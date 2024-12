23. Der BVB tut sich im Aufbau enorm schwer! Barcelona läuft hoch an und erzwingt dadurch viele Fehlpässe aus Dortmunds Viererkette heraus. Nur selten schaffen es die Gastgeber aktuell kontrolliert über die Mittellinie.

20. Erneut wird Lamine Yamal auf seiner rechten Seite nicht energisch genug gestellt, der Spanier zieht nach innen und visiert mit seinem Flachschuss die rechte Ecke an. Kobel ist trotz verdeckter Sicht schnell genug unten und pariert zur Seite.

19. Die Anfangsphase ist vorbei und Barcelona hat insgesamt mehr vom Spiel. Der spanische Tabellenführer findet mit dem Ball bessere Lösungen und sorgt im letzten Drittel mit viel Bewegung für deutlich mehr Gefahr als Schwarz-Gelb im Ballbesitz.

17. Sabitzer schießt drüber! Duranville bereitet Dortmunds beste Chance durch einen beherzten Antritt auf der rechten Seite vor. Der Belgier spielt den Ball flach quer auf Sabitzer, der mit dem ersten Kontakt aus rund acht Metern den Abschluss sucht und die Kugel über die Latte setzt!

14. Raphinha legt den Ball knapp vorbei! Barcelona verlagert die Kugel nach rechts zu Lamine Yamal und der Youngster macht das Leder mit einer Hereingabe per Außenrist richtig scharf. Erneut ist Raphinha der Abnehmer, doch die Kugel ist nach dem Aufticken schwer zu nehmen und deswegen setzt der Spielführer der Gäste die Kugel mit dem ersten Kontakt rund einen Meter am rechten Pfosten vorbei.

11. Der Ball läuft bei den Katalanen sehr flüssig und mit viel Tempo durch die eigenen Reihen. Lamine Yamal bekommt 18 Meter vor dem Tor des BVB zu viel Platz und probiert es einfach mal - die Kugel fliegt mittig in Kobels Arme.

8. Erstmals nähern sich die Schwarz-Gelben an, weil Guirassy den Ball nach einem Laufduell gut behauptet und auf Sabitzer durchsteckt. Der Österreicher scheitert aus halblinker Position an Iñaki Peña, dann geht die Fahne des Assistenten hoch, weil Dortmunds Stürmer zu Beginn der Aktion im Abseits stand.

6. Dortmund versucht kompakt zu stehen, doch bei den Spaniern blitzt die individuelle Klasse bereits in der Anfangsphase deutlich auf. Dani Olmo und Lamine Yamal haben in der Offensive schon Akzente setzen können.

3. Doppelchance für die Gäste! Die Katalanen überspielen Dortmund mit einem tiefen Ball und dann wird es bei flachen Hereingaben von der Seite doppelt gefährlich: Zuerst kommt Lewandowski nahe des Fünfmeterraums nicht zum Abschluss und kurz darauf rutscht Raphinha am langen Pfosten einen Moment zu spät in die scharfe Hereingabe von rechts.

2. Der BVB ist von Beginn an sehr präsent, setzt in Zweikämpfen energisch nach und stellt Passwege gegen den Ball sehr gut zu.

1. Mit etwas Verspätung geht es los und Barcelona stößt an!

1. Spielbeginn

Wie sieht die aktuelle Form der beiden Mannschaften aus? Der BVB hat in den letzten fünf Spielen drei Siege und zwei Remis eingefahren. Gegen den FC Bayern und im Borussia-Derby gegen Mönchengladbach reichte es jeweils für ein 1:1. Bei Barcelona sieht die Formkurve mit zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Spielen ähnlich gemischt aus. In der Königsklasse haben beide Teams bisher aber überzeugt!

Es ist erst das dritte Champions-League-Spiel zwischen Borussia Dortmund und den Katalanen überhaupt! Erstmals trafen die beiden Teams in der Gruppenphase der Saison 2019/20 aufeinander: Im Ruhrgebiet hielt der BVB ein 0:0, im Camp Nou setzte es jedoch ein 1:3 und trotzdem zogen beide Teams damals in die K.O.-Phase ein. Beim FC Barcelona spielten damals noch große Vereinslegenden wie Lionel Messi oder Sergio Busquets. Unter Hansi Flick fanden die Gäste in dieser Saison zurück zu alter Stärke, sodass der Kampf um die spanische Meisterschaft nach jahrelanger Dominanz von Real Madrid erstmals wieder richtig spannend ist.

Der FC Barcelona musste sich am Wochenende mit einem 2:2 gegen Betis Sevilla zufrieden geben und kassierte den ärgerlichen Ausgleich in der späten Nachspielzeit. Dadurch lässt Hansi Flicks Team wichtige Punkte im Kampf um die spanische Meisterschaft liegen, an der Startelf rüttelt der ehemalige Nationaltrainer dennoch nicht: Im Sturm kehrt Lewandowski an alte Wirkungsstätte zurück, über die Flügel sollen ihn Raphinha und Spaniens EM-Held Lamine Yamal bedienen. Barcas Kasten hütet in Abwesenheit des langzeitverletzten ter Stegen weiterhin Iñaki Peña.

Bei den Schwarz-Gelben haben sich Nuri Şahins Verletzungssorgen in den letzten Tagen wieder vergrößert: Anton und Brandt hatten schon in Mönchengladbach gefehlt, nun kommen mit Beier und Süle zwei weitere Ausfälle hinzu. Süle wird von Can ersetzt, der heute zum wiederholten Male neben Schlotterbeck als Innenverteidiger gefragt ist. Im Mittelfeld rotiert Groß auf die Bank und Duranville steht in der Startelf. Für Beier übernimmt Reyna - der Amerikaner bekommt damit den Vorzug gegenüber Malen. Adeyemi ist zumindest als Joker eine Option.

Obwohl am Dienstag bereits zahlreiche Mannschaften ihr sechstes Spiel absolviert haben, befinden sich der BVB und Barca in der Tabelle noch immer unter den Top 8. Beide Teams haben zwölf Punkte gesammelt und bisher nur jeweils ein Spiel verloren - Dortmund unterlag Real Madrid und die Katalanen kassierten am ersten Spieltag in Monaco eine Niederlage. Die Spanier stehen nur dank der minimal besseren Tordifferenz vor der Borussia auf Platz sechs. Vorzeitig fürs Achtelfinale können sich die Kontrahenten heute Abend nicht qualifizieren, doch es wäre ein großer Schritt in Richtung direkte Qualifikation.