66. Sowohl Kalas als auch Murkin können schnell weitermachen, es ist also zum Glück nichts Schlimmeres. Schalke muss nun doch sehr aufpassen, sich nicht zu stark hintenrein drängen zu lassen. Ansonsten ist ein weiterer Treffer nur eine Frage der Zeit.

65. Bei der Ecke sind Kalas und Murkin mit dem Kopf zusammengestoßen, beide wollten Wahl am Abschluss hindern. Es gibt die nächste Behandlungspause.

64. Die Ecke bringt Hartel von links an den Elfmeterpunkt. Dort setzt sich Wahl durch, kann aber nicht wirklich Druck hinter die Kugel bringen. So hat Fährmann keine Probleme.

63. Die Gastgeber schieben gleich weiter an, wollen das Spiel nun komplett drehen. Saad holt eine Ecke von der linken Seite heraus.

61. Für Latza geht es nicht mehr weiter, er wird durch Tauer ersetzt. Zudem kommt auch Kalas für Cissé.

59. Der Ausgleich ist bereits nach wenigen Minuten im zweiten Durchgang verdient. Unterdessen sitzt der nächste Schalker am Boden, Latza scheint sich wehgetan zu haben.

57. Marcel Hartel St. Pauli Tooor für FC St. Pauli, 1:1 durch Marcel Hartel

Hartel lässt sich bei der Ausführung viel Zeit, fast lässig tippelt er an. Letztlich bleibt er jedoch eiskalt, verlädt Fährmann und schießt halbhoch links ein.

56. Elfmeter für St. Pauli! Eine Flanke aus dem linken Halbfeld legt Metcalfe zu Irvine ab, der sofort den Abschluss sucht. Sein Schuss aus 14 Metern halbrechter Position landet etwas unglücklich an der Hand von Murkin, der jedoch seine Körperfläche damit vergrößert. Die Entscheidung geht in Ordnung.

55. Die Gastgeber wirken in diesen wenigen Minuten des zweiten Durchgangs bereits zielstrebiger und passsicherer als noch vor der Pause. Schalke muss aufpassen, dass es nicht den schnellen Ausgleich gibt.

53. Über rechts zieht Metcalfe das Tempo an und entkommt Mohr. Die anschließende flache Hereingabe kommt jedoch etwas zu sehr ans Tor heran und so ist Fährmann zur Stelle.

53. Fast gibt es eine gute Chance für Polter. Eine Flanke von links von Mohr nimmt er am Elfmeterpunkt klasse an und dreht sich clever um Smith herum. Eigentlich hat er dann freie Schussbahn, doch irgendwie kommt der Verteidiger zurück und kann den Versuch blocken. Da hat sich der Angreifer eine Sekunde zu viel Zeit gelassen.

51. Die Gastgeber entfachen gleich Druck. Treu lässt einen Ball von rechts durch die Beine zu Saad passieren, der sich per Doppelpass mit Hartel an den Sechzehner freispielt. Der anschließende Schussversuch kann jedoch von Cissé geblockt werden.

49. Die anschließende Ecke bringt dann, erneut muss man sagen, keine Gefahr. Der Auftakt lässt für St. Pauli Gutes erwarten.

49. Metcalfe hat gleich eine gute Möglichkeit! Zoller verlängert einen langen Ball von Smith in den Lauf des eingewechselten Linksfußes, der von halbrechts in die Mitte zieht. Aus 17 Metern schließt er dann per Dropkick ab, Fährmann kann das zentrale Geschoss gerade noch so über die Latte lenken.

48. Die Wechsel haben zur Folge, dass Treu nun links agiert, Metcalfe übernimmt rechts. Saad bleibt links vorne, während Zoller und Eggestein zentral agieren. Die rechte Seite ist damit theoretisch unterbesetzt, doch Metcalfe wird das zusammen mit Wahl offensiv interpretieren.

46. Es geht weiter. Die Gastgeber nehmen einen Doppelwechsel vor. Metcalfe und Eggestein ersetzen Ritzka und Sinani. Damit wird es durchaus offensiver, zudem dürfte es wohl nun einen Doppelsturm geben.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +5 Halbzeitfazit:

Dann ist die erste Halbzeit beendet, zwischen St. Pauli und Schalke steht es 0:1. Die Gastgeber sind das spielbestimmende Team, lassen es aber an Passgenauigkeit und Durchschlagskraft vermissen. So steht nur eine wirkliche Chance zu Buche, die Fährmann kurz vor der Pause aber weltklasse parierte. Die Knappen stehen defensiv kompakt und erzielten ihren Treffer bei einem Standard, ansonsten werden auch sie nicht wirklich gefährlich. Für die aktuelle Situation bei den Gästen ist das jedoch eine ordentliche Leistung. Wir dürfen gespannt sein, wie die Mannschaften in Abschnitt zwei an das Spiel herangehen. Bis gleich.

45. +5 Ende 1. Halbzeit

45. +4 Eine Flanke von rechts verursacht Matriciani eine Ecke, weil er eine Bogenlampe zu Fährmann zurückköpfen will. Das war eine unnötige Aktion, die aber ohne Folgen bleibt, weil der Eckstoß keine Gefahr bringt.

45. +3 Ron Schallenberg Schalke Gelbe Karte für Ron Schallenberg (FC Schalke 04)

Im Nachgang eines foulwürdigen Tacklings von Matriciani gegen Ritzka kommt es zu einer kleinen Rudelbildung. Letztlich sieht Schallenberg die Gelbe Karte, weil er sich etwas zu sehr über den Pfiff von Dankert beschwert.

45. +2 Wahl schickt Zoller rechts in den Sechzehner, der Ball ist jedoch enorm schwierig zu kontrollieren für den Angreifer und damit letztlich auch nicht zu verwerten. Die Bemühungen der Kiezkicker wirken etwas uninspiriert.

45. Vier Minuten gibt es im ersten Durchgang noch obendrauf. Sehen wir noch einen weiteren Treffer in Abschnitt eins?

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

43. Auf der Gegenseite holt Lasme einen Freistoß in guter Position heraus. Mohr tritt die Kugel aus 20 Metern halblinker Position, doch der Versuch geht genau auf die Tormitte und ist so kein Problem für Burchert.

41. Fährmann mit einer tollen Parade! Auf einmal gibt es die große Chance zum Ausgleich für die Hausherren. Von rechts kommt eine Flanke von Hartel an den Fünfmeterraum. Dort wirft sich Zoller unbedrängt in die Kugel, doch der Knappen-Keeper kann den Flugkopfball aus wenigen Metern sensationell mit einem Reflex parieren.

41. Nach einem Ballgewinn rollt ein Schalker Konter, doch Lasme macht das bei einer Drei-gegen-Drei-Situation nicht gut. So verpufft der Angriff.

40. Wie angekündigt gibt es umgehend den Wechsel, Polter ersetzt Terodde positionsgetreu. Der Kapitän war in der Anfangsphase böse umgeknickt, hatte es danach nochmal versucht, nun geht es jedoch nicht weiter für ihn.

40. Jetzt liegt wieder Terodde am Boden, es scheint nun doch nicht weitergehen zu können für den Schalker Kapitän. Draußen macht sich bereits Polter bereit.

39. Die Ungenauigkeiten im Aufbauspiel der Gastgeber fallen inzwischen doch sehr auf, so ist es natürlich schwierig, dichtstehende Schalker auseinanderzuspielen. In der Pause muss Hürzeler da definitv korrigieren.

37. Saad ist noch der gefährlichste Hamburger. Mit einem langen Ball findet ihn Smith auf der linken Seite, er zieht dann mit Spielgerät in die Mitte. Der Schuss vom linken Strafraumeck ist jedoch ganz leichte Beute für Fährmann.

35. Einen langen Ball erläuft Lasme links fast noch gegen Wahl, die Tempounterschiede sind eklatant. Letztlich kommt der Verteidiger aber noch mit dem langen Bein hin und kann klären.

33. Im Nachgang der Freistoßsituation muss Kamiński behandelt werden. Er hatte wohl eine Hand ins Gesicht bekommen. Nach kurzer Pause kann es für den Torschützen aber weitergehen.

31. Der anschließende Freistoß aus dem linken Halbfeld segelt in den Sechzehner, letztlich trifft Mets aber nur den im Abseits stehenden Zoller mit seinem Schussversuch. Den Hausherren fehlen die Abschlüsse, die Fährmann zumindest mal in Bedrängnis bringen könnten.

30. Über Irvine und Smith entkommt St. Pauli einer Pressing-Situation, Saad hat deshalb links etwas Platz. Allerdings wird er von Schallenberg zu Fall gebracht, der noch ohne Gelbe Karte davonkommt.

28. Nun gelingt den Hausherren mal ein Umschaltmoment nach einem Ballgewinn. Hartel setzt sich zentral durch und setzt links Saad ein. Der stößt in den Sechzehner vor, verzieht unter Bedrängnis aus zehn Metern halblinker Position aber deutlich.

26. Die Gäste schaffen es bisher gut, St. Pauli zumindest den Zugang zum Strafraum zu verwehren. Die Gastgegber versuchen es, wenig überraschend, immer wieder über das Zentrum, bleiben bisher aber an Latza und Schallenberg hängen.

24. Sinani, Irvine, Zoller und Treu kombinieren sich rechts sehenswert durch, wie in diesem Spiel bisher aber oft gesehen gelingt dann die Anschlussaktion nicht. Dennoch, die Partie hat nach verhaltener Anfangsphase durchaus Tempo aufgenommen.

21. Mit einem guten Seitenwechsel findet Irvine links Saad, der umgehend Tempo aufnimmt. Am Sechzehnereck kann er so auch an Matriciani vorbeigehen, bleibt mit seiner Flanke dann jedoch an Cissé hängen.

19. Im Nachgang einer Ecke setzt sich Matriciani rechts gut durch und flankt dann in die Mitte. Seine Hereingabe landet jedoch nur bei einem Verteidiger. Aktuell haben die Knappen Oberwasser.

18. Allerdings kommen die Gäste wieder nach vorne. Mit einem guten Antritt zieht Lasme links in den Sechzehner und gibt dann von der Grundlinie in die Mitte. Dort will Karaman aus fünf Metern einschieben, doch Smith ist mit einer guten Grätsche zur Stelle und klärt. Das wäre eng geworden für die Kiezkicker.

17. Der Treffer spielt der Schalker Herangehensweise, abwartend zu spielen und erst einmal Sicherheit zu gewinnen, natürlich voll in die Karten. Nun können die Gäste weiter beruhigt hinten dichtmachen, ohne nach vorne kommen zu müssen.

16. Marcin Kamiński Schalke Tooor für FC Schalke 04, 0:1 durch Marcin Kamiński

Etwas aus dem Nichts geht Schalke in Führung. Aus dem rechten Halbfeld bringt Mohr einen Freistoß mit viel Schnitt an den Elfmeterpunkt. Dort verpasst Terodde, doch dahinter ist direkt Kamiński zur Stelle und köpft, noch bedrängt von Irvine, rechts unten ein. Burchert ist chancenlos.

14. Den Gastgebern gelingt ein hoher Ballgewinn, so kann Zoller rechts Treu bedienen. Der gibt aus dem rechten Halbfeld in die Mitte, doch die Flanke ist etwas für Fährmann, der locker zupackt.

13. Nun wird Matriciani von Karaman rechts in den Sechzehner geschickt, doch Ritzka ist vor ihm am Ball und gibt zurück zu Burchert. Der Pass ist sehr riskant, Terodde läuft umgehend an, doch der Keeper bleibt eiskalt, lässt den Stürmer am eigenen Fünfmeterraum ins Leere rutschen und setzt das Spiel fort.

11. Das ist sehr passiv, was die Gäste bis hierhin anbieten, nach vorne sind sie noch nicht einmal gekommen. St. Pauli hat zwar viel Ballbesitz, übt sich gewohntermaßen aber in Geduld.

9. Zunächst kann Terodde zurückkehren. Schalke ist damit nach wenigen Augenblicken wieder vollzählig, draußen macht sich vorsichtshalber jedoch Polter warm.

8. Terrode ist sehr unglücklich bei einem Befreiungsschlag umgeknickt und sitzt auf dem Rasen. Der Kapitän muss behandelt werden.

7. Die Ecke wird von rechts in die Mitte gebracht und sorgt auch für etwas Chaos, ein Abschluss springt jedoch nicht heraus. Die Anfangsphase gehört klar den Gastgebern.

6. Über links setzt sich Saad gut gegen zwei Gegenspieler durch und gibt dann weiter zur Ritzka. Der flankt in den Sechzehner, findet aber keinen Abnehmer. So gibt es eine Ecke.

4. Die Gastgeber sammeln gleich viele Ballkontakte, lassen die Kugel durch die eigenen Reihen laufen. Die Knappen wählen zunächst nicht das ganz hohe Pressing, sondern ziehen sich bis zur Mittellinie zurück.

2. Über das Spielfeld ziehen noch Rauchschwaden von der Choreographie der Heimfans. Dennoch scheint Dankert die Sicht auszureichen.

1. Dann rollt der Ball auch schon. St. Pauli hat angestoßen.

1. Spielbeginn

Die Teams betreten in diesem Augenblick zusammen mit Schiedsrichter Bastian Dankert den Rasen. In wenigen Minuten kann das Spiel beginnen.

Die Statistik spricht jedenfalls nicht unbedingt dafür. Das Duell in dieser Saison entschied St. Pauli mit 3:1 für sich, ansonsten hat Schalke zwar eine positive Bilanz vorzuweisen, die speist sich jedoch vor allem aus alten Bundesligatagen und taugt nicht wirklich zur Leistungsbemessung. Im Pokal trafen die Teams im Jahr 2000, ebenfalls in der 2. Runde, bereits einmal aufeinander. Durch Tore von Böhme, Büskens und Sand setzten sich die Knappen mit 3:1 nach Verlängerung durch. Ähnlich spannend darf es natürlich auch heute werden.

In dieser ersten Runde war für Schalke auch noch alles in Ordnung. 3:1 hieß es damals am Ende gegen Braunschweig, danach geriet jedoch alles durcheinander. Einen Trainerwechsel und viele verlorene Spiele später belegt man nur Rang 16 des Tableaus, zudem soll es auch in der Kabine zu Dissonanzen gekommen sein. Mit Geraerts ist zumindest etwas Aufbruchstimmung zurück, die am vergangenen Wochenende auch in ein durchaus verdientes 3:2 gegen Hannover mündete. Kann Königsblau das in den Pokal übertragen?

Ein wirklicher Favorit lässt sich in dieser Partie nicht ausmachen. Die Gastgeber sind toll in Form, führen die Tabelle der zweiten Liga an. Zuletzt gab es einen 2:1-Sieg gegen Karlsruhe, zudem nach Rückstand. Alles gut also bei St. Pauli? Mitnichten, denn zuletzt sorgte die spielerische Herangehensweise mit einem verhältnismäßig langsamen Aufbau für Unmut, sogar Pfiffe gab es zur Halbzeit gegen den KSC. Siege lassen so etwas aber natürlich schnell vergessen, vor allem im Pokal. In der ersten Runde gewann der Kiezclub klar mit 5:0 gegen Delmenhorst.

Zu Beginn wollen wir einen Blick auf die Aufstellungen werfen. Bei St. Pauli nimmt Trainer Fabian Hürzeler im Vergleich zum letzten Ligaspiel fünf Veränderungen vor. Für Vasilj, Saliakas, Metcalfe, Eggestein und Afolayan kommen Burchert, Treu, Sinani, Zoller und Saad rein. Damit bekommt der nominelle Ersatztorwart im Pokal Minuten und die komplette offensive Dreierreihe wird ausgetauscht. Auf der anderen Seite rotiert auch Schalke-Coach Karel Geraerts, allerdings nur auf drei Positionen. Kalas, Tempelmann und Drexler werden durch Cissé, Latza und Terodde ersetzt. Tempelmann fehlt dabei wegen einer im Pokal wirksamen Gelb-Rot-Sperre, dazu kommen die verletzen Brunner, Greiml und Müller. Drexler ist nach dem Hannover-Spiel angeschlagen und fehlt im Kader ebenso wie Ouédraogo und Seguin.