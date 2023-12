18. Can blockt Millots Hereingabe an der Grundlinie, köpft dann aber Mittelstädt den Ball direkt in die Füße. Stuttgarts Außenverteidiger reagiert gedankenschnell und spielt das Leder flach in die Mitte - Kobel ist zur Stelle und sicher die Kugel im Nachfassen.

18. Beim VfB fehlt in der Offensive bisher noch die Bewegung im letzten Drittel. Die Innenverteidiger Zagadou und Anton schieben sich den Ball immer wieder hin und her, weil es in der Tiefe keine Anspielstation gibt. Der BVB macht das im ungewohnten 5-4-1 sehr diszipliniert bisher.

15. Adeyemi verteidigt am eigenen Strafraum mit und kombiniert sich über Kurzpassspiel mit Bynoe-Gittens nach vorne. Auf Höhe der Mittellinie verstolpert der Dortmunder die Kugel dann aber und der Gegenstoß der Gäste nimmt damit ein frühes Ende.

13. Sabitzer erobert den Ball im Mittelkreis und schickt Wolf auf der rechten Seite mit einem langen Schlag auf die Reise. Mittelstädt hält im Laufduell dagegen und klärt in der Nähe der Grundlinie zum Einwurf.

12. Die Stuttgarter sind in der Anfangsphase die Mannschaft mit mehr Ballbesitz. Bislang konnten Undav und Guirassy allerdings noch nicht durchbrechen, der BVB ist sehr wachsam in der Defensive.

9. Borussia Dortmund bekommt die Geschwindigkeit auf den Außenbahnen bisher noch nicht aufs Feld. Stuttgart hingegen agiert wie im Bundesligaspiel vor wenigen Wochen mutig und mit Zug zum Tor.

7. Führich bringt den hohen Ball von links in die Mitte, doch Kobel steigt im Zentrum ohne Mühe hoch und pflückt das Spielgerät sicher aus der Luft.

6. Der BVB agiert stellenweise mit einer Fünferkette, weil Can sich zwischen Hummels und Schlotterbeck fallen lässt. Den ersten Abschluss von Guirassy blockt Dortmunds Kapitän an der Strafraumkante zur ersten Ecke des Spiels..

4. Stuttgart hingegen presst den Gegner an dessen Strafraum zu und erzwingt damit Fehler bei den Gästen. Undav geht gegen Ryerson an der Außenlinie allerdings zu hart in den Zweikampf und wird vom Schiedsrichter zurückgepfiffen ehe er den Angriff einleitet kann.

2. Der VfB wird von den Gästen erst auf Höhe der Mittelinie aktiv angegriffen. Die Dortmunder warten erstmal ab und lassen Stuttgart spielen.

1. Los geht's! Der BVB stößt an und eröffnet dieses Achtelfinale vor ausverkaufter Kulisse.

1. Spielbeginn

Edin Terzić und sein Team haben das erste Duell gegen Stuttgart analysiert, der Coach richtet seinen Blick aber klar auf den Einzug ins Viertelfinale: "Es ist ein anderer Wettbewerb, es ist ein K.o.-Spiel. Wir wollen uns gut vorbereiten und es mit einem Sieg in die nächste Runde schaffen". Sein Trainerkollege Hoeneß auf der anderen Seite weiß um die Erfahrung der Dortmunder Mannschaft: "Sie sind sehr gut besetzt und wissen genau, wie solche Spiele zu spielen sind."

Beide Teams sind in guter Verfassung: Der VfB hat vier Spiele in Serie gewonnen, darunter das angesprochene 2:1 gegen Borussia Dortmund in der Liga. Doch auch die Gäste aus dem Ruhrpott haben sich gefangen und sind seit drei Partien ungeschlagen. Besonders das Spiel in der Königsklasse gegen Mailand dürfte Dortmund Auftrieb gegeben haben, doch mit Stuttgart wartet ein top eingestelltes Team von VfB-Coach Sebastian Hoeneß auf die Gäste.

Der BVB war am vergangenen Wochenende zu Gast bei Tabellenführer Bayer Leverkusen und rang der Mannschaft von Xabi Alonso ein 1:1 ab. Neben den bekannten Ausfällen Duranville und Nmecha wurde bereits vor dieser Partie bekannt, dass auch Haller verletzungsbedingt nicht mit nach Stuttgart reisen wird. Hinzu kamen Süle und Reyna, die krankheitsbedingt ebenfalls nicht an Bord sind. Weil Dortmunds Trainer Edin Terzić in der Defensive nur noch wenig Optionen hat, startet die gleiche Viererkette wie in Leverkusen. Das Zentrum um Can und Sabitzer scheint sich zunächst festgespielt zu haben, im offensiven Bereich der Schwarz-Gelben gibt es dagegen reichlich Rotation: Brandt, Füllkrug und Reus bleiben allesamt zu Beginn auf der Bank. Dafür rücken Öczan, Adeyemi und Moukoko in die Startelf. Bynoe-Gittens darf nach zuletzt guten Auftritten erneut von Anfang an spielen.

Die Stuttgarter waren auch am Wochenende gegen Bremen hochüberlegen und schickten Werder mit einem 2:0 nach Hause. Dabei ließ der VfB erneut mehrere Chancen liegen und hätte noch höher gewinnen können. Im Vergleich zur Startelf aus der Liga gibt es zwei Veränderungen: Stenzel und Katompa Mvumpa rotieren auf die Bank, dafür kommen Vagnoman und Stiller neu in die erste Elf. Damit starten Undav und Guirassy auch im Pokal als Doppelspitze auf dem Feld. Verletzungsbedingt steht Raimund dem VfB aufgrund eines Nasenbeinbruchs vorerst nicht zur Verfügung.

Knapp drei Wochen nach dem Duell in der Liga treffen die beiden Bundesligisten damit noch vor der Winterpause erneut aufeinander. Der VfB Stuttgart siegte vor heimischen Publikum verdient mit 2:1 und hätte durchaus höher gewinnen können. Borussia Dortmund tat sich gegen die Schwaben sichtlich schwer und wird heute im Pokal auf eine Wiedergutmachung pochen. In der Bundesliga trennen die beiden Klubs fünf Zähler, Stuttgart rangiert auf dem 3. Platz, Dortmund belegt den 5. Rang.