens taucht links in der Box auf und feuert mit dem linken Fuß aufs kurze Eck. Kasper Schmeichel reißt den rechten Arm hoch und pariert.

14. Pascal Groß kümmert sich um den ersten Eckstoß für den BVB, findet mit seiner Hereingabe den Schädel von Serhou Guirassy. Dessen Kopfball gerät nicht platziert genug und wird von Kasper Schmeichel gehalten.

11. Karim Adeyemi Dortmund Tooor für Borussia Dortmund, 2:1 durch Karim Adeyemi

Im Gegenzug bekommen die Westfalen schon wieder Tempo rein. Nach einer starken Ballsicherung von Serhou Guirassy, spielt Julian Brandt den Ball wunderbar in die Spitze und in den diagonalen Laufweg von Karim Adeyemi. Dieser marschiert halblinks in den Sechzehner, schießt mit dem linken Fuß. Der Ball wird von Auston Trusty abgefälscht. So ist Kasper Schmeichel ohne Abwehrchance. Für Adeyemi bedeutet das den ersten Saisontreffer in der Königsklasse.

9. Daizen Maeda C. Glasgow Tooor für Celtic FC, 1:1 durch Daizen Maeda

Von der rechten Seite segelt der Ball in den Dortmunder. Am Torraum bietet sich Emre Can die Gelegenheit, per Kopf zu klären, erwischt die Kugel aber nicht richtig. Direkt dahinter befindet sich Daizen Maeda und kann praktisch gar nichts dafür, dass das Ding von seinem Körper aus kurzer Distanz in den Kasten springt und ihm das zweite Saisontor in dieser Ligaphase beschert.

7. Emre Can Dortmund Tooor für Borussia Dortmund, 1:0 durch Emre Can

Emre Can übernimmt die Verantwortung, tritt zum Foulstrafstoß an. Mit dem rechten Fuß setzt der BVB-Kapitän den Ball mittig oben in die Kiste. Kasper Schmeichel fliegt ins rechte Eck und ist ohne Chance. Can trifft erstmals in dieser Champions-League-Saison.

6. Kasper Schmeichel C. Glasgow Gelbe Karte für Kasper Schmeichel (Celtic FC)

Neben dem verursachten Strafstoß gibt es auch noch Gelb für Torwart Kasper Schmeichel.

6. Elfmeter für Borussia Dortmund! Jamie Gittens führt den Ball, möchte abspielen, doch die Kugel springt von Callum McGregor zurück in seinen Lauf. Plötzlich hat der Flügelflitzer freie Bahn, möchte in der Box links an Kasper Schmeichel vorbei und wird zu Fall gebracht. Der Pfiff ertönt.

4. Dann gelangen die Borussen in einen Umschaltmoment. Am Ende spielen das die Schwarz-Gelben nicht gut aus. Und Karim Adeyemi bleibt mittig an der Strafraumgrenze hängen.

3. Arne Engels bringt die Ecke von der linken Seite herein. Serhou Guirassy klärt für den BVB. Kurz darauf kehrt Emre Can auf den Rasen zurück.

2. Nach dem ersten Schreck steht Emre Can jetzt wieder, ist einer schweren Knieverletzung offenbar entkommen, muss aber erstmal zur Seitenlinie - und das bei einem Eckstoß für die Gäste.

1. Noch hat der Sekundenzeiger keine Runde vollendet, das überstreckt Emre Can bei einem Ausfallschritt das Knie. Das schaut nicht gut aus.

1. Spielbeginn

Zum fünften Mal treffen die beiden Vereine in einem Pflichtspiel aufeinander. Bislang begegnete man sich einzig im UEFA Cup. Gleich das erste Aufeinandertreffen im September 1987 ging an die Schotten (2:1). Die drei anderen Begegnungen gewann der BVB – in den zwei Partien zu Hause ohne Gegentreffer. In beiden K.o.-Duellen mit Hin- und Rückspiel kam Dortmund weiter. Das letzte Zusammen treffen liegt 32 Jahre zurück.

Celtic konnte in der laufenden Spielzeit alle neun Pflichtspiele für sich entscheiden. In der schottischen Premiership haben die Bhoys in sechs Begegnungen kein einziges Gegentor kassiert. Folglich ist der Meister Tabellenführer, doch der FC Aberdeen hält bislang Schritt. Letztmals nicht siegreich war man Anfang April im Old Firm bei den Rangers (3:3). Die letzte Pleite setzte es Anfang März bei den Heart of Midlothian (0:2). Seither ist man 21 Pflichtspiele ungeschlagen.

Darüber hinaus zeigte sich der BVB zuletzt von seinem bösen Ausrutscher in Stuttgart erholt. Von den Schwaben wurden die Westfalen mit 5:1 abgefertigt und mussten ihre erste und einzige Saisonniederlage hinnehmen. Am vergangenen Freitag reagierte man mit einem 4:2-Heimsieg gegen Bochum. Als Tabellenfünfter der Bundesliga ist man vorn dabei und tanzt auf allen Hochzeiten, mischt also auch noch im DFB-Pokal mit. Zu Hause stehen die Schwarz-Gelben saisonübergreifend bei sechs Pflichtspielsiegen in Folge, seit acht Partien ist man im Signal Iduna Park ungeschlagen. Die letzte Niederlage setzte es hier Anfang April, bei einem 0:1 gegen Stuttgart.

Mit dieser Partie begeben wir uns in die oberen Tabellenregionen, wobei das Ranking nach einem Spieltag natürlich noch nicht sehr aussagekräftig ist. Dennoch erleben wir hier zwei zum Auftakt siegreiche Mannschaften. Celtic gewann daheim gegen Slovan Bratislava mit 5:1, die Borussen setzten sich 3:0 in Brügge durch.

Im Vergleich zum 4:2-Sieg am Freitag gegen Bochum belässt Nuri Şahin Dortmunds Startelf vollkommen unverändert. Und ganz genauso handhabt es sein Gegenüber Brendan Rodgers, der die Anfangsformation vom 6:0 am Samstag bei St. Johnstone heute wieder aufs Feld schickt.