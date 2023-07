44. Alex Morgan USA Elfmeter verschossen von Alex Morgan, USA



43. Die Unparteiische schaut sich die Szene am Monitor an und braucht eine Weile, um die Szene nochmal zu beurteilen. Es ist eine knifflige Szene, weil die Amerikanerin zwar getroffen wird, aber auch ganz leicht der Ball im Spiel ist. Nach langer Überlegung entscheidet sie jedoch auf Elfmeter für die USA!

40. Nach einem Kontakt im Sechzehner geht Rodman zu Boden. Thị Loan Hoàng trifft bei ihrer Grätsche Rodman am Fuß und Karboubi bekommt ein Signal vom VAR.

37. Wenn die Vietnamesinnen in die gegnerische Hälfte kommen, wird es deutlich lauter im Eden Park. Viele Anhänger sind mit dabei, um die Debütnationalmannschaft lautstark zu unterstützen.

35. Ein Eckball diesmal von der linken Seite fliegt durch den Sechzehner an den zweiten Pfosten, wo Julie Ertz frei zum Kopfball kommt. Aus sechs Metern Distanz trifft sie den Kopfball aber nicht ordentlich, der dadurch ungefährlich bleibt. Da muss die Innenverteidigerin eigentlich mehr draus machen.

33. Nach etwas mehr als einer halben Stunde können die Vietnamesinnen mit diesem Ergebnis durchaus zufrieden sein. Klar, die USA ist die deutlich bessere Mannschaft mit haufenweise Torabschlüssen, doch bisher ist der Rückstand gering. Zudem wirken die WM-Debütantinnen bemüht, auch wenn im Spiel nach vorne noch nicht so viel geht.

31. Mittlerweile gibt es Chancen im Minutentakt für die Amerikanerinnen. Wieder kommt eine hohe Flanke in den Sechzehner gesegelt, aber Trần kann den Ball vor Ertz wegfausten. Die Kugel landet jedoch in der zweiten Reihe bei Horan, die aus 18 Metern abzieht. Ihr Abschluss aus zentraler Position geht nur knapp am Pfosten vorbei.

29. Morgan verpasst das 2:0 nur haarscharf! Von der linken Außenbahn zieht Sullivan in die Mitte und bringt einen herausragenden Steckpass zu Alex Morgan in den Sechzehner. Die Vorlagengeberin zum 1:0 kontrolliert den Pass mit einem Kontakt und sucht mit dem zweiten sofort den Abschluss. Ihr Schuss aus 13 Metern und leicht spitzem Winkel aus halblinker Position geht nur hauchdünn am rechten Pfosten vorbei. Da wäre Trần im Kasten Vietnams machtlos gewesen.

27. Das 2:0 ist eigentlich nur eine Frage der Zeit. Immer wieder tauchen die US-Kickerinnen am gegnerischen Sechzehner auf, doch in dieser Phase sitzt der letzte Pass meistens nicht. Hier müssen sie konzentrierter werden.

25. Es gibt den ersten Eckball der Begegnung. Smith setzt sich am Sechzehner gegen zwei Gegenspielerinnen durch, ihr Abschluss wird aber geblockt. Von der rechten Seite bringt DeMelo die Hereingabe in den Sechzehner, die Flanke ist jedoch ein wenig zu hoch angesetzt. So kommt keine der Mitspielerinnen zum Kopfball.

22. Erneut kommen die Titelverteidigerinnen gefährlich in den Sechzehner, erneut ist der weite Ball das richtige Mittel. Auf der rechten Seite kommt das Leder zu Rodman, die in den Sechzehner auf die Grundlinie marschiert und dann locker nach hinten ablegt. Im Sechzehner steht DeMelo zur Abnahme bereit und schließt direkt ab. Aber Thị Thu Thương Lương steht goldrichtig und blockt den Schuss aus zehn Metern und verhindert damit den 0:2 Rückstand.

20. Nur selten haben die golden star women warriors mal die Chance das Spiel in Ruhe aufzuziehen. Meistens wird die ballführende Spielerin von zwei, häufig drei Gegnerinnen attackiert und sie müssen die Kugel unkontrolliert klären. Das Pressingverhalten der US-Fußballerinnen ist mustergültig.

17. Vietnam ist um eine Reaktion bemüht und bekommt mal die Möglichkeit zum Kontern. Sofort wird die Kugel in den Lauf von Như Huỳnh Như Huỳnh gespielt, die sich jedoch in einer Eins-gegen-Fünf-Situation wiederfindet und demnach keine Chance hat, irgendwie in Richtung Abschluss zu kommen.

14. Sophia Smith USA Tooor für USA, 1:0 durch Sophia Smith

Ist das fantastisch gespielt! Lindsey Horan schnappt sich den Ball an der Mittellinie und spielt einen starken Eröffnungspass an den gegnerischen Sechzehner. Und dann wird gezaubert. Alex Morgan sieht, dass Smith durchstartet und verlängert die Kugel mit der Hacke in den Sechzehner und perfekt in den Lauf von Smith. Die WM-Debütantin nimmt die Kugel einmal mit und schiebt den Ball aus sieben Metern durch die Beine von Trần in die Maschen. Das ist herausragend gespielt und so haben die Vietnamesinnen kaum eine Chance das zu verteidigen. Der Treffer ist natürlich verdient und wird den Amerikanerinnen nun Rückenwind geben.

12. Vor allem Lindsey Horan ist in den Anfangsminuten sehr aktiv. Die Kapitänin, die statt Sauerbrunn die Kapitänsbinde trägt, bereitet ihren Gegnerinnen auf der linken Seite einige Probleme.

10. Mittlerweile setzen sich die US-Fußballerinnen in der gegnerischen Hälfte fest und suchen immer wieder die hohen, weiten Bälle in Richtung Sechzehner. Der erste zählbare Schuss auf den Kasten bleibt jedoch noch aus.

8. Wieder findet ein langer Ball hinter die Kette Lindsey Horan, die alleine vor dem Kasten auftaucht und aus acht Metern halblinker Position abschließen kann. Thị Kim Thanh Trần, die Keeperin, reagiert jedoch überragend und lenkt die Kugel mit einer Glanzparade am linken Pfosten vorbei. Doch der Treffer hätte ohnehin nicht gezählt, weil die Unparteiische den Angriff wegen eines Fouls von Rodman abgepfiffen hatte.

6. Schon in den Anfangsminuten zeichnet sich das erwartbare Bild. Die USA übernimmt Großteile des Ballbesitzes und sie marschieren stets in Richtung gegnerischen Sechzehner. Doch die Vietnamesinnen verteidigen leidenschaftlich, schmeißen sich in jeden Zweikampf und versuchen die Rekordweltmeisterinnen am Abschluss zu hindern.

4. Weiter geht's und die Amerikanerinnen kommen zu ihren ersten Abschluss. Girma bringt aus der Innenverteidigung einen Chippass hinter die Kette zu Horan, die den Ball im Sechzehner aber nicht richtig verarbeiten kann. Irgendwie landet die Kugel über Umwege bei Morgan, die sich dreht und aus acht Metern abschließt. Doch zwei Vietnamesinnen werfen sich in ihren Abschluss und verhindern den frühen Rückstand.

2. Nach knapp einer Minute hat Vlatko Andonovski schon einige Sorgenfalten auf der Stirn. Nach einem Zusammenprall mit Thị Thu Trần bleibt Trinity Rodman auf dem Boden liegen, weil sie ungünstig auf den Rücken gefallen ist. Sie kann jedoch ohne Trage das Feld verlassen und es scheint als könne sie weiterspielen.

1. Der Ball rollt und Như Huỳnh hat den ersten Kontakt für Vietnam in einer Fußballweltmeisterschaft. Nach dem Anstoß machen die US-Fußballerinnen aber sofort Druck und erobern sich die Kugel.

1. Spielbeginn

Die Spielerinnen stehen bereit und die Unparteiische der heutigen Begegnung Bouchra Karboubi aus Marokko führt die Protagonistinnen aufs Spielfeld. Die Nationalhymnen erklingen und gleich kann es losgehen! Wir freuen uns auf 90 packende Minuten.

Zwischen Vietnam und den USA ist es somit das erste Aufeinandertreffen. Die US-Fußballerinnen haben inzwischen wettbewerbsübergreifend zwölf WM-Spiele in Folge gewonnen. Das letzte Unentschieden war in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft von 2015. Gelingt der USA der 13. Sieg in Folge oder schaffen die Vietnamesinnen die Riesenüberraschung. Ab 13:00 Uhr Ortszeit wissen wir mehr.

Die vietnamesische Nationalmannschaft stellt sich wenig überraschend sehr defensiv auf. Cheftrainer Mai Đức Chung bringt eine Fünferkette aufs Spielfeld. Davor agieren vier Mittelfeldspielerin und in der alleinigen Spitze beginnt Như Huỳnh. Die Richtung ist somit eindeutig: Erstmal die Null halten und eventuell einen entscheidenden Konter setzen.

Trotz des Favoritenstatus gibt es einen kleinen Wehrmutstropfen für die USA, die auf mehrere Spielerinnen verzichten müssen. Mallory Swanson, Catarina Macario, Sam Mewis, Christen Press und natürlich die eigentliche Kapitänin Becky Sauerbrunn fallen allesamt für die WM aus. Dennoch ist der Kader stark. Antonovski stellt für die heutige Partie eine 4-3-3 Formation aufs Feld. Ertz und Girma schließen die Lücke, die Sauerbrunn in der Innenverteidigung hinterlässt. Im Mittelfeld agiert die erfahrene Horan und in der Sturmspitze selbstverständlich Alex Morgan, die in ihre vierte Weltmeisterschaft startet.

Denn die vietnamesische Nationalmannschaft belegt auf dem Fifa-Ranking lediglich Platz 32 und hat in der Gruppe mit Portugal und Niederlande nur Außenseiterchancen aufs Weiterkommen. Es ist das erste Mal, dass sich Vietnam für die Weltmeisterschaft qualifizieren konnte. Dies gelang ihnen über die Asienmeisterschaft, bei der sie im Viertelfinale ausgeschieden sind, sich dann jedoch in einem Playoff Turnier gegen die weiteren ausgeschiedenen Teams durchsetzten und dadurch für die WM qualifizieren konnten. In ihrem ersten WM-Spiel überhaupt warten somit gleich die Titelverteidigerinnen aus den USA, aber die golden star women warriors werden alles daran setzen, in ihrem WM-Debüt zu überzeugen.

Mit zwei Weltmeisterschaften in Folge geht die USA selbstverständlich als großer Favorit in diese Begegnung. Im Fifa-Ranking belegen die US-Fußballerinnen den ersten Rang und gehen mit großem Selbstbewusstsein in ihr erstes Gruppenspiel. Auch dieses Jahr will die USA wieder eine erfolgreiche Kampagne fahren und den dritten WM-Titel in Folge eintüten. Dabei ist auch Cheftrainer Vlatko Andonovski zuversichtlich und betonte: „Wir verfügen über einen Kader mit Tiefe und Variabilität, der uns dabei helfen wird, alle Herausforderungen zu meistern, die auf uns zukommen.“ Die erste Herausforderung ist demnach heute Vietnam und es ist kein Geheimnis, wer der haushohe Favorit in diesem Aufeinandertreffen ist.