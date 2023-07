Die Teams betreten den Rasen des Eden Parks in Auckland. Das Stadion ist mit knapp 50.000 Fans fast ausverkauft und so wird es laut, als die neuseeländische Hymne ertönt. Es dauert nicht mehr lange!

Yoshimi Yamashita wird den Auftakt zur WM 2023 leiten. Bereits vor vier Jahren war die 37-jährige bei der Weltmeisterschaft dabei. Eine Neuerung: Die Offizielle wird ihre Entscheidungen wie beim American Football über die Stadionlautsprecher mitteilen. Dabei erhält die Japanerin Unterstützung von Makoto Bozono und Naomi Teshirogi, die an den Seitenlinien assistieren.

Am frühen neuseeländischen Morgen stand der Auftakt dieser WM plötzlich auf der Kippe, denn mitten in Auckland erschoss ein Bewaffneter zwei Menschen und brachte sich später selbst um. Relativ schnell wurde beschlossen, dass dieses Turnier wie geplant durchgeführt wird, allerdings wird es gleich eine kurze Gedenkminute geben. Zunächst läuft noch die Eröffnungsfeier, bei der die indigenen Völker geehrt werden.

In zwei Pflichtspielen trafen Neuseeland und Norwegen bislang aufeinander. 1991 siegte Norwegen auf dem Weg zur Vizeweltmeisterschaft mit 4:0 gegen die Swanz, ehe sie 2008 einen knappen 1:0-Erfolg bei den olympischen Spielen in Peking feierten. Erst im letzten Jahr trafen beide Nationen zu einem Testspiel aufeinander, das Norwegen ebenfalls mit 2:0 gewann. Ada Hegerberg und Guro Bergsvand trugen sich in die Torschützenliste ein.

Die Form beider Nationen ähnelt sich tatsächlich in den Ergebnissen, doch unterscheidet sich in den Details. Beide Teams feierten nur einen Sieg in den Testspielen dieses Jahres. Allerdings kassierte Neuseeland sieben teils deutliche Niederlagen in dieser Zeit und gewann lediglich gegen die krassen Außenseiter aus Vietnam. Dagegen siegte Norwegen direkt zum Jahresauftakt gegen Uruguay und holte später achtbare Unentschieden gegen Frankreich und Schweden – zwei Teams aus den Top-5 der Weltrangliste.

Bei den Norwegerinnen liegt das letzte Freundschaftsspiel bereits drei Monate zurück. Gegen Schweden holten die Skandinavierinnen ein 3:3 und wechseln im Vergleich zu damals nur auf drei Positionen. Dabei darf Hege Riise aus einem breiten Angebot schöpfen, denn Spielerinnen wie Maren Mjelde, Tuva Hansen, Ingrid Engen und Caroline Graham Hansen spielen bei internationalen Top-Teams wie Chelsea, Bayern München und dem FC Barcelona. Beim Blick auf den Altersschnitt wird dabei deutlich, dass eine neue Generation herangewachsen ist, die aktuell im wohl besten Alter ist.

Erst vor einer Woche absolvierten die Neuseeländerinnen ihren letzten Test und unterlagen mit ihrer besten Elf knapp mit 0:1 gegen Italien. Mit Ali Riley, Ria Percival, Betsy Hassett und Hannah Wilkinson stehen auch heute einige der erfahrensten und erfolgreichsten Personalien auf dem Platz. Generell setzt Trainerin Jitka Klimková auf viel Erfahrung in ihrem Team. Junge Talente wie Indiah-Paige Riley, Malia Steinmetz oder Jacqui Hand bilden die Ausnahme.

Einen Weltmeistertitel und zwei Europameisterschaften feierten die Norwegerinnen bereits. Gerade in den 90er-Jahren galten die Skandinavierinnen als vielleicht bestes Team der Welt. Allerdings ist der Glanz seitdem ein Stück weit verblasst. Zu schnell holten andere Nationen auf und zogen letztlich an Norwegen vorbei. Trotzdem sind die Nordeuropäerinnen nicht zu unterschätzen, denn immerhin erreichten sie bisher bei jeder WM die KO-Phase. Dieses Ziel schwebt auch über den Auftakt gegen Neuseeland.

Zum sechsten Mal ist Neuseeland bei der WM-Endrunde dabei. Bereits 1991 setzten sich die Swanz dafür in der Qualifikation gegen Australien durch, allerdings sind sie erst seit 2007 regelmäßig vertreten. Damals wechselte Australien von Ozeanien in den asiatischen Verband, wodurch der größte Konkurrent wegfiel. Als Gastgeberinnen möchten die Football Ferns bei der diesjährigen größten WM aller Zeiten erstmals die Vorrunde überstehen, allerdings sind sie nicht der Favorit der Gruppe. Dieser Titel dürfte an die heutigen Gegnerinnen gehen.