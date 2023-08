46. Es geht weiter Bochum kommt mit einem Wechsel aus der Kabine: Matúš Bero ersetzt Lukas Daschner. Bielefeld ist unverändert und hat den ersten Abschluss der zweiten Hälfte! Der Schuss vom Strafraumrand durch Yildirim streicht aber knapp am rechten Winkel vorbei.

46. Matúš Bero Bochum Einwechslung bei VfL Bochum: Matúš Bero

46. Lukas Daschner Bochum Auswechslung bei VfL Bochum: Lukas Daschner

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +3 Halbzeitfazit:

Halbzeit in Bielefeld, in einem munteren Pokalspielt führt die Arminia mit 2:1 gegen Bochum! Die Gäste starteten schwungvoll, verloren aber mit dem Doppelschlag von Shipnoski und Biankadi kurzzeitig den Faden. Bielefeld hatte das Geschehen kurzzeitig im Griff, ehe Bochum zum Ende der Halbezeit hin nochmal einen Gang zulegte und sich durch Asanos Anschlusstreffer in der Nachspielzeit belohnte. Hier ist noch alles drin, bis gleich!

45. +3 Ende 1. Halbzeit

45. +2 Takuma Asano Bochum Tooor für VfL Bochum, 2:1 durch Takuma Asano

Asano besorgt den Anschluss kurz vor der Pause! Nach einem Einwurf von Antwi-Adjei landet der Ball über Daschner und wieder Antwi-Adjei bei Hofmann im Sechzehner. Der legt mit Übersicht in die Mitte ab, wo Stöger auf Asano verlängert. Der schiebt dann aus der Drehung mit rechts sicher aus kurzer Distanz links unten ein.

45. +1 Die Nachspielzeit läuft und Bochum wirft nochmal alles nach vorne. Asano läuft sich aber zum wiederholten Male an Öskan fest.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

43. Asano gehört neben Antwi-Adjei zu den auffälligsten Bochumer Akteuren. Er probiert es mit einer Flanke von links mit rechts und Zug zum Tor. Doch Lannert geht dazwischen und klärt die Situation mit einem weiten Befreiungsball.

41. Immerhin mal ein Abschluss! Am Ende einer direkten Ballstafette kommt Stöger zum Abschluss, doch seinem Linksschuss aus zentraler Position am Sechzehner fehlt das Tempo. Kersken ist rechtzeitig unten und packt zu.

39. Bochum kommt über den rechten Flügel, aber Losilla wird nach einem Foul an Schreck zu Recht zurückgepfiffen. Den Gästen mangelt es weiter an zwingenden Abschlüssen. Derweil hat sich der Regen verzogen und es kommt sogar die Sonne heraus.

36. Die Stimmung im Stadion ist mit der 2:0-Führung natürlich prächtig. Bielefeld hat jetzt einen Gang rausgenommen und lässt die Gäste kommen. Das Heimteam lauert auf Konter.

33. Bochum erhöht als Reaktion auf den Doppelschlag die Offensivbemühungen, doch jeder Versuch wird von den Gastgebern gestoppt. Jetzt läuft sich Antwi-Adjei links außen an Özkan fest, der Szenenapplaus bekommt.

31. Die Arminia hat beim zweiten Treffer Glück, dass das Tor zählt, obwohl der Ball vor dem Abschluss am Arm des Torschützen war. Das hätte ein Videoschiedsrichter womöglich zurückgepfiffen, aber den gibt es in den ersten beiden Pokalrunden nicht.

29. Merveille Biankadi Bielefeld Tooor für Arminia Bielefeld, 2:0 durch Merveille Biankadi

...und dann klingelt es schon wieder! Die Ecke landet im Gewühl bei Biankadi. Der Stürmer fasst sich ein Herz und hämmert ihn humorlos in die linke untere Ecke. Was für eine Phase der Gastgeber!

28. Bielefeld will nachlegen! Shipnoski holt auf der linken Seite eine Ecke heraus. Die kommt hoch an den Elfmeterpunkt...

27. Der Drittligist führt also gegen den Bundesligisten und die nächste Pokalsensation nach dem Aus von Werder Bremen bei Viktoria Köln liegt in der Luft. Aber noch bleibt dem Favoriten genug Zeit, um das Ruder herumzureißen.

25. Nicklas Shipnoski Bielefeld Tooor für Arminia Bielefeld, 1:0 durch Nicklas Shipnoski

Der Außenseiter führt! Stöger spielt einen Fehlpass im Angriff, dann steckt Mizuta rechts außen durch für Wintzheimer. Der spielt genau in den Lauf von Shipnoski, der perfekt in die Flanke rutscht und sie am Elfmeterpunkt rechts unten ins Tor drückt. Riemann ist machtlos.

24. Hoppla! Wintzheimer springt in einen Abschlag von Riemann und verhindert so, dass der Ball weit nach vorne geschlagen werden kann. Der Ball prallt aber ins Toraus, da hat Bochum Glück gehabt. Riemann fordert eine Gelbe Karte, aber da war nichts Unfaires in der Aktion.

21. Wenn bei Bochum etwas geht, dann meistens über links, wo Antwi-Adjei nun eine Flanke an den Elfmeterpunkt bringt. Die Kugel wird vor die Füße von Losilla abgefälscht, dessen Linksschuss im Strafraum aber hängenbleibt. Danach klärt Lannert mit einem Befreiungsschlag.

19. Antwi-Adjei bringt einen weiten Einwurf von der linken Seite in den Sechzehner. Der landet aber auf dem Kopf von Özkan, der die Situation zunächst klären kann. Ein Schuss aus der zweiten Reihe von Daschner verlängert Belkahia mit dem Kopf, aber Kersken ist rechtzeitig unten, um den Versuch zur Seite abzuwehren.

16. Bochum hat mehr Spielanteile, kann diese aber noch nicht entscheidend in Offensivaktionen ummünzen. Der Regen hat derweil etwas nachgelassen.

15. Beide Trainer geben ihren Teams von draußen lautstarke Anweisungen und sind voll dabei. Bielefeld versucht zunehmend, den Weg nach vorne zu finden. Ein Steilpass von Biankadi gerät aber zu lang und landet bei den Bochumern.

14. Plötzlich taucht Biankadi rechts außen allein vor Mašović auf, der gerade noch zur Ecke klären kann und danach lautstark Unterstützung von den Mitspielern einfordert. Die Ecke kann der VfL dann klären und kontert über Antwi-Adjei, der rechts draußen dann zu Fall kommt, aber die Pfeife von Schiedsrichter Sven Jablonski bleibt zu Recht stumm, da hat Mizuta ihn nicht mal wirklich berührt.

12. Die DFL hat diese Partie als Hochsicherheitsspiel eingestuft. Zwar trennen beide Städte rund 130 Kilometer, dennoch besteht schon lange ein frostiges Verhältnis zwischen den beiden Fanlagern. Heute gab es schon die ein oder anderen Schmähgesänge, bleibt zu hoffen, dass es in keiner Form zur Eskalation kommt.

9. Antwi-Adjei braucht bei einem Schuss aus etwa 25 Metern zentraler Position etwas lange, bis er sich die Kugel zurechtgelegt hat. Dadurch kann Yildirim noch in den Schuss springen und diesen zur Ecke abblocken. Diese wird gefährlich, weil Kersken beim Herauslaufen am Ball vorbeispringt. Aber kein Bochumer kann daraus Kapital schlagen und die Bielefelder können letztendlich klären.

7. Die ersten Minuten sind von durchaus intensiven, aber noch fairen Zweikämpfen geprägt. Im Kombinationsspiel tun sich beide Teams beim nassen Untergrund noch schwer und gute Ansätze verpuffen so letztendlich durch ungenaue Zuspiele.

5. Pünktlich mit dem Anpfiff hat es auf der Alm heftig zu regnen begonnen. Das ist natürlich eine Einladung zu Distanzschüssen, die bei diesen äußeren Bedingungen durchaus für Gefahr sorgen könnten.

3. Die ganz in weiß agierenden Bochumer übernehmen sofort die Initiative und kommen über die linke Angriffsseite. Dort versucht es Asano mit einem Schuss aus der zweiten Reihe zielt aber klar rechts vorbei.

1. Die letzten Rauchschwaden in Folge einer Pyroaktion aus dem Arminia-Fanblock verziehen sich langsam und der Ball rollt!

1. Spielbeginn

Felix Passlack darf heute ebenso beginnen wie Bernardo. Bei Bielefeld stehen ausschließlich Neuzugänge auf dem Platz, so dass Routinier Fabian Klos überraschend zu denjenigen gehört, die erstmal auf der Bank Platz nehmen.

Bereits während der laufenden Saison präsentierte Bochum Felix Passlack, der vom Ligarivalen Borussia Dortmund verpflichtet wurde. Der 25-Jährige spielte seit seiner Jugend für den BVB, schaffte aber mit nur 55 Pflichtspielen seit 2016 nie den endgültigen Durchbruch und wurde mehrfach verliehen. Nun beendete er das Kapitel Dortmund und wechselte fest nach Bochum für einen Neustart. "Die Gespräche mit Thomas Letsch waren hervorragend, deshalb war mir klar, dass ich auch in die zweite Liga mitgehen würde", erklärte Passlack: "Ich finde nicht, dass es ein Schritt zurück ist, auch wenn wir mit dem VfL sicher nicht um die Meisterschaft mitspielen werden. Aber wenn ich am Ende viel gespielt habe, dann waren es vielleicht zwei Schritte nach vorne."

Für den Gegner aus Bochum ist es heute das erste Pflichtspiel der neuen Saison, ehe am kommenden Wochenende mit dem Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart auch die Bundesliga-Saison beginnt. Bochum musste in der Vorbereitung einige Testspiel-Niederlagen verkraften, siegte aber auch gegen die Kickers Emden (9:2) und den englischen Zweitligisten Luton Town (2:1). Nun wird es ernst für den VfL, der im Vorjahr im Pokal bis ins Achtelfinale gekommen war, wo Borussia Dortmund mit 2:1 in Bochum gewann.

Nun will die Arminia im Pokal neues Selbstvertrauen holen. Der Kader wurde nach der Saison erwartungsgemäß komplett umgekrempelt. 20 Abgängen stehen 20 Zugänge gegenüber, von denen Biankadi bereits durch sein Tor gezeigt hat, dass er eine Verstärkung sein kann. Große Hoffnungen setzt Bielefeld auch auf Neuzugang Manuel Wintzheimer, der für eine Saison vom 1. FC Nürnberg ausgeliehen wurde, nachdem er schon das letzte Halbjahr auf Leihbasis in Braunschweig verbracht hatte. "Manuel kann unser Spiel mit seinem Einsatzwillen, seiner Entschlossenheit und seiner Abschlussstärke immer wieder antreiben", sagte Arminia-Coach Michel Kniat.

Die Arminia war nach der vergangenen Saison auf dem Relegationsrang der 2. Bundesliga gelandet, wo es gegen Wehen Wiesbaden zwei teils deutliche Niederlagen (0:4, 1:2) setzte. Überschattet wurde das Hinspiel dabei von Randalen im Bielefelder Fanblock. Nun stand der Neustart in der 3. Liga an, doch der ging mit 1:3 bei Dynamo Dresden daneben. Dabei spielte Bielefeld durchaus aktiv mit und konnte den Rückstand durch Merveille Biankadis Anschlusstor kurz vor der Pause zwischenzeitlich verkürzen. Doch Kaito Mizutas Platzverweis in der 67. Minute zog den Gästen endgültig den Zahn.